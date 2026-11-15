Doanh nghiệp số
Kinh doanh

Nợ xấu HDBank tăng 85% có kéo lùi lợi nhuận 9 tháng?

Đình Tưởng
Đình Tưởng
08:55 | 15/11/2026
Chia sẻ
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Lợi nhuận 9 tháng của HDBank tăng 24,2% lên 18.379 tỷ đồng, trong khi nợ xấu tăng 85% và tiền gửi không kỳ hạn giảm 20,9%.
Lợi nhuận HDBank tăng 31%, nợ nhóm 5 tăng gấp đôi, dòng tiền âm 20.332 tỷ Lợi nhuận HDBank tăng 31%, nợ nhóm 5 tăng gấp đôi, dòng tiền âm 20.332 tỷ
Eximbank và Nam A Bank: Sức khỏe tài chính khác biệt ra sao? Eximbank và Nam A Bank: Sức khỏe tài chính khác biệt ra sao?
Agribank Đại Tân Hải Dương II nợ xấu 0,28%, vẫn phải hoàn thiện hồ sơ tín dụng Agribank Đại Tân Hải Dương II nợ xấu 0,28%, vẫn phải hoàn thiện hồ sơ tín dụng

Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026 của Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank, HoSE: HDB) ghi nhận tổng tài sản 1.142.906 tỷ đồng tại ngày 30/9, tăng 22,7% so với đầu năm. Lợi nhuận 9 tháng trước thuế của HDBank đạt 18.379 tỷ đồng, cao hơn 24,2% so với cùng kỳ.

Cùng thời điểm, nợ xấu của HDBank lên 24.642 tỷ đồng, tăng 85% sau 9 tháng. Tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ cho vay khách hàng đi từ 2,44% lên 3,42%, còn tiền gửi không kỳ hạn, nguồn vốn đến từ tài khoản thanh toán, giảm 20,9%.

Lợi nhuận 9 tháng của HDBank tăng nhờ tín dụng và dịch vụ

Dư nợ cho vay khách hàng của HDBank đạt 719.896 tỷ đồng, tăng 31,8% so với đầu năm. Tiền gửi khách hàng tại HDBank tăng 26,5% lên 709.167 tỷ đồng. Thu nhập lãi thuần 9 tháng của HDBank đạt 27.524 tỷ đồng, tăng 10,1%, vốn chủ sở hữu lên 94.304 tỷ đồng, tăng 20,5%.

Mảng dịch vụ đóng góp rõ hơn vào lợi nhuận 9 tháng của HDBank. Lãi thuần dịch vụ HDBank đạt 4.028 tỷ đồng, tăng 23,9%, riêng quý III tăng 41,3% lên 1.677 tỷ đồng. Thu nhập dịch vụ chỉ nhích 2,2% lên 4.644 tỷ đồng, phần cải thiện chủ yếu đến từ chi phí dịch vụ giảm 52,2% còn 616 tỷ đồng.

Báo cáo kết quả hoạt động hợp nhất của HDBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế 9 tháng đạt 18.379 tỷ đồng, chi phí dịch vụ giảm từ 1.290 tỷ đồng xuống 616 tỷ đồng. Nguồn: BCTC của HDBank.
Báo cáo kết quả hoạt động hợp nhất của HDBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế 9 tháng đạt 18.379 tỷ đồng, chi phí dịch vụ giảm từ 1.290 tỷ đồng xuống 616 tỷ đồng. Nguồn: BCTC của HDBank.

Ở lớp hạ tầng, nguyên giá tài sản cố định vô hình của HDBank tăng 400 tỷ đồng lên 1.793 tỷ đồng. Giá trị còn lại của nhóm vô hình đạt 1.176 tỷ đồng, vượt nhóm hữu hình ở mức 955 tỷ đồng. Tiền chi mua sắm tài sản cố định trong 9 tháng là 471 tỷ đồng, gấp 2,7 lần cùng kỳ, chi phí khấu hao tăng 21,8% lên 225 tỷ đồng.

Chi phí hoạt động HDBank tăng 8,7% lên 8.474 tỷ đồng, chậm hơn mức tăng 12,2% của tổng thu nhập hoạt động. Tỷ lệ chi phí trên thu nhập của HDBank về 24,9%, từ mức 25,7% cùng kỳ. Số nhân viên của HDBank và công ty con tăng 1.335 người lên 19.608 người, trên mạng lưới 87 chi nhánh và 288 phòng giao dịch.

Cấu trúc tập đoàn HDBank cũng mở rộng. HDS trở thành công ty con của HDBank từ ngày 22/5/2026 sau khi HDBank nâng tỷ lệ sở hữu lên 90%. HDBank đồng thời sở hữu 100% Ngân hàng TNHH MTV Số Vikki (Vikki Bank), đơn vị nằm ngoài phạm vi hợp nhất theo Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024.

Nợ xấu HDBank lên 24.642 tỷ đồng và tiền gửi không kỳ hạn giảm

Bảng phân loại nợ của HDBank cho thấy cả ba nhóm nợ xấu cùng tăng. Nợ dưới tiêu chuẩn đi từ 4.017 tỷ đồng lên 9.855 tỷ đồng, nợ có khả năng mất vốn lên 8.659 tỷ đồng, gấp 2,3 lần đầu năm. Nợ cần chú ý, nhóm đứng sát nợ xấu, tăng 48% lên 27.821 tỷ đồng.

