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Triệt phá đường dây môi giới mại dâm nam hoạt động qua nền tảng số

Thế Kiên

Thế Kiên

16:18 | 20/07/2026
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Công an TP Hà Nội vừa triệt phá đường dây môi giới mại dâm nam hoạt động trên phạm vi cả nước, sử dụng 6 website để kết nối khách mua dâm với khoảng 180 người bán dâm. Ba đối tượng bị bắt giữ, trong đó có một giám đốc công ty công nghệ bị cáo buộc tham gia thiết kế hệ thống website phục vụ hoạt động phạm pháp.
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Triệt phá đường dây môi giới mại dâm nam, bắt giám đốc công ty công nghệ

Vũ Quang Huy (trái) khi bị bắt giữ - Ảnh: Công an cung cấp.

Triệt phá đường dây môi giới mại dâm nam, bắt giám đốc công ty công nghệ

Công an TP Hà Nội vừa bóc gỡ một đường dây môi giới mại dâm nam hoạt động trên phạm vi cả nước với phương thức tổ chức tinh vi, lợi dụng các website trên Internet để kết nối khách mua dâm với người bán dâm. Đáng chú ý, trong số ba đối tượng bị bắt có Âu Dương Lễ, Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ công nghệ Tbay, bị điều tra về hành vi môi giới mại dâm.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra, đường dây do Vũ Quang Huy (37 tuổi) cầm đầu. Hai người còn lại bị bắt giữ gồm Âu Dương Lễ (43 tuổi) và Hoàng Hữu Nghĩa (25 tuổi).

Thuê giám đốc công ty công nghệ lập 5 website

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ năm 2023, Vũ Quang Huy sử dụng tài khoản Zalo mang tên "Mr Gon" để trực tiếp điều hành hoạt động môi giới mại dâm nam.

Để mở rộng hoạt động, Huy thuê Âu Dương Lễ và Hoàng Hữu Nghĩa thiết kế, lập trình năm website gồm alotrai.xxx, emtrai.xxx, traigoivip.xxx, traibaosaigon.xxx và traibao69.xxx với tổng chi phí khoảng 30 triệu đồng. Bên cạnh đó, Huy còn trực tiếp quản lý website traimodel.xxx.

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Công an TP Hà Nội khởi tố nhóm đối tượng núp bóng doanh nghiệp SEO, quảng bá 22 website cờ bạc trái phép, thu lợi ...

Các website được xây dựng dưới hình thức giới thiệu người mẫu, giao lưu và dịch vụ cá nhân nhưng thực chất được sử dụng để môi giới mua bán dâm.

Trên mỗi website, Huy đăng tải hình ảnh nhiều nam thanh niên cùng các thông tin như chiều cao, cân nặng, ngoại hình, khu vực hoạt động và phần mô tả cá nhân. Số điện thoại liên hệ của Huy luôn được đặt ở vị trí nổi bật để khách dễ dàng kết nối.

Điều hành qua Zalo, nhận đặt cọc trước

Theo cơ quan điều tra, sau khi khách lựa chọn người bán dâm, Huy trực tiếp trao đổi qua tài khoản Zalo "Mr Gon", thống nhất mức giá, yêu cầu khách chuyển khoản tiền đặt cọc rồi điều người bán dâm đến khách sạn hoặc địa điểm theo yêu cầu.

Số tiền còn lại được khách thanh toán trực tiếp cho người bán dâm sau khi gặp mặt.

Cơ quan công an xác định đây là mô hình môi giới hoạt động khép kín, trong đó Huy giữ vai trò trung tâm, từ quảng bá dịch vụ, tiếp nhận khách, điều phối người bán dâm đến kiểm soát dòng tiền.

Triệt phá đường dây môi giới mại dâm nam, bắt giám đốc công ty công nghệ
Các trang web quảng cáo. Ảnh chụp màn hình.

Bắt quả tang tại khách sạn ở Hà Nội

Khoảng 14 giờ ngày 8/7, lực lượng chức năng kiểm tra một khách sạn trên phố Bùi Xuân Phái, phường Mỹ Đình, Hà Nội và phát hiện hai nam giới đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Người mua dâm khai đã truy cập một trong các website do Huy quản lý, lựa chọn người bán dâm với giá 1,5 triệu đồng. Sau khi chuyển khoản tiền đặt cọc, Huy điều một nam thanh niên đến khách sạn thì bị lực lượng công an phát hiện.

