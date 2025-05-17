Chuyển đổi số
Chẩn đoán hình ảnh tại MEDLATEC đạt ISO 15189:2022 - Bước tiến số hóa y tế chuyên sâu

La Giang

11:54 | 17/05/2025
Bệnh viện Đa khoa MEDLATEC vừa trở thành đơn vị y tế đầu tiên tại Việt Nam được công nhận đạt tiêu chuẩn ISO 15189:2022 cho lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh, đánh dấu bước phát triển quan trọng trong lộ trình số hóa y tế và nâng cao chất lượng chuyên môn theo hướng hội nhập quốc tế.
Chiều 16/5, tại Hà Nội, Bệnh viện Đa khoa MEDLATEC tổ chức lễ đón nhận chứng chỉ ISO 15189:2022 cho Khoa Chẩn đoán hình ảnh.

Sự kiện có sự tham dự của đại diện Bộ Y tế, Sở Y tế Hà Nội, các chuyên gia đầu ngành về chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm, lâm sàng cùng nhiều đối tác, khách mời, cơ quan báo chí.

ISO 15189:2022 - Chuẩn chất lượng quốc tế cho chẩn đoán hình ảnh

Trong khám chữa bệnh, kết quả chẩn đoán hình ảnh được ví như “mắt thần” giúp bác sĩ quan sát cấu trúc bên trong cơ thể một cách chính xác, không xâm lấn, đây là cơ sở khoa học giúp bác sĩ lâm sàng đưa ra quyết định theo dõi, điều trị đúng đắn cho người bệnh.

Nhằm chuẩn hóa chất lượng, giảm thiểu sai sót và nâng cao hiệu quả lâm sàng, Medlatec tiên phong áp dụng ISO 15189:2022 vào lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh.

ISO 15189:2022 là tiêu chuẩn quốc tế đặc thù cho các khoa/phòng chẩn đoán hình ảnh trong y tế, bảo đảm độ chính xác, tin cậy và an toàn trong dịch vụ chẩn đoán hình ảnh.

a-tri
Giáo sư, Anh hùng lao động Nguyễn Anh Trí - Đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV, Chủ tịch Hội đồng cố vấn Medlatec Group, Chủ tịch Hội đồng Khoa học công nghệ và đào tạo Medlatec Group phát biểu chúc mừng tại buổi lễ.

Theo quy định ISO 15189:2022, Medlatec phải chuẩn hóa, thỏa mãn yêu cầu về quy trình đánh giá với đầy đủ các bước như xem xét hợp đồng, chuẩn bị đánh giá, xem xét tài liệu, đánh giá tại khoa, ra quyết định công nhận.

Sau 12 tháng nỗ lực, quyết tâm vượt qua nhiều đánh giá nghiêm ngặt, khắt khe về nhân sự và đào tạo, trang thiết bị, hóa chất-vật tư, quản lý thông tin... Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện đa khoa Medlatec vinh dự trở thành cơ sở y tế đầu tiên tại Việt Nam được Văn phòng Công nhận chất lượng quốc gia (BoA), Bộ Khoa học và Công nghệ công nhận đạt chứng chỉ chất lượng ISO 15189:2022.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quốc Dũng, Phó Chủ tịch Hội Điện quang và Y học hạt nhân Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học công nghệ và đào tạo Medlatec Group; Giám đốc chuyên môn Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh Medlatec cho biết, đoàn đánh giá ISO và các thành viên là những chuyên gia đầu ngành lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh đến từ nhiều bệnh viện uy tín khác nhau.

Đặc biệt, quá trình công nhận ISO 15189:2022 của BOA rất chuyên nghiệp, chi tiết, chỉ rõ sự phù hợp, không phù hợp của quy trình đã xây dựng, áp dụng tại khoa. Từ đó nêu rõ những điểm đã đạt được, những điểm cần bổ sung, khắc phục để bảo đảm theo tiêu chí cứng của ISO.

Đại diện Medlatec lên nhận chứng chỉ ISO 15189:2022 từ Văn phòng Công nhận chất lượng quốc gia (BoA).

