Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên tăng cường liên kết vùng phát triển nông nghiệp thông minh, kinh tế xanh

Đây là nội dung trọng tâm được thảo luận tại Hội nghị "Kết nối đầu tư - Tăng cường liên kết vùng trong phát triển nông nghiệp thông minh và kinh tế xanh: Hà Nội - Bắc Ninh - Hưng Yên" do Sở Tài chính Hà Nội tổ chức mới đây tại Hà Nội.

Liên kết vùng tạo động lực cho nông nghiệp công nghệ cao

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Lê Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội cho biết, thế giới đang chuyển mạnh sang mô hình tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn và chuyển đổi số.

Trong xu thế đó, nông nghiệp bước vào giai đoạn phát triển mới với sự tham gia ngày càng sâu rộng của công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học, dữ liệu lớn và các mô hình sản xuất phát thải thấp, làm thay đổi phương thức sản xuất, quản trị và tiêu thụ nông sản.

Ông Lê Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội phát biểu tại hội nghị.

Theo ông Hiếu, lợi thế phát triển không còn thuộc về từng địa phương riêng lẻ mà nằm ở khả năng liên kết vùng, kết nối hạ tầng, chia sẻ nguồn lực và hình thành hệ sinh thái đầu tư đồng bộ.

Ông cho rằng Hà Nội có lợi thế về khoa học công nghệ, tài chính và thị trường tiêu thụ; Bắc Ninh mạnh về công nghiệp công nghệ cao, chế biến và logistics; trong khi Hưng Yên sở hữu vùng nguyên liệu và nền nông nghiệp hàng hóa chất lượng cao. Khi ba địa phương kết nối hiệu quả sẽ tạo nên chuỗi giá trị hoàn chỉnh từ nghiên cứu, sản xuất đến chế biến, logistics, thương mại và xuất khẩu; qua đó tạo thêm nhiều cơ hội cho doanh nghiệp, nhà đầu tư và người dân.

Đề xuất xây dựng hành lang logistics và bản đồ số vùng nguyên liệu

Tại hội nghị, ông Đặng Thái Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Hỗ trợ doanh nghiệp và Tư vấn dịch vụ tài chính thuộc Sở Tài chính tỉnh Hưng Yên cho biết, địa phương đã phát triển nhiều mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ cao, trong đó có hơn 1.000 mô hình đạt tiêu chuẩn VietGAP, VietGAHP cùng nhiều sản phẩm áp dụng truy xuất nguồn gốc bằng mã QR.

Ông Đặng Thái Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Hỗ trợ doanh nghiệp và Tư vấn dịch vụ tài chính, Sở Tài chính tỉnh Hưng Yên.

Tuy nhiên, liên kết vùng vẫn còn nhiều hạn chế như thiếu quỹ đất quy mô lớn, hạ tầng logistics lạnh, trung tâm sơ chế, tiêu chuẩn chất lượng chưa đồng bộ và chuỗi liên kết giữa doanh nghiệp với nông dân còn lỏng lẻo.

Để khắc phục, Hưng Yên đề xuất xây dựng mô hình "Trung tâm công nghệ Hà Nội - Cánh đồng thông minh Hưng Yên", đồng thời phát triển hành lang logistics nông sản lạnh dọc Vành đai 4 và các tuyến cao tốc nhằm kết nối vùng sản xuất với hệ thống phân phối, nhà máy chế biến và sân bay Nội Bài.

Bên cạnh đó, địa phương cũng kiến nghị xây dựng cơ chế "một chứng nhận, đa chấp nhận", giúp nông sản đạt tiêu chuẩn tại vùng sản xuất có thể lưu thông thuận lợi tại các hệ thống phân phối mà không phải thực hiện nhiều thủ tục kiểm định.

Xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung cho toàn vùng

Về phía tỉnh Bắc Ninh, Ông Nguyễn Mạnh Cường, Trưởng phòng Xúc tiến đầu tư và Phát triển doanh nghiệp số 1, Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Phát triển doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh, đề xuất ba địa phương xây dựng cơ sở dữ liệu và bản đồ số dùng chung về vùng nguyên liệu, mã số vùng trồng, sản lượng theo mùa vụ, cơ sở đóng gói, chế biến, kho lạnh và mạng lưới phân phối.

Theo đó, dữ liệu sẽ phục vụ dự báo thị trường, điều tiết sản xuất, kết nối cung cầu và cung cấp thông tin minh bạch cho các nhà đầu tư.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Trưởng phòng Xúc tiến đầu tư và Phát triển doanh nghiệp số 1, Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Phát triển doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh .

Bắc Ninh cũng kiến nghị hình thành mạng lưới nghiên cứu và chuyển giao công nghệ giữa các viện, trường, doanh nghiệp công nghệ với vùng sản xuất; đồng thời xây dựng bộ tiêu chí chung về "Nông sản xanh vùng Thủ đô", hướng tới thống nhất các tiêu chuẩn về tiết kiệm nước, giảm phát thải, truy xuất nguồn gốc và bảo vệ môi trường.

Tại hội nghị, các doanh nghiệp cho rằng muốn nâng cao giá trị nông sản cần phát triển công nghiệp chế biến sâu gắn với vùng nguyên liệu quy mô lớn.

Ông Nguyễn Công Điểm, đại diện Tập đoàn IDI và Liên minh Invest Global, cho biết nhiều loại nông sản như cà chua, trái cây hay dược liệu hoàn toàn có thể được chế biến thành nước uống, thực phẩm, tinh dầu hoặc các sản phẩm giá trị gia tăng khác thay vì chỉ tiêu thụ dưới dạng nguyên liệu tươi.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Doanh nghiệp cũng đề xuất phát triển mô hình tận dụng phụ phẩm nông nghiệp theo hướng kinh tế tuần hoàn nhằm nâng cao giá trị trên mỗi đơn vị nguyên liệu, giảm chất thải và gia tăng hiệu quả sản xuất.

Theo các chuyên gia, để các nhà máy chế biến hoạt động hiệu quả cần quy hoạch vùng nguyên liệu đủ lớn, đẩy mạnh cơ giới hóa, số hóa quản lý sản xuất, đồng thời đầu tư đồng bộ vào kho lạnh, phòng kiểm nghiệm và hệ thống logistics.

Trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu cũng trao đổi nhiều giải pháp về ứng dụng IoT, AI, blockchain trong truy xuất nguồn gốc, phát triển nông nghiệp hữu cơ, kinh tế tuần hoàn và kết nối doanh nghiệp theo hình thức B2B. Ban tổ chức kỳ vọng thông qua chương trình sẽ xác định những điểm nghẽn trong kết nối đầu tư, tăng cường liên kết giữa chính quyền, doanh nghiệp, hợp tác xã và nhà khoa học của Hà Nội cùng các địa phương thuộc Vùng Thủ đô và Đồng bằng sông Hồng.