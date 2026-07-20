Các giải pháp AI ứng dụng thực tiễn được vinh danh tại VAIC 2026

Lễ bế mạc và công bố kết quả Giải pháp Đổi mới sáng tạo Việt Nam - Viet Nam AI Innovation Challenge (VAIC) 2026 diễn ra ngày 19/7 tại Hà Nội, khép lại 48 giờ thi đấu liên tục của gần 1.500 thí sinh đến từ 340 đội thi trên cả nước.

Chương trình do Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Tập đoàn Meta,Tổ chức AI for Vietnam, Tập đoàn FPT và Đại học Duy Tân đồng tổ chức, với sự đồng hành của các tổ chức quốc tế, doanh nghiệp, tập đoàn công nghệ lớn.

Giải Nhất, Quán quân VAIC 2026) thuộc về Đội L-GPT 6.7 với dự án Lawgic - Phân tích pháp lý với nhận thức tích hợp đồ thị .

VAIC 2026 đã quy tụ đông đảo các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nhân công nghệ và lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu trong nước và quốc tế tham gia với vai trò diễn giả, mentor và giám khảo, tạo môi trường kết nối tri thức, đồng hành cùng các đội thi phát triển những giải pháp AI có giá trị thực tiễn và từng bước vươn ra thị trường khu vực, quốc tế.

Theo Ban tổ chức, VAIC 2026 ghi nhận xu hướng rõ nét khi các đội thi tập trung phát triển các giải pháp AI có khả năng giải quyết bài toán thực tiễn của doanh nghiệp, địa phương và nền kinh tế, thay vì chỉ dừng ở nghiên cứu mô hình.

Giải Nhì thuộc về Đội Genation với dự án Tangent - AI biến câu hỏi thành bài giảng trực quan .

Tại Vòng Demo Day, 10 đội thi xuất sắc nhất đã trực tiếp trình bày và bảo vệ giải pháp trước Hội đồng giám khảo. Các sản phẩm năm nay cho thấy xu hướng chuyển dịch rõ nét từ nghiên cứu sang ứng dụng, tập trung giải quyết các bài toán cụ thể của doanh nghiệp, địa phương và nền kinh tế, đồng thời thể hiện tiềm năng triển khai trên thực tế và mở rộng ra thị trường.

Phát biểu tại lễ bế mạc, ông Vũ Quốc Huy, Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) đánh giá cao chất lượng chuyên môn của các đội thi năm nay.

Giải Ba thuộc về Đội SenAI với dự án SenAI dịch thuật song ngữ Anh -Việt theo thời gian thực .

Ông cho biết, sau cuộc thi, NIC sẽ tiếp tục đồng hành cùng các dự án xuất sắc thông qua các chương trình ươm tạo, tăng tốc khởi nghiệp, hỗ trợ phát triển sản phẩm tại hệ thống phòng thí nghiệm và không gian đổi mới sáng tạo, kết nối các nhóm với doanh nghiệp, quỹ đầu tư cùng mạng lưới đối tác trong nước và quốc tế để đưa các giải pháp AI vào triển khai thực tiễn.

Một trong những điểm nhấn của VAIC 2026 là sự tham gia của Hội đồng chuyên môn và Ban Giám khảo gồm các chuyên gia, nhà khoa học và lãnh đạo doanh nghiệp công nghệ hàng đầu trong nước và quốc tế. Với kinh nghiệm nghiên cứu, phát triển và triển khai AI tại các tập đoàn, viện nghiên cứu và trường đại học hàng đầu, các chuyên gia đã mang đến góc nhìn đa chiều, đồng thời đưa ra những phản biện và khuyến nghị giá trị, giúp các đội thi hoàn thiện giải pháp gắn với thực tiễn và theo tiêu chuẩn quốc tế.

Song song với các phần thi, chương trình còn tổ chức chuỗi tọa đàm nghề nghiệp (Career Talks) với sự tham gia của các thành viên Hội đồng Giám khảo cùng đại diện FPT AI Factory và Ngân hàng SHB.

Các phiên thảo luận tập trung vào xu hướng nghề nghiệp trong kỷ nguyên AI, tư duy đổi mới sáng tạo (builder mindset) và cơ hội ứng dụng AI trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, góp phần truyền cảm hứng và định hướng phát triển cho cộng đồng AI trẻ Việt Nam.

Ngoài các giải thưởng chính dành cho ba đội xuất sắc nhất, cuộc thi còn trao nhiều giải thưởng chuyên đề và gói hỗ trợ từ các doanh nghiệp, tổ chức đồng hành nhằm giúp các nhóm tiếp tục hoàn thiện sản phẩm, tiếp cận hạ tầng công nghệ và mở rộng cơ hội hợp tác quốc tế.

Đáng chú ý, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) đồng hành với vai trò Nhà tài trợ Kim cương, đồng thời tham gia xây dựng bài toán thực tiễn trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, hỗ trợ chuyên môn và trao giải "Best Banking & Finance Solution" trị giá 5.000 USD cho giải pháp AI xuất sắc nhất trong lĩnh vực này.

Bên cạnh đó, Nhà tài trợ Vàng (AI Singapore, FPT AI Factory) và Nhà tài trợ Bạc (Sotatek, AVSE Global, AI Guru) hỗ trợ các nguồn lực cho chương trình cũng như các đội thi trong quá trình phát triển giải pháp.

VAIC 2026 cũng nhận được sự hỗ trợ tích cực và đồng hành của nhiều cơ quan, tổ chức như Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Viện Công nghệ số và Chuyển đổi số Quốc gia (NIDIT), Đại học Quốc gia Hà Nội, Công viên Công nghệ cao và Đổi mới sáng tạo (VNU-TIP), Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG), Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR), Trung tâm Nghiên cứu, đào tạo thiết kế vi mạch và trí tuệ nhân tạo Đà Nẵng (DSAC), Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Hỗ trợ khởi nghiệp Đà Nẵng (DISSC), STEAM for Vietnam và Dinosaur với vai trò đối tác truyền thông, cùng mạng lưới các trường đại học, tổ chức, cộng đồng công nghệ và các đối tác truyền thông trong nước.

Sự tham gia của các đối tác trong nước và quốc tế thể hiện sự gắn kết ngày càng chặt chẽ giữa cơ quan quản lý, giới học thuật, doanh nghiệp và cộng đồng đổi mới sáng tạo. Đây là tiền đề quan trọng để xây dựng hệ sinh thái AI mở, thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, phát triển và ứng dụng AI, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam trong kỷ nguyên số.

Tiến sĩ Trần Việt Hùng, Nhà đồng sáng lập và CEO Tổ chức AI for Vietnam, đại diện đơn vị tổ chức nhấn mạnh rằng những thông điệp và thành quả từ VAIC 2026 không khép lại một hành trình mà chính là bệ phóng vững chắc để các ý tưởng vươn xa. Chiếc cúp vô địch đã tìm được chủ nhân, nhưng giá trị lớn nhất chính là tinh thần dám nghĩ lớn, dám hành động và năng lực thực chiến của một thế hệ AI Builders mới.