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PV Power lãi gấp đôi trong quý III vì sao dòng tiền vẫn giảm?

Đình Tưởng
Đình Tưởng
10:04 | 14/11/2026
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PV Power có lợi nhuận quý III tăng 119% nhưng dòng tiền kinh doanh 9 tháng giảm 20% khi tiền điện chờ thu lên 23.880 tỷ đồng.
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Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power, HoSE: POW) ghi nhận doanh thu thuần quý đạt 16.772 tỷ đồng, gấp 2,1 lần cùng kỳ. Lợi nhuận quý III của PV Power sau thuế đạt 2.073 tỷ đồng, tăng 118,6%, trong đó phần thuộc cổ đông công ty mẹ là 1.860 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, khoản phải thu của Công ty Mua bán điện (EPTC/EVN) tại ngày 30/9 lên 23.880 tỷ đồng, tăng 69,9% so với đầu năm và tương đương gần 22% tổng tài sản. Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 9 tháng của PV Power chỉ còn 2.739 tỷ đồng, giảm 19,8% dù lợi nhuận trước thuế gấp hơn ba lần cùng kỳ.

Một cách lý giải là phần lớn lợi nhuận quý III của PV Power vẫn nằm ở khoản tiền điện chưa thu về, và doanh nghiệp đã phải vay thêm để bù nhu cầu vốn lưu động.

PV Power có doanh thu bán điện gần gấp đôi từ hệ thống nhà máy

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần của PV Power đạt 49.406 tỷ đồng, tăng 94,5%. Doanh thu bán điện chiếm 99,2%, đến từ bảy nhà máy đã phát điện thương mại gồm Cà Mau 1 và 2, Nhơn Trạch 1 và 2, Vũng Áng 1, Hủa Na và Đakđrinh.

Biên lợi nhuận gộp 9 tháng của PV Power lên 17,6%, cao hơn mức 12,9% cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế lũy kế đạt 6.899 tỷ đồng, gấp 3,16 lần, lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu lên 2.097 đồng từ mức 793 đồng.

Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất của PV Power ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý III đạt 2.073 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng đạt 6.899 tỷ đồng. Nguồn: BCTC hợp nhất quý III/2026.
Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất của PV Power ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý III đạt 2.073 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng đạt 6.899 tỷ đồng. Nguồn: BCTC hợp nhất quý III/2026 của PV Power.

Báo cáo cũng hé lộ dòng vốn đổ vào hạ tầng phát điện. Chi phí xây dựng dở dang của dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4 tăng từ 41 tỷ đồng lên 947 tỷ đồng, đồng thời khoản bảo hiểm vận hành của PV Power đã bao gồm nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4.

Hợp đồng bảo trì dài hạn tại Nhơn Trạch 2 có thời hạn 11,7 năm hoặc 200.000 giờ vận hành tương đương (EOH), chi phí phân bổ theo số giờ EOH thực tế phát sinh. Tại ngày 30/9, chi phí dở dang cho trung tu tổ máy 1 Vũng Áng 1 của PV Power ở mức 211 tỷ đồng, đại tu Cà Mau 2 ở mức 136 tỷ đồng.

Ở mảng số hóa, nguyên giá phần mềm của PV Power tăng từ 94,8 tỷ đồng lên 130,2 tỷ đồng nhờ khoản mua mới 35,4 tỷ đồng. Giá trị còn lại của phần mềm gấp 2,1 lần đầu năm, đạt 49,4 tỷ đồng, còn quỹ phát triển khoa học và công nghệ giảm từ 110,4 tỷ đồng xuống 104,3 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính 9 tháng đạt 1.201 tỷ đồng, tăng 88%, chủ yếu từ lãi tiền gửi và cho vay. Tiền và tiền gửi có kỳ hạn cuối quý đạt khoảng 30.158 tỷ đồng.

Tiền điện chờ thu và nợ vay ngắn hạn cùng tăng nhanh

Tổng phải thu khách hàng của PV Power đạt 23.964 tỷ đồng, riêng EPTC chiếm 99,6%. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ ghi nhận biến động các khoản phải thu đã giữ lại 10.695 tỷ đồng dòng tiền trong 9 tháng, trong khi cùng kỳ năm trước khoản mục ấy giải phóng 1.454 tỷ đồng.

Khoản phải thu Công ty Mua bán điện (EPTC/EVN) của PV Power tăng từ 14.053 tỷ đồng đầu năm lên 23.880 tỷ đồng tại ngày 30/9/2026. Nguồn: BCTC hợp nhất quý III/2026 của PV Power.
Khoản phải thu Công ty Mua bán điện (EPTC/EVN) của PV Power tăng từ 14.053 tỷ đồng đầu năm lên 23.880 tỷ đồng tại ngày 30/9/2026. Nguồn: BCTC hợp nhất quý III/2026 của PV Power.