Thuyết minh phân loại nợ của HDBank tại ngày 30/9/2026 cho thấy nợ dưới tiêu chuẩn, nợ nghi ngờ và nợ có khả năng mất vốn cùng tăng so với đầu năm. Nguồn: BCTC của HDBank.
Thuyết minh phân loại nợ của HDBank tại ngày 30/9/2026 cho thấy nợ dưới tiêu chuẩn, nợ nghi ngờ và nợ có khả năng mất vốn cùng tăng so với đầu năm. Nguồn: BCTC của HDBank.

Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng tăng lên 11.333 tỷ đồng nhưng chậm hơn nợ xấu, kéo tỷ lệ dự phòng trên nợ xấu của HDBank từ 54,8% về 46%. Chi phí dự phòng quý III của HDBank là 3.381 tỷ đồng, tăng 47,4%, song lũy kế 9 tháng chỉ 7.209 tỷ đồng, thấp hơn 7,1% cùng kỳ. Lãi và phí phải thu trên bảng cân đối lên 11.941 tỷ đồng, tăng 91,9%.

Ở phía nguồn vốn, tiền gửi không kỳ hạn tại HDBank giảm từ 67.858 tỷ đồng xuống 53.659 tỷ đồng, tỷ trọng trong tiền gửi khách hàng lùi từ 12,1% về 7,6%. Tiền gửi có kỳ hạn tăng 33,1%. Chi phí lãi 9 tháng của HDBank tăng 73,8% lên 41.925 tỷ đồng, nhanh hơn mức tăng 41,4% của thu nhập lãi. Một cách lý giải là cơ cấu vốn dịch sang kỳ hạn có thể liên quan đến tốc độ tăng chi phí lãi.

Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của HDBank âm 1.295 tỷ đồng, cùng kỳ dương 26.715 tỷ đồng. Lợi nhuận 9 tháng có 969 tỷ đồng thu nhập từ hợp nhất kinh doanh, khoản mục cùng kỳ không có. Bảng cân đối cuối kỳ xuất hiện 6.159 tỷ đồng lợi thế thương mại, trong khi HDBank đang xác định giá trị hợp lý của HDS theo phương pháp tạm thời.

Với Vikki Bank, giao dịch bán nợ 9 tháng đạt 6.791 tỷ đồng, chuyển nhượng chứng khoán đầu tư 13.157 tỷ đồng, ủy thác cấp tín dụng 15.550 tỷ đồng. Số dư cho vay HDBank ghi nhận với Vikki Bank tại ngày 30/9 là 6.418 tỷ đồng, còn bảng cân đối của ngân hàng con đứng ngoài số liệu hợp nhất.

Sau 9 tháng, lợi nhuận trước thuế của HDBank đạt 18.379 tỷ đồng, còn nợ xấu ở mức 24.642 tỷ đồng. Với dư nợ gần 720.000 tỷ đồng, mỗi điểm phần trăm nợ xấu của HDBank tương ứng khoảng 7.200 tỷ đồng.

HDBank lợi nhuận 9 tháng lợi nhuận HDBank nợ xấu HDBank báo cáo tài chính quý III/2026 HDB tiền gửi không kỳ hạn Tỷ lệ nợ xấu Vikki Bank dự phòng rủi ro tín dụng

Bài liên quan

Lợi nhuận ACB quý III/2026 tăng gần 10%, tổng tài sản vượt 1,1 triệu tỷ đồng

Lợi nhuận ACB quý III/2026 tăng gần 10%, tổng tài sản vượt 1,1 triệu tỷ đồng

Ngân hàng Sài Gòn Tài Lộc báo lãi quý 2 giảm 53%, nợ xấu vượt 47.900 tỷ đồng

Ngân hàng Sài Gòn Tài Lộc báo lãi quý 2 giảm 53%, nợ xấu vượt 47.900 tỷ đồng

MSB chi cho công nghệ tăng, hơn 10.000 tỷ đồng tiền gửi không kỳ hạn rời đi

MSB chi cho công nghệ tăng, hơn 10.000 tỷ đồng tiền gửi không kỳ hạn rời đi

Có thể bạn quan tâm

MB dự kiến dành 2.568 tỷ đồng đầu tư công nghệ từ chào bán riêng lẻ

MB dự kiến dành 2.568 tỷ đồng đầu tư công nghệ từ chào bán riêng lẻ

Kinh doanh
MB chào bán riêng lẻ 200 triệu cổ phiếu, nhưng 85,1% số tiền dự kiến thu về dành cho đầu tư công nghệ, phần bổ sung cho vay chiếm 14,9%.
PV Power lãi gấp đôi trong quý III vì sao dòng tiền vẫn giảm?

PV Power lãi gấp đôi trong quý III vì sao dòng tiền vẫn giảm?

Kinh doanh
PV Power có lợi nhuận quý III tăng 119% nhưng dòng tiền kinh doanh 9 tháng giảm 20% khi tiền điện chờ thu lên 23.880 tỷ đồng.
Applied Materials lập kỷ lục doanh thu quý 10,41 tỷ USD

Applied Materials lập kỷ lục doanh thu quý 10,41 tỷ USD

Kinh doanh
Doanh thu quý IV tài chính 2026 của Applied Materials tăng 53% lên 10,41 tỷ USD, trong khi lợi nhuận ròng tăng 43% so với cùng kỳ.
Lite-On khánh thành giai đoạn 1 nhà máy điện tử tại Quảng Ninh

