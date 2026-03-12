Việc FPT ra mắt hệ thống trực tuyến mới đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược tăng cường kết nối giữa Chelsea với cộng đồng người hâm mộ toàn cầu, đồng thời thể hiện vai trò ngày càng nổi bật của doanh nghiệp công nghệ Việt Nam trong các dự án quốc tế quy mô lớn.

Chelsea ra mắt website kết nối Hội CĐV toàn cầu

Theo thông báo từ Chelsea, website mới đóng vai trò trung tâm trực tuyến dành riêng cho các Hội Cổ động viên chính thức. Hệ thống này tập hợp các cộng đồng fan của Chelsea tại nhiều quốc gia, tạo ra không gian kết nối để người hâm mộ dễ dàng tìm thấy câu lạc bộ địa phương, cập nhật hoạt động và tham gia các sự kiện của cộng đồng Chelsea.

Trang web mới được thiết kế như một nền tảng chuyên biệt dành cho mạng lưới fan club toàn cầu. Mỗi Hội Cổ động viên chính thức có hồ sơ riêng trên hệ thống, hiển thị thông tin về địa điểm sinh hoạt, lịch gặp gỡ, hoạt động cộng đồng và các sự kiện cổ vũ đội bóng.

Chelsea ra mắt website cho Hội CĐV toàn cầu. Ảnh: FPT

Nhờ đó, người hâm mộ có thể nhanh chóng tìm kiếm câu lạc bộ tại khu vực mình sinh sống, gửi yêu cầu tham gia và kết nối với những người cùng chia sẻ niềm đam mê dành cho Chelsea.

Bên cạnh việc giúp người hâm mộ tìm thấy cộng đồng địa phương, nền tảng mới còn cho phép các hội cổ động viên đăng tải thông tin và chia sẻ hoạt động của mình với mạng lưới fan Chelsea trên toàn thế giới.

Chelsea kỳ vọng việc tập trung thông tin trên một hệ thống chung sẽ giúp các cộng đồng fan tăng cường tương tác, đồng thời lan tỏa tinh thần cổ vũ đội bóng tới nhiều khu vực hơn.

Việc nâng cấp website được xem là bước đầu trong chương trình đổi mới toàn diện dịch vụ dành cho người hâm mộ của Chelsea. Câu lạc bộ cho biết nền tảng này là một phần trong kế hoạch tái khởi động chương trình Hội Cổ động viên chính thức trước thềm mùa giải 2026/27.

Trong giai đoạn tới, Chelsea dự kiến tiếp tục triển khai thêm nhiều sáng kiến nhằm nâng cao trải nghiệm cho cộng đồng fan, bao gồm việc mở rộng quyền lợi cho các hội cổ động viên và tăng cường các hoạt động tương tác với câu lạc bộ.

Đối với những khu vực chưa có hội cổ động viên chính thức, website mới cung cấp đầy đủ hướng dẫn để người hâm mộ thành lập một câu lạc bộ tại địa phương. Nền tảng tích hợp các tài liệu chi tiết về quy trình đăng ký, điều kiện thành lập và các bước cần thiết để xây dựng một cộng đồng fan chính thức của Chelsea. Ngoài ra, hệ thống còn cung cấp mục câu hỏi thường gặp và các video hướng dẫn nhằm hỗ trợ người hâm mộ trong quá trình đăng ký.

Dấu ấn của Tập đoàn công nghệ đến từ Việt Nam

Một điểm đáng chú ý của dự án là vai trò của FPT, tập đoàn công nghệ đến từ Việt Nam. Trong những năm gần đây, FPT đã mở rộng hoạt động toàn cầu trong lĩnh vực chuyển đổi số, cung cấp giải pháp công nghệ cho nhiều doanh nghiệp và tổ chức lớn. Việc tham gia xây dựng nền tảng trực tuyến cho Chelsea cho thấy năng lực của doanh nghiệp công nghệ Việt Nam trong việc triển khai các hệ thống số quy mô quốc tế.

Trong vai trò đối tác chuyển đổi số chính thức của Chelsea, FPT tham gia phát triển các giải pháp công nghệ nhằm nâng cao trải nghiệm của người hâm mộ và tối ưu hóa hoạt động vận hành của câu lạc bộ. Hai bên đặt mục tiêu ứng dụng nhiều công nghệ mới, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo, nhằm xây dựng hệ sinh thái số hiện đại phục vụ cả hoạt động trên sân cỏ lẫn các hoạt động tương tác với cộng đồng fan.

Giao diện website Hội CĐV toàn cầu Chelsea do FPT phát triển. Ảnh: FPT

Chelsea đánh giá nền tảng mới là công cụ quan trọng giúp câu lạc bộ kết nối chặt chẽ hơn với người hâm mộ trên toàn thế giới. Trong bối cảnh các câu lạc bộ bóng đá lớn ngày càng chú trọng phát triển cộng đồng fan quốc tế, việc xây dựng các nền tảng số chuyên biệt đóng vai trò then chốt trong việc duy trì sự gắn kết giữa đội bóng và người hâm mộ.

Sự hợp tác giữa Chelsea và FPT cũng phản ánh xu hướng ngày càng rõ rệt trong bóng đá hiện đại: các câu lạc bộ không chỉ đầu tư vào chuyên môn thi đấu mà còn chú trọng phát triển công nghệ và dữ liệu để mở rộng hệ sinh thái người hâm mộ. Với dự án website dành cho Hội Cổ động viên chính thức, Chelsea đặt mục tiêu tạo ra một trung tâm kết nối toàn cầu cho cộng đồng fan của mình.

Thông qua nền tảng mới do tập đoàn công nghệ Việt Nam phát triển, người hâm mộ Chelsea ở bất kỳ quốc gia nào cũng có thể tìm thấy cộng đồng của mình, tham gia các hoạt động cổ vũ và cùng nhau lan tỏa tinh thần của đội bóng. Đây được xem là bước tiến mới trong chiến lược toàn cầu hóa của Chelsea, đồng thời khẳng định dấu ấn của công nghệ Việt Nam trong những dự án hợp tác quốc tế quy mô lớn.