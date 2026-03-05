Chuyển động số
Cuộc sống số

'Đại ngàn chạm biển xanh': Gia Lai viết câu chuyện du lịch mới

La Giang

La Giang

22:17 | 05/03/2026
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 với chủ đề “Đại ngàn chạm biển xanh” sẽ bao gồm 244 sự kiện, trong đó: 18 sự kiện do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức; 117 sự kiện phối hợp từ 22 tỉnh/thành phố trong cả nước; 109 sự kiện do tỉnh Gia Lai thực hiện.
Gia Lai khởi động 'Bình dân học vụ số': 80% người dân sẽ có kỹ năng công nghệ Gia Lai quảng bá du lịch, giới thiệu Năm Du lịch Quốc gia 2026 tại Hà Nội Gia Lai đăng cai năm Du lịch quốc gia 2026 với hơn 200 sự kiện trải dài suốt năm

Đây là thông tin được UBND tỉnh Gia Lai đưa ra tại cuộc họp báo quốc tế về Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 do tỉnh Gia Lai phối hợp với Bộ Ngoại giao tổ chức vào chiều ngày 5/3/2026, tại Trung tâm Hội nghị quốc tế 37 Hùng Vương, Hà Nội.

Trung tâm kết nối vùng Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung Bộ

Phát biểu tại cuộc họp báo, bà Nguyễn Thị Thanh Lịch - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho biết, năm 2026 có ý nghĩa quan trọng, là năm đầu của Đề án phát triển Du lịch giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn 2045 đưa Gia Lai bước vào giai đoạn phát triển mới. Trong đó xác định du lịch là một trong 5 trụ cột phát triển kinh tế của tỉnh, mục tiêu đến năm 2030 sẽ đón 18,5 triệu lượt khách/năm, trong đó, có hơn 1 triệu lượt khách quốc tế.

'Đại ngàn chạm biển xanh': Gia Lai viết câu chuyện du lịch mới
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch phát biểu tại họp báo. Ảnh Lê Phú

Theo Thứ trưởng Ngoại giao Ngô Lê Văn, trong chiến lược ngoại giao văn hoá và quảng bá hình ảnh quốc gia, du lịch luôn được coi là một yếu tố rất quan trọng giúp lan toả rộng rãi, tăng cường hiểu biết, kết nối giữa Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Tỉnh Gia Lai đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2026 theo Quyết định số 199/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Đề án tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2026, ban hành ngày 29/1/2026.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, Sau sáp nhập với tỉnh Bình Định thành tỉnh Gia Lai (mới); tỉnh Gia Lai nằm ở trung tâm kết nối vùng Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung Bộ, là tỉnh có diện tích lớn thứ hai cả nước với diện tích hơn 21.500 km², dân số khoảng 3,5 triệu người (sau tỉnh Lâm Đồng) đất, rừng, biển, khoáng sản và du lịch đã và đang là một lợi thế rất thuận lợi tạo đà cho Gia Lai phát triển bền vững.

Gia Lai là cửa ngõ kết nối cảng biển Quy Nhơn với cao nguyên Pleiku và cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh; hệ thống kết cấu hạ tầng tương đối hoàn chỉnh: có 2 sân bay, cảng biển và cửa khẩu quốc tế, có các trục giao thông xuyên vùng, xuyên quốc gia… Tỉnh đang đặt ra mục tiêu hoàn thiện và đưa vào khai thác thương mại đường cất hạ cánh số 2 Cảng Hàng không Phù Cát trong tháng 7/2020 để đón các chuyến bay quốc tế.

'Đại ngàn chạm biển xanh': Gia Lai viết câu chuyện du lịch mới
Quang cảnh họp báo. Ảnh Lê Phú

Tỉnh có cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ của núi rừng với nét duyên dáng của vùng biển đảo và sở hữu các giá trị sinh thái - văn hóa nổi bật tiêu biểu như: Biển Hồ, núi lửa Chư Đăng Ya, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh - Vườn di sản ASEAN cùng Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên - di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại được UNESCO ghi danh năm 2005; hệ thống di tích văn hóa Chăm Pa, Nghệ thuật Bài chòi được UNESCO ghi danh năm 2017, hát bội, võ cổ truyền Bình Định và bờ biển dài 134 km với các danh thắng nổi tiếng như Vịnh Quy Nhơn, Kỳ Co, Eo Gió, Cù Lao Xanh, Đầm Thị Nại…