Lite-On khánh thành giai đoạn 1 nhà máy điện tử tại Quảng Ninh

Kinh doanh
Với tổng vốn đầu tư đăng ký 690 triệu USD, nhà máy Lite-On tại Quảng Ninh vừa khánh thành giai đoạn 1, mở rộng năng lực sản xuất điện tử tại Việt Nam.
PV Power nâng mục tiêu lợi nhuận năm 2026 lên 4.973 tỷ đồng

PV Power nâng mục tiêu lợi nhuận năm 2026 lên 4.973 tỷ đồng

Kinh doanh
PV Power điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2026, nâng mục tiêu lợi nhuận sau thuế lên 4.973 tỷ đồng và dự kiến giải ngân 6.477 tỷ đồng.
Xem thêm

Đọc nhiều

Nguyễn Đình Hiếu lập kỷ lục 4 lần liên tiếp vô địch PVOIL Cup

Nguyễn Đình Hiếu lập kỷ lục 4 lần liên tiếp vô địch PVOIL Cup

Hyundai Tucson Hybrid có giá 1,089 tỷ đồng tại Việt Nam

Hyundai Tucson Hybrid có giá 1,089 tỷ đồng tại Việt Nam

Cách tính tiền điện sinh hoạt mới từ tháng 11/2026

Cách tính tiền điện sinh hoạt mới từ tháng 11/2026

VinFast vươn lên vị trí thứ 4 tại thị trường xe điện Ấn Độ

VinFast vươn lên vị trí thứ 4 tại thị trường xe điện Ấn Độ

Ít ai biết hai lãnh đạo Hòa Phát từng là bạn học cùng lớp đại học

Ít ai biết hai lãnh đạo Hòa Phát từng là bạn học cùng lớp đại học

Editor'sChoice

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Hải Phòng
Khánh Hòa
Nghệ An
Phan Thiết
Quảng Bình
Thừa Thiên Huế
Hà Giang
Hà Nội

24°C

Cảm giác: 25°C
sương mờ
Thứ hai, 16/11/2026 00:00
22°C
Thứ hai, 16/11/2026 03:00
23°C
Thứ hai, 16/11/2026 06:00
25°C
Thứ hai, 16/11/2026 09:00
26°C
Thứ hai, 16/11/2026 12:00
24°C
Thứ hai, 16/11/2026 15:00
23°C
Thứ hai, 16/11/2026 18:00
24°C
Thứ hai, 16/11/2026 21:00
23°C
Thứ ba, 17/11/2026 00:00
23°C
Thứ ba, 17/11/2026 03:00
25°C
Thứ ba, 17/11/2026 06:00
26°C
Thứ ba, 17/11/2026 09:00
28°C
Thứ ba, 17/11/2026 12:00
26°C
Thứ ba, 17/11/2026 15:00
26°C
Thứ ba, 17/11/2026 18:00
24°C
Thứ ba, 17/11/2026 21:00
24°C
Thứ tư, 18/11/2026 00:00
24°C
Thứ tư, 18/11/2026 03:00
27°C
Thứ tư, 18/11/2026 06:00
28°C
Thứ tư, 18/11/2026 09:00
25°C
Thứ tư, 18/11/2026 12:00
21°C
Thứ tư, 18/11/2026 15:00
20°C
Thứ tư, 18/11/2026 18:00
20°C
Thứ tư, 18/11/2026 21:00
19°C
Thứ năm, 19/11/2026 00:00
19°C
Thứ năm, 19/11/2026 03:00
19°C
Thứ năm, 19/11/2026 06:00
18°C
Thứ năm, 19/11/2026 09:00
18°C
Thứ năm, 19/11/2026 12:00
17°C
Thứ năm, 19/11/2026 15:00
17°C
Thứ năm, 19/11/2026 18:00
17°C
Thứ năm, 19/11/2026 21:00
16°C
Thứ sáu, 20/11/2026 00:00
16°C
Thứ sáu, 20/11/2026 03:00
18°C
TP Hồ Chí Minh

26°C

Cảm giác: 26°C
mưa vừa
Thứ hai, 16/11/2026 00:00
28°C
Thứ hai, 16/11/2026 03:00
34°C
Thứ hai, 16/11/2026 06:00
34°C
Thứ hai, 16/11/2026 09:00
34°C
Thứ hai, 16/11/2026 12:00
31°C
Thứ hai, 16/11/2026 15:00
29°C
Thứ hai, 16/11/2026 18:00
27°C
Thứ hai, 16/11/2026 21:00
25°C
Thứ ba, 17/11/2026 00:00
26°C
Thứ ba, 17/11/2026 03:00
31°C
Thứ ba, 17/11/2026 06:00
34°C
Thứ ba, 17/11/2026 09:00
30°C
Thứ ba, 17/11/2026 12:00
27°C
Thứ ba, 17/11/2026 15:00
26°C
Thứ ba, 17/11/2026 18:00
25°C
Thứ ba, 17/11/2026 21:00
24°C
Thứ tư, 18/11/2026 00:00
26°C
Thứ tư, 18/11/2026 03:00
31°C
Thứ tư, 18/11/2026 06:00
34°C
Thứ tư, 18/11/2026 09:00
33°C
Thứ tư, 18/11/2026 12:00
27°C
Thứ tư, 18/11/2026 15:00
25°C
Thứ tư, 18/11/2026 18:00
24°C
Thứ tư, 18/11/2026 21:00
24°C
Thứ năm, 19/11/2026 00:00
25°C
Thứ năm, 19/11/2026 03:00
30°C
Thứ năm, 19/11/2026 06:00
33°C
Thứ năm, 19/11/2026 09:00
31°C
Thứ năm, 19/11/2026 12:00
27°C
Thứ năm, 19/11/2026 15:00
26°C
Thứ năm, 19/11/2026 18:00
25°C
Thứ năm, 19/11/2026 21:00
25°C
Thứ sáu, 20/11/2026 00:00
25°C
Thứ sáu, 20/11/2026 03:00
30°C
Đà Nẵng

