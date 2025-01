Các doanh nghiệp công nghệ Việt hợp tác sản xuất thiết bị mạng "Make in Vietnam"

Các doanh nghiệp công nghệ Việt quyết tâm phát triển sản phẩm thiết bị mạng Make in Vietnam do doanh nghiệp Việt Nam tự chủ từ khâu nghiên cứu, sản xuất phần cứng tới phát triển giải pháp phần mềm - Ảnh: NG.LINH.

Các sản phẩm "Make in Vietnam" của MK Networks dự kiến sẽ được giới thiệu vào thị trường vào năm 2024. Các sản phẩm này bao gồm thiết bị mạng lớp truy cập, thiết bị mạng lớp Core, hệ thống mã hóa kênh truyền và hệ thống bảo mật dữ liệu một chiều. Các thiết bị này sử dụng các công nghệ mới nhất để đảm bảo an toàn và bảo mật cho các hệ thống thông tin, bao gồm tự động ngăn chặn các kết nối độc hại, tường lửa và mạng riêng ảo VPN.

Ngoài ra, các thiết bị mạng sẽ áp dụng mô hình quản lý thông minh Cloud-Native, cho phép quản trị mạng tập trung quản lý và thiết lập cấu hình cho nhiều thiết bị. Điều này sẽ phù hợp với các cơ quan chính phủ, tổ chức và doanh nghiệp.

Chính phủ đã phê duyệt "Chiến lược an toàn, an ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn 2030" từ năm 2022. Chiến lược này nhấn mạnh rằng an toàn và an ninh mạng là trọng tâm của chuyển đổi số và tạo niềm tin để phát triển kinh tế số. Nó cũng khuyến khích phát triển công nghệ, sản phẩm và dịch vụ "Make in Vietnam" để đưa Việt Nam trở thành quốc gia tự chủ về an toàn, an ninh mạng.