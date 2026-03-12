Khoa học
Vũ trụ - Thiên văn

Vật liệu dựa trên công nghệ nano của MIT có thể bảo vệ phi hành gia khỏi bức xạ vũ trụ

Phạm Anh

Phạm Anh

17:57 | 12/03/2026
Nghiên cứu sinh MIT phát triển vật liệu từ ống nano boron nitrit, tạo lớp chắn bức xạ vũ trụ nhẹ mà bền cho tàu không gian.
Vật liệu dựa trên công nghệ nano của MIT có thể bảo vệ phi hành gia khỏi bức xạ vũ trụ
Hình ảnh Palak Patel đang cầm một mẫu ống nano. Ảnh: interestingengineering

Palak Patel, nghiên cứu sinh tiến sĩ năm thứ sáu tại Viện Công nghệ Massachusetts, đang ứng dụng công nghệ nano để giải quyết một trong những thách thức lớn nhất của NASA: bức xạ ion hóa. Cô làm việc tại hai khoa Kỹ thuật Cơ khí và Hàng không/Vũ trụ, kết hợp tư duy sản xuất quy mô lớn với tổng hợp vật liệu ở cấp độ nguyên tử.

Để hiểu tại sao bức xạ lại trở thành bài toán nan giải, cần nhìn thẳng vào điểm yếu của các tàu vũ trụ hiện nay: lớp vỏ. Khi bức xạ không gian sâu chiếu vào nhôm tiêu chuẩn, nó kích hoạt sự phát tán các neutron thứ cấp, những hạt cực kỳ nguy hiểm với mô cơ thể người. Chính điểm yếu cấu trúc này khiến Patel kết luận: "Với những vật liệu hiện đại nhất hiện nay, bạn không thể du hành đến sao Hỏa một cách an toàn."

Đối tượng nghiên cứu của cô là ống nano boron nitrit, gọi tắt BNNT, những hình trụ rỗng siêu nhỏ được đánh giá cao nhờ độ bền và khả năng thích ứng. Patel nghiên cứu tổng hợp loại ống nano này và sản xuất các vật liệu composite đa chức năng từ chúng.

Trước đây, giới hạn ngành chỉ đạt khoảng 10% mật độ ống nano trong vật liệu composite. Quy trình tổng hợp do Patel phát triển tại MIT nâng nồng độ lên tới 50% theo trọng lượng, tạo ra lớp chắn nhẹ nhưng mạnh mẽ chống lại bức xạ vũ trụ mà không ảnh hưởng đến tính toàn vẹn cấu trúc hay cơ học của tàu vũ trụ. "MIT là nơi duy nhất có thể tổng hợp các ống nano này theo cách chúng tôi đang làm. Chúng tôi đã có một số kết quả rất khả quan," cô cho biết.

Cùng nền tảng vật liệu đó, nhóm còn ứng dụng thêm vào cánh máy bay để chống đóng băng, phát hiện vết nứt cấu trúc và giảm thiểu tác động mài mòn của bụi Mặt Trăng. Bụi Mặt Trăng là bài học thực tế từ các sứ mệnh Apollo: những hạt sắc nhọn và tích điện này từng gây hại cho bộ đồ du hành vũ trụ. Patel đang phát triển vật liệu nhằm ngăn chặn chính xác loại tổn thương đó.

Tháng 5 năm 2025, cô tham gia chuyến bay parabol để kiểm tra xem ống nano có thể tổng hợp được trong môi trường không trọng lực không. Thí nghiệm thành công. Hiện tại, các mẫu vật của Patel đang quay quanh Trái Đất trên Trạm Vũ trụ Quốc tế.

Khi sắp hoàn thành luận án, cô tiếp tục giải quyết các thách thức khác: hoàn thiện hệ thống bảo vệ nhiệt cho quá trình tái nhập khí quyển và xử lý mối đe dọa mài mòn của bụi Mặt Trăng.

