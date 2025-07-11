Tạp chí của Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam được tính điểm cao ở 2 ngành khoa học cùng lúc

Hội đồng Giáo sư nhà nước vừa công bố danh mục Tạp chí khoa học được tính điểm năm 2025, trong đó tạp chí "Journal on Electronics and Communications" của Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam đạt điểm cao ở hai ngành khoa học: Liên ngành Điện - Điện tử - Tự động hóa và ngành Công nghệ thông tin.

Việc đạt mức điểm 1,0 cho thấy tạp chí được cộng đồng khoa học tại Việt Nam và quốc tế công nhận về chất lượng nội dung và quy trình biên tập. Các nhà nghiên cứu trong nước khi công bố nghiên cứu trên tạp chí sẽ nhận được điểm số xứng đáng cho công trình khoa học của mình. Đồng thời, tạp chí cũng tạo cầu nối giữa cộng đồng nghiên cứu Việt Nam với các nhà khoa học quốc tế trong lĩnh vực điện tử và công nghệ thông tin.

Quyết định số 26/QĐ-HĐGSNN phê duyệt Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm năm 2025. Nguồn: Hdgsnn.gov.vn

Hội đồng Giáo sư nhà nước đã phê duyệt tổng cộng 28 Hội đồng Giáo sư ngành và liên ngành gửi đề xuất danh mục tạp chí khoa học được tính điểm năm 2025. Quyết định số 26/QĐ-HĐGSNN có hiệu lực thi hành từ ngày 11/7/2025.

Việc một tạp chí được công nhận ở hai ngành khoa học khác nhau thể hiện tính chất liên ngành mạnh mẽ giữa lĩnh vực Điện - Điện tử - Tự động hóa và công nghệ thông tin. Các nhà khoa học thuộc cả hai ngành đều có thể sử dụng tạp chí để công bố nghiên cứu và được tính điểm theo quy định.

Danh mục tạp chí được tính điểm năm 2025 bao gồm ba loại chính: tạp chí khoa học quốc tế thuộc danh mục SCI, SCIE và Scopus; tạp chí khoa học quốc tế khác có chỉ số ISSN; và báo cáo khoa học tại hội nghị quốc tế.

Đối với Liên ngành Điện - Điện tử - Tự động hóa, danh mục ghi nhận 39 tạp chí với điểm số từ 0,25 đến 2,0. Ngành Công nghệ thông tin có 22 tạp chí trong danh mục với điểm số từ 0,25 đến 3,0.

Tác giả chính của bài báo được xác định là tác giả thứ nhất, tác giả chịu trách nhiệm duy nhất. Sách phục vụ đào tạo phải được xuất bản có chỉ số ISBN, được hội đồng chuyên môn thẩm định đặt và được cơ sở đào tạo xác nhận mục đích sử dụng.

Quyết định này thay thế các quy định trước đó về danh mục tạp chí khoa học được tính điểm, tạo khuôn khổ pháp lý mới cho việc đánh giá thành tích khoa học của các nhà nghiên cứu Việt Nam.