29°C

Cảm giác: 33°C
mây rải rác
Thứ hai, 16/11/2026 00:00
27°C
Thứ hai, 16/11/2026 03:00
29°C
Thứ hai, 16/11/2026 06:00
31°C
Thứ hai, 16/11/2026 09:00
29°C
Thứ hai, 16/11/2026 12:00
28°C
Thứ hai, 16/11/2026 15:00
27°C
Thứ hai, 16/11/2026 18:00
26°C
Thứ hai, 16/11/2026 21:00
25°C
Thứ ba, 17/11/2026 00:00
25°C
Thứ ba, 17/11/2026 03:00
27°C
Thứ ba, 17/11/2026 06:00
28°C
Thứ ba, 17/11/2026 09:00
27°C
Thứ ba, 17/11/2026 12:00
27°C
Thứ ba, 17/11/2026 15:00
26°C
Thứ ba, 17/11/2026 18:00
26°C
Thứ ba, 17/11/2026 21:00
25°C
Thứ tư, 18/11/2026 00:00
25°C
Thứ tư, 18/11/2026 03:00
27°C
Thứ tư, 18/11/2026 06:00
27°C
Thứ tư, 18/11/2026 09:00
27°C
Thứ tư, 18/11/2026 12:00
26°C
Thứ tư, 18/11/2026 15:00
25°C
Thứ tư, 18/11/2026 18:00
25°C
Thứ tư, 18/11/2026 21:00
25°C
Thứ năm, 19/11/2026 00:00
26°C
Thứ năm, 19/11/2026 03:00
28°C
Thứ năm, 19/11/2026 06:00
27°C
Thứ năm, 19/11/2026 09:00
27°C
Thứ năm, 19/11/2026 12:00
26°C
Thứ năm, 19/11/2026 15:00
26°C
Thứ năm, 19/11/2026 18:00
26°C
Thứ năm, 19/11/2026 21:00
26°C
Thứ sáu, 20/11/2026 00:00
25°C
Thứ sáu, 20/11/2026 03:00
26°C
Hải Phòng

27°C

Cảm giác: 29°C
mây thưa
Thứ hai, 16/11/2026 00:00
23°C
Thứ hai, 16/11/2026 03:00
24°C
Thứ hai, 16/11/2026 06:00
26°C
Thứ hai, 16/11/2026 09:00
26°C
Thứ hai, 16/11/2026 12:00
24°C
Thứ hai, 16/11/2026 15:00
24°C
Thứ hai, 16/11/2026 18:00
24°C
Thứ hai, 16/11/2026 21:00
23°C
Thứ ba, 17/11/2026 00:00
25°C
Thứ ba, 17/11/2026 03:00
30°C
Thứ ba, 17/11/2026 06:00
30°C
Thứ ba, 17/11/2026 09:00
28°C
Thứ ba, 17/11/2026 12:00
25°C
Thứ ba, 17/11/2026 15:00
25°C
Thứ ba, 17/11/2026 18:00
25°C
Thứ ba, 17/11/2026 21:00
24°C
Thứ tư, 18/11/2026 00:00
25°C
Thứ tư, 18/11/2026 03:00
28°C
Thứ tư, 18/11/2026 06:00
29°C
Thứ tư, 18/11/2026 09:00
27°C
Thứ tư, 18/11/2026 12:00
24°C
Thứ tư, 18/11/2026 15:00
23°C
Thứ tư, 18/11/2026 18:00
21°C
Thứ tư, 18/11/2026 21:00
20°C
Thứ năm, 19/11/2026 00:00
20°C
Thứ năm, 19/11/2026 03:00
20°C
Thứ năm, 19/11/2026 06:00
18°C
Thứ năm, 19/11/2026 09:00
17°C
Thứ năm, 19/11/2026 12:00
17°C
Thứ năm, 19/11/2026 15:00
17°C
Thứ năm, 19/11/2026 18:00
16°C
Thứ năm, 19/11/2026 21:00
15°C
Thứ sáu, 20/11/2026 00:00
15°C
Thứ sáu, 20/11/2026 03:00
16°C
Khánh Hòa

30°C

Cảm giác: 35°C
mây cụm
Thứ hai, 16/11/2026 00:00
24°C
Thứ hai, 16/11/2026 03:00
31°C
Thứ hai, 16/11/2026 06:00
33°C
Thứ hai, 16/11/2026 09:00
29°C
Thứ hai, 16/11/2026 12:00
24°C
Thứ hai, 16/11/2026 15:00
24°C
Thứ hai, 16/11/2026 18:00
24°C
Thứ hai, 16/11/2026 21:00
23°C
Thứ ba, 17/11/2026 00:00
26°C
Thứ ba, 17/11/2026 03:00
31°C
Thứ ba, 17/11/2026 06:00
33°C
Thứ ba, 17/11/2026 09:00
29°C
Thứ ba, 17/11/2026 12:00
24°C
Thứ ba, 17/11/2026 15:00
23°C
Thứ ba, 17/11/2026 18:00
24°C
Thứ ba, 17/11/2026 21:00
22°C
Thứ tư, 18/11/2026 00:00
24°C
Thứ tư, 18/11/2026 03:00
29°C
Thứ tư, 18/11/2026 06:00
31°C
Thứ tư, 18/11/2026 09:00
29°C
Thứ tư, 18/11/2026 12:00
24°C
Thứ tư, 18/11/2026 15:00
24°C
Thứ tư, 18/11/2026 18:00
23°C
Thứ tư, 18/11/2026 21:00
21°C
Thứ năm, 19/11/2026 00:00
22°C
Thứ năm, 19/11/2026 03:00
31°C
Thứ năm, 19/11/2026 06:00
31°C
Thứ năm, 19/11/2026 09:00
29°C
Thứ năm, 19/11/2026 12:00
24°C
Thứ năm, 19/11/2026 15:00
23°C
Thứ năm, 19/11/2026 18:00
22°C
Thứ năm, 19/11/2026 21:00
22°C
Thứ sáu, 20/11/2026 00:00
25°C
Thứ sáu, 20/11/2026 03:00
29°C
Nghệ An

