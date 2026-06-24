Hà Nội xây dựng Trung tâm điều hành cấp cứu thông minh. (Ảnh minh họa)

Mở rộng mạng lưới cấp cứu ngoại viện trên toàn thành phố

Theo Đề án, Hà Nội đặt mục tiêu xây dựng hệ thống cấp cứu ngoại viện đồng bộ, chuyên nghiệp và hiện đại, bảo đảm người dân ở mọi khu vực đều được tiếp cận dịch vụ cấp cứu nhanh chóng, công bằng và hiệu quả.

Trong giai đoạn đầu, thành phố sẽ phát triển mạng lưới gồm 12 trạm cấp cứu 115 khu vực do Trung tâm Cấp cứu 115 quản lý, cùng 42 tổ cấp cứu ngoại viện thuộc các bệnh viện trong ngành y tế. Về lâu dài, mạng lưới này sẽ được mở rộng lên 127 điểm cấp cứu với sự tham gia của các bệnh viện công lập, ngoài công lập, cơ sở y tế thuộc các bộ, ngành và trường đại học.

Trung tâm Cấp cứu 115 sẽ giữ vai trò điều phối toàn bộ hệ thống cấp cứu ngoại viện trên địa bàn, bảo đảm khả năng ứng phó hiệu quả với các tình huống khẩn cấp, tai nạn giao thông, thảm họa và sự cố có nhiều người thương vong.

Để đáp ứng nhu cầu thực tế, Hà Nội đặt mục tiêu đạt tỷ lệ bình quân 1 xe cứu thương phục vụ khoảng 60.000 dân, tương ứng khoảng 160 xe cứu thương cho quy mô dân số khoảng 9 triệu người.

Trong giai đoạn 2026-2030, thành phố dự kiến đầu tư mới 114 xe cứu thương cùng hệ thống trang thiết bị y tế hiện đại theo tiêu chuẩn chuyên ngành, góp phần nâng cao năng lực vận chuyển và xử lý cấp cứu trước viện.

Ứng dụng IoT và AI trong điều phối cấp cứu

Một trong những điểm nhấn quan trọng của Đề án là xây dựng Trung tâm điều hành cấp cứu thông minh trên nền tảng công nghệ số và Internet vạn vật (IoT).

Hệ thống sẽ tích hợp bản đồ số GIS kết nối GPS để theo dõi vị trí xe cứu thương theo thời gian thực; tổng đài thông minh có khả năng tiếp nhận đồng thời số lượng lớn cuộc gọi cấp cứu; đồng thời số hóa toàn bộ dữ liệu liên quan đến quá trình vận chuyển, điều trị và xử lý tình huống khẩn cấp.

Các dữ liệu như hồ sơ bệnh án điện tử, lịch sử cuộc gọi, lộ trình di chuyển của xe cứu thương sẽ được lưu trữ tập trung, phục vụ công tác quản lý, điều hành, đào tạo và đánh giá chất lượng dịch vụ.

Theo thiết kế, hệ thống được xây dựng theo mô hình bốn lớp gồm: lớp thiết bị và IoT; lớp kết nối với hạ tầng truyền dẫn 4G/5G; lớp nền tảng dữ liệu tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI); và lớp ứng dụng phục vụ điều hành, quản trị, đồng thời kết nối với nền tảng số iHanoi.

Các giải pháp bảo mật, an toàn thông tin cũng được triển khai đồng bộ nhằm bảo đảm dữ liệu y tế được quản lý an toàn và hiệu quả.

Đào tạo gần 800 nhân lực cấp cứu ngoại viện

Song song với đầu tư hạ tầng và trang thiết bị, Hà Nội đặc biệt chú trọng phát triển nguồn nhân lực cho hệ thống cấp cứu ngoại viện.

Sở Y tế Hà Nội sẽ xây dựng kế hoạch đào tạo chuyên sâu về vận hành hệ thống IoT, sử dụng phần mềm điều phối, kỹ năng cấp cứu ngoại viện nâng cao và xử lý tình huống khẩn cấp tại hiện trường.

Trong giai đoạn 2026-2027, thành phố dự kiến đào tạo 473 nhân lực gồm 152 bác sĩ, y sĩ; 205 điều dưỡng và 116 lái xe cứu thương. Giai đoạn 2028-2030 sẽ tiếp tục đào tạo thêm 279 người.

Việc xây dựng đội ngũ kỹ thuật viên cấp cứu ngoại viện được đào tạo bài bản, có chứng chỉ chuyên môn theo tiêu chuẩn năng lực được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng cho một hệ thống cấp cứu hiện đại, chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người dân Thủ đô.

Với việc đầu tư đồng bộ từ hạ tầng, công nghệ, phương tiện đến nguồn nhân lực, Hà Nội đang hướng tới xây dựng mô hình cấp cứu ngoại viện thông minh, rút ngắn thời gian tiếp cận người bệnh, nâng cao hiệu quả cấp cứu và giảm thiểu nguy cơ tử vong, di chứng trong các tình huống khẩn cấp.