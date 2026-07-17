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Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên tăng cường liên kết vùng phát triển nông nghiệp thông minh, kinh tế xanh

Gia Hân

Gia Hân

23:09 | 17/07/2026
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Trong bối cảnh chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và kinh tế tuần hoàn trở thành xu hướng phát triển tất yếu, việc tăng cường liên kết giữa Hà Nội, Bắc Ninh và Hưng Yên được xác định là giải pháp quan trọng nhằm mở rộng không gian phát triển, hình thành chuỗi giá trị nông nghiệp hiện đại và thu hút nguồn lực đầu tư.
Khởi nghiệp từ nông nghiệp công nghệ cao, cơ hội và thách thức Xây dựng thương hiệu nông sản phát thải thấp: Động lực mới cho nông nghiệp Việt Ứng dụng công nghệ số trong phát triển nông nghiệp xanh

Đây là nội dung trọng tâm được thảo luận tại Hội nghị "Kết nối đầu tư - Tăng cường liên kết vùng trong phát triển nông nghiệp thông minh và kinh tế xanh: Hà Nội - Bắc Ninh - Hưng Yên" do Sở Tài chính Hà Nội tổ chức mới đây tại Hà Nội.

Liên kết vùng tạo động lực cho nông nghiệp công nghệ cao

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Lê Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội cho biết, thế giới đang chuyển mạnh sang mô hình tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn và chuyển đổi số.

Trong xu thế đó, nông nghiệp bước vào giai đoạn phát triển mới với sự tham gia ngày càng sâu rộng của công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học, dữ liệu lớn và các mô hình sản xuất phát thải thấp, làm thay đổi phương thức sản xuất, quản trị và tiêu thụ nông sản.

Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên tăng cường liên kết vùng phát triển nông nghiệp thông minh, kinh tế xanh
Ông Lê Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội phát biểu tại hội nghị.

Theo ông Hiếu, lợi thế phát triển không còn thuộc về từng địa phương riêng lẻ mà nằm ở khả năng liên kết vùng, kết nối hạ tầng, chia sẻ nguồn lực và hình thành hệ sinh thái đầu tư đồng bộ.

Ông cho rằng Hà Nội có lợi thế về khoa học công nghệ, tài chính và thị trường tiêu thụ; Bắc Ninh mạnh về công nghiệp công nghệ cao, chế biến và logistics; trong khi Hưng Yên sở hữu vùng nguyên liệu và nền nông nghiệp hàng hóa chất lượng cao. Khi ba địa phương kết nối hiệu quả sẽ tạo nên chuỗi giá trị hoàn chỉnh từ nghiên cứu, sản xuất đến chế biến, logistics, thương mại và xuất khẩu; qua đó tạo thêm nhiều cơ hội cho doanh nghiệp, nhà đầu tư và người dân.

Đề xuất xây dựng hành lang logistics và bản đồ số vùng nguyên liệu

Tại hội nghị, ông Đặng Thái Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Hỗ trợ doanh nghiệp và Tư vấn dịch vụ tài chính thuộc Sở Tài chính tỉnh Hưng Yên cho biết, địa phương đã phát triển nhiều mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ cao, trong đó có hơn 1.000 mô hình đạt tiêu chuẩn VietGAP, VietGAHP cùng nhiều sản phẩm áp dụng truy xuất nguồn gốc bằng mã QR.

Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên tăng cường liên kết vùng phát triển nông nghiệp thông minh, kinh tế xanh
Ông Đặng Thái Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Hỗ trợ doanh nghiệp và Tư vấn dịch vụ tài chính, Sở Tài chính tỉnh Hưng Yên.

Tuy nhiên, liên kết vùng vẫn còn nhiều hạn chế như thiếu quỹ đất quy mô lớn, hạ tầng logistics lạnh, trung tâm sơ chế, tiêu chuẩn chất lượng chưa đồng bộ và chuỗi liên kết giữa doanh nghiệp với nông dân còn lỏng lẻo.

Để khắc phục, Hưng Yên đề xuất xây dựng mô hình "Trung tâm công nghệ Hà Nội - Cánh đồng thông minh Hưng Yên", đồng thời phát triển hành lang logistics nông sản lạnh dọc Vành đai 4 và các tuyến cao tốc nhằm kết nối vùng sản xuất với hệ thống phân phối, nhà máy chế biến và sân bay Nội Bài.

Bên cạnh đó, địa phương cũng kiến nghị xây dựng cơ chế "một chứng nhận, đa chấp nhận", giúp nông sản đạt tiêu chuẩn tại vùng sản xuất có thể lưu thông thuận lợi tại các hệ thống phân phối mà không phải thực hiện nhiều thủ tục kiểm định.

Xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung cho toàn vùng

Về phía tỉnh Bắc Ninh, Ông Nguyễn Mạnh Cường, Trưởng phòng Xúc tiến đầu tư và Phát triển doanh nghiệp số 1, Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Phát triển doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh, đề xuất ba địa phương xây dựng cơ sở dữ liệu và bản đồ số dùng chung về vùng nguyên liệu, mã số vùng trồng, sản lượng theo mùa vụ, cơ sở đóng gói, chế biến, kho lạnh và mạng lưới phân phối.

Theo đó, dữ liệu sẽ phục vụ dự báo thị trường, điều tiết sản xuất, kết nối cung cầu và cung cấp thông tin minh bạch cho các nhà đầu tư.

Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên tăng cường liên kết vùng phát triển nông nghiệp thông minh, kinh tế xanh
Ông Nguyễn Mạnh Cường, Trưởng phòng Xúc tiến đầu tư và Phát triển doanh nghiệp số 1, Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Phát triển doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh .

Bắc Ninh cũng kiến nghị hình thành mạng lưới nghiên cứu và chuyển giao công nghệ giữa các viện, trường, doanh nghiệp công nghệ với vùng sản xuất; đồng thời xây dựng bộ tiêu chí chung về "Nông sản xanh vùng Thủ đô", hướng tới thống nhất các tiêu chuẩn về tiết kiệm nước, giảm phát thải, truy xuất nguồn gốc và bảo vệ môi trường.

Tại hội nghị, các doanh nghiệp cho rằng muốn nâng cao giá trị nông sản cần phát triển công nghiệp chế biến sâu gắn với vùng nguyên liệu quy mô lớn.

Ông Nguyễn Công Điểm, đại diện Tập đoàn IDI và Liên minh Invest Global, cho biết nhiều loại nông sản như cà chua, trái cây hay dược liệu hoàn toàn có thể được chế biến thành nước uống, thực phẩm, tinh dầu hoặc các sản phẩm giá trị gia tăng khác thay vì chỉ tiêu thụ dưới dạng nguyên liệu tươi.

Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên tăng cường liên kết vùng phát triển nông nghiệp thông minh, kinh tế xanh
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Doanh nghiệp cũng đề xuất phát triển mô hình tận dụng phụ phẩm nông nghiệp theo hướng kinh tế tuần hoàn nhằm nâng cao giá trị trên mỗi đơn vị nguyên liệu, giảm chất thải và gia tăng hiệu quả sản xuất.

Theo các chuyên gia, để các nhà máy chế biến hoạt động hiệu quả cần quy hoạch vùng nguyên liệu đủ lớn, đẩy mạnh cơ giới hóa, số hóa quản lý sản xuất, đồng thời đầu tư đồng bộ vào kho lạnh, phòng kiểm nghiệm và hệ thống logistics.

Trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu cũng trao đổi nhiều giải pháp về ứng dụng IoT, AI, blockchain trong truy xuất nguồn gốc, phát triển nông nghiệp hữu cơ, kinh tế tuần hoàn và kết nối doanh nghiệp theo hình thức B2B. Ban tổ chức kỳ vọng thông qua chương trình sẽ xác định những điểm nghẽn trong kết nối đầu tư, tăng cường liên kết giữa chính quyền, doanh nghiệp, hợp tác xã và nhà khoa học của Hà Nội cùng các địa phương thuộc Vùng Thủ đô và Đồng bằng sông Hồng.

Nông nghiệp thông minh Liên kết vùng

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 141,500 145,500
Hà Nội - PNJ 141,500 145,500
Đà Nẵng - PNJ 141,500 145,500
Miền Tây - PNJ 141,500 145,500
Tây Nguyên - PNJ 141,500 145,500
Đông Nam Bộ - PNJ 141,500 145,500
Cập nhật: 18/07/2026 01:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,360 14,660
Miếng SJC Nghệ An 14,360 14,660
Miếng SJC Thái Bình 14,360 14,660
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,250 14,600
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,250 14,600
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,250 14,600
NL 99.99 13,000
Nhẫn Tròn Thái Bình 12,950
Trang sức 99.9 13,790 14,490
Trang sức 99.99 13,800 14,500
Cập nhật: 18/07/2026 01:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,436 14,662
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,436 14,663
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,421 1,456
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,421 1,457
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,391 1,436
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 135,178 142,178
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 98,061 107,861
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 88,008 97,808
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 77,955 87,755
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 74,077 83,877
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,237 60,037
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
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Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên tăng cường liên kết vùng phát triển nông nghiệp thông minh, kinh tế xanh

Chứng khoán hôm nay 17/7: VN-Index mất mốc 1.800 điểm, PNJ và VNM ngược dòng

Chứng khoán hôm nay 17/7: VN-Index mất mốc 1.800 điểm, PNJ và VNM ngược dòng

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Doanh nghiệp doanh thu dưới 1 tỷ đồng được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp

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