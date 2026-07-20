Mường Thanh giới thiệu bộ sưu tập bánh Trung thu 2026 mang đậm dấu ấn văn hóa Việt

Theo đại diện Tập đoàn Mường Thanh, những chiếc bánh Trung thu ra đời từ đôi bàn tay tài hoa của các bếp trưởng Vị Kitchen. Khởi nguồn là những thức quà được sản xuất chu đáo, tỉ mỉ nhằm tri ân đối tác và khách hàng thân thiết. Chính sự yêu mến, ngợi khen và mong đợi từ khách hàng đã trở thành động lực to lớn thôi thúc Tập đoàn Mường Thanh đưa dòng bánh cao cấp này ra mắt rộng rãi trên thị trường.

Bộ sưu tập bánh trung thu 2026 "Thanh âm di sản - Gói trọn tình thân" là sự giao thoa hoàn hảo giữa hương vị truyền thống quen thuộc và nét hiện đại. Từ vị sen nhuyễn bùi bùi, đậu xanh thanh mát đến các loại nhân đặc trưng như sen chà bông, đậu đỏ, trà xanh, sô-cô-la… tất cả đều sử dụng nguyên liệu tuyển chọn kỹ lưỡng, mang đến trải nghiệm trọn vẹn, khơi gợi miền ký ức tuổi thơ.

BST bánh Trung thu cao cấp 2026 với chủ đề "Thanh âm di sản - Gói trọn tình thân".

Tất cả đều được chế tác từ nguồn nguyên liệu tinh tuyển kết hợp sự sáng tạo tâm huyết của các bếp trưởng. Mỗi chiếc bánh ra đời không chỉ đảm bảo sự hài hòa về khẩu vị, dinh dưỡng mà còn đánh thức miền ký ức tuổi thơ, quen mà lạ mang lại trải nghiệm ẩm thực trọn vẹn, chân thực và mộc mạc nhất.

Vượt lên trên giá trị của một thức quà thông thường, bộ sưu tập bánh năm nay của Mường Thanh bắt nguồn với mong muốn gìn giữ và lan tỏa câu chuyện văn hóa Việt. Lấy cảm hứng từ thanh âm độc đáo của nhạc cụ truyền thống vùng núi phía Bắc, các họa tiết trên bao bì tái hiện một buổi gặp gỡ, đoàn viên với sự hoa âm ngân nga của đàn tính, khèn... với những khúc nhạc truyền thống đậm màu sắc núi rừng.

Mỗi "thanh âm" được lưu giữ là minh chứng cho sự kiên trì, tỉ mỉ của những nghệ nhân dân gian. Là Tập đoàn thuần Việt, trong suốt chiều dài phát triển, Mường Thanh luôn bền bỉ với sứ mệnh phát huy, bảo tồn di sản văn hóa dân tộc và đưa bản sắc Việt vào mọi điểm chạm thương hiệu. Dù đứng ở góc độ gìn giữ di sản hay sự năng động của ngành dịch vụ khách sạn, sợi chỉ đỏ xuyên suốt các giá trị của Mường Thanh là: Tình yêu và lòng tự hào sâu sắc dành cho văn hóa truyền thống Việt.

Nhân dịp ra mắt bộ sưu tập, Mường Thanh triển khai chương trình ưu đãi dành cho khách hàng đặt mua trước ngày 15/8/2026. Chương trình áp dụng các chính sách chiết khấu cho đơn hàng doanh nghiệp đặt mua số lượng lớn, hỗ trợ in logo lên hộp quà theo yêu cầu và giao hàng tại các khu vực có hệ thống khách sạn Mường Thanh.

Theo doanh nghiệp, bộ sưu tập "Thanh âm di sản - Gói trọn tình thân" hướng đến cả nhu cầu biếu tặng đối tác, khách hàng và sử dụng trong dịp đoàn viên của các gia đình trong mùa Trung thu năm nay.