Kinh tế số

Điện Biên đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số, hướng tới phát triển xanh bền vững

Nguyên Anh

Nguyên Anh

08:00 | 19/01/2026
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Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đồng chí Trần Tiến Dũng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên đã trả lời phỏng vấn các cơ quan báo chí về những đột phá trọng tâm đưa Điện Biện tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn 2025 - 2030.
Điện Biên đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số, hướng tới phát triển xanh bền vững
Bí thư Tỉnh ủy Trần Tiến Dũng tặng quà người dân bản Mường Luân 1, xã Mường Luân nhân ngày hội Đại đoàn kết dân tộc năm 2025.

Phóng Viên: Đầu tiên, xin cảm ơn đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Trần Tiến Dũng đã nhận lời mời tham gia Chương trình của chúng tôi. Trước hết, xin đồng chí cho biết một số thành tựu nổi bật của tỉnh Điện Biên trong nhiệm kỳ 2020-2025 vừa qua ?

Đồng chí Trần Tiến Dũng: Nhiệm kỳ vừa qua Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên đã nỗ lực tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 14 với nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực, có thể kể đến:

Kinh tế của tỉnh tăng trưởng khá, cơ cấu chuyển dịch đúng hướng. Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt 8,35%/năm. Môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện; từng bước hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung. Nhiều dự án, công trình trọng điểm được hoàn thành, như Dự án mở rộng Cảng hàng không Điện Biên, tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ,… Du lịch khẳng định vai trò mũi nhọn, thu hút trên 5,5 triệu lượt khách du lịch, tạo động lực quan trọng cho phát triển kinh tế và tạo đà để Điện Biên bứt phá, vươn lên.

Các lĩnh vực văn hoá, xã hội, an sinh xã hội được quan tâm chăm lo; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm mạnh, bình quân mỗi năm giảm khoảng 4% gắn với tạo việc làm, tạo sinh kế bền vững cho người dân; hoàn thành hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho khoảng 22.300 hộ nghèo. Bản sắc văn hóa các dân tộc được bảo tồn, phát huy gắn với phát triển du lịch.

Quốc phòng, an ninh, đối ngoại không ngừng được củng cố, tăng cường; chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững; các vấn đề phát sinh được giải quyết kịp thời, từ sớm, từ xa, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, không để phát sinh “điểm nóng”, tạo môi trường hòa bình, ổn định để tỉnh phát triển kinh tế, thu hút đầu tư và tăng cường mở rộng hợp tác quốc tế.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm, có nhiều đổi mới. Phương thức lãnh đạo chuyển đổi mạnh mẽ theo hướng cụ thể, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm. Tỉnh đã thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động thông suốt, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, tạo được niềm tin và sự đồng thuận trong Nhân dân.

Những kết quả này là tiền đề quan trọng để Điện Biên tiếp tục vươn lên phát triển xanh, thông minh, bền vững trong giai đoạn tới.

Phóng Viên: Để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn 2025 - 2030, tỉnh Điện Biên xác định những đột phá trọng tâm nào, thưa đồng chí?

Đồng chí Trần Tiến Dũng: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đề ra mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 10 đến 11%/năm. Đây là mục tiêu thể hiện quyết tâm chính trị cao của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh nhằm đưa Điện Biên phát triển “xanh - thông minh - bền vững”, trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực. Để hiện thực mục tiêu đó, ngay sau Đại hội, Tỉnh ủy đã triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; tập trung tạo đột phá 3 nhóm sau:

Trước hết, Điện Biên xác định đột phá về hoàn thiện cơ chế, chính sách và nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh là yếu tố then chốt, quyết định. Tỉnh tập trung hoàn thiện, ban hành các cơ chế, chính sách phù hợp với thực tiễn, tạo môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh như: Xây dựng các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tư nhân, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, chính sách hỗ trợ du lịch thông minh gắn với phát huy bản sắc văn hóa... và coi đó là những nhiệm vụ xuyên suốt, là “chìa khóa mở cửa” cho các nguồn lực xã hội tham gia phát triển. Đồng thời, đẩy mạnh cải cách hành chính, xác định một số nhóm dự án trọng điểm cần thu hút đầu tư thực hiện theo “luồng xanh”, cắt giảm từ 70- 90% thời gian thực hiện thủ tục hành chính và tạo điều kiện tối đa, thuận lợi nhất cho doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Thứ hai, đột phá về phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, tập trung hạ đầu tư hạ tầng giao thông chiến lược và kết nối không gian phát triển để tháo gỡ những điểm nghẽn của một tỉnh miền núi, biên giới. Tỉnh ưu tiên huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đầu tư hạ tầng giao thông; đặc biệt là tuyến cao tốc Sơn La - Điện Biên - Cửa khẩu quốc tế Tây Trang, tuyến kết nối đến cửa khẩu A Pa Chải - Long Phú, mở ra hướng phát triển mới với tỉnh Vân Nam, Trung Quốc... Phát triển đồng bộ hạ tầng điện, viễn thông và hạ tầng du lịch. Qua đó, từng bước giảm chi phí logistics, mở rộng không gian phát triển, tạo điều kiện thu hút đầu tư và lưu thông hàng hóa, dịch vụ.

Điện Biên đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số, hướng tới phát triển xanh bền vững
Bí thư Tỉnh ủy Trần Tiến Dũng kiểm tra thực địa các dự án trên địa bàn phường Điện Biên Phủ.

Thứ ba, Điện Biên xác định đẩy mạnh phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn với nhiều loại hình; đổi mới các sản phẩm du lịch hiện có theo hướng phát huy giá trị độc bản, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh, phát triển các sản phẩm du lịch chủ đạo dựa trên ba trụ cột (lịch sử - tâm linh; bản sắc văn hóa 19 đồng bào dân tộc anh em - khám phá thiên nhiên và nghỉ dưỡng, giải trí, chăm sóc sức khỏe, du lịch cộng đồng). Cùng với việc đa dạng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch, tỉnh đẩy mạnh thu hút đầu tư, tập trung phát triển Khu du lịch quốc gia Điện Biên Phủ - Pá Khoang, tạo điểm nhấn và sức hút cho du lịch Điện Biên; tăng cường gắn kết du lịch với văn hóa, thể thao, ẩm thực và sản xuất nông nghiệp.

Bên cạnh đó, tỉnh đặc biệt coi trọng đột phá về phát triển nguồn nhân lực, phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đây được xác định là giải pháp lâu dài, then chốt để nâng cao năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Điện Biên xác định tập trung cho đào tạo và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, ứng dụng AI trong quản lý nhà nước, cung cấp dịch vụ công và trong sản xuất, kinh doanh; từng bước phát triển kinh tế số, tạo dư địa tăng trưởng mới trong giai đoạn tới.

Trân trọng cảm ơn đồng chí!

Đại hội Đảng XIV Điện Biên Bí Thư Tỉnh ủy Điện Biên Điện Biên phát triển Trần Tiến Dũng tăng trưởng kinh tế Điện Biên 2025-2030 du lịch Điện Biên Phủ hạ tầng giao thông Tây Bắc phát triển biên giới Việt Nam Đại hội Đảng toàn quốc lần XIV

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Cảm giác: 33°C
mưa cường độ nặng
Thứ tư, 01/07/2026 00:00
29°C
Thứ tư, 01/07/2026 03:00
33°C
Thứ tư, 01/07/2026 06:00
33°C
Thứ tư, 01/07/2026 09:00
32°C
Thứ tư, 01/07/2026 12:00
29°C
Thứ tư, 01/07/2026 15:00
29°C
Thứ tư, 01/07/2026 18:00
28°C
Thứ tư, 01/07/2026 21:00
28°C
Thứ năm, 02/07/2026 00:00
29°C
Thứ năm, 02/07/2026 03:00
32°C
Thứ năm, 02/07/2026 06:00
33°C
Thứ năm, 02/07/2026 09:00
32°C
Thứ năm, 02/07/2026 12:00
29°C
Thứ năm, 02/07/2026 15:00
28°C
Thứ năm, 02/07/2026 18:00
27°C
Thứ năm, 02/07/2026 21:00
27°C
Thứ sáu, 03/07/2026 00:00
29°C
Thứ sáu, 03/07/2026 03:00
33°C
Thứ sáu, 03/07/2026 06:00
34°C
Thứ sáu, 03/07/2026 09:00
33°C
Thứ sáu, 03/07/2026 12:00
29°C
Thứ sáu, 03/07/2026 15:00
28°C
Thứ sáu, 03/07/2026 18:00
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Thứ sáu, 03/07/2026 21:00
26°C
Thứ bảy, 04/07/2026 00:00
28°C
Thứ bảy, 04/07/2026 03:00
33°C
Thứ bảy, 04/07/2026 06:00
33°C
Thứ bảy, 04/07/2026 09:00
33°C
Thứ bảy, 04/07/2026 12:00
29°C
Thứ bảy, 04/07/2026 15:00
28°C
Thứ bảy, 04/07/2026 18:00
27°C
Thứ bảy, 04/07/2026 21:00
26°C
Khánh Hòa

28°C

Cảm giác: 31°C
mây đen u ám
Thứ tư, 01/07/2026 00:00
27°C
Thứ tư, 01/07/2026 03:00
34°C
Thứ tư, 01/07/2026 06:00
36°C
Thứ tư, 01/07/2026 09:00
30°C
Thứ tư, 01/07/2026 12:00
27°C
Thứ tư, 01/07/2026 15:00
25°C
Thứ tư, 01/07/2026 18:00
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Thứ tư, 01/07/2026 21:00
25°C
Thứ năm, 02/07/2026 00:00
27°C
Thứ năm, 02/07/2026 03:00
29°C
Thứ năm, 02/07/2026 06:00
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Thứ năm, 02/07/2026 09:00
30°C
Thứ năm, 02/07/2026 12:00
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Thứ năm, 02/07/2026 15:00
25°C
Thứ năm, 02/07/2026 18:00
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Thứ năm, 02/07/2026 21:00
24°C
Thứ sáu, 03/07/2026 00:00
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35°C
Thứ sáu, 03/07/2026 09:00
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Thứ sáu, 03/07/2026 12:00
25°C
Thứ sáu, 03/07/2026 15:00
24°C
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23°C
Thứ bảy, 04/07/2026 00:00
26°C
Thứ bảy, 04/07/2026 03:00
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Thứ bảy, 04/07/2026 09:00
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Thứ bảy, 04/07/2026 18:00
24°C
Thứ bảy, 04/07/2026 21:00
24°C
Nghệ An

24°C

Cảm giác: 25°C
mây đen u ám
Thứ tư, 01/07/2026 00:00
24°C
Thứ tư, 01/07/2026 03:00
31°C
Thứ tư, 01/07/2026 06:00
35°C
Thứ tư, 01/07/2026 09:00
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Thứ tư, 01/07/2026 12:00
26°C
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23°C
Thứ tư, 01/07/2026 18:00
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Thứ tư, 01/07/2026 21:00
23°C
Thứ năm, 02/07/2026 00:00
24°C
Thứ năm, 02/07/2026 03:00
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Thứ năm, 02/07/2026 06:00
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Thứ năm, 02/07/2026 09:00
26°C
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Thứ năm, 02/07/2026 15:00
23°C
Thứ năm, 02/07/2026 18:00
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Thứ năm, 02/07/2026 21:00
23°C
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Thứ sáu, 03/07/2026 12:00
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Thứ sáu, 03/07/2026 18:00
23°C
Thứ sáu, 03/07/2026 21:00
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Thứ bảy, 04/07/2026 00:00
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Thứ bảy, 04/07/2026 03:00
26°C
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26°C
Thứ bảy, 04/07/2026 09:00
26°C
Thứ bảy, 04/07/2026 12:00
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Thứ bảy, 04/07/2026 15:00
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23°C
Thứ bảy, 04/07/2026 21:00
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Phan Thiết

27°C

Cảm giác: 30°C
mây đen u ám
Thứ tư, 01/07/2026 00:00
26°C
Thứ tư, 01/07/2026 03:00
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Thứ tư, 01/07/2026 18:00
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Thứ tư, 01/07/2026 21:00
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Thứ năm, 02/07/2026 00:00
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Thứ năm, 02/07/2026 03:00
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Quảng Bình

24°C

Cảm giác: 25°C
mây đen u ám
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Thứ bảy, 04/07/2026 15:00
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23°C

Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,500 14,800
Kim TT/AVPL 14,500 14,800
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,500 14,800
Nguyên Liệu 99.99 13,250 13,450
Nguyên Liệu 99.9 13,200 13,400
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,750 14,250
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,700 14,200
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,630 14,180
Cập nhật: 30/06/2026 06:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 145,000 148,000
Hà Nội - PNJ 145,000 148,000
Đà Nẵng - PNJ 145,000 148,000
Miền Tây - PNJ 145,000 148,000
Tây Nguyên - PNJ 145,000 148,000
Đông Nam Bộ - PNJ 145,000 148,000
Cập nhật: 30/06/2026 06:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,500 14,800
Miếng SJC Nghệ An 14,500 14,800
Miếng SJC Thái Bình 14,500 14,800
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,350 14,700
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,350 14,700
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,350 14,700
NL 99.90 12,950
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,000
Trang sức 99.9 13,890 14,590
Trang sức 99.99 13,900 14,600
Cập nhật: 30/06/2026 06:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 145 14,802
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 145 14,803
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,449 1,479
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,449 148
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,429 1,464
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 13,795 14,495
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 100,461 109,961
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 90,212 99,712
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 79,963 89,463
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 7,601 8,551
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 51,705 61,205
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Cập nhật: 30/06/2026 06:00
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Cập nhật: 30/06/2026 06:00
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Cập nhật: 30/06/2026 06:00

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Lịch World Cup 2026 ngày 30/6: Brazil, Đức, Hà Lan quyết chiến vòng 1/16

Lịch World Cup 2026 ngày 30/6: Brazil, Đức, Hà Lan quyết chiến vòng 1/16

Kết quả World Cup 2026 ngày 29/6: Canada góp mặt tại vòng 1/8 World Cup

Kết quả World Cup 2026 ngày 29/6: Canada góp mặt tại vòng 1/8 World Cup

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Những quy định mới về an toàn giao thông áp dụng từ 1/7/2026

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Đánh giá chi tiết robot lau kính Ecovacs Winbot W2S Omni sau 2 tháng sử dụng

Đánh giá chi tiết robot lau kính Ecovacs Winbot W2S Omni sau 2 tháng sử dụng

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Nắng nóng đe dọa trung tâm dữ liệu AI toàn cầu

Nắng nóng đe dọa trung tâm dữ liệu AI toàn cầu

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Công nghệ vũ trụ Trung Quốc vượt Mỹ ở ba lĩnh vực chủ chốt

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Gần 200 nhà khoa học tham dự hội thảo quốc tế về công nghệ tại Đại học Trà Vinh

Gần 200 nhà khoa học tham dự hội thảo quốc tế về công nghệ tại Đại học Trà Vinh

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Giải thưởng Hiệu quả năng lượng 2026: Thúc đẩy đổi mới công nghệ xanh

Giải thưởng Hiệu quả năng lượng 2026: Thúc đẩy đổi mới công nghệ xanh

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Xây dựng cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ngành Tài chính tại Hưng Yên

Bệnh viện Đa khoa Thọ Xuân đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng chất lượng khám chữa bệnh

Bệnh viện Đa khoa Thọ Xuân đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng chất lượng khám chữa bệnh

VSBF 2026: Thúc đẩy năng lượng xanh và khai thác AI cho tăng trưởng bền vững

VSBF 2026: Thúc đẩy năng lượng xanh và khai thác AI cho tăng trưởng bền vững

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TCL trở thành đối tác của

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YADEA ra mắt xe mới Omee và tham vọng phủ xanh thị trường xe điện bằng chiến lược 'kiềng ba chân'

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Hiện tượng game Meccha Chameleon vượt mốc 7 triệu lượt tải chỉ sau 12 ngày

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