Khẳng định thương hiệu du lịch và đầu tư của Gia Lai

Quy mô và tính chất của các hoạt động của Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 là một chuỗi chương trình kéo dài cả năm, được chuẩn bị công phu với các hoạt động chính:

Quý I: Gia Lai - Ngày mới, khởi động bằng chuỗi các sự kiện ý nghĩa như công bố năm du lịch quốc gia, chương trình Countdown “Gia Lai - Chào năm mới 2026” gắn với lễ đón chuyến bay đầu tiên; chuỗi hoạt động Tết Gia Lai - Xuân Bính Ngọ 2026…

Quý II: Gia Lai - Điểm đến kỳ thú, là giai đoạn cao điểm với Lễ Khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2026; các hoạt động hướng tới mục tiêu quảng bá hình ảnh điểm đến, tăng cường kết nối, thu hút đầu tư và thúc đẩy phát triển du lịch theo hướng chuyên nghiệp, bền vững.

Quý III: Gia Lai - Trải nghiệm miền đất võ, các hoạt động tiếp tục sôi động với Lễ hội Du lịch hè “Gia Lai - Điểm đến kỳ thú”; Giải chạy quốc tế VnExpress Marathon 2026; Liên hoan phim Cánh Diều Vàng…, qua đó đa dạng hóa sản phẩm, thu hút khách du lịch trong mùa cao điểm.

'Đại ngàn chạm biển xanh': Gia Lai viết câu chuyện du lịch mới
Bộ nhận diện Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

Quý IV: Gia Lai - Chạm nhịp cồng chiêng, chạm hồn Tây Nguyên, tập trung các sự kiện mang đậm bản sắc văn hóa như: Festival quốc tế Cồng chiêng Tây Nguyên; Tuần lễ Hoa dã quỳ - Núi lửa Chư Đăng Ya; Lễ Bế mạc Năm Du lịch quốc gia 2026…, tạo dấu ấn tổng kết và khẳng định thương hiệu du lịch Gia Lai.

Lễ Khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 với chủ đề “Đại ngàn chạm biển xanh” sẽ được tổ chức tại phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai vào tháng 3/2026. Lễ Bế mạc sẽ được tổ chức tại phường Pleiku, tỉnh Gia Lai vào cuối tháng 12/2026.

Trong chuỗi sự kiện của Tuần lễ Khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai năm 2026 (từ ngày 23/3 đến ngày 30/3/2026 tại các xã, phường trong tỉnh Gia Lai), đặc biệt diễn ra Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2026 diễn ra vào lúc 07h30 ngày 28/3/2026 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, số 01 Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai.

Theo thống kê tạm thời đến thời điểm hiện nay, tỉnh Gia Lai dự kiến trao Chủ trương đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 40 dự án thuộc lĩnh vực Công nghiệp; 16 dự án thuộc lĩnh vực Năng lượng; 13 dự án lĩnh vực Bất động sản, kinh tế đô thị; 17 dự án thuộc lĩnh vực Xây dựng hạ tầng; 14 dự án thuộc lĩnh vực Thương mại dịch vụ - du lịch; 22 dự án thuộc lĩnh vực Nông, lâm nghiệp và Thuỷ sản.

Tỉnh cũng dự kiến trao Biên bản ghi nhớ (MOU) cho 30 dự án thuộc lĩnh vực Công nghiệp; 7 dự án thuộc lĩnh vực Năng lượng; 17 dự án thuộc lĩnh vực Thương mại dịch vụ - du lịch; 16 dự án thuộc lĩnh vực Bất động sản, kinh tế đô thị; 29 dự án thuộc lĩnh vực Xây dựng hạ tầng; 4 dự án thuộc lĩnh vực Khoa học công nghệ; 12 dự án thuộc lĩnh vực Nông, lâm nghiệp và Thuỷ sản.

