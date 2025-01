Công nghệ 5G: Xu thế tất yếu của cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0

Chỉ sau 2 năm triển khai thử nghiệm, 5G đã có tới 1 tỷ thuê bao trên toàn thế giới, nhanh hơn rất nhiều so với các công nghệ thế hệ trước đây. Các chuyên gia dự đoán, tới năm 2035, 5G sẽ đóng góp khoảng 13.000 tỷ USD vào GDP toàn cầu và tạo ra 22.000 việc làm mới. Con số này thể hiện tiềm năng to lớn của công nghệ 5G trong thúc đẩy kinh tế số và nền kinh tế tri thức.

Đối thoại “Phát triển mạng 5G make in Việt Nam và cơ hội thúc đẩy thương mại hóa 5G”. ẢNh: Việt Dũng.

Sự bùng nổ của 5G trên toàn cầu

Công nghệ 5G đang được triển khai nhanh chóng toàn cầu. Theo thống kê của Tổ chức Di động Thế giới (GSMA), đến hết quý 1/2023, thế giới đã có 249 mạng 5G thương mại tại 97 quốc gia và vùng lãnh thổ. Con số này chiếm tới 28,5% tổng số nhà mạng đang hoạt động trên thế giới.

Các nhà phân tích dự đoán, đà mở rộng mạng 5G sẽ còn nhanh hơn nữa trong năm 2023. Theo đó, dự kiến đến cuối năm 2023, sẽ có thêm 30 thị trường gia nhập vào cuộc đua triển khai thương mại hóa 5G.

Đây được xem là xu thế tất yếu của cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 hiện nay. Việc triển khai 5G rộng khắp sẽ tạo động lực cho sự phát triển của nền kinh tế số, hướng tới một thế giới kết nối và thông minh hơn trong tương lai.

Ứng dụng của 5G rất đa dạng, có thể kể đến một số lĩnh vực then chốt:

Sản xuất: Áp dụng 5G trong các nhà máy thông minh, tự động hóa quy trình sản xuất.

Giao thông: Xây dựng hệ thống giao thông thông minh, xe tự lái, hạ tầng kết nối vạn vật.

Y tế: Phẫu thuật từ xa, theo dõi sức khỏe từ xa nhờ công nghệ IoT.

Giáo dục: Học tập trực tuyến, các ứng dụng hỗ trợ học tập dựa trên công nghệ thực tế ảo/tăng cường.

Nông nghiệp: Áp dụng công nghệ cảm biến, tự động hóa quy trình canh tác, tưới tiêu.

Ông Đoàn Quang Hoan, Phó Chủ tịch Hội Vô tuyến, công nghệ 5G - bước tiến mới của ngành viễn thông. Ảnh: Việt Dũng.

Việt Nam có cơ hội lớn từ ứng dụng 5G

Ở Việt Nam, việc thương mại hóa 5G dự kiến diễn ra vào năm 2023 với một số thiết bị do trong nước sản xuất. Đây được xem là cơ hội để nâng cao năng lực công nghệ, gia tăng tính tự chủ và bảo đảm an ninh mạng. Các chuyên gia nhấn mạnh, Việt Nam cần làm chủ công nghệ và quy trình sản xuất thiết bị 5G để chủ động hơn trong chiến lược chuyển đổi số quốc gia.

Tại chương trình Đối thoại “Phát triển mạng 5G make in Việt Nam và cơ hội thúc đẩy thương mại hóa 5G” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam (VnEconomy) tổ chức, ông Đoàn Quang Hoan - Phó Chủ tịch Hội Vô tuyến Điện tử Việt Nam cho biết, quá trình phát triển của ngành viễn thông đã chứng kiến nhiều thế hệ công nghệ di động ra đời, từ 2G, 3G, 4G và giờ đây là 5G.

Theo ông Hoan, mỗi thế hệ công nghệ mới đều có những đóng góp và cách thức ảnh hưởng đến xã hội, kinh tế ngày càng lớn hơn so với thế hệ trước. Cụ thể, với lợi thế vượt trội về tốc độ, độ trễ thấp và khả năng kết nối hàng loạt thiết bị thông minh, công nghệ 5G được kỳ vọng sẽ tạo ra một cuộc cách mạng trong mọi lĩnh vực đời sống.

Quan điểm của ông Hoan phản ánh rõ tầm quan trọng của công nghệ 5G đối với sự phát triển đất nước trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0. Việc ứng dụng 5G sẽ là bước tiến vượt bậc của ngành viễn thông, mở ra kỷ nguyên kết nối thông minh và khẳng định vị thế của Việt Nam trong khu vực.

Ông Thiều Phương Nam, việc ứng dụng 5G sẽ giúp các ngành kinh tế của Việt Nam bứt phá mạnh mẽ. Ảnh: Việt Dũng.

Bày tỏ ý kiến của mình, ông Thiều Phương Nam, Tổng Giám đốc Qualcomm khu vực Đông Dương, cho biết Việt Nam được dự báo sẽ được hưởng lợi lớn từ việc ứng dụng công nghệ 5G vào các ngành kinh tế trọng điểm. Lý do là bởi Việt Nam đang là một trung tâm sản xuất hàng đầu thế giới và đồng thời đang trong giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ.

Cụ thể, ngành công nghiệp ô tô Việt Nam đang dần chuyển dịch từ sản xuất ô tô động cơ truyền thống sang ô tô điện, ô tô thông minh. Trong nông nghiệp, các giải pháp như drone, phân tích dữ liệu tức thì dựa trên công nghệ IoT cũng đang được đẩy mạnh. Những xu hướng này hoàn toàn phù hợp với lợi thế vượt trội của 5G về kết nối siêu tốc, độ trễ thấp...

Do đó, việc ứng dụng 5G sẽ giúp các ngành kinh tế của Việt Nam bứt phá mạnh mẽ trong thời đại công nghiệp 4.0. Đây chính là cơ hội vàng để Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu trong khu vực.

Ông Lê Bá Tân, Giám đốc Kỹ thuật, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel). Ảnh: Việt Dũng.

Theo ông Lê Bá Tân - Giám đốc Kỹ thuật Tập đoàn Viettel, quá trình chuyển đổi số và xây dựng xã hội số, kinh tế số tại Việt Nam đòi hỏi phải làm chủ được công nghệ và quy trình sản xuất các thiết bị.

Ông Tân cho rằng, các thiết bị IoT hiện nay có yêu cầu bảo mật rất cao. Do đó, nếu không tự làm chủ được công nghệ và sản phẩm, chúng ta sẽ dễ gặp rủi ro mất an toàn, an ninh thông tin trên diện rộng.

Có thể thấy, làm chủ công nghệ trong lĩnh vực ICT đối với sự phát triển đất nước là vô cùng quan trọng. Chỉ có làm chủ được công nghệ, Việt Nam mới có thể chủ động kiểm soát, định hướng quá trình chuyển đổi số theo đúng định hướng và lợi ích quốc gia. Đây chính là chìa khóa quan trọng để thực hiện thành công chiến lược số hóa đất nước.

Nhìn chung, công nghệ 5G chính là chìa khóa để mở ra kỷ nguyên số mới, là nền tảng cho mọi hoạt động trong lĩnh vực kinh tế, xã hội và con người. Các quốc gia, doanh nghiệp cần nhanh chóng đầu tư nghiên cứu và ứng dụng 5G để không bị tụt hậu trong cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ trên phạm vi toàn cầu.