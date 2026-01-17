Hội Vô tuyến-Điện tử Việt Nam: Cầu nối thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong kỷ nguyên mới

Toàn cảnh Hội nghị Ban Chấp hành Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam lần thứ 3 nhiệm kỳ 2023-2028 (Khóa 8)

Chiều 17/1/2026, tại trụ sở Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Hội nghị Ban Chấp hành Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam lần thứ 3 nhiệm kỳ 2023-2028 (Khóa 8) chính thức khai mạc. Ban Chấp hành Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam đã tổng kết hoạt động năm 2025 và Phương hướng hoạt động trọng tâm năm 2026. Năm 2025, REV ghi nhận nhiều hoạt động có sức lan tỏa mạnh trong cộng đồng khoa học công nghệ Việt Nam.

Cầu nối thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong kỷ nguyên mới

Phát huy vai trò là tổ chức xã hội - nghề nghiệp uy tín, Hội tích cực đóng góp ý kiến cho nhiều dự thảo Luật, Nghị định và Chính sách quan trọng trong các lĩnh vực phát triển công nghiệp bán dẫn, chuyển đổi số và thúc đẩy đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Hội nghị quốc tế ATC 2025. Ảnh: HaUI

Hội tổ chức thường niên hai Hội nghị khoa học có uy tín học thuật cao trong nước và quốc tế: Hội nghị quốc tế ATC 2025 (International Conference on Advanced Technologies for Communications) lần thứ 18 diễn ra từ 16-18/10/2025 do Đại học Công nghiệp Hà Nội đăng cai. Hội nghị thu hút 218 bài báo từ 214 đơn vị thuộc 19 quốc gia. Sau quá trình phản biện kín, ban chương trình chấp nhận 117 bài với 719 tác giả, trong đó có 92 nhà khoa học quốc tế. Hơn 180 tác giả đăng ký tham dự trực tiếp tại Hà Nội.

Các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp bàn về các vấn đề nổi bật về: “Đột phá – Sáng tạo – Kết nối: Kiến tạo hệ sinh thái số” tại Việt Nam tại Hội nghị Quốc gia REV-ECIT 2025

Ngày 20/12/2025, Hội nghị Quốc gia REV-ECIT 2025 (Hội nghị Quốc gia về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ Thông tin) lần thứ 28 khai mạc tại Đại học Bách khoa Hà Nội. Hội nghị thu hút 153 bài báo từ nhiều trường đại học, viện nghiên cứu trên cả nước. Ban chương trình chấp nhận 128 công trình ở 6 phiên kỹ thuật, gồm 64 công trình trình bày trực tiếp và 55 công trình trình bày dạng Posters.

REV phối hợp với Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế tại Việt Nam (IDG Việt Nam) tổ chức Hội thảo World Mobile Broadband thường niên. Hội thảo tạo cơ hội cho các chuyên gia trong nước tiếp cận xu hướng công nghệ toàn cầu mới nhất.

REV đồng tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế về Môi trường và Kỹ thuật điện Châu Á năm 2025 (EEE.AM2025) tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia, Khu công nghệ cao Hòa Lạc. Đây là phiên bản châu Á của Hội thảo quốc tế thường niên IEEE về Môi trường và Kỹ thuật điện.

Cụ thể hóa Nghị quyết 57-NQ/TW…

Ngày 19/2/2025, Hội Vô tuyến – Điện tử Việt Nam, Hội Tự động hóa Việt Nam và Hội Tin học Việt Nam ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Cuộc thi Thiết kế điện tử Việt Nam 2025 do Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đăng cai tổ chức thu hút 141 đội thi với 524 sinh viên, nghiên cứu sinh từ gần 30 trường đại học. Các đội thi trình bày đề tài nghiên cứu về hệ thống nhúng, Internet vạn vật, trí tuệ nhân tạo, robot tự động, thiết bị y tế thông minh, giải pháp nông nghiệp công nghệ cao.