Đồng thời, trong chuỗi hoạt động xúc tiến đầu tư sẽ diễn ra các hoạt động như: Gian hàng xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch kết hợp trưng bày các sản phẩm OCOP của tỉnh; Diễn đàn phát triển kinh tế du lịch Gia Lai 2026; Chuỗi sự kiện Hội thảo Du lịch Hàng không Gia Lai năm 2026; Hội thảo Quốc tế về Cây Dược liệu và Hợp chất Thiên nhiên lần thứ hai (MPNP2026); Ký kết hợp tác với các tỉnh Nam Lào và các tỉnh Đông Bắc Campuchia; Đón tiếp các Đại sứ, Tổng Lãnh sự tham dự Chương trình “Du Xuân hữu nghị” nhân khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026…

Năm Du lịch Quốc gia 2026 Gia Lai

Bài liên quan

Gia Lai đăng cai năm Du lịch quốc gia 2026 với hơn 200 sự kiện trải dài suốt năm

Gia Lai đăng cai năm Du lịch quốc gia 2026 với hơn 200 sự kiện trải dài suốt năm

Gia Lai quảng bá du lịch, giới thiệu Năm Du lịch Quốc gia 2026 tại Hà Nội

Gia Lai quảng bá du lịch, giới thiệu Năm Du lịch Quốc gia 2026 tại Hà Nội

Gia Lai đăng cai năm Du lịch quốc gia 2026 với hơn 200 sự kiện trải dài suốt năm

Gia Lai đăng cai năm Du lịch quốc gia 2026 với hơn 200 sự kiện trải dài suốt năm

Gia Lai quảng bá du lịch, giới thiệu Năm Du lịch Quốc gia 2026 tại Hà Nội

Gia Lai quảng bá du lịch, giới thiệu Năm Du lịch Quốc gia 2026 tại Hà Nội

Bộ Khoa học và Công nghệ chúc mừng các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng trưởng thành từ ngành

Bộ Khoa học và Công nghệ chúc mừng các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng trưởng thành từ ngành

Có thể bạn quan tâm

Hà Nội bay thử UAV phục vụ quản lý Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026

Hà Nội bay thử UAV phục vụ quản lý Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026

Phần mềm - Ứng dụng
Ngày 5/3, chính quyền xã Hương Sơn (Hà Nội) phối hợp với Công ty TNHH MTV Ứng dụng kỹ thuật và Sản xuất (Tecapro – Bộ Quốc phòng) tổ chức bay thực nghiệm thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm nghiên cứu khả năng ứng dụng công nghệ trong công tác quản lý và tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương năm 2026.
8/3 và thông điệp

8/3 và thông điệp 'Give to Gain: Phụ nữ trong công nghệ, khi hiện diện tạo nên ảnh hưởng'

AI
Nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, bà Sujatha S Iyer, quản lý AI trong Bảo mật tại ManageEngine cho rằng: Trong ngành công nghệ, sự thăng tiến không chỉ đến từ năng lực mà còn từ mức độ hiện diện trong các cuộc thảo luận chiến lược. Khi phụ nữ được trao cơ hội tham gia vào các vấn đề như AI và an ninh mạng, doanh nghiệp sẽ có thêm động lực đổi mới và đội ngũ lãnh đạo mạnh mẽ hơn.
Cô giáo người Ơ Đu 24 tuổi ứng cử Quốc hội

Cô giáo người Ơ Đu 24 tuổi ứng cử Quốc hội

Cuộc sống số
Sinh ra trong gia đình nông dân tại bản Văng Môn, Nghệ An, cô giáo Lo Thị Bảo Vy lớn lên với những tháng ngày học nội trú xa nhà từ bậc tiểu học. Ở tuổi 24, cô trở thành người đầu tiên của dân tộc Ơ Đu, một trong những dân tộc ít người nhất Việt Nam với hơn 700 nhân khẩu, được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội.
BST UNIQLO U Xuân/ Hè 2026 chính thức ra mắt

BST UNIQLO U Xuân/ Hè 2026 chính thức ra mắt

Cuộc sống số
Đây là bộ sưu tập do bộ đôi giám đốc nghệ thuật Christophe Lemaire và Sarah-Linh Trần thiết kế.
Khả Như, Quang Tuấn, Doãn Quốc Đam cùng lộ diện trong phần tiền truyện nặng đô Quỷ Nhập Tràng 2