Hành trình đưa Patel đến MIT bắt đầu từ người ông, một chuyên gia bảo vệ bức xạ ở Ấn Độ và niềm đam mê đọc sách về vũ trụ từ thời thơ ấu. Cô theo học Kỹ thuật Cơ khí tại cả Ấn Độ lẫn Mỹ, từng thực tập tại Cơ quan Nghiên cứu Vũ trụ Ấn Độ (ISRO) và làm kỹ sư dự án phát triển các linh kiện vệ tinh có độ chính xác cao.

Song song với luận án, Patel tham gia các cuộc thi của NASA, trong đó có dự án chiết xuất nước từ bề mặt Mặt Trăng và sao Hỏa. Gần đây, cô đảm nhiệm vai trò điều phối viên liên lạc CAPCOM trong nhiệm vụ mô phỏng Asclepios III tại dãy núi Alps Thụy Sĩ, mô phỏng sự cô lập của một căn cứ trên Mặt Trăng. Cô đặt mục tiêu gia nhập ngành công nghiệp vũ trụ trong thời điểm mà cô gọi là "bước ngoặt Apollo" hiện đại, góp sức vào nỗ lực đưa con người trở lại Mặt Trăng và tiến tới sao Hỏa.

vật liệu nano bảo vệ bức xạ vũ trụ ống nano boron nitrit hàng không vũ trụ công nghệ nano MIT phi hành gia việt nam Palak Patel MIT nghiên cứu vũ trụ vật liệu composite tàu vũ trụ chống bức xạ bảo vệ phi hành gia bức xạ ion hóa công nghệ nano du hành sao Hỏa

SpaceX điều chỉnh chiến lược: Ưu tiên xây dựng thành phố tự phát triển trên Mặt Trăng

SpaceX điều chỉnh chiến lược: Ưu tiên xây dựng thành phố tự phát triển trên Mặt Trăng

Vũ trụ - Thiên văn
SpaceX đang điều chỉnh trọng tâm chiến lược dài hạn khi chuyển ưu tiên từ mục tiêu chinh phục sao Hỏa sang xây dựng một “thành phố tự phát triển” trên Mặt Trăng, coi đây là bước đi khả thi hơn nhằm bảo đảm tương lai lâu dài của nền văn minh nhân loại.
Kính viễn vọng Hubble có thể rơi xuống Trái Đất sớm hơn dự kiến

Kính viễn vọng Hubble có thể rơi xuống Trái Đất sớm hơn dự kiến

Vũ trụ - Thiên văn
Kính viễn vọng không gian Hubble từng mở ra những bí ẩn vũ trụ giờ đối mặt viễn cảnh rơi xuống Trái Đất sớm hơn nhiều so với tính toán ban đầu.
Trung Quốc đề xuất phóng 200.000 vệ tinh, cao gấp gần 5 lần kế hoạch của SpaceX

Trung Quốc đề xuất phóng 200.000 vệ tinh, cao gấp gần 5 lần kế hoạch của SpaceX

Vũ trụ - Thiên văn
Trung Quốc vừa nộp hồ sơ xin triển khai phóng 200.000 vệ tinh internet lên quỹ đạo Trái Đất, viện dẫn nguy cơ va chạm từ mạng lưới Starlink của SpaceX đang mở rộng nhanh chóng.
Thông tin mới nhất về bão mặt trời ngày 11/12

Thông tin mới nhất về bão mặt trời ngày 11/12

Vũ trụ - Thiên văn
Trước tin đồn trên mạng xã hội về một cơn bão mặt trời “cực mạnh” ngày 12.12 có thể khiến Trái đất mất điện 7 ngày 7 đêm, các chuyên gia đã lên tiếng cập nhật tình hình thực tế vào hôm nay 11/12 và khẳng định không có cơ sở để hoang mang.
Quỹ đạo Trái Đất đang có 13.026 vệ tinh hoạt động

