Meta cân nhắc thương vụ trung tâm dữ liệu hàng tỷ đô với Anthropic

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Meta đang trong giai đoạn đàm phán với Anthropic về việc cho thuê một phần trung tâm dữ liệu của mình, theo một bài viết mới từ The New York Times. Cuộc đàm phán vẫn ở giai đoạn đầu, nhưng có thể kết thúc bằng một thỏa thuận trị giá tới 10 tỷ USD trong vòng hai năm.

Thông tin này xuất hiện sau khi Bloomberg từng đưa tin công ty mạng xã hội này đang nhắm tới việc bước chân vào lĩnh vực dịch vụ điện toán đám mây. Việc cung cấp tài nguyên tính toán cho các công ty khác sẽ là một mảng kinh doanh hoàn toàn mới đối với Meta, vốn thu phần lớn doanh thu từ quảng cáo. CEO Mark Zuckerberg từng úp mở về khả năng bán không gian trung tâm dữ liệu của công ty. Trong một cuộc gọi báo cáo kết quả kinh doanh năm ngoái, ông cho biết công ty nhận được những đề nghị như vậy gần như mỗi tuần và xem đây là một phương án cho tương lai.

Dù Meta và Anthropic vốn được xem là đối thủ trên mặt trận AI, một thỏa thuận như vậy vẫn có thể mang lại lợi ích cho cả hai bên. Meta đã đổ những khoản đầu tư khổng lồ vào các trung tâm dữ liệu AI nhằm nuôi tham vọng xây dựng những mô hình AI hàng đầu. Mức chi tiêu này cũng khiến giới quan sát chú ý, khi Meta cho biết dự kiến chi từ 125 tỷ đến 145 tỷ USD chỉ riêng trong năm 2026.

Việc cho một công ty như Anthropic, vốn có nhu cầu tính toán gần như không có điểm dừng, thuê lại trung tâm dữ liệu có thể biến một phần khoản đầu tư này thành một mảng kinh doanh mới trị giá hàng tỷ USD. Trước đó, Anthropic từng ký một thỏa thuận tương tự với SpaceXAI, ngay trước thời điểm công ty do Elon Musk dẫn dắt này phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng vào đầu mùa hè năm nay. Thỏa thuận đó được cho là trị giá 45 tỷ USD trong ba năm. Ngay sau khi công bố thỏa thuận, đơn vị phát triển Claude Code đã nâng giới hạn tốc độ sử dụng cho người dùng trả phí.