Thí điểm vé sinh trắc học trên tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội

Đến ngày 31/12/2025, Hà Nội Metro đã hoàn thành lắp đặt, nâng cấp 50% hệ thống cổng soát vé định danh, xác thực điện tử và nhận diện sinh trắc học trên 8 nhà ga thuộc Tuyến 3.1 Nhổn - Ga Hà Nội.

Trước thực tế đó, từ ngày 1/1/2026 đến 15/1/2026, Hà Nội Metro triển khai vận hành thử nghiệm hệ thống cổng soát vé định danh, xác thực điện tử và nhận diện sinh trắc học trên 8 nhà ga thuộc Tuyến 3.1 Nhổn - Ga Hà Nội. Trong thời gian này, hành khách sử dụng nhiều hình thức vé khác nhau: Vé lượt (mua trên ứng dụng Hà Nội Metro và tại quầy bán vé), vé theo thời gian (vé ngày, vé tuần, vé tháng), thẻ Visa, Thẻ căn cước/ CCCD gắn chip (đối với hành khách trên 60 tuổi) và các phương thức thanh toán điện tử khác (Momo, Shoppee Pay, Apple Pay, Samsung pay,…).

Đến ngày 31/12/2025, Hà Nội Metro đã hoàn thành lắp đặt, nâng cấp 50% hệ thống cổng soát vé định danh, xác thực điện tử và nhận diện sinh trắc học trên 8 nhà ga thuộc Tuyến 3.1 Nhổn - Ga Hà Nội.

Trong quá trình thử nghiệm, sau khi tiến hành định danh trên ứng dụng Hà Nội Metro, khách hàng sẽ được Hà Nội Metro cùng VISA và các đối tác tài trợ toàn bộ vé lượt khi mua tại ứng dụng Hà Nội Metro (không áp dụng với vé lượt mua tại quầy vé).

Ngoài ra, hành khách sử dụng thẻ Visa để đi lại trên tuyến 3.1 Nhổn - ga Hà Nội được VISA tài trợ toàn bộ tiền vé đến hết ngày 28/2/2026 (hoặc đến khi hết ngân sách của nhà tài trợ).

Trong thời gian này, Tuyến 3.1 Nhổn - Ga Hà Nội vẫn tiếp tục duy trì vận hành song song hệ thống cổng soát vé cũ nhằm đảm bảo duy trì phục vụ hành khách thông suốt trong quá trình chuyển đổi.

Dự kiến đến ngày 31/1/2026, Hà Nội Metro sẽ hoàn thành toàn bộ công tác nâng cấp các cổng soát vé, trung tâm dữ liệu và triển khai phần mềm quản lý hệ thống vé trên Tuyến 3.1 Nhổn - Ga Hà Nội, dự kiến đưa vào vận hành đồng bộ toàn hệ thống của 2 tuyến trong tháng 2 năm 2026. Hà Nội Metro khuyến cáo hành khách trên tuyến 3.1 có thể thử nghiệm chuyển đổi sang hệ thống mới từ thời điểm hiện tại để làm quen và sẵn sàng sử dụng khi 100% cổng soát vé trên tuyến được nâng cấp.

Việc tiếp tục triển khai hệ thống kiểm soát vé thông minh trên Tuyến 3.1 không chỉ kế thừa những kết quả tích cực từ tuyến 2A, mà còn là bước đi quan trọng trong lộ trình hiện đại hóa hạ tầng vận hành đường sắt đô thị, nâng cao trải nghiệm đi lại cho hành khách, đồng thời góp phần xây dựng hệ thống giao thông công cộng thông minh, bền vững cho Thủ đô Hà Nội trong thời kỳ chuyển đổi số.