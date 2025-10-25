Việt Nam tham gia mạng lưới toàn cầu về AI y tế minh bạch

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà nhấn mạnh chuyển đổi số và làm chủ công nghệ AI y tế là nhiệm vụ cấp bách. Đây là định hướng chiến lược quốc gia theo Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 03 của Chính phủ. Thỏa thuận ký kết thể hiện rõ tinh thần của các nghị quyết, đưa Việt Nam vào mạng lưới GRN và CoP cùng các quốc gia như Anh, Singapore và Ấn Độ.

Giám đốc Trung tâm Thông tin y tế quốc gia Đỗ Trường Duy chia sẻ ứng dụng AI y tế mang lại cơ hội lớn nhưng cũng đầy thách thức. Việc tham gia GRN và CoP khẳng định cam kết thúc đẩy AI có trách nhiệm. An toàn, hiệu quả và công bằng luôn đặt lên hàng đầu. Trung tâm sẽ tiếp tục hoàn thiện năng lực, triển khai giải pháp thực hành kỹ thuật. Đặc biệt thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo vì người bệnh và hệ thống y tế Việt Nam.

Trung tâm Thông tin y tế quốc gia, Bộ Y tế chính thức ký kết hợp tác tham gia GRN và CoP.

Tổng giám đốc HealthAI Ricardo Baptista Leite bày tỏ vui mừng khi Việt Nam gia nhập GRN. Ông khẳng định quan hệ đối tác thúc đẩy chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và nâng cao năng lực quản lý. Cách tiếp cận này đảm bảo ứng dụng AI y tế một cách đạo đức và công bằng. HealthAI là tổ chức phi lợi nhuận quốc tế có trụ sở tại Geneva, Thụy Sĩ, hoạt động như một đối tác triển khai cho các chính phủ và tổ chức đa phương nhằm tăng cường năng lực của các cơ quan quản lý quốc gia và khu vực trong việc quản lý các giải pháp AI trong y tế.

Ba trụ cột chiến lược của Bộ Y tế

Bộ Y tế định hướng triển khai ba trụ cột quan trọng. Trụ cột đầu tiên tập trung thể chế hóa quản trị và đảm bảo an toàn dữ liệu. Bộ xây dựng hành lang pháp lý minh bạch, tiêu chuẩn hóa quy trình thẩm định và cấp phép AI y tế. Đồng thời tiếp thu mô hình quản lý tiên tiến dựa trên rủi ro từ châu Âu. Việt Nam khẳng định rõ chủ quyền dữ liệu quốc gia, đảm bảo dữ liệu khám chữa bệnh của người dân không được chia sẻ ngoài khuôn khổ pháp luật.

Trụ cột thứ hai nhấn mạnh xây dựng năng lực nội tại và hệ sinh thái dữ liệu y tế. AI chỉ mạnh khi dữ liệu sạch, đúng và đủ. Bộ chỉ đạo Trung tâm xây dựng bộ dữ liệu vàng đã chuẩn hóa và ẩn danh. Các bộ dữ liệu này phục vụ nghiên cứu và thử nghiệm AI y tế. Bộ khuyến khích hình thành đội ngũ chuyên gia thẩm định, giám sát và vận hành AI trong y tế. Đội ngũ này kết hợp công nghệ và y học, giúp Việt Nam tự chủ trong kiểm định và cấp phép sản phẩm AI y tế.

Trụ cột thứ ba là thúc đẩy ứng dụng và hợp tác quốc tế. Việc tham gia GRN và CoP mở rộng cơ hội cho doanh nghiệp, bệnh viện, viện nghiên cứu trong nước. Bộ khuyến khích hợp tác chặt chẽ với tập đoàn công nghệ Việt Nam như ViettelAI, FPT, VietSens. Từ đó phát triển sản phẩm AI "Make in Vietnam" đạt chuẩn quốc tế và đăng ký trên danh bạ toàn cầu.

Nhiệm vụ trọng tâm và lợi ích cụ thể

Thứ trưởng Vũ Mạnh Hà đề nghị Trung tâm Thông tin y tế quốc gia triển khai bốn nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, thiết lập nhóm công tác kỹ thuật liên ngành và điều phối thường xuyên với các vụ cục chuyên môn.

Thứ hai, xây dựng khung quy trình thẩm định, quản trị rủi ro và giám sát hậu triển khai AI y tế. Khung này hài hòa chuẩn quốc tế nhưng tuân thủ pháp luật Việt Nam.

Thứ ba, triển khai thí điểm 12-18 tháng tại một số bệnh viện và tuyến cơ sở. Trung tâm báo cáo kết quả định kỳ hàng quý và hàng năm. Họ thiết lập cơ chế đánh giá, giám sát KPI minh bạch, bảo vệ quyền riêng tư và dữ liệu cá nhân người bệnh.

Thứ tư, huy động và phối hợp nguồn lực trong ngoài ngành để đảm bảo tính bền vững, hiệu quả và khả năng mở rộng.

Việt Nam thu được nhiều lợi ích từ hợp tác, bao gồm tiếp cận hệ thống cảnh báo sớm nội bộ để phát hiện và chia sẻ các sự cố bất lợi liên quan đến AI. Các cơ quan quản lý cũng thống nhất quy trình thẩm định và cấp phép công cụ AI y tế theo chuẩn mực quốc tế. Điều này nâng cao an toàn người bệnh, năng lực quản trị rủi ro và chất lượng dịch vụ. Việt Nam tham gia danh bạ toàn cầu về các giải pháp AI y tế đã được thẩm định, đồng thời sử dụng bộ công cụ Navigator và blueprints để quản trị AI y tế theo hướng minh bạch và đạo đức. Đặc biệt, HealthAI miễn trừ hoàn toàn khoản phí tham gia 50.000 CHF mỗi năm cho Việt Nam trong hai năm đầu tiên.

Thứ trưởng Thường trực Vũ Mạnh Hà và các đại biểu tại lễ ký kết.

Hợp tác công tư và cơ hội cho doanh nghiệp Việt

Trung tâm Thông tin y tế quốc gia thúc đẩy kết nối doanh nghiệp trong nước tham gia GRN và CoP, cùng hợp tác nghiên cứu, thử nghiệm và tích hợp giải pháp AI phục vụ quản lý, điều hành, chăm sóc và phòng bệnh. Mô hình hợp tác công tư xây dựng hệ sinh thái AI y tế gắn chuẩn mực toàn cầu. Sản phẩm "Make in Vietnam" có thêm cơ hội tiếp cận thị trường quốc tế.

Thứ trưởng Vũ Mạnh Hà đề nghị HealthAI tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật, chia sẻ công cụ và phương pháp quản lý AI có trách nhiệm. Tổ chức này đồng hành đào tạo huấn luyện chuyên sâu theo nhu cầu Việt Nam. Các doanh nghiệp công nghệ tuân thủ chuẩn mực đạo đức pháp lý, phối hợp công khai lộ trình phát triển, minh bạch thử nghiệm và đảm bảo an toàn thông tin. Các viện trường và nhà khoa học tăng cường nghiên cứu, đào tạo và kiểm chứng độc lập. Đồng thời đóng góp dữ liệu ẩn danh, phát triển chương trình bồi dưỡng nhân lực AI y tế.

Bước tiến này tăng cường năng lực y tế số và mang lại lợi ích thiết thực cho người dân. AI hỗ trợ chẩn đoán, điều trị, quản lý dữ liệu, nâng cao năng suất và giảm chi phí chăm sóc sức khỏe. Việt Nam tham gia cuộc cách mạng AI toàn cầu trong lĩnh vực y tế.