Thuyết minh nợ xấu liệt kê EPTC với giá trị gốc 699,5 tỷ đồng, dự phòng 333 tỷ đồng, giảm từ mức 516,9 tỷ đồng đầu năm. Chi phí dự phòng trong chi phí quản lý 9 tháng âm 187 tỷ đồng, riêng quý III chi phí quản lý doanh nghiệp âm 78,4 tỷ đồng. Khoản âm ấy có thể liên quan đến việc lợi nhuận sau thuế quý III tăng 118,6%, nhanh hơn mức tăng 79% của lợi nhuận gộp.

Nợ vay và thuê tài chính ngắn hạn của PV Power lên 19.438 tỷ đồng, tăng 72,8% so với đầu năm, trong đó vay ngắn hạn ngân hàng tăng 85,7%, lên 17.391 tỷ đồng. Tổng nợ vay ngắn và dài hạn đạt 37.525 tỷ đồng, tăng 29,9%.

Chi phí lãi vay 9 tháng của PV Power đạt 1.569 tỷ đồng, gấp 3,8 lần cùng kỳ. Riêng quý III, lãi vay lên 616 tỷ đồng, gấp 4 lần quý III năm trước và vượt doanh thu tài chính cùng quý ở mức 549 tỷ đồng.

Ở phía nhà cung cấp, khoản phải trả Tổng công ty Khí Việt Nam cho tiền khí sản xuất điện tăng từ 4.691 tỷ đồng lên 9.597 tỷ đồng. Chi phí khấu hao tài sản cố định 9 tháng đạt 2.915 tỷ đồng, tăng 36,7%, còn dự phòng bảo trì, sửa chữa các nhà máy giữ ở mức 3.505 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế 9 tháng của PV Power đạt 7.744 tỷ đồng, còn dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh dừng ở 2.739 tỷ đồng. Với tổng tài sản 108.974 tỷ đồng và 99% doanh thu đến từ bán điện, tiến độ thanh toán của bên mua điện gắn trực tiếp với dòng tiền của một nhà phát điện có bảy nhà máy đã phát điện thương mại.

PV Power lợi nhuận quý III POW báo cáo tài chính quý III 2026 PV Power phải thu EVN Công ty Mua bán điện EPTC dòng tiền kinh doanh PV Power nợ vay ngắn hạn PV Power Nhơn Trạch 3 và 4 doanh thu bán điện Nhơn Trạch 4

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 132,700 ▼500K 136,900 ▼500K
Hà Nội - PNJ 132,700 ▼500K 136,900 ▼500K
Đà Nẵng - PNJ 132,700 ▼500K 136,900 ▼500K
Miền Tây - PNJ 132,700 ▼500K 136,900 ▼500K
Tây Nguyên - PNJ 132,700 ▼500K 136,900 ▼500K
Đông Nam Bộ - PNJ 132,700 ▼500K 136,900 ▼500K
Cập nhật: 14/11/2026 12:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,450 ▼50K 13,750 ▼50K
Miếng SJC Nghệ An 13,450 ▼50K 13,750 ▼50K
Miếng SJC Thái Bình 13,450 ▼50K 13,750 ▼50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,330 ▼50K 13,730 ▼50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,330 ▼50K 13,730 ▼50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,330 ▼50K 13,730 ▼50K
Trang sức 99.9 13,010 ▼50K 13,610 ▼50K
Trang sức 99.99 13,020 ▼50K 13,620 ▼50K
Vàng 99.9 12,550 ▼50K
Vàng 99.99 12,700 ▼50K
Cập nhật: 14/11/2026 12:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 ▲1210K 1,375 ▲1237K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,345 ▲1210K 13,752 ▼50K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,345 ▲1210K 13,753 ▼50K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,333 ▼5K 1,373 ▼5K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,333 ▼5K 1,374 ▼5K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,316 ▼5K 1,363 ▼5K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 12,795 ▼115651K 13,495 ▼121951K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 92,585 ▲83289K 102,385 ▲92109K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 83,043 ▼340K 92,843 ▼340K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 73,501 ▼305K 83,301 ▼305K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 69,821 ▼291K 79,621 ▼291K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 47,193 ▼208K 56,993 ▼208K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 ▲1210K 1,375 ▲1237K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 ▲1210K 1,375 ▲1237K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 ▲1210K 1,375 ▲1237K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 ▲1210K 1,375 ▲1237K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 ▲1210K 1,375 ▲1237K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 ▲1210K 1,375 ▲1237K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 ▲1210K 1,375 ▲1237K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 ▲1210K 1,375 ▲1237K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 ▲1210K 1,375 ▲1237K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 ▲1210K 1,375 ▲1237K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 ▲1210K 1,375 ▲1237K
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Cập nhật: 14/11/2026 12:00
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Cập nhật: 14/11/2026 12:00

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