26°C

Cảm giác: 26°C
bầu trời quang đãng
Thứ hai, 16/11/2026 00:00
21°C
Thứ hai, 16/11/2026 03:00
28°C
Thứ hai, 16/11/2026 06:00
31°C
Thứ hai, 16/11/2026 09:00
28°C
Thứ hai, 16/11/2026 12:00
23°C
Thứ hai, 16/11/2026 15:00
22°C
Thứ hai, 16/11/2026 18:00
21°C
Thứ hai, 16/11/2026 21:00
21°C
Thứ ba, 17/11/2026 00:00
22°C
Thứ ba, 17/11/2026 03:00
28°C
Thứ ba, 17/11/2026 06:00
28°C
Thứ ba, 17/11/2026 09:00
26°C
Thứ ba, 17/11/2026 12:00
22°C
Thứ ba, 17/11/2026 15:00
22°C
Thứ ba, 17/11/2026 18:00
22°C
Thứ ba, 17/11/2026 21:00
22°C
Thứ tư, 18/11/2026 00:00
22°C
Thứ tư, 18/11/2026 03:00
25°C
Thứ tư, 18/11/2026 06:00
25°C
Thứ tư, 18/11/2026 09:00
24°C
Thứ tư, 18/11/2026 12:00
22°C
Thứ tư, 18/11/2026 15:00
21°C
Thứ tư, 18/11/2026 18:00
20°C
Thứ tư, 18/11/2026 21:00
20°C
Thứ năm, 19/11/2026 00:00
21°C
Thứ năm, 19/11/2026 03:00
21°C
Thứ năm, 19/11/2026 06:00
20°C
Thứ năm, 19/11/2026 09:00
19°C
Thứ năm, 19/11/2026 12:00
17°C
Thứ năm, 19/11/2026 15:00
16°C
Thứ năm, 19/11/2026 18:00
16°C
Thứ năm, 19/11/2026 21:00
15°C
Thứ sáu, 20/11/2026 00:00
15°C
Thứ sáu, 20/11/2026 03:00
16°C
Phan Thiết

30°C

Cảm giác: 36°C
mây rải rác
Thứ hai, 16/11/2026 00:00
26°C
Thứ hai, 16/11/2026 03:00
30°C
Thứ hai, 16/11/2026 06:00
30°C
Thứ hai, 16/11/2026 09:00
29°C
Thứ hai, 16/11/2026 12:00
27°C
Thứ hai, 16/11/2026 15:00
26°C
Thứ hai, 16/11/2026 18:00
25°C
Thứ hai, 16/11/2026 21:00
25°C
Thứ ba, 17/11/2026 00:00
26°C
Thứ ba, 17/11/2026 03:00
29°C
Thứ ba, 17/11/2026 06:00
30°C
Thứ ba, 17/11/2026 09:00
28°C
Thứ ba, 17/11/2026 12:00
26°C
Thứ ba, 17/11/2026 15:00
25°C
Thứ ba, 17/11/2026 18:00
24°C
Thứ ba, 17/11/2026 21:00
24°C
Thứ tư, 18/11/2026 00:00
25°C
Thứ tư, 18/11/2026 03:00
29°C
Thứ tư, 18/11/2026 06:00
30°C
Thứ tư, 18/11/2026 09:00
28°C
Thứ tư, 18/11/2026 12:00
26°C
Thứ tư, 18/11/2026 15:00
25°C
Thứ tư, 18/11/2026 18:00
24°C
Thứ tư, 18/11/2026 21:00
23°C
Thứ năm, 19/11/2026 00:00
24°C
Thứ năm, 19/11/2026 03:00
28°C
Thứ năm, 19/11/2026 06:00
30°C
Thứ năm, 19/11/2026 09:00
29°C
Thứ năm, 19/11/2026 12:00
26°C
Thứ năm, 19/11/2026 15:00
25°C
Thứ năm, 19/11/2026 18:00
24°C
Thứ năm, 19/11/2026 21:00
24°C
Thứ sáu, 20/11/2026 00:00
25°C
Thứ sáu, 20/11/2026 03:00
29°C
Quảng Bình

