Đăng ký khám, trả viện phí qua nhận diện khuôn mặt

BS.CK2 Võ Văn Minh, Giám đốc Bệnh viện Quận Phú Nhuận, cho biết hai ki-ốt được triển khai chính thức ngày 5/7, là bệnh viện đầu tiên cả nước ứng dụng công nghệ hỗ trợ khám chữa bệnh qua căn cước công dân (CCCD). Theo đó, người dân đăng ký khám chữa bệnh qua CCCD có gắn chip, VSSID, VnelD mức độ hai, sử dụng sinh trắc học nhận diện khuôn mặt và thanh toán chi phí ngay tại ki-ốt.



"Dịch vụ giúp giảm quá tải những lúc cao điểm, rút ngắn thời gian chờ đợi cũng như giảm sự mệt mỏi của người dân", bác sĩ Minh nói. Bệnh viện Quận Phú Nhuận tiếp nhận khoảng 1.000 lượt khám bệnh mỗi ngày, chưa kể số người đến khám sức khỏe định kỳ. Vài năm nay, bệnh viện triển khai ứng dụng lấy số tự động, thanh toán không dùng tiền mặt qua quét mã QR code, nhưng mang tính riêng lẻ. Giải pháp ki-ốt lần này tích hợp cùng lúc nhiều tính năng, kết nối CCCD gắn chip, sinh trắc học. Người bệnh đến khám lần sau chỉ cần xác thực bằng khuôn mặt. Thiếu tá Đào Đình Nam, Phó giám đốc Trung tâm nghiên cứu, ứng dụng dữ liệu dân cư và căn cước công dân, Bộ Công an, cho biết đây là ki-ốt y tế thông minh đầu tiên cả nước theo Đề án 06 của Thủ tướng. Đề án đẩy mạnh phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. "Dự kiến thời gian tới hơn 1.000 ki-ốt sẽ được lắp đặt ở các bệnh viện công lập cả nước", ông Nam nói. Ông Trần Đức Định, Trưởng Phòng Công nghệ thông tin, Sở Y tế TP HCM, cho biết thêm so với các hình thức đăng ký khám chữa bệnh khác, ki-ốt này tiện lợi hơn, định danh chính xác, đảm bảo bảo mật thông tin cho người bệnh. Sở Y tế đang trình kế hoạch tham mưu UBND tiếp tục triển khai ki-ốt cho toàn thành phố, nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh. Từ năm 2017 đến nay, Sở Y tế đã xây dựng hệ thống ki-ốt khảo sát mức độ hài lòng người bệnh tại các bệnh viện, nhằm ghi nhận các ý kiến phàn nàn về hoạt động khám chữa bệnh. Năm 2023, Sở Y tế TP HCM ghi nhận hơn 12.000 ý kiến không hài lòng của người bệnh đối với dịch vụ đăng ký khám, nhà vệ sinh tại các bệnh viện công, tăng gần 19% so với năm trước đó. Theo VnExpress