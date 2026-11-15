Nợ xấu HDBank tăng 85% có kéo lùi lợi nhuận 9 tháng?

Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026 của Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank, HoSE: HDB) ghi nhận tổng tài sản 1.142.906 tỷ đồng tại ngày 30/9, tăng 22,7% so với đầu năm. Lợi nhuận 9 tháng trước thuế của HDBank đạt 18.379 tỷ đồng, cao hơn 24,2% so với cùng kỳ.

Cùng thời điểm, nợ xấu của HDBank lên 24.642 tỷ đồng, tăng 85% sau 9 tháng. Tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ cho vay khách hàng đi từ 2,44% lên 3,42%, còn tiền gửi không kỳ hạn, nguồn vốn đến từ tài khoản thanh toán, giảm 20,9%.

Lợi nhuận 9 tháng của HDBank tăng nhờ tín dụng và dịch vụ

Dư nợ cho vay khách hàng của HDBank đạt 719.896 tỷ đồng, tăng 31,8% so với đầu năm. Tiền gửi khách hàng tại HDBank tăng 26,5% lên 709.167 tỷ đồng. Thu nhập lãi thuần 9 tháng của HDBank đạt 27.524 tỷ đồng, tăng 10,1%, vốn chủ sở hữu lên 94.304 tỷ đồng, tăng 20,5%.

Mảng dịch vụ đóng góp rõ hơn vào lợi nhuận 9 tháng của HDBank. Lãi thuần dịch vụ HDBank đạt 4.028 tỷ đồng, tăng 23,9%, riêng quý III tăng 41,3% lên 1.677 tỷ đồng. Thu nhập dịch vụ chỉ nhích 2,2% lên 4.644 tỷ đồng, phần cải thiện chủ yếu đến từ chi phí dịch vụ giảm 52,2% còn 616 tỷ đồng.

Báo cáo kết quả hoạt động hợp nhất của HDBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế 9 tháng đạt 18.379 tỷ đồng, chi phí dịch vụ giảm từ 1.290 tỷ đồng xuống 616 tỷ đồng. Nguồn: BCTC của HDBank.

Ở lớp hạ tầng, nguyên giá tài sản cố định vô hình của HDBank tăng 400 tỷ đồng lên 1.793 tỷ đồng. Giá trị còn lại của nhóm vô hình đạt 1.176 tỷ đồng, vượt nhóm hữu hình ở mức 955 tỷ đồng. Tiền chi mua sắm tài sản cố định trong 9 tháng là 471 tỷ đồng, gấp 2,7 lần cùng kỳ, chi phí khấu hao tăng 21,8% lên 225 tỷ đồng.

Chi phí hoạt động HDBank tăng 8,7% lên 8.474 tỷ đồng, chậm hơn mức tăng 12,2% của tổng thu nhập hoạt động. Tỷ lệ chi phí trên thu nhập của HDBank về 24,9%, từ mức 25,7% cùng kỳ. Số nhân viên của HDBank và công ty con tăng 1.335 người lên 19.608 người, trên mạng lưới 87 chi nhánh và 288 phòng giao dịch.

Cấu trúc tập đoàn HDBank cũng mở rộng. HDS trở thành công ty con của HDBank từ ngày 22/5/2026 sau khi HDBank nâng tỷ lệ sở hữu lên 90%. HDBank đồng thời sở hữu 100% Ngân hàng TNHH MTV Số Vikki (Vikki Bank), đơn vị nằm ngoài phạm vi hợp nhất theo Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024.

Nợ xấu HDBank lên 24.642 tỷ đồng và tiền gửi không kỳ hạn giảm

Bảng phân loại nợ của HDBank cho thấy cả ba nhóm nợ xấu cùng tăng. Nợ dưới tiêu chuẩn đi từ 4.017 tỷ đồng lên 9.855 tỷ đồng, nợ có khả năng mất vốn lên 8.659 tỷ đồng, gấp 2,3 lần đầu năm. Nợ cần chú ý, nhóm đứng sát nợ xấu, tăng 48% lên 27.821 tỷ đồng.

Thuyết minh phân loại nợ của HDBank tại ngày 30/9/2026 cho thấy nợ dưới tiêu chuẩn, nợ nghi ngờ và nợ có khả năng mất vốn cùng tăng so với đầu năm. Nguồn: BCTC của HDBank.

Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng tăng lên 11.333 tỷ đồng nhưng chậm hơn nợ xấu, kéo tỷ lệ dự phòng trên nợ xấu của HDBank từ 54,8% về 46%. Chi phí dự phòng quý III của HDBank là 3.381 tỷ đồng, tăng 47,4%, song lũy kế 9 tháng chỉ 7.209 tỷ đồng, thấp hơn 7,1% cùng kỳ. Lãi và phí phải thu trên bảng cân đối lên 11.941 tỷ đồng, tăng 91,9%.

Ở phía nguồn vốn, tiền gửi không kỳ hạn tại HDBank giảm từ 67.858 tỷ đồng xuống 53.659 tỷ đồng, tỷ trọng trong tiền gửi khách hàng lùi từ 12,1% về 7,6%. Tiền gửi có kỳ hạn tăng 33,1%. Chi phí lãi 9 tháng của HDBank tăng 73,8% lên 41.925 tỷ đồng, nhanh hơn mức tăng 41,4% của thu nhập lãi. Một cách lý giải là cơ cấu vốn dịch sang kỳ hạn có thể liên quan đến tốc độ tăng chi phí lãi.

Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của HDBank âm 1.295 tỷ đồng, cùng kỳ dương 26.715 tỷ đồng. Lợi nhuận 9 tháng có 969 tỷ đồng thu nhập từ hợp nhất kinh doanh, khoản mục cùng kỳ không có. Bảng cân đối cuối kỳ xuất hiện 6.159 tỷ đồng lợi thế thương mại, trong khi HDBank đang xác định giá trị hợp lý của HDS theo phương pháp tạm thời.

Với Vikki Bank, giao dịch bán nợ 9 tháng đạt 6.791 tỷ đồng, chuyển nhượng chứng khoán đầu tư 13.157 tỷ đồng, ủy thác cấp tín dụng 15.550 tỷ đồng. Số dư cho vay HDBank ghi nhận với Vikki Bank tại ngày 30/9 là 6.418 tỷ đồng, còn bảng cân đối của ngân hàng con đứng ngoài số liệu hợp nhất.

Sau 9 tháng, lợi nhuận trước thuế của HDBank đạt 18.379 tỷ đồng, còn nợ xấu ở mức 24.642 tỷ đồng. Với dư nợ gần 720.000 tỷ đồng, mỗi điểm phần trăm nợ xấu của HDBank tương ứng khoảng 7.200 tỷ đồng.