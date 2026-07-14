Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số: Tránh đầu tư chồng chéo, phát huy hiệu quả hạ tầng dùng chung

Xây dựng một kiến trúc thống nhất cho quốc gia số

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương chủ trì Hội nghị. (Ảnh: Bộ Khoa học và Công nghệ)

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương cho biết Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số được xây dựng như "bản thiết kế tổng thể" cho toàn bộ hệ thống chính trị, từ Trung ương đến địa phương. Mục tiêu là thống nhất cách tiếp cận trong xây dựng hạ tầng số, nền tảng số và dữ liệu, bảo đảm các bộ, ngành, địa phương triển khai đồng bộ thay vì phát triển riêng lẻ.

Theo định hướng này, những hạ tầng, nền tảng và cơ sở dữ liệu đã được đầu tư ở cấp trên sẽ được sử dụng chung, không triển khai lặp lại ở cấp dưới. Cấp xã tập trung khai thác các nền tảng do cấp tỉnh đầu tư, qua đó giảm chi phí đầu tư, hạn chế lãng phí nguồn lực và tăng khả năng kết nối, chia sẻ dữ liệu.

Dự thảo Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số phiên bản 1.0 cũng được cập nhật nhiều nội dung mới như lấy dữ liệu làm trung tâm, ưu tiên phát triển theo định hướng AI First, đồng thời tăng cường sử dụng chung hạ tầng, nền tảng và dữ liệu trên phạm vi toàn quốc.

Hoàn thiện hướng dẫn triển khai ngay sau khi ban hành

Tại hội nghị, đại diện các bộ, ngành, địa phương, chuyên gia và doanh nghiệp tập trung góp ý về các nội dung liên quan đến tổ chức thực hiện sau khi Khung kiến trúc được ban hành.

Nhiều ý kiến đề nghị làm rõ trách nhiệm giữa Trung ương, bộ, ngành, địa phương và cấp xã; sớm ban hành hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; công bố lộ trình phát triển các nền tảng số dùng chung để các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch triển khai.

Các đại biểu cũng kiến nghị rà soát chức năng của từng nền tảng nhằm tránh nhiều hệ thống cùng thực hiện một nhiệm vụ; đồng thời có hướng dẫn cụ thể về việc kế thừa, nâng cấp hoặc thay thế các hệ thống đang vận hành. Những nội dung liên quan đến kết nối, chia sẻ dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, an toàn, an ninh mạng và mô hình chuyển đổi số cấp xã cũng được đề nghị tiếp tục hoàn thiện.

Toàn cảnh Hội nghị trao đổi, tham vấn đối với dự thảo Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số (phiên bản 1.0).

Đáng chú ý, nhiều chuyên gia cho rằng việc xây dựng Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số cần tham khảo kinh nghiệm quốc tế nhưng phải lựa chọn phù hợp với điều kiện thực tiễn của Việt Nam, tránh sao chép máy móc mô hình của các quốc gia khác.

Kết luận hội nghị, Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương nhấn mạnh khâu tổ chức thực hiện sẽ quyết định hiệu quả của Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số. Ông yêu cầu Cục Chuyển đổi số quốc gia khẩn trương xây dựng hướng dẫn triển khai; các bộ, ngành đẩy nhanh tiến độ xây dựng và công bố kế hoạch phát triển các nền tảng số dùng chung để địa phương chủ động kết nối, khai thác.

Theo Thứ trưởng, những nội dung đã đủ điều kiện cần được hoàn thiện ngay, không để phát sinh thêm khó khăn cho địa phương trong quá trình triển khai. Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ tiếp thu tối đa các ý kiến tại hội nghị để hoàn thiện dự thảo Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số phiên bản 1.0 trước khi trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành.