Cùng BYD Việt Nam khai xuân bứt tốc nhận ưu đãi cực sốc

“Khai xuân bứt tốc - Ưu đãi cực sốc” được triển khai nhân dịp chào Xuân Bính Ngọ, nhằm mong muốn mang đến cho quý khách hàng khởi đầu thuận lợi khi lựa chọn các dòng xe năng lượng mới của BYD. Qua đó, BYD tiếp tục khẳng định cam kết đồng hành lâu dài tại thị trường Việt Nam, với định hướng mang lại những chính sách hỗ trợ thiết thực, giúp nâng cao giá trị sở hữu và tối ưu trải nghiệm sử dụng cho khách hàng.
Gia tăng lợi ích cho khách hàng khi sở hữu xe BYD
Với chương trình “Khai xuân bứt tốc - Ưu đãi cực sốc”, BYD Việt Nam xây dựng các gói ưu đãi theo hướng gia tăng tổng giá trị dành cho người dùng, bên cạnh những chính sách hỗ trợ tài chính khi mua xe.
Các ưu đãi tập trung vào những yếu tố quan trọng trong quá trình sử dụng xe năng lượng mới như giải pháp sạc tại nhà, bảo hiểm vật chất, phụ kiện chính hãng và gói bảo hành pin mở rộng. Những hỗ trợ này góp phần mang lại sự an tâm cho khách hàng trong quá trình sử dụng, dù lựa chọn dòng xe thuần điện (EV) hay DM-i Super Hybrid (Hybrid cắm sạc).
Chương trình áp dụng cho 8 mẫu xe BYD cùng các phiên bản và thuộc nhiều phân khúc khác nhau, từ các mẫu xe điện đô thị nhỏ gọn, sedan DM-i Super Hybrid tiết kiệm nhiên liệu, SUV dành cho gia đình đến các dòng xe cao cấp. Danh mục sản phẩm đa dạng giúp đáp ứng linh hoạt nhu cầu di chuyển của khách hàng cá nhân cũng như các đơn vị kinh doanh dịch vụ.
Chi tiết chương trình ưu đãi:
|
STT
|
DÒNG XE
|
Khuyến mại cho Khách hàng (*)
|
1
|
BYD SEAL 5 PREMIUM
|
|
2
|
BYD M6 STANDARD
(MY 2025)
|
|
3
|
BYD M6 STANDARD
(MY 2026)
|
|
4
|
BYD SEALION 6 DYNAMIC
|
|
5
|
BYD SEALION 6 PREMIUM
|
|
6
|
BYD ATTO 2 PREMIUM
(MY 2025)
|
|
7
|
BYD ATTO 2 PREMIUM
(MY 2026)
|
|
8
|
BYD SEAL ADVANCED
(MY 2024)
|
|
9
|
BYD SEAL PERFORMANCE (MY 2024)
|
|
10
|
BYD HAN EV, PERFORMANCE-AWD
|
|
11
|
BYD SEALION 8 PERFORMANCE-AWD
|
|
12
|
BYD M9 ADVANCED VÀ
BYD M9 PREMIUM
|
Thông qua chương trình “Khai xuân bứt tốc - Ưu đãi cực sốc”, BYD Việt Nam mong muốn tạo điều kiện để người tiêu dùng trong nước dễ dàng tiếp cận các dòng xe năng lượng mới ngay từ đầu năm. Đây sẽ là cơ hội sở hữu xe với nhiều lợi ích hấp dẫn, đồng thời mở ra hành trình trải nghiệm các giải pháp di chuyển hiện đại, tiết kiệm và thân thiện với môi trường.