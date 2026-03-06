Quà tặng 8/3 độc lạ: 7 món đồ công nghệ ít người nghĩ tới nhưng ai cũng thích

Smartphone và thiết bị kết nối đã trở thành vật bất ly thân của hàng triệu người, kéo theo nhu cầu tặng quà công nghệ trong các dịp đặc biệt tăng rõ rệt. Thay vì tìm một món quà chỉ đẹp trong ngày đầu, nhiều người chọn những thứ người nhận dùng mỗi ngày, từ vòng tay theo dõi giấc ngủ, loa Bluetooth mini mang đi dã ngoại, đến pin dự phòng nhỏ bằng bàn tay. Dưới đây là 7 gợi ý quà tặng 8/3 công nghệ ít người nghĩ đến nhưng hầu như ai nhận cũng thích.

Đồng hồ thông minh - món quà vừa thời trang vừa chăm sóc sức khỏe

Nhiều mẫu đồng hồ và vòng đeo tay thông minh hiện nay có thiết kế thanh lịch, phù hợp với môi trường công sở hoặc hoạt động thể thao. Các thiết bị này là món quà công nghệ phổ biến nhờ giá dễ tiếp cận và nhiều tính năng hữu ích Ngoài việc hỗ trợ chăm sóc sức khỏe, vòng tay thông minh còn nhận thông báo cuộc gọi, tin nhắn từ điện thoại, giúp người dùng không bỏ lỡ thông tin quan trọng.

Smartwatch là phụ kiện thời trang phù hợp với nhiều phong cách khác nhau

Một số dòng phổ biến trên thị trường nhưApple Watch SE, Samsung Galaxy Watch FE hay Xiaomi Smart Band 8 có giá từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng. Với thiết kế gọn nhẹ và nhiều màu sắc, đây là món quà phù hợp cho bạn gái, đồng nghiệp hoặc người thân.

Tai nghe không dây - quà tặng tiện lợi cho cuộc sống số

Tai nghe không dây là món quà công nghệ dễ sử dụng và phù hợp với nhiều đối tượng. Người nhận có thể dùng để nghe nhạc, học online, gọi điện hay tham gia các cuộc họp trực tuyến. Với kích thước nhỏ và dễ mang theo, tai nghe không dây trở thành món quà phù hợp cho cả bạn bè, đồng nghiệp hoặc người yêu trong dịp 8/3.

Tai nghe không dây mang lại trải nghiệm nghe nhạc và gọi điện tiện lợi.

Các sản phẩm như Apple AirPods 4, Sony WF‑C700N hoặc Samsung Galaxy Buds FE nổi bật nhờ khả năng chống ồn, thời lượng pin dài và thiết kế nhỏ gọn. Giá bán dao động từ khoảng 1 đến 4 triệu đồng tùy mẫu.

Loa Bluetooth mini - mang âm nhạc đến mọi nơi

Nếu người nhận yêu thích âm nhạc, loa Bluetooth mini là gợi ý đáng cân nhắc. Thiết bị này cho phép phát nhạc ở bất cứ đâu, từ phòng ngủ, bàn làm việc cho đến các buổi dã ngoại. Nhiều mẫu loa còn có thiết kế trẻ trung, màu sắc nổi bật, phù hợp làm quà tặng trong các dịp đặc biệt.

Loa Bluetooth mini cho phép phát nhạc linh hoạt ở nhiều không gian khác nhau

Những mẫu như JBL Go 4, Sony SRS‑XB13 hay Marshall Willen được ưa chuộng nhờ thiết kế nhỏ gọn, pin nhiều giờ và chất âm tốt trong tầm giá.

Pin sạc dự phòng và phụ kiện thông minh

Trong thời đại smartphone được sử dụng liên tục cho công việc và giải trí, pin sạc dự phòng gần như trở thành phụ kiện không thể thiếu. Những mẫu như Baseus PicoGo 10000mAh có thiết kế nhỏ gọn, hỗ trợ sạc nhanh và có thể mang theo trong túi xách.

Nhiều mẫu pin dự phòng hỗ trợ sạc nhanh và dung lượng lớn cho cả ngày dài.

Đây là món quà 8/3 tuy đơn giản nhưng rất thiết thực, đặc biệt với những người thường xuyên di chuyển hoặc làm việc ngoài trời.

Thú bông và gadget công nghệ

Ngoài thiết bị điện tử truyền thống, thị trường còn xuất hiện nhiều món quà 8/3 độc đáo như thú bông tích hợp loa Bluetooth, đèn ngủ thông minh hay máy khuếch tán tinh dầu điều khiển bằng ứng dụng.

Những thiết kế dễ thương, nhỏ gọn này đang trở thành xu hướng quà tặng 8/3.

Những sản phẩm này thường có thiết kế dễ thương, phù hợp để trang trí bàn làm việc hoặc phòng ngủ, tạo cảm giác vừa ấm áp vừa hiện đại.

Với mức giá trải dài từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng, người tặng có nhiều lựa chọn phù hợp cho bạn gái, mẹ, đồng nghiệp hay bạn bè. Quan trọng hơn, một món quà công nghệ nhỏ nhưng đúng nhu cầu đôi khi lại tạo nên bất ngờ lớn trong ngày 8/3.