Đội IDS PTIT từ Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Ban tổ chức chọn 10 đội xuất sắc nhất vào vòng chung kết. Đội IDS PTIT từ Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông giành ngôi quán quân với đề tài "Thiết kế và xây dựng hệ thống phát hiện xâm nhập (IDS) cho các thiết bị IoT sử dụng mô hình học sâu". Ban giám khảo đánh giá tất cả 10 sản phẩm đều có thể ứng dụng vào thực tiễn.

Cuộc thi cụ thể hóa các định hướng trong Nghị quyết số 57/TW, Chiến lược phát triển công nghiệp công nghệ số, Chiến lược Make in Việt Nam về xây dựng đội ngũ kỹ sư, chuyên gia làm chủ công nghệ lõi. Cuộc thi tạo môi trường sáng tạo, gắn kết viện - trường - doanh nghiệp, đồng thời khuyến khích đội ngũ trẻ tham gia sâu hơn vào nghiên cứu, thiết kế và phát triển sản phẩm công nghệ cao.

…khẳng định vị thế ‘học thuật’ và mở rộng hợp tác quốc tế

Các công trình và bài báo được đăng tại Hai Hội nghị lớn ATC và REV-ECIT của Hội liên tục được Hội đồng Giáo sư Nhà nước công nhận và cho phép tính điểm khoa học.

Tạp chí Điện tử và Ứng dụng là kênh thông tin, khoa học, là cầu nối giữa nghiên cứu và thực tiễn chính thức của Hội. Tạp chí giới thiệu các văn bản pháp luật quan trọng trong lĩnh vực vô tuyến, điện tử và viễn thông cùng các tiêu chuẩn, quy chuẩn ngành. Tạp chí tạo diễn đàn để các nhà khoa học, kỹ sư chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, trao đổi kiến thức chuyên môn, thúc đẩy sáng tạo trong ngành.

Tạp chí nhận được sự công nhận liên tục từ Hội đồng Giáo sư Nhà nước kể từ năm 2013 cho liên ngành Điện - Điện tử - Tự động hóa và từ năm 2019 cho ngành Công nghệ thông tin. Năm 2025, cả hai Hội đồng Giáo sư liên ngành Điện - Điện tử - Tự động hóa và ngành Công nghệ thông tin công nhận Tạp chí 01 điểm khoa học theo Quyết định số 26/QĐ-HĐGSNN ngày 11/7/2025. Tổ chức IEEE ComSoc công nhận các công trình đăng trên Tạp chí, khẳng định vị thế quốc tế.

Ngày 17/10/2025, Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam và Hiệp hội Kỹ thuật Điện - Điện tử, Máy tính, Viễn thông và Công nghệ Thông tin (ECTI) Thái Lan chính thức ký thỏa thuận hợp tác tại Hà Nội. Hai bên sẽ thúc đẩy việc liên kết các nhà nghiên cứu, kỹ sư và chuyên gia công nghệ. Mục tiêu chính của thỏa thuận là kết nối các hoạt động nghiên cứu khoa học thông qua việc chia sẻ nguồn lực và kiến thức chuyên môn.

Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam và Hiệp hội Kỹ thuật Điện - Điện tử, Máy tính, Viễn thông và Công nghệ Thông tin (ECTI) Thái Lan ký kết hợp tác tại Hà Nội.

Hội duy trì quan hệ hợp tác với tổ chức Hội truyền thông Quốc tế IEEE (IEEE ComSoc), thiết lập quan hệ đối tác với các hội nghề nghiệp tại nhiều quốc gia. Hội mời các chuyên gia quốc tế tham gia các phiên thảo luận chuyên đề về chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật tại các hội nghị khoa học.

Năm 2026, Hội tập trung triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Hội đặt nhiệm vụ trọng tâm là thúc đẩy đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực điện tử, viễn thông và công nghệ thông tin.

Hùng Cường - Thế Kiên