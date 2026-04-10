Giao thông số văn minh, VNPT Money và Hà Nội Metro ra mắt 'Tiện ích Metro'

VNPT Money và Hà Nội Metro ra mắt “Tiện ích Metro”

Như vậy là sau hợp tác mới đây giữa Visa và Hà Nội Metro giúp triển khai thanh toán thẻ không tiếp xúc, thiết bị di động hoặc thiết bị đeo nhanh chóng, tiện lợi hơn cho hành khách trên tuyến 2A và 3.1, thì nay người dùng cũng đã có thể bắt đầu hành trình chỉ với vài thao tác cơ bản trên ứng dụng Hà Nội Metro. Chỉ đơn giản bằng cách kích hoạt vé trực tiếp trên ứng dụng Hà Nội Metro, quét mã QR để qua cổng kiểm soát. Cách làm này giúp tiết kiệm đáng kể thời gian, đặc biệt trong những khung giờ cao điểm khi lượng hành khách tăng cao.

Bên cạnh đó, ví thanh toán VNPT Money tích hợp trên ứng dụng Hà Nội Metro giúp người dùng dễ dàng mua vé lượt, vé tuần, vé tháng, đồng thời sử dụng thêm nhiều tiện ích khác như nạp tiền điện thoại hay mua gói cước ngay trên cùng một nền tảng. Sự kết hợp này giúp ứng dụng Hà Nội Metro không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại, mà còn từng bước trở thành một công cụ tiện ích hàng ngày, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dùng đô thị hiện đại.

Một điểm đáng chú ý của “Tiện ích Metro” đó là nó không chỉ nằm ở yếu tố công nghệ, mà ở cách công nghệ được đưa vào giải quyết những bất tiện rất cụ thể trong quá trình di chuyển hàng ngày. Nếu như trước đây, việc sử dụng tàu điện thường đi kèm với một số thao tác thủ công như mua vé trực tiếp, thanh toán bằng tiền mặt hoặc chờ đợi tại quầy vào giờ cao điểm. Thì nay với giải pháp mới từ VNPT Money và Hà Nội Metro, nhiều khâu đã được đơn giản hóa. Người dùng có thể chủ động hơn trong việc mua vé, kích hoạt vé và kiểm soát hành trình của mình. Việc chuyển từ trải nghiệm truyền thống sang trải nghiệm số giúp quá trình đi lại trở nên nhẹ nhàng, thuận tiện hơn mỗi ngày.

Sự hợp tác giữa VNPT Money và Hà Nội Metro còn góp phần giải quyết những bài toán lớn hơn của giao thông đô thị hiện đại.

Quan trọng hơn, đây là cách để công nghệ thực sự đi vào đời sống theo hướng thiết thực, dễ sử dụng và gần gũi với người dân. Thay vì những thay đổi phức tạp, giải pháp mới tập trung vào việc giúp hành khách tiết kiệm thời gian, giảm phiền hà và nâng cao sự thoải mái trong từng chuyến đi.

Không chỉ mang lại lợi ích trực tiếp cho người dùng, sự hợp tác giữa VNPT Money và Hà Nội Metro còn góp phần giải quyết những bài toán lớn hơn của giao thông đô thị hiện đại. Đồng thời việc giảm phụ thuộc vào tiền mặt giúp giảm tải cho quầy bán vé, tăng tốc độ lưu thông tại các nhà ga, hạn chế ùn ứ vào giờ cao điểm và nâng cao hiệu quả vận hành của toàn hệ thống metro. Đây là yếu tố quan trọng trong bối cảnh Hà Nội đang từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông công cộng, hướng tới mục tiêu xây dựng đô thị thông minh.

Có thể nói, sự đồng hành giữa VNPT Money và Hà Nội Metro cho thấy xu hướng công nghệ đang ngày càng gắn chặt với nhu cầu thiết thực của người dân, góp phần xây dựng một môi trường giao thông hiện đại, văn minh và thuận tiện hơn cho Thủ đô.

Đặc biệt, trong bối cảnh Hà Nội đang hướng tới phát triển đô thị thông minh, những giải pháp như vậy được xem là nền tảng quan trọng để xây dựng hệ sinh thái giao thông số trong tương lai.