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Meta cân nhắc thương vụ trung tâm dữ liệu hàng tỷ đô với Anthropic

Vân Tước

Vân Tước

18:01 | 20/07/2026
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Meta được cho là đang đàm phán với Anthropic về việc cho thuê một phần trung tâm dữ liệu, mở ra một mảng kinh doanh hoàn toàn mới cho công ty mẹ của Facebook và Instagram, với giá trị thương vụ có thể lên tới 10 tỷ USD trong hai năm.
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Meta cân nhắc thương vụ trung tâm dữ liệu hàng tỷ đô với Anthropic
Ảnh: Matt Gush/Shutterstock

Meta đang trong giai đoạn đàm phán với Anthropic về việc cho thuê một phần trung tâm dữ liệu của mình, theo một bài viết mới từ The New York Times. Cuộc đàm phán vẫn ở giai đoạn đầu, nhưng có thể kết thúc bằng một thỏa thuận trị giá tới 10 tỷ USD trong vòng hai năm.

Thông tin này xuất hiện sau khi Bloomberg từng đưa tin công ty mạng xã hội này đang nhắm tới việc bước chân vào lĩnh vực dịch vụ điện toán đám mây. Việc cung cấp tài nguyên tính toán cho các công ty khác sẽ là một mảng kinh doanh hoàn toàn mới đối với Meta, vốn thu phần lớn doanh thu từ quảng cáo. CEO Mark Zuckerberg từng úp mở về khả năng bán không gian trung tâm dữ liệu của công ty. Trong một cuộc gọi báo cáo kết quả kinh doanh năm ngoái, ông cho biết công ty nhận được những đề nghị như vậy gần như mỗi tuần và xem đây là một phương án cho tương lai.

Dù Meta và Anthropic vốn được xem là đối thủ trên mặt trận AI, một thỏa thuận như vậy vẫn có thể mang lại lợi ích cho cả hai bên. Meta đã đổ những khoản đầu tư khổng lồ vào các trung tâm dữ liệu AI nhằm nuôi tham vọng xây dựng những mô hình AI hàng đầu. Mức chi tiêu này cũng khiến giới quan sát chú ý, khi Meta cho biết dự kiến chi từ 125 tỷ đến 145 tỷ USD chỉ riêng trong năm 2026.

Việc cho một công ty như Anthropic, vốn có nhu cầu tính toán gần như không có điểm dừng, thuê lại trung tâm dữ liệu có thể biến một phần khoản đầu tư này thành một mảng kinh doanh mới trị giá hàng tỷ USD. Trước đó, Anthropic từng ký một thỏa thuận tương tự với SpaceXAI, ngay trước thời điểm công ty do Elon Musk dẫn dắt này phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng vào đầu mùa hè năm nay. Thỏa thuận đó được cho là trị giá 45 tỷ USD trong ba năm. Ngay sau khi công bố thỏa thuận, đơn vị phát triển Claude Code đã nâng giới hạn tốc độ sử dụng cho người dùng trả phí.

Meta Anthropic trung tâm dữ liệu điện toán đám mây Meta thỏa thuận trung tâm dữ liệu AI Mark Zuckerberg trung tâm dữ liệu SpaceXAI Anthropi Claude Code giới hạn tốc độ

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 141,000 ▼1500K 145,000 ▼1500K
Hà Nội - PNJ 141,000 ▼1500K 145,000 ▼1500K
Đà Nẵng - PNJ 141,000 ▼1500K 145,000 ▼1500K
Miền Tây - PNJ 141,000 ▼1500K 145,000 ▼1500K
Tây Nguyên - PNJ 141,000 ▼1500K 145,000 ▼1500K
Đông Nam Bộ - PNJ 141,000 ▼1500K 145,000 ▼1500K
Cập nhật: 20/07/2026 19:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,300 ▼150K 14,600 ▼150K
Miếng SJC Nghệ An 14,300 ▼150K 14,600 ▼150K
Miếng SJC Thái Bình 14,300 ▼150K 14,600 ▼150K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,200 ▼140K 14,550 ▼140K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,200 ▼140K 14,550 ▼140K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,200 ▼140K 14,550 ▼140K
NL 99.99 12,880 ▼120K
Nhẫn Tròn Thái Bình 12,830 ▼120K
Trang sức 99.9 13,740 ▼140K 14,440 ▼140K
Trang sức 99.99 13,750 ▼140K 14,450 ▼140K
Cập nhật: 20/07/2026 19:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 ▼1302K 146 ▼1329K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 143 ▼1302K 14,602 ▼150K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 143 ▼1302K 14,603 ▼150K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,415 ▲1272K 145 ▼1320K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,415 ▲1272K 1,451 ▼15K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,385 ▲1245K 143 ▼1302K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 134,584 ▼1485K 141,584 ▼1485K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 97,611 ▼1125K 107,411 ▼1125K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 876 ▼7986K 974 ▼8868K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 77,589 ▼915K 87,389 ▼915K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 73,727 ▼875K 83,527 ▼875K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 49,987 ▼626K 59,787 ▼626K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 ▼1302K 146 ▼1329K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 ▼1302K 146 ▼1329K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 ▼1302K 146 ▼1329K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 ▼1302K 146 ▼1329K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 ▼1302K 146 ▼1329K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 ▼1302K 146 ▼1329K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 ▼1302K 146 ▼1329K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 ▼1302K 146 ▼1329K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 ▼1302K 146 ▼1329K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 ▼1302K 146 ▼1329K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 ▼1302K 146 ▼1329K
Cập nhật: 20/07/2026 19:00
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Cập nhật: 20/07/2026 19:00
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Cập nhật: 20/07/2026 19:00
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