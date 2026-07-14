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Điện Biên ứng dụng AI hỗ trợ ngôn ngữ dân tộc thiểu số, mở rộng cơ hội tiếp cận dịch vụ số

Hậu Thạch

Hậu Thạch

09:23 | 14/07/2026
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UBND tỉnh Điện Biên vừa ban hành Quyết định số 1314 phê duyệt chủ trương và dự kiến kinh phí triển khai dự án xây dựng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ ngôn ngữ cho đồng bào dân tộc thiểu số. Dự án hướng đến xóa bỏ rào cản ngôn ngữ trong tiếp cận thông tin, dịch vụ công và các nền tảng số, đồng thời góp phần bảo tồn ngôn ngữ, văn hóa bản địa.
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Ảnh minh họa.
Điện Biên ứng dụng AI hỗ trợ ngôn ngữ dân tộc thiểu số, mở rộng cơ hội tiếp cận dịch vụ số. (Ảnh minh họa)

AI hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công và thông tin số

Theo Quyết định số 1314, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên sẽ triển khai dự án trong năm 2026 với tổng kinh phí dự kiến 3,5 tỷ đồng từ nguồn chi sự nghiệp khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Dự án tập trung xây dựng phần mềm ứng dụng các mô hình ngôn ngữ kết hợp AI trên nền tảng web và thiết bị di động, hỗ trợ dịch tự động hai chiều giữa tiếng Việt với tiếng Mông và tiếng Thái - hai ngôn ngữ được sử dụng phổ biến tại địa phương.

Cùng với việc phát triển phần mềm, dự án sẽ thu thập, chuẩn hóa bộ dữ liệu song ngữ Việt - Mông và Việt - Thái; đầu tư hạ tầng tính toán, lưu trữ và máy chủ phục vụ huấn luyện, vận hành các mô hình AI.

Điểm đáng chú ý là ứng dụng không chỉ phục vụ dịch thuật mà còn hướng tới hỗ trợ người dân tiếp cận các dịch vụ số và dịch vụ công trực tuyến. Khi các thủ tục hành chính, thông tin y tế, giáo dục, an sinh xã hội hay hướng dẫn sản xuất ngày càng được cung cấp trên môi trường số, việc hỗ trợ ngôn ngữ bằng AI sẽ giúp thu hẹp khoảng cách tiếp cận thông tin giữa vùng thuận lợi và vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đối với chính quyền địa phương, việc hình thành một nền tảng ngôn ngữ số còn góp phần giảm chi phí biên soạn, phiên dịch tài liệu tuyên truyền, đồng thời nâng cao hiệu quả truyền thông chính sách đến người dân.

Tạo nền tảng dữ liệu số để bảo tồn ngôn ngữ dân tộc

Điện Biên hiện có 19 dân tộc cùng sinh sống, trong đó nhiều cộng đồng vẫn sử dụng tiếng mẹ đẻ trong sinh hoạt hằng ngày. Ở không ít khu vực vùng cao, vùng biên giới, rào cản ngôn ngữ vẫn ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận thông tin, sử dụng dịch vụ công trực tuyến và các tiện ích số.

Việc xây dựng bộ dữ liệu ngôn ngữ phục vụ AI vì vậy không chỉ đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số mà còn tạo nền tảng lưu trữ và chuẩn hóa ngữ liệu của các dân tộc thiểu số. Kho dữ liệu này có thể tiếp tục được khai thác để phát triển các ứng dụng nhận dạng giọng nói, tổng hợp tiếng nói, trợ lý ảo, dịch tự động và nhiều giải pháp công nghệ khác phục vụ giáo dục, y tế, du lịch và quảng bá văn hóa.

Trong bối cảnh nhiều địa phương đang đẩy mạnh xây dựng chính quyền số và xã hội số, việc ứng dụng AI vào xử lý ngôn ngữ dân tộc được xem là hướng đi phù hợp để mở rộng khả năng tiếp cận công nghệ của người dân, đồng thời góp phần bảo tồn giá trị văn hóa bản địa bằng các công cụ số.