Quỹ đạo Trái Đất đang có 13.026 vệ tinh hoạt động

Khoa học
Quỹ đạo Trái Đất hiện đang có 13.026 vệ tinh hoạt động tính đến 1/10/2025, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước. Starlink của Elon Musk có 8.366 vệ tinh, chiếm 64% tổng số toàn cầu. Trung Quốc có 1.102 vệ tinh, tăng 25% so với cùng kỳ năm ngoái.
Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
NXB Kim Đồng giành 8 Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII

NXB Kim Đồng giành 8 Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII

Sắp xếp, tinh gọn các Hội quần chúng: Thống nhất danh sách 29 Hội

Sắp xếp, tinh gọn các Hội quần chúng: Thống nhất danh sách 29 Hội

Sáng suốt lựa chọn đại biểu xứng đáng niềm tin

Sáng suốt lựa chọn đại biểu xứng đáng niềm tin

Ứng dụng bản đồ số và nguy cơ lộ bí mật nhà nước

Ứng dụng bản đồ số và nguy cơ lộ bí mật nhà nước

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
Vừa lên kệ, HONOR X8d đã được dự đoán sẽ dẫn đầu phân khúc

Vừa lên kệ, HONOR X8d đã được dự đoán sẽ dẫn đầu phân khúc

ASUS ROG Flow Z13-KJP mở đặt hàng, giá từ 109,99 triệu đồng

ASUS ROG Flow Z13-KJP mở đặt hàng, giá từ 109,99 triệu đồng

Di Động Việt mở bán iPhone 17e, giá cuối chỉ từ 14,39 triệu đồng

Di Động Việt mở bán iPhone 17e, giá cuối chỉ từ 14,39 triệu đồng

Motorola ra mắt bộ đôi siêu phẩm mới

Motorola ra mắt bộ đôi siêu phẩm mới

Công nghệ số

AI Blockchain Fintech Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
Meta mua lại mạng xã hội dành cho trí tuệ nhân tạo, chiêu mộ đội ngũ sáng lập

Meta mua lại mạng xã hội dành cho trí tuệ nhân tạo, chiêu mộ đội ngũ sáng lập

Canva mở khóa chỉnh sửa ảnh AI, thiết kế linh hoạt trong vài giây

Canva mở khóa chỉnh sửa ảnh AI, thiết kế linh hoạt trong vài giây

Ứng dụng bản đồ số và nguy cơ lộ bí mật nhà nước

Ứng dụng bản đồ số và nguy cơ lộ bí mật nhà nước

Qualcomm và Wayve chung tay thúc đẩy giải pháp AI cho ADAS và hệ thống lái xe tự động

Qualcomm và Wayve chung tay thúc đẩy giải pháp AI cho ADAS và hệ thống lái xe tự động

Khoa học

Phát minh khoa học Công trình khoa học Vũ trụ - Thiên văn
Vật liệu dựa trên công nghệ nano của MIT có thể bảo vệ phi hành gia khỏi bức xạ vũ trụ

Vật liệu dựa trên công nghệ nano của MIT có thể bảo vệ phi hành gia khỏi bức xạ vũ trụ

Máy tính dùng nhiệt độ phòng tính toán, tiêu tốn ít điện hơn máy tính thông thường

Máy tính dùng nhiệt độ phòng tính toán, tiêu tốn ít điện hơn máy tính thông thường

Công nghệ lượng tử: Bước đột phá thay đổi ngành khoa học sự sống

Công nghệ lượng tử: Bước đột phá thay đổi ngành khoa học sự sống

SpaceX điều chỉnh chiến lược: Ưu tiên xây dựng thành phố tự phát triển trên Mặt Trăng

SpaceX điều chỉnh chiến lược: Ưu tiên xây dựng thành phố tự phát triển trên Mặt Trăng

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
Mỹ xả 172 triệu thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược để hạ nhiệt giá năng lượng

Mỹ xả 172 triệu thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược để hạ nhiệt giá năng lượng

Bệnh viện K vận hành hệ thống xạ trị hiện đại tại cơ sở Quán Sứ

Bệnh viện K vận hành hệ thống xạ trị hiện đại tại cơ sở Quán Sứ

Trump tuyên bố Mỹ đầu tư 300 tỷ USD xây nhà máy lọc dầu đầu tiên sau 50 năm

Trump tuyên bố Mỹ đầu tư 300 tỷ USD xây nhà máy lọc dầu đầu tiên sau 50 năm

Kết nối dữ liệu khám sức khỏe định kỳ hoàn thiện Sổ sức khỏe điện tử

Kết nối dữ liệu khám sức khỏe định kỳ hoàn thiện Sổ sức khỏe điện tử

Kinh tế số

Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử
Giá vàng hôm nay 12/3: Bứt phá mạnh sau cú lao dốc

Giá vàng hôm nay 12/3: Bứt phá mạnh sau cú lao dốc

BIC tổng kết năm 2025, đặt mục tiêu tăng trưởng bền vững năm 2026

BIC tổng kết năm 2025, đặt mục tiêu tăng trưởng bền vững năm 2026

FPT bị bán ròng 87 tỷ, MWG lao dốc 3,35%, GMD bứt sáng giữa làn sóng bán tháo phiên 12/3

FPT bị bán ròng 87 tỷ, MWG lao dốc 3,35%, GMD bứt sáng giữa làn sóng bán tháo phiên 12/3

Bộ Công Thương đặt mục tiêu xuất khẩu 550 tỷ USD, ra mắt nền tảng số kết nối thương vụ toàn cầu

Bộ Công Thương đặt mục tiêu xuất khẩu 550 tỷ USD, ra mắt nền tảng số kết nối thương vụ toàn cầu

Doanh nghiệp số

Kết nối sáng tạo Khởi nghiệp Nhân lực số
Ford Việt Nam và Vietmap ký kết hợp tác chiến lược

Ford Việt Nam và Vietmap ký kết hợp tác chiến lược

Nissan Motor và Uber Technologies thảo luận hợp tác phát triển công nghệ xe tự lái

Nissan Motor và Uber Technologies thảo luận hợp tác phát triển công nghệ xe tự lái

ACB và VNPT hợp tác toàn diện

ACB và VNPT hợp tác toàn diện

Samsung mở rộng hợp tác chiến lược với các

Samsung mở rộng hợp tác chiến lược với các 'ông lớn' AI, thách thức vị thế của Apple

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
Geely EX5 EM-i xuất hiện tại đại lý Việt Nam, giá dự kiến từ 840 triệu đồng

Geely EX5 EM-i xuất hiện tại đại lý Việt Nam, giá dự kiến từ 840 triệu đồng

Ford Việt Nam và Vietmap ký kết hợp tác chiến lược

Ford Việt Nam và Vietmap ký kết hợp tác chiến lược

Qualcomm và Wayve chung tay thúc đẩy giải pháp AI cho ADAS và hệ thống lái xe tự động

Qualcomm và Wayve chung tay thúc đẩy giải pháp AI cho ADAS và hệ thống lái xe tự động

Giải đua ô tô địa hình quốc tế Mộc Châu 2026 hoãn thời gian tổ chức

Giải đua ô tô địa hình quốc tế Mộc Châu 2026 hoãn thời gian tổ chức

Gaming

Game news Esports Thiết bị chơi Game
Tựa game Indie thuần Việt

Tựa game Indie thuần Việt 'Hoa' công bố phần 2

ASUS ROG Flow Z13-KJP mở đặt hàng, giá từ 109,99 triệu đồng

ASUS ROG Flow Z13-KJP mở đặt hàng, giá từ 109,99 triệu đồng

Microsoft xác nhận Project Helix: Thế hệ Xbox mới hợp nhất console và PC

Microsoft xác nhận Project Helix: Thế hệ Xbox mới hợp nhất console và PC

Cú sốc Liên Quân: Nhà vô địch SEA Games nhận trận thua trắng tại vòng bảng

Cú sốc Liên Quân: Nhà vô địch SEA Games nhận trận thua trắng tại vòng bảng