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Việt Nam đăng cai Hackathon lượng tử quốc tế, quy tụ 30 quốc gia tranh tài

Hậu Thạch

Hậu Thạch

15:59 | 20/07/2026
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Sau gần sáu tháng phát động trên phạm vi toàn cầu, Hackathon Quốc tế về Tính toán lượng tử vì Mục tiêu Phát triển Xã hội (QC4SG 2026) đã thu hút hơn 500 hồ sơ từ 30 quốc gia và vùng lãnh thổ. Sự kiện không chỉ khẳng định sức hút của Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ lượng tử mà còn góp phần hiện thực hóa chiến lược phát triển các công nghệ chiến lược theo Nghị quyết 57-NQ/TW.
Sinh viên Việt Nam tỏa sáng tại Global Start-up Design Thinking Hackathon 2024 Cuộc thi Hackathon DENSO Factory Hacks mùa 3 chính thức khởi tranh GRAB the Future Hackathon 2026 vinh danh các giải pháp số vì đô thị xanh và giao thông tiếp cận
QC4SG không chỉ là một hackathon mà là nền tảng để xây dựng cộng đồng công nghệ lượng tử của khu vực.
QC4SG không chỉ là một hackathon mà là nền tảng để xây dựng cộng đồng công nghệ lượng tử của khu vực.

Việt Nam trở thành điểm hẹn của cộng đồng công nghệ lượng tử quốc tế

Từ ngày 24 đến 28/7, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) phối hợp với UBND tỉnh Gia Lai, Mạng lưới Đổi mới sáng tạo và Chuyên gia Công nghệ Lượng tử Việt Nam (VNQuantum) cùng Viện Lượng tử Mở (Open Quantum Institute - OQI/CERN) tổ chức vòng chung kết Hackathon Quốc tế về Tính toán lượng tử vì Mục tiêu Phát triển Xã hội (QC4SG 2026).

Sau gần sáu tháng phát động, chương trình ghi nhận hơn 500 hồ sơ đăng ký đến từ 30 quốc gia và vùng lãnh thổ. Ban tổ chức đã lựa chọn 26 đội thi xuất sắc nhất với gần 100 thí sinh cùng khoảng 50 chuyên gia, cố vấn quốc tế tham gia vòng chung kết tại Việt Nam.

Việc thu hút đông đảo tài năng quốc tế ngay trong mùa giải đầu tiên tổ chức tại Việt Nam và lần thứ hai tại Đông Nam Á cho thấy sức hấp dẫn ngày càng lớn của Việt Nam trên bản đồ công nghệ lượng tử, đồng thời đưa QC4SG từng bước trở thành một sân chơi đổi mới sáng tạo uy tín của khu vực.

Trong bối cảnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là động lực phát triển mới của đất nước theo Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, Chính phủ cũng đã ban hành Quyết định số 21/2026/QĐ-TTg, xác định "An ninh mạng và lượng tử" là một trong 10 nhóm công nghệ chiến lược quốc gia.

Để hiện thực hóa định hướng này, NIC đã chủ động kết nối cộng đồng chuyên gia trong và ngoài nước, hỗ trợ thành lập Mạng lưới Đổi mới sáng tạo và Chuyên gia Công nghệ Lượng tử Việt Nam (VNQuantum) từ năm 2025. Đến nay, mạng lưới quy tụ khoảng 200 nhà khoa học, chuyên gia, trường đại học, doanh nghiệp và đối tác quốc tế, góp phần thúc đẩy nghiên cứu, đào tạo nguồn nhân lực, hỗ trợ khởi nghiệp và phát triển hệ sinh thái công nghệ lượng tử tại Việt Nam.

Ông Võ Xuân Hoài, Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia, cho biết công nghệ lượng tử sẽ là một trong những công nghệ nền tảng quyết định năng lực cạnh tranh của các quốc gia trong tương lai. Thông qua QC4SG 2026, NIC mong muốn kết nối các nhà khoa học, doanh nghiệp, trường đại học, nhà đầu tư để hình thành hệ sinh thái công nghệ lượng tử, đồng thời hỗ trợ các ý tưởng tiềm năng phát triển thành sản phẩm và doanh nghiệp công nghệ.

Đại diện UBND tỉnh Gia Lai cũng đánh giá việc đăng cai QC4SG 2026 cùng chuỗi hoạt động Năm Lượng tử Gia Lai là cơ hội để địa phương mở rộng hợp tác với cộng đồng khoa học, công nghệ quốc tế, thu hút nguồn lực chất lượng cao và từng bước đưa khoa học, công nghệ trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Ông Võ Xuân Hoài, Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia.
Ông Võ Xuân Hoài, Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia.