Không chỉ giải quyết nhu cầu dịch thuật, dự án của Điện Biên còn hướng tới hình thành hạ tầng dữ liệu ngôn ngữ phục vụ phát triển các ứng dụng AI trong tương lai. Đây là bước đi cho thấy chuyển đổi số ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số không chỉ dừng ở việc số hóa dịch vụ công, mà đang mở rộng sang phát triển dữ liệu số và công nghệ phục vụ trực tiếp đời sống người dân.

Điện Biên Ứng dụng AI hỗ trợ ngôn ngữ dân tộc thiểu số Dịch vụ số truyền thông chính sách

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Chủ nhật, 19/07/2026 03:00
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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,380 ▼160K 14,680 ▼160K
Kim TT/AVPL 14,300 14,650 ▼30K
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,300 14,650 ▼30K
Nguyên Liệu 99.99 13,100 ▼100K 13,300 ▼100K
Nguyên Liệu 99.9 13,050 ▼100K 13,250 ▼100K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,600 ▼100K 14,100 ▼100K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,550 ▼100K 14,050 ▼100K
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,480 ▼100K 14,030 ▼100K
Cập nhật: 14/07/2026 10:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 142,500 ▼700K 146,200 ▼700K
Hà Nội - PNJ 142,500 ▼700K 146,200 ▼700K
Đà Nẵng - PNJ 142,500 ▼700K 146,200 ▼700K
Miền Tây - PNJ 142,500 ▼700K 146,200 ▼700K
Tây Nguyên - PNJ 142,500 ▼700K 146,200 ▼700K
Đông Nam Bộ - PNJ 142,500 ▼700K 146,200 ▼700K
Cập nhật: 14/07/2026 10:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,380 ▼160K 14,680 ▼160K
Miếng SJC Nghệ An 14,380 ▼160K 14,680 ▼160K
Miếng SJC Thái Bình 14,380 ▼160K 14,680 ▼160K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,250 ▼100K 14,600 ▼100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,250 ▼100K 14,600 ▼100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,250 ▼100K 14,600 ▼100K
NL 99.90 12,900 ▼50K
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 12,950 ▼50K
Trang sức 99.9 13,790 ▼100K 14,490 ▼100K
Trang sức 99.99 13,800 ▼100K 14,500 ▼100K
Cập nhật: 14/07/2026 10:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,438 ▼16K 1,468 ▼16K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,438 ▼16K 14,682 ▼160K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,438 ▼16K 14,683 ▼160K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,428 ▼16K 1,463 ▼16K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,428 ▼16K 1,464 ▲1316K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,403 ▼16K 1,443 ▼16K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 135,871 ▼1584K 142,871 ▼1584K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 98,586 ▼1200K 108,386 ▼1200K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 88,484 ▼1088K 98,284 ▼1088K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 78,382 ▼976K 88,182 ▼976K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 74,485 ▼933K 84,285 ▼933K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,529 ▼667K 60,329 ▼667K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,438 ▼16K 1,468 ▼16K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,438 ▼16K 1,468 ▼16K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,438 ▼16K 1,468 ▼16K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,438 ▼16K 1,468 ▼16K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,438 ▼16K 1,468 ▼16K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,438 ▼16K 1,468 ▼16K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,438 ▼16K 1,468 ▼16K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,438 ▼16K 1,468 ▼16K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,438 ▼16K 1,468 ▼16K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,438 ▼16K 1,468 ▼16K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,438 ▼16K 1,468 ▼16K
Cập nhật: 14/07/2026 10:00
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Cập nhật: 14/07/2026 10:00
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Cập nhật: 14/07/2026 10:00
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CZK 0 1190 0
DKK 0 4025 0
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Cập nhật: 14/07/2026 10:00

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