Cùng ngày, Công an TP Hà Nội bắt giữ Vũ Quang Huy tại TP.HCM.

Tại cơ quan điều tra, Huy thừa nhận sử dụng tài khoản "Mr Gon" để trực tiếp trao đổi với khách, thỏa thuận giá và điều phối người bán dâm.

Khoảng 180 người tham gia bán dâm

Qua trích xuất dữ liệu từ các website và thiết bị điện tử, cơ quan điều tra xác định khoảng 180 nam giới đã tham gia bán dâm trong đường dây này, trong đó có cả người nước ngoài.

Theo Công an TP Hà Nội, đường dây hoạt động từ năm 2023 đến nay trên phạm vi cả nước và bước đầu xác định Huy đã thu lợi bất chính hơn 1 tỉ đồng.

Vụ án cũng cho thấy các đối tượng đã lợi dụng nền tảng số để tổ chức hoạt động phạm pháp. Thay vì môi giới trực tiếp như trước đây, toàn bộ quy trình từ quảng bá, lựa chọn người bán dâm, nhận đặt cọc đến điều phối đều được thực hiện thông qua website và ứng dụng nhắn tin, khiến việc phát hiện, theo dõi gặp nhiều khó khăn hơn.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của từng đối tượng và xử lý theo quy định của pháp luật.

Mr Gon Công ty TNHH dịch vụ công nghệ Tbay Vũ Quang Huy đường dây môi giới mại dâm nam môi giới mại dâm nam trai bao mại dâm nam traibaosaigon traibao69

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 141,000 ▼1500K 145,000 ▼1500K
Hà Nội - PNJ 141,000 ▼1500K 145,000 ▼1500K
Đà Nẵng - PNJ 141,000 ▼1500K 145,000 ▼1500K
Miền Tây - PNJ 141,000 ▼1500K 145,000 ▼1500K
Tây Nguyên - PNJ 141,000 ▼1500K 145,000 ▼1500K
Đông Nam Bộ - PNJ 141,000 ▼1500K 145,000 ▼1500K
Cập nhật: 20/07/2026 17:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,300 ▼150K 14,600 ▼150K
Miếng SJC Nghệ An 14,300 ▼150K 14,600 ▼150K
Miếng SJC Thái Bình 14,300 ▼150K 14,600 ▼150K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,200 ▼140K 14,550 ▼140K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,200 ▼140K 14,550 ▼140K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,200 ▼140K 14,550 ▼140K
NL 99.99 12,880 ▼120K
Nhẫn Tròn Thái Bình 12,830 ▼120K
Trang sức 99.9 13,740 ▼140K 14,440 ▼140K
Trang sức 99.99 13,750 ▼140K 14,450 ▼140K
Cập nhật: 20/07/2026 17:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 ▼1302K 146 ▼1329K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 143 ▼1302K 14,602 ▼150K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 143 ▼1302K 14,603 ▼150K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,415 ▲1272K 145 ▼1320K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,415 ▲1272K 1,451 ▼15K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,385 ▲1245K 143 ▼1302K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 134,584 ▼1485K 141,584 ▼1485K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 97,611 ▼1125K 107,411 ▼1125K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 876 ▼7986K 974 ▼8868K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 77,589 ▼915K 87,389 ▼915K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 73,727 ▼875K 83,527 ▼875K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 49,987 ▼626K 59,787 ▼626K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 ▼1302K 146 ▼1329K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 ▼1302K 146 ▼1329K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 ▼1302K 146 ▼1329K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 ▼1302K 146 ▼1329K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 ▼1302K 146 ▼1329K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 ▼1302K 146 ▼1329K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 ▼1302K 146 ▼1329K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 ▼1302K 146 ▼1329K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 ▼1302K 146 ▼1329K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 ▼1302K 146 ▼1329K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 ▼1302K 146 ▼1329K
Cập nhật: 20/07/2026 17:00
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Cập nhật: 20/07/2026 17:00
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Cập nhật: 20/07/2026 17:00
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