28°C

Cảm giác: 30°C
bầu trời quang đãng
Thứ hai, 16/11/2026 00:00
22°C
Thứ hai, 16/11/2026 03:00
28°C
Thứ hai, 16/11/2026 06:00
27°C
Thứ hai, 16/11/2026 09:00
25°C
Thứ hai, 16/11/2026 12:00
23°C
Thứ hai, 16/11/2026 15:00
22°C
Thứ hai, 16/11/2026 18:00
22°C
Thứ hai, 16/11/2026 21:00
21°C
Thứ ba, 17/11/2026 00:00
22°C
Thứ ba, 17/11/2026 03:00
27°C
Thứ ba, 17/11/2026 06:00
28°C
Thứ ba, 17/11/2026 09:00
26°C
Thứ ba, 17/11/2026 12:00
23°C
Thứ ba, 17/11/2026 15:00
22°C
Thứ ba, 17/11/2026 18:00
21°C
Thứ ba, 17/11/2026 21:00
22°C
Thứ tư, 18/11/2026 00:00
23°C
Thứ tư, 18/11/2026 03:00
25°C
Thứ tư, 18/11/2026 06:00
25°C
Thứ tư, 18/11/2026 09:00
25°C
Thứ tư, 18/11/2026 12:00
21°C
Thứ tư, 18/11/2026 15:00
21°C
Thứ tư, 18/11/2026 18:00
21°C
Thứ tư, 18/11/2026 21:00
21°C
Thứ năm, 19/11/2026 00:00
21°C
Thứ năm, 19/11/2026 03:00
23°C
Thứ năm, 19/11/2026 06:00
22°C
Thứ năm, 19/11/2026 09:00
21°C
Thứ năm, 19/11/2026 12:00
20°C
Thứ năm, 19/11/2026 15:00
18°C
Thứ năm, 19/11/2026 18:00
16°C
Thứ năm, 19/11/2026 21:00
15°C
Thứ sáu, 20/11/2026 00:00
14°C
Thứ sáu, 20/11/2026 03:00
14°C
Thừa Thiên Huế

29°C

Cảm giác: 34°C
mây cụm
Thứ hai, 16/11/2026 00:00
27°C
Thứ hai, 16/11/2026 03:00
30°C
Thứ hai, 16/11/2026 06:00
33°C
Thứ hai, 16/11/2026 09:00
31°C
Thứ hai, 16/11/2026 12:00
28°C
Thứ hai, 16/11/2026 15:00
27°C
Thứ hai, 16/11/2026 18:00
26°C
Thứ hai, 16/11/2026 21:00
22°C
Thứ ba, 17/11/2026 00:00
23°C
Thứ ba, 17/11/2026 03:00
30°C
Thứ ba, 17/11/2026 06:00
32°C
Thứ ba, 17/11/2026 09:00
28°C
Thứ ba, 17/11/2026 12:00
25°C
Thứ ba, 17/11/2026 15:00
23°C
Thứ ba, 17/11/2026 18:00
23°C
Thứ ba, 17/11/2026 21:00
22°C
Thứ tư, 18/11/2026 00:00
23°C
Thứ tư, 18/11/2026 03:00
30°C
Thứ tư, 18/11/2026 06:00
31°C
Thứ tư, 18/11/2026 09:00
27°C
Thứ tư, 18/11/2026 12:00
24°C
Thứ tư, 18/11/2026 15:00
23°C
Thứ tư, 18/11/2026 18:00
22°C
Thứ tư, 18/11/2026 21:00
21°C
Thứ năm, 19/11/2026 00:00
23°C
Thứ năm, 19/11/2026 03:00
29°C
Thứ năm, 19/11/2026 06:00
28°C
Thứ năm, 19/11/2026 09:00
25°C
Thứ năm, 19/11/2026 12:00
23°C
Thứ năm, 19/11/2026 15:00
23°C
Thứ năm, 19/11/2026 18:00
23°C
Thứ năm, 19/11/2026 21:00
23°C
Thứ sáu, 20/11/2026 00:00
22°C
Thứ sáu, 20/11/2026 03:00
22°C
Hà Giang

21°C

Cảm giác: 22°C
mây cụm
Thứ hai, 16/11/2026 00:00
20°C
Thứ hai, 16/11/2026 03:00
21°C
Thứ hai, 16/11/2026 06:00
25°C
Thứ hai, 16/11/2026 09:00
23°C
Thứ hai, 16/11/2026 12:00
21°C
Thứ hai, 16/11/2026 15:00
19°C
Thứ hai, 16/11/2026 18:00
19°C
Thứ hai, 16/11/2026 21:00
20°C
Thứ ba, 17/11/2026 00:00
20°C
Thứ ba, 17/11/2026 03:00
24°C
Thứ ba, 17/11/2026 06:00
28°C
Thứ ba, 17/11/2026 09:00
27°C
Thứ ba, 17/11/2026 12:00
21°C
Thứ ba, 17/11/2026 15:00
21°C
Thứ ba, 17/11/2026 18:00
21°C
Thứ ba, 17/11/2026 21:00
21°C
Thứ tư, 18/11/2026 00:00
21°C
Thứ tư, 18/11/2026 03:00
23°C
Thứ tư, 18/11/2026 06:00
23°C
Thứ tư, 18/11/2026 09:00
22°C
Thứ tư, 18/11/2026 12:00
22°C
Thứ tư, 18/11/2026 15:00
21°C
Thứ tư, 18/11/2026 18:00
20°C
Thứ tư, 18/11/2026 21:00
19°C
Thứ năm, 19/11/2026 00:00
19°C
Thứ năm, 19/11/2026 03:00
18°C
Thứ năm, 19/11/2026 06:00
18°C
Thứ năm, 19/11/2026 09:00
18°C
Thứ năm, 19/11/2026 12:00
17°C
Thứ năm, 19/11/2026 15:00
17°C
Thứ năm, 19/11/2026 18:00
16°C
Thứ năm, 19/11/2026 21:00
16°C
Thứ sáu, 20/11/2026 00:00
16°C
Thứ sáu, 20/11/2026 03:00
17°C

Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 132,700 136,900
Hà Nội - PNJ 132,700 136,900
Đà Nẵng - PNJ 132,700 136,900
Miền Tây - PNJ 132,700 136,900
Tây Nguyên - PNJ 132,700 136,900
Đông Nam Bộ - PNJ 132,700 136,900
Cập nhật: 15/11/2026 10:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,450 13,750
Miếng SJC Nghệ An 13,450 13,750
Miếng SJC Thái Bình 13,450 13,750
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,330 13,730
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,330 13,730
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,330 13,730
Trang sức 99.9 13,010 13,610
Trang sức 99.99 13,020 13,620
Vàng 99.9 12,550
Vàng 99.99 12,700
Cập nhật: 15/11/2026 10:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,345 13,752
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,345 13,753
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,333 1,373
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,333 1,374
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,316 1,363
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 12,795 13,495
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 92,585 102,385
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 83,043 92,843
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 73,501 83,301
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 69,821 79,621
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 47,193 56,993
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Cập nhật: 15/11/2026 10:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 16890 17160 17739
CAD 17498 17771 18389
CHF 30023 30397 31042
CNY 0 3813 3910
EUR 27729 27943 29028
GBP 33201 33587 34525
HKD 0 3148 3351
JPY 154 158 165
KRW 0 18 20
NZD 0 13900 14484
SGD 19436 19716 20290
THB 674 737 791
USD (1,2) 25467 0 0
USD (5,10,20) 25504 0 0
USD (50,100) 25531 25545 25915
Cập nhật: 15/11/2026 10:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 25,540 25,540 25,920
USD(1-2-5) 24,519 - -
USD(10-20) 24,519 - -
EUR 27,892 27,914 29,287
JPY 156.48 156.76 166.27
GBP 33,437 33,528 34,694
AUD 17,156 17,218 17,874
CAD 17,705 17,762 18,421
CHF 30,366 30,460 31,362
SGD 19,568 19,629 20,410
CNY - 3,783 3,928
HKD 3,212 3,222 3,358
KRW 17.75 18.51 20.14
THB 723.79 732.73 784.43
NZD 13,930 14,059 14,476
SEK - 2,520 2,609
DKK - 3,741 3,874
NOK - 2,646 2,741
LAK - 0.87 1.21
MYR 5,881.05 - 6,640.68
TWD 706.58 - 856.15
SAR - 6,737.66 7,098.31
KWD - 81,112 86,323
AED - 6,751 7,276
Cập nhật: 15/11/2026 10:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 25,480 25,510 25,890
EUR 27,852 27,992 29,226
GBP 33,385 33,553 34,588
HKD 3,202 3,221 3,340
CHF 30,197 30,349 31,296
JPY 155.99 157.57 165.55
AUD 17,094 17,215 17,810
SGD 19,525 19,702 20,299
THB 728 743 779
CAD 17,656 17,780 18,378
NZD 13,992 14,549
KRW 18.55 20.53
Cập nhật: 15/11/2026 10:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 25550 25550 25910
AUD 17136 17236 18161
CAD 17693 17793 18805
CHF 30333 30363 31944
CNY 3797.1 3822.1 3957.3
CZK 0 1130 0
DKK 0 3845 0
EUR 27997 28027 29760
GBP 33543 33593 35364
HKD 0 3300 0
JPY 157.43 157.93 168.47
KHR 0 6.097 0
KRW 0 19 0
LAK 0 1.0945 0
MYR 0 6450 0
NOK 0 2778 0
NZD 0 14047 0
PHP 0 373 0
SEK 0 2605 0
SGD 19604 19734 20465
THB 0 705.6 0
TWD 0 785 0
SJC 9999 13500000 13500000 13800000
SBJ 12000000 12000000 13800000
Cập nhật: 15/11/2026 10:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 25,415 25,535 25,870
USD20 25,385 25,535 25,870
USD1 24,356 25,535 25,870
AUD 17,004 17,204 18,394
EUR 27,712 27,862 29,571
CAD 17,573 17,723 19,053
SGD 19,612 19,812 20,404
JPY 157.71 159.21 165.01
GBP 33,360 33,560 34,666
XAU 13,498,000 0 13,802,000
CNY 0 3,773 0
THB 0 739 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 15/11/2026 10:00

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
Giám đốc Hoàng Anh Lab bị khởi tố vì lừa dối khách hàng

Giám đốc Hoàng Anh Lab bị khởi tố vì lừa dối khách hàng

Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia: 70 năm phát triển cùng đất nước

Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia: 70 năm phát triển cùng đất nước

Chủ tịch Quốc hội: Trường Đại học Mỏ - Địa chất cần tập trung nghiên cứu các lĩnh vực then chốt

Chủ tịch Quốc hội: Trường Đại học Mỏ - Địa chất cần tập trung nghiên cứu các lĩnh vực then chốt

Nam Minh sôi nổi Tuần lễ Văn hóa, Giáo dục năm 2026

Nam Minh sôi nổi Tuần lễ Văn hóa, Giáo dục năm 2026

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
AMD và PsiQuantum mở rộng hợp tác phát triển hạ tầng máy tính lượng tử

AMD và PsiQuantum mở rộng hợp tác phát triển hạ tầng máy tính lượng tử

ASUS Zenbook 14 (2026): lựa chọn mới cho phân khúc laptop cao cấp

ASUS Zenbook 14 (2026): lựa chọn mới cho phân khúc laptop cao cấp

Nhóm Kinh doanh Tiêu dùng Huawei có gì mới trong tháng 11?

