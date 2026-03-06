Chuyển động số
Đường dây phát sóng lậu Xôi Lạc TV vừa bị khởi tố với 30 bị can liên quan đến hành vi xâm phạm bản quyền và tổ chức đánh bạc. Tuy nhiên, không ít người xem trên các trang phát lậu băn khoăn liệu mình có thể bị xử phạt hay không?
Xem bóng đá lậu trên mạng có bị xử phạt?

Ngày 5.3, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05, Bộ Công an) thông tin về vụ án xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan; Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc trên hệ thống Xôi Lạc TV.

Theo Cục A05, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố 30 bị can liên quan đường dây phát sóng trái phép các nội dung thể thao, phim ảnh trên hệ thống Xôi Lạc TV, đồng thời tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng.

Với thông tin khởi tố 30 bị can trong hệ thống Xôi Lạc TV hoạt động dưới dạng website phát trực tuyến, phát tán và tiếp sóng trái phép nhiều người thắc mắc rằng người xem trên các nền tảng phát sóng của Xôi Lạc TV có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý gì hay không?!

Phân tích dưới góc nhìn pháp lý với phóng viên Điện tử và Ứng dụng, Luật sư Trần Tuấn Anh - Giám đốc Công ty Luật Bright Legal cho biết người xem chỉ truy cập để xem các nội dung phát sóng lậu trên các trang web như Xôi Lạc TV về cơ bản không phải là chủ thể trực tiếp thực hiện hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan. Hành vi xâm phạm bản quyền trong trường hợp này chủ yếu thuộc về các cá nhân, tổ chức đã thu phát, sao chép, truyền dẫn và cung cấp nội dung trái phép đến công chúng khi chưa được sự cho phép của chủ thể quyền.

Xôi Lạc TV sụp đổ: Người xem các trang phát sóng lậu có bị xử lý?
Luật sư Trần Tuấn Anh - Giám đốc Công ty Luật Bright Legal

Theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ và các quy định xử phạt hành chính liên quan, các hành vi bị coi là xâm phạm quyền tác giả thường bao gồm sao chép, phân phối, truyền đạt tác phẩm đến công chúng hoặc khai thác thương mại tác phẩm mà không được phép của chủ thể quyền. Vì vậy, việc người dùng internet chỉ truy cập để xem nội dung trên các trang web phát sóng lậu thông thường chưa đủ yếu tố cấu thành hành vi vi phạm pháp luật để xử phạt.

“Tuy nhiên, nếu người dùng tham gia sâu hơn vào quá trình lan truyền nội dung vi phạm, chẳng hạn như tải về, phát tán lại các đường link phát sóng trái phép, chia sẻ nội dung vi phạm bản quyền hoặc tham gia điều hành, hỗ trợ kỹ thuật cho các nền tảng phát sóng lậu, thì khi đó hành vi này có thể bị xem xét xử phạt hành chính hoặc thậm chí truy cứu trách nhiệm hình sự tùy theo tính chất và mức độ vi phạm” - Luật sư Tuấn Anh phân tích.

Ngoài ra, theo Luật sư Tuấn Anh trong thực tiễn quản lý, cơ quan chức năng thường khuyến cáo người dân không truy cập các website phát sóng lậu không chỉ vì vấn đề bản quyền, mà còn bởi các trang web này thường lồng ghép quảng cáo cá cược trực tuyến, chứa mã độc hoặc các đường dẫn lừa đảo, tiềm ẩn nguy cơ đánh cắp dữ liệu cá nhân, tài khoản ngân hàng hoặc lôi kéo người dùng tham gia các hoạt động cờ bạc trái phép.

Mặc dù người xem đơn thuần chưa bị coi là vi phạm pháp luật trong đa số trường hợp, nhưng việc hạn chế truy cập và ủng hộ các nền tảng phát sóng hợp pháp vẫn là cách thức quan trọng để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và góp phần xây dựng môi trường internet lành mạnh, an toàn” - Luật sư Tuấn Anh nhấn mạnh.

Ngăn chặn các website phát sóng lậu ngày càng tinh vi

Trong thời gian tới, để việc bảo vệ bản quyền các giải thể thao tại Việt Nam đạt hiệu quả cao hơn trong bối cảnh các website phát sóng lậu ngày càng tinh vi, Luật sư Trần Tuấn Anh cho rằng cần tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý và tăng cường hiệu quả thực thi về pháp luật. Thứ nhất, tăng cường cơ chế phát hiện và xử lý nhanh các hành vi phát sóng trái phép trên môi trường mạng.

“Thực tế, nhiều website phát lậu thường thay đổi tên miền, máy chủ hoặc sử dụng các công nghệ trung gian để né tránh việc xử lý của cơ quan chức năng. Do đó, cần tiếp tục hoàn thiện các quy định và cơ chế phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước, nhà cung cấp dịch vụ internet và các chủ thể quyền để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các website phát tán nội dung vi phạm bản quyền” – ông Tuấn Anh phân tích thêm.

Thứ hai, Luật sư Tuấn Anh cho rằng cần làm rõ trách nhiệm của các nền tảng trung gian trên môi trường số.

“Các nền tảng cung cấp dịch vụ lưu trữ, chia sẻ nội dung hoặc quảng cáo trực tuyến cần có cơ chế kiểm soát và phối hợp xử lý khi phát hiện nội dung vi phạm bản quyền, qua đó hạn chế việc các nội dung phát sóng trái phép lan truyền rộng rãi trên internet” – ông Tuấn Anh nhấn mạnh.

Thứ ba, tăng cường kiểm soát các nguồn thu từ hoạt động phát sóng lậu. Nhiều website vi phạm tồn tại nhờ nguồn doanh thu từ quảng cáo hoặc liên kết với các nền tảng cá cược trực tuyến. Việc kiểm soát và xử lý nghiêm các nguồn thu này sẽ góp phần giảm động cơ kinh tế của các hệ thống phát sóng trái phép.

Cuối cùng, Luật sư Tuấn Anh nhấn mạnh cần nâng cao nhận thức của người dùng về việc tôn trọng bản quyền. Bên cạnh các biện pháp pháp lý, việc khuyến khích người dùng sử dụng các nền tảng phát sóng hợp pháp cũng là yếu tố quan trọng để xây dựng môi trường internet lành mạnh và bảo vệ quyền lợi của các đơn vị sở hữu bản quyền.