Từ cuộc thi quốc tế đến chương trình ươm tạo doanh nghiệp lượng tử

Trong 5 ngày diễn ra vòng chung kết, các đội thi sẽ tham gia chuỗi hoạt động đào tạo chuyên sâu, phát triển giải pháp, làm việc cùng các chuyên gia quốc tế và trình bày sản phẩm tại Demo Day. Điểm nhấn của chương trình là VNQuantum Dealroom, nơi kết nối các đội thi với doanh nghiệp, quỹ đầu tư và các đối tác công nghệ nhằm tìm kiếm cơ hội hợp tác, gọi vốn và thương mại hóa sản phẩm.

Sau vòng chung kết, những đội thi xuất sắc sẽ tiếp tục tham gia chương trình ươm tạo do NIC và VNQuantum triển khai đến hết năm 2026. Chương trình tập trung hỗ trợ hoàn thiện công nghệ, xây dựng mô hình kinh doanh, phát triển sản phẩm và kết nối với doanh nghiệp cũng như các quỹ đầu tư để đưa kết quả nghiên cứu ra thị trường.

Theo PGS.TS Nguyễn Lương Quang, Viện IAS (Pháp), Trưởng ban Nghiên cứu và Phát triển VNQuantum, QC4SG không chỉ là một cuộc thi hackathon mà còn là nền tảng hình thành cộng đồng công nghệ lượng tử của khu vực. Mục tiêu lâu dài là kết nối các nhà khoa học, kỹ sư, startup, doanh nghiệp và nhà đầu tư để chuyển các ý tưởng lượng tử thành sản phẩm có giá trị thực tiễn.

QC4SG 2026 cũng là sự tiếp nối của SEA Quantathon 2025 - hackathon lượng tử đầu tiên của Đông Nam Á. Sau thành công của mùa giải trước, VNQuantum đã mở rộng hợp tác với nhiều tổ chức, doanh nghiệp công nghệ quốc tế như IBM, Pasqal cùng nhiều trường đại học, viện nghiên cứu nhằm thúc đẩy nghiên cứu, đào tạo, đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ.

Thông qua QC4SG 2026, Việt Nam không chỉ đăng cai một sự kiện công nghệ quốc tế mà còn phát đi thông điệp về quyết tâm phát triển các công nghệ chiến lược, xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và từng bước trở thành điểm đến mới của công nghệ lượng tử tại khu vực Đông Nam Á.

Hackathon lượng tử quốc tế QC4SG 2026 công nghệ lượng tử Nghị quyết 57-NQ/TW công nghệ chiến lược Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 141,000 ▼1500K 145,000 ▼1500K
Hà Nội - PNJ 141,000 ▼1500K 145,000 ▼1500K
Đà Nẵng - PNJ 141,000 ▼1500K 145,000 ▼1500K
Miền Tây - PNJ 141,000 ▼1500K 145,000 ▼1500K
Tây Nguyên - PNJ 141,000 ▼1500K 145,000 ▼1500K
Đông Nam Bộ - PNJ 141,000 ▼1500K 145,000 ▼1500K
Cập nhật: 20/07/2026 17:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,300 ▼150K 14,600 ▼150K
Miếng SJC Nghệ An 14,300 ▼150K 14,600 ▼150K
Miếng SJC Thái Bình 14,300 ▼150K 14,600 ▼150K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,200 ▼140K 14,550 ▼140K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,200 ▼140K 14,550 ▼140K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,200 ▼140K 14,550 ▼140K
NL 99.99 12,880 ▼120K
Nhẫn Tròn Thái Bình 12,830 ▼120K
Trang sức 99.9 13,740 ▼140K 14,440 ▼140K
Trang sức 99.99 13,750 ▼140K 14,450 ▼140K
Cập nhật: 20/07/2026 17:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 ▼1302K 146 ▼1329K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 143 ▼1302K 14,602 ▼150K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 143 ▼1302K 14,603 ▼150K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,415 ▲1272K 145 ▼1320K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,415 ▲1272K 1,451 ▼15K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,385 ▲1245K 143 ▼1302K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 134,584 ▼1485K 141,584 ▼1485K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 97,611 ▼1125K 107,411 ▼1125K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 876 ▼7986K 974 ▼8868K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 77,589 ▼915K 87,389 ▼915K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 73,727 ▼875K 83,527 ▼875K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 49,987 ▼626K 59,787 ▼626K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 ▼1302K 146 ▼1329K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 ▼1302K 146 ▼1329K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 ▼1302K 146 ▼1329K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 ▼1302K 146 ▼1329K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 ▼1302K 146 ▼1329K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 ▼1302K 146 ▼1329K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 ▼1302K 146 ▼1329K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 ▼1302K 146 ▼1329K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 ▼1302K 146 ▼1329K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 ▼1302K 146 ▼1329K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 ▼1302K 146 ▼1329K
Cập nhật: 20/07/2026 17:00
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Cập nhật: 20/07/2026 17:00
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USD 26,110 26,110 26,490
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