Triệt phá đường dây môi giới mại dâm nam hoạt động qua nền tảng số

Vũ Quang Huy (trái) khi bị bắt giữ - Ảnh: Công an cung cấp.

Triệt phá đường dây môi giới mại dâm nam, bắt giám đốc công ty công nghệ

Công an TP Hà Nội vừa bóc gỡ một đường dây môi giới mại dâm nam hoạt động trên phạm vi cả nước với phương thức tổ chức tinh vi, lợi dụng các website trên Internet để kết nối khách mua dâm với người bán dâm. Đáng chú ý, trong số ba đối tượng bị bắt có Âu Dương Lễ, Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ công nghệ Tbay, bị điều tra về hành vi môi giới mại dâm.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra, đường dây do Vũ Quang Huy (37 tuổi) cầm đầu. Hai người còn lại bị bắt giữ gồm Âu Dương Lễ (43 tuổi) và Hoàng Hữu Nghĩa (25 tuổi).

Thuê giám đốc công ty công nghệ lập 5 website

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ năm 2023, Vũ Quang Huy sử dụng tài khoản Zalo mang tên "Mr Gon" để trực tiếp điều hành hoạt động môi giới mại dâm nam.

Để mở rộng hoạt động, Huy thuê Âu Dương Lễ và Hoàng Hữu Nghĩa thiết kế, lập trình năm website gồm alotrai.xxx, emtrai.xxx, traigoivip.xxx, traibaosaigon.xxx và traibao69.xxx với tổng chi phí khoảng 30 triệu đồng. Bên cạnh đó, Huy còn trực tiếp quản lý website traimodel.xxx.

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Các website được xây dựng dưới hình thức giới thiệu người mẫu, giao lưu và dịch vụ cá nhân nhưng thực chất được sử dụng để môi giới mua bán dâm.

Trên mỗi website, Huy đăng tải hình ảnh nhiều nam thanh niên cùng các thông tin như chiều cao, cân nặng, ngoại hình, khu vực hoạt động và phần mô tả cá nhân. Số điện thoại liên hệ của Huy luôn được đặt ở vị trí nổi bật để khách dễ dàng kết nối.

Điều hành qua Zalo, nhận đặt cọc trước

Theo cơ quan điều tra, sau khi khách lựa chọn người bán dâm, Huy trực tiếp trao đổi qua tài khoản Zalo "Mr Gon", thống nhất mức giá, yêu cầu khách chuyển khoản tiền đặt cọc rồi điều người bán dâm đến khách sạn hoặc địa điểm theo yêu cầu.

Số tiền còn lại được khách thanh toán trực tiếp cho người bán dâm sau khi gặp mặt.

Cơ quan công an xác định đây là mô hình môi giới hoạt động khép kín, trong đó Huy giữ vai trò trung tâm, từ quảng bá dịch vụ, tiếp nhận khách, điều phối người bán dâm đến kiểm soát dòng tiền.

Các trang web quảng cáo. Ảnh chụp màn hình.

Bắt quả tang tại khách sạn ở Hà Nội

Khoảng 14 giờ ngày 8/7, lực lượng chức năng kiểm tra một khách sạn trên phố Bùi Xuân Phái, phường Mỹ Đình, Hà Nội và phát hiện hai nam giới đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Người mua dâm khai đã truy cập một trong các website do Huy quản lý, lựa chọn người bán dâm với giá 1,5 triệu đồng. Sau khi chuyển khoản tiền đặt cọc, Huy điều một nam thanh niên đến khách sạn thì bị lực lượng công an phát hiện.

Cùng ngày, Công an TP Hà Nội bắt giữ Vũ Quang Huy tại TP.HCM.

Tại cơ quan điều tra, Huy thừa nhận sử dụng tài khoản "Mr Gon" để trực tiếp trao đổi với khách, thỏa thuận giá và điều phối người bán dâm.

Khoảng 180 người tham gia bán dâm

Qua trích xuất dữ liệu từ các website và thiết bị điện tử, cơ quan điều tra xác định khoảng 180 nam giới đã tham gia bán dâm trong đường dây này, trong đó có cả người nước ngoài.

Theo Công an TP Hà Nội, đường dây hoạt động từ năm 2023 đến nay trên phạm vi cả nước và bước đầu xác định Huy đã thu lợi bất chính hơn 1 tỉ đồng.

Vụ án cũng cho thấy các đối tượng đã lợi dụng nền tảng số để tổ chức hoạt động phạm pháp. Thay vì môi giới trực tiếp như trước đây, toàn bộ quy trình từ quảng bá, lựa chọn người bán dâm, nhận đặt cọc đến điều phối đều được thực hiện thông qua website và ứng dụng nhắn tin, khiến việc phát hiện, theo dõi gặp nhiều khó khăn hơn.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của từng đối tượng và xử lý theo quy định của pháp luật.