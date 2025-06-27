Ant Group ra mắt ứng dụng y tế thông minh tại Trung Quốc

Trong thông báo gần đây, Ant Group cho biết đã chính thức triển khai ứng dụng AQ, nền tảng chăm sóc sức khỏe ứng dụng công nghệ thông minh tại thị trường Trung Quốc. Ứng dụng này cung cấp hơn 100 dịch vụ được vận hành bởi công nghệ thông minh, bao gồm gợi ý bác sĩ, phân tích báo cáo y tế và tư vấn y tế cá nhân hóa.

Người dùng có thể tiếp cận các dịch vụ số từ hơn 5.000 bệnh viện và gần một triệu bác sĩ trên khắp Trung Quốc thông qua nền tảng này. Sự ra đời của AQ diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc đối mặt với làn sóng già hóa dân số mạnh mẽ.

Các dự báo cho thấy đến năm 2035, Trung Quốc sẽ có hơn 400 triệu người từ 60 tuổi trở lên, chiếm hơn 30% tổng dân số. Xu hướng già hóa này tạo ra áp lực lớn lên hệ thống y tế, đòi hỏi các giải pháp công nghệ hiện đại để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe gia tăng.

Cyril Han, Tổng giám đốc Ant Group, chia sẻ: "Ant Group hy vọng thông qua AQ, công ty có thể cung cấp cho mọi người một người quản lý chăm sóc sức khỏe đáng tin cậy, thúc đẩy y tế toàn dân và đưa mỗi công dân Trung Quốc tiến gần hơn đến cuộc sống khỏe mạnh".

Ant Group đã tham gia vào quá trình chuyển đổi số của hệ thống y tế Trung Quốc từ năm 2014 khi lần đầu giới thiệu dịch vụ đặt lịch khám bệnh trực tuyến thông qua Alipay. Hơn một thập kỷ kinh nghiệm này giúp công ty xây dựng nền tảng vững chắc cho sản phẩm mới.

AQ được vận hành bởi mô hình y tế lớn của Ant Group, tận dụng hơn một thập kỷ chuyên môn trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Ứng dụng đặt quyền riêng tư và bảo mật người dùng lên hàng đầu bằng cách sử dụng các công nghệ bảo mật của Ant Group.

Ngoài ứng dụng dành cho người tiêu dùng, Ant Group đã tích hợp các mô hình công nghệ thông minh y tế vào bệnh viện và các cơ sở y tế. Tháng 3/2025, công ty hợp tác với các nhà lãnh đạo ngành công nghệ thông tin để triển khai mô hình lớn trong các máy tích hợp dành cho y tế, cho phép bệnh viện sử dụng công nghệ thông minh tại chỗ để tối ưu hóa hoạt động và cải thiện dịch vụ bệnh nhân.

Công ty cũng phát triển các tác nhân thông minh như Angel, đã phục vụ hơn 1.000 cơ sở y tế và xử lý hơn 50 triệu tương tác người dùng, và Yibaoer, trợ lý thông minh cho các truy vấn bảo hiểm y tế.

Các sáng kiến chăm sóc sức khỏe của Ant Group mở rộng để hỗ trợ bác sĩ với chẩn đoán hỗ trợ công nghệ thông minh, quản lý hồ sơ y tế và giáo dục bệnh nhân, sau việc mua lại nền tảng tư vấn trực tuyến hàng đầu Haodf vào tháng 1/2025.

Công ty đang hợp tác với gần 200 bác sĩ nổi tiếng để phát triển Tác nhân Bác sĩ Thông minh nhằm cung cấp cho bệnh nhân lời khuyên đáng tin cậy, có thẩm quyền, tăng khả năng tiếp cận chăm sóc sức khỏe chuyên gia ngay cả ở những vùng thiếu thốn dịch vụ y tế.

Sự ra mắt của AQ đánh dấu bước phát triển quan trọng trong việc ứng dụng công nghệ thông minh vào y tế, hứa hẹn mang lại giải pháp hiệu quả cho thách thức già hóa dân số tại Trung Quốc.