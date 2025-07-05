Hà Nội công bố điểm thi và điểm chuẩn vào lớp 10 công lập năm 2025-2026

Việc công bố đồng thời cả điểm thi và điểm chuẩn giúp thí sinh và phụ huynh có thể đối chiếu ngay lập tức để biết được kết quả trúng tuyển. Thí sinh có thể tra cứu điểm thi của mình thông qua hệ thống tra cứu trực tuyến mà Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã thiết lập sẵn.

Đây là thông tin quan trọng nhất trong năm học đối với hàng chục nghìn thí sinh và gia đình tại Hà Nội. Kết quả này sẽ quyết định việc học sinh có thể vào được trường công lập mong muốn hay phải tìm kiếm những phương án khác cho con đường học tập của mình.

Địa chỉ chính thức do Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thông báo là https://tsdaucap.hanoi.gov.vn/tra-cuu-tuyen-sinh-10

Thí sinh vào cổng thông tin tuyển sinh đầu cấp của thành phố Hà Nội, mục Tra cứu điểm thi vào 10, nhập mã học sinh, mã định danh hoặc số báo danh để xem kết quả điểm thi của mình.

Giao diện Cổng tuyển sinh đầu cấp của Hà Nội, trang tra cứu điểm thi lớp 10. Ảnh: Chụp màn hình

Điểm chuẩn vào lớp 10 trường công lập Hà Nội năm 2025-2026

Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2025-2026 của 115 trường THPT công lập thành phố Hà Nội cụ thể như sau:

Cách tính điểm xét tuyển

Một trong những điểm mới đáng chú ý ở kỳ tuyển sinh lớp 10 năm nay là việc điều chỉnh cách tính điểm xét tuyển. Thay vì nhân hệ số 2 cho môn Toán và Văn như các năm trước; năm 2025, điểm xét tuyển sẽ là tổng điểm 3 môn thi (Toán, Văn, Ngoại ngữ), mỗi môn tính theo thang điểm 10 và không nhân hệ số. Cách tính này nhằm bảo đảm công bằng giữa các môn học, khuyến khích học sinh học đều các môn.

Công thức tính điểm xét tuyển (ĐXT) vào lớp 10 THPT công lập không chuyên của Hà Nội năm 2025 như sau:

ĐXT = Điểm Toán + điểm Ngữ văn + điểm Ngoại ngữ + điểm ưu tiên (nếu có) + điểm khuyến khích (nếu có).

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập không chuyên năm học 2025-2026 tại Hà Nội đã diễn ra vào đầu tháng 6 với sự tham gia của hơn 102.000 thí sinh.

Năm học này đánh dấu bước chuyển mình quan trọng khi Hà Nội lần đầu tiên áp dụng Quy chế tuyển sinh mới theo Thông tư số 30/2024/TT-BGDĐT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Thí sinh phải vượt qua ba môn thi bắt buộc là Ngữ văn, Toán và Ngoại ngữ để có cơ hội vào học tại các trường công lập.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã thay đổi phương thức công bố kết quả so với những năm trước. Thay vì công bố điểm thi của thí sinh trước rồi mới đến điểm chuẩn các trường như thường lệ, năm nay Sở quyết định công bố đồng thời cả hai thông tin này. Quyết định này giúp thí sinh và phụ huynh tiết kiệm thời gian chờ đợi, đồng thời có thể đối chiếu ngay lập tức để biết kết quả trúng tuyển.

Việc thay đổi này phản ánh nỗ lực cải tiến quy trình của ngành giáo dục Hà Nội, tạo thuận lợi tối đa cho thí sinh và gia đình trong giai đoạn quan trọng quyết định tương lai học tập của các em.