Với sự đánh giá toàn diện những tiêu chí ISO, kết quả luôn bảo chính xác, tin cậy nên được sử dụng tại hơn 130 quốc gia trên toàn cầu, giúp việc chẩn đoán, điều trị kịp thời, cũng như tiết kiệm tối đa chi phí, thời gian của người bệnh.

Phát biểu chúc mừng Medlatec trở thành đơn vị y tế đầu tiên tại Việt Nam đón nhận ISO 15189:2022 lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh, Tiến sĩ, bác sĩ Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) cho rằng, bên cạnh giá trị đem lại cho khách hàng, việc đơn vị áp dụng tiêu chuẩn ISO này còn mang lại giá trị toàn diện trong quản trị vận hành, tăng sự hài lòng cho khách hàng, hạn chế rủi ro lặp lại, kiểm soát máy móc, chất lượng hình ảnh, giảm thời gian chờ, bảo mật thông tin khách hàng, tăng trải nghiệm khách hàng...

Bên cạnh ISO 15189:2022 về chẩn đoán hình ảnh, tại Trung tâm Xét nghiệm Medlatec cũng tiên phong áp dụng song hành hai tiêu chuẩn quốc tế ISO 15189:2022 và CAP (Hoa Kỳ). Ngoài ra, Hệ thống y tế này là đơn vị y tế đầu tiên có dịch vụ xét nghiệm được vinh danh là thương hiệu Quốc gia Việt Nam năm 2024.

Cam kết phát triển bền vững vì người bệnh

Tại buổi lễ, Thạc sĩ, bác sĩ nội trú Đào Danh Vĩnh, Giám đốc Điều hành Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh Medlatec chia sẻ về “Hành trình xây dựng hệ thống quản lý chất lượng ISO 15198:2022 cho dịch vụ chẩn đoán hình ảnh tại Hệ thống Y tế Medlatec”.

Theo bác sĩ Vĩnh, bên cạnh niềm vinh dự, tự hào trở thành cơ sở y tế đầu tiên tại Việt Nam được công nhận tiêu chuẩn chứng chỉ chất lượng ISO 15189:2022, để duy trì chứng nhận danh giá này, Medlatec cần cải tiến liên tục và thực hiện kiểm tra định kỳ hàng năm. Đơn vị cũng coi đây là động lực to lớn để tiếp tục duy trì, hoàn thiện quy trình và mở rộng ISO cho các dịch vụ kỹ thuật khác như: siêu âm, cộng hưởng từ, can thiệp...

Chẩn đoán hình ảnh tại MEDLATEC đạt ISO 15189:2022 - Bước tiến số hóa y tế chuyên sâu
Tiến sĩ, bác sĩ Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) phát biểu chúc mừng Medlatec.

Xác định chẩn đoán hình ảnh là hoạt động mũi nhọn trong việc phát hiện sớm, đánh giá tình trạng bệnh và theo dõi điều trị, vì vậy, tại MEDLATEC, Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh không chỉ chú trọng quy tụ đội ngũ chuyên gia đầu ngành, giàu kinh nghiệm, mà còn đầu tư đồng bộ hệ thống máy móc hiện đại như X-quang kỹ thuật số, siêu âm, CT, MRI… Ngoài ra, đơn vị còn tiên phong triển khai mô hình "chẩn đoán hình ảnh từ xa" kết nối chuyên gia với các cơ sở y tế khác trong và ngoài hệ thống.

Trong bối cảnh hội nhập, triển khai áp dụng tiêu chuẩn ISO 15189:2022 là công cụ hiệu quả để khẳng định năng lực chuyên môn, cam kết minh bạch, trách nhiệm và liên tục cải tiến trải nghiệm của người bệnh. Hy vọng thành tựu này sẽ là mô hình mẫu, những bước đầu tiên trong hành trình vì người bệnh, vì chất lượng và vì sự phát triển bền vững theo xu hướng quốc tế hóa - tiêu chuẩn hóa của Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Đa khoa MEDLATEC nói riêng và trong ngành Chẩn đoán hình ảnh tại Việt Nam nói chung.