Nhóm Kinh doanh Tiêu dùng Huawei có gì mới trong tháng 11?

Samsung đưa trải nghiệm AI Home vào không gian lưu trú tại KiN Wander

Samsung đưa trải nghiệm AI Home vào không gian lưu trú tại KiN Wander

Công nghệ số

AI Blockchain Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
MUJI thừa nhận sai sót khiến 1,09 triệu dữ liệu thẻ tín dụng gặp rủi ro

MUJI thừa nhận sai sót khiến 1,09 triệu dữ liệu thẻ tín dụng gặp rủi ro

Thúc đẩy liên kết đào tạo AI, bán dẫn giữa Việt Nam và Hàn Quốc

Thúc đẩy liên kết đào tạo AI, bán dẫn giữa Việt Nam và Hàn Quốc

Cisco giả lập các cuộc tấn công và giám sát tác nhân AI

Cisco giả lập các cuộc tấn công và giám sát tác nhân AI

Làm chủ UAV, Việt Nam cần giải quyết từng công đoạn công nghệ

Làm chủ UAV, Việt Nam cần giải quyết từng công đoạn công nghệ

Khoa học

Khoa học quân sự Vũ trụ - Thiên văn Công trình khoa học Phát minh khoa học
Mỹ thử công nghệ laser SpaceX để theo dõi tên lửa siêu thanh

Mỹ thử công nghệ laser SpaceX để theo dõi tên lửa siêu thanh

Reflect Orbital phát triển công nghệ phản chiếu ánh sáng từ quỹ đạo

Reflect Orbital phát triển công nghệ phản chiếu ánh sáng từ quỹ đạo

Tên lửa Starship thất bại bao nhiêu lần sau 14 chuyến bay thử?

Tên lửa Starship thất bại bao nhiêu lần sau 14 chuyến bay thử?

Bayraktar TB2 mang 16 UAV cảm tử, mở rộng khả năng tấn công

Bayraktar TB2 mang 16 UAV cảm tử, mở rộng khả năng tấn công

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
Từ lá cờ vinh quang đến kỷ niệm 30 năm thành lập Khoa Điện tử Viễn thông UET

Từ lá cờ vinh quang đến kỷ niệm 30 năm thành lập Khoa Điện tử Viễn thông UET

Sáp nhập Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc vào Cao đẳng Cơ điện Hà Nội

Sáp nhập Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc vào Cao đẳng Cơ điện Hà Nội

Xét tuyển đại học 2028: IELTS không còn là lợi thế cộng điểm

Xét tuyển đại học 2028: IELTS không còn là lợi thế cộng điểm

Thúc đẩy liên kết đào tạo AI, bán dẫn giữa Việt Nam và Hàn Quốc

Thúc đẩy liên kết đào tạo AI, bán dẫn giữa Việt Nam và Hàn Quốc

Kinh tế số

Fintech Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử
Tìm giải pháp phát triển kinh tế bền vững trong bối cảnh chuyển đổi số và AI

Tìm giải pháp phát triển kinh tế bền vững trong bối cảnh chuyển đổi số và AI

MUJI thừa nhận sai sót khiến 1,09 triệu dữ liệu thẻ tín dụng gặp rủi ro

MUJI thừa nhận sai sót khiến 1,09 triệu dữ liệu thẻ tín dụng gặp rủi ro

Xã thương mại điện tử và hướng đi để người dân bán hàng lâu dài

Xã thương mại điện tử và hướng đi để người dân bán hàng lâu dài

Chứng khoán 13/11: VN-Index thoát giảm, cổ phiếu phân hóa mạnh

Chứng khoán 13/11: VN-Index thoát giảm, cổ phiếu phân hóa mạnh

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
Sự cố liên lạc khiến hơn 4.700 chuyến bay tại Mỹ bị hủy

Sự cố liên lạc khiến hơn 4.700 chuyến bay tại Mỹ bị hủy

Thị trường xe Việt tháng 10: Kia Seltos trở lại, Ford Ranger vắng bóng

Thị trường xe Việt tháng 10: Kia Seltos trở lại, Ford Ranger vắng bóng

Top 10 xe xăng dầu bán chạy tháng 10/2026

Top 10 xe xăng dầu bán chạy tháng 10/2026

Giá xăng E10 giảm 1.311 đồng/lít, thị trường gọi xe cùng tuần giảm phí và giảm cước

Giá xăng E10 giảm 1.311 đồng/lít, thị trường gọi xe cùng tuần giảm phí và giảm cước

Gaming

Game news Esports Thiết bị chơi Game
BLG đánh bại Gen.G 3-1, chính thức đăng quang ngôi vô địch CKTG 2026

BLG đánh bại Gen.G 3-1, chính thức đăng quang ngôi vô địch CKTG 2026

Học sinh, sinh viên tranh tài lập trình tại Tuần lễ Game Hàn Quốc 2026

Học sinh, sinh viên tranh tài lập trình tại Tuần lễ Game Hàn Quốc 2026

Đưa Game Việt Nam thành ngành công nghiệp văn hóa tỷ USD

Đưa Game Việt Nam thành ngành công nghiệp văn hóa tỷ USD

Hideo Kojima khẳng định AI không thể thay thế niềm vui làm game

Hideo Kojima khẳng định AI không thể thay thế niềm vui làm game