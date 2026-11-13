Lite-On khánh thành giai đoạn 1 nhà máy điện tử tại Quảng Ninh

Ngày 12/11/2026, Công ty TNHH LITEON Technology Việt Nam tổ chức lễ khánh thành giai đoạn 1 dự án Nhà máy Lite-On Quảng Ninh tại Khu công nghiệp Sông Khoai, phường Hiệp Hòa. Đây là một trong những dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài quy mô lớn trong lĩnh vực điện tử, công nghệ cao tại địa phương, đánh dấu bước mở rộng hoạt động sản xuất của tập đoàn công nghệ đến từ Đài Loan (Trung Quốc).

Dự án do Tập đoàn LITEON Technology Corporation làm nhà đầu tư, Công ty TNHH LITEON Technology Việt Nam trực tiếp triển khai, với tổng vốn đầu tư đăng ký 690 triệu USD trên diện tích khoảng 30 ha. Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu ngày 20/10/2023, điều chỉnh lần thứ nhất ngày 17/10/2025 và lần thứ hai ngày 21/7/2026.

Ông Sadoshima Shiro, Cố vấn điều hành của AMATA Corporation PCL. Ảnh: Baoquangninh

Khởi công từ tháng 3/2025, dự án được quy hoạch gồm ba nhà máy sản xuất và một tòa nhà văn phòng. Riêng giai đoạn 1 có diện tích xây dựng khoảng 59.800 m², tổng diện tích sàn hơn 214.000 m². Việc hoàn thành và đưa giai đoạn đầu vào hoạt động tạo nền tảng để Lite-On tiếp tục triển khai các hạng mục còn lại.

Theo thông tin công bố, tổng công suất thiết kế của nhà máy đạt 123.786.848 sản phẩm mỗi năm, tương đương khoảng 123.230 tấn sản phẩm. Danh mục sản xuất trải rộng từ máy tính, thiết bị ngoại vi, thiết bị quang học, thiết bị truyền thông đến thiết bị điều khiển điện và chiếu sáng.

Trong đó, nhiều sản phẩm phục vụ các lĩnh vực công nghệ đang phát triển như bộ chuyển đổi nguồn, nguồn máy chủ, thiết bị kết nối mạng không dây, hệ thống giám sát bằng hình ảnh, bộ sạc xe điện và đèn ô tô. Nhà máy cũng sản xuất bàn phím, chuột cùng các thiết bị ngoại vi phục vụ thị trường công nghệ toàn cầu.

Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Anson Chiu, Chủ tịch LITEON Technology, đánh giá việc hoàn thành giai đoạn 1 là dấu mốc quan trọng trong chiến lược đầu tư tại Việt Nam, đồng thời góp phần củng cố mạng lưới sản xuất toàn cầu của tập đoàn. Doanh nghiệp dự kiến tiếp tục triển khai giai đoạn 2 và giai đoạn 3 theo kế hoạch.

Trong thời gian tới, Lite-On sẽ tập trung phát triển các sản phẩm ngoại vi thông minh phục vụ tương tác giữa người và máy, cùng những giải pháp cung cấp nguồn điện cho trung tâm dữ liệu. Đây là những lĩnh vực có nhu cầu về linh kiện điện tử, kỹ thuật sản xuất và quản lý chất lượng ngày càng cao.

Các đại biểu tham dự lễ khánh thành. Ảnh: Baoquangninh

Lite-On bắt đầu hoạt động tại Việt Nam từ năm 2013, hiện vận hành hai nhà máy tại Hải Phòng với hơn 9.000 lao động. Việc mở rộng sang Quảng Ninh được kỳ vọng tạo thêm nhu cầu tuyển dụng kỹ sư, kỹ thuật viên và lao động có tay nghề, đồng thời mở ra cơ hội hợp tác cho các doanh nghiệp trong nước ở lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, cung ứng linh kiện và dịch vụ kỹ thuật.

Đối với doanh nghiệp Việt Nam, sự hiện diện của nhà máy điện tử quy mô lớn có thể tạo thêm cơ hội tham gia chuỗi cung ứng, từ gia công cơ khí chính xác, sản xuất linh kiện phụ trợ đến cung cấp dịch vụ bảo trì thiết bị, vận hành và hậu cần. Tuy nhiên, khả năng tham gia thực tế còn phụ thuộc vào tiêu chuẩn kỹ thuật, năng lực sản xuất và yêu cầu lựa chọn nhà cung cấp của Lite-On.

Theo lộ trình công bố, Lite-On đặt mục tiêu hoàn thành giai đoạn 2 vào năm 2028 và toàn bộ dự án vào năm 2030. Doanh nghiệp định hướng tăng cường tự động hóa, số hóa hoạt động quản lý sản xuất và tối ưu chuỗi cung ứng.

Dù vậy, tổng vốn 690 triệu USD và công suất hơn 123,7 triệu sản phẩm mỗi năm là quy mô đầu tư đăng ký và công suất thiết kế, không đồng nghĩa toàn bộ vốn đã giải ngân hoặc nhà máy đã đạt sản lượng tương ứng. Hiệu quả thực tế của dự án sẽ cần được đánh giá qua tiến độ mở rộng, sản lượng sản xuất, số việc làm tạo ra và mức độ tham gia của doanh nghiệp Việt Nam trong những năm tới.