Khả Như, Quang Tuấn, Doãn Quốc Đam cùng lộ diện trong phần tiền truyện nặng đô Quỷ Nhập Tràng 2

Cuộc sống số
Quỷ Nhập Tràng 2 chính thức tung character poster, quy tụ dàn diễn viên thực lực từ điện ảnh đến truyền hình. Lấy bối cảnh xưởng vải cổ tại An Giang, phần tiền truyện không chỉ mở rộng câu chuyện gia tộc mà còn đẩy cao yếu tố tâm lý, nghiệp báo.
Xem thêm

Đọc nhiều

Đấu trường Danh Vọng Mùa Xuân 2026 chính thức khởi tranh với nhiều thay đổi mới

Đấu trường Danh Vọng Mùa Xuân 2026 chính thức khởi tranh với nhiều thay đổi mới

Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn Minh làm Bí thư Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật Việt Nam

Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn Minh làm Bí thư Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật Việt Nam

Chuyển đổi số năm 2026: Từ

Chuyển đổi số năm 2026: Từ 'số hóa' đến 'kiến tạo không gian phát triển mới'

Galaxy S26 Ultra hay S25 Ultra - 6 câu hỏi giúp bạn quyết định trước khi

Galaxy S26 Ultra hay S25 Ultra - 6 câu hỏi giúp bạn quyết định trước khi 'xuống tiền'

Gánh 79 tỷ USD nợ, Paramount vẫn thâu tóm Warner Bros. Discovery để đấu Netflix

Gánh 79 tỷ USD nợ, Paramount vẫn thâu tóm Warner Bros. Discovery để đấu Netflix

Editor'sChoice

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Nghệ An
Phan Thiết
Quảng Bình
Thừa Thiên Huế
Hà Giang
Hải Phòng
Khánh Hòa
Hà Nội

20°C

Cảm giác: 20°C
sương mờ
Thứ bảy, 07/03/2026 00:00
20°C
Thứ bảy, 07/03/2026 03:00
22°C
Thứ bảy, 07/03/2026 06:00
25°C
Thứ bảy, 07/03/2026 09:00
25°C
Thứ bảy, 07/03/2026 12:00
23°C
Thứ bảy, 07/03/2026 15:00
21°C
Thứ bảy, 07/03/2026 18:00
21°C
Thứ bảy, 07/03/2026 21:00
21°C
Chủ nhật, 08/03/2026 00:00
20°C
Chủ nhật, 08/03/2026 03:00
22°C
Chủ nhật, 08/03/2026 06:00
25°C
Chủ nhật, 08/03/2026 09:00
22°C
Chủ nhật, 08/03/2026 12:00
22°C
Chủ nhật, 08/03/2026 15:00
21°C
Chủ nhật, 08/03/2026 18:00
20°C
Chủ nhật, 08/03/2026 21:00
20°C
Thứ hai, 09/03/2026 00:00
20°C
Thứ hai, 09/03/2026 03:00
22°C
Thứ hai, 09/03/2026 06:00
26°C
Thứ hai, 09/03/2026 09:00
24°C
Thứ hai, 09/03/2026 12:00
23°C
Thứ hai, 09/03/2026 15:00
23°C
Thứ hai, 09/03/2026 18:00
18°C
Thứ hai, 09/03/2026 21:00
17°C
Thứ ba, 10/03/2026 00:00
17°C
Thứ ba, 10/03/2026 03:00
18°C
Thứ ba, 10/03/2026 06:00
18°C
Thứ ba, 10/03/2026 09:00
18°C
Thứ ba, 10/03/2026 12:00
18°C
Thứ ba, 10/03/2026 15:00
18°C
Thứ ba, 10/03/2026 18:00
18°C
Thứ ba, 10/03/2026 21:00
18°C
TP Hồ Chí Minh

26°C

Cảm giác: 27°C
mưa nhẹ
Thứ bảy, 07/03/2026 00:00
25°C
Thứ bảy, 07/03/2026 03:00
30°C
Thứ bảy, 07/03/2026 06:00
33°C
Thứ bảy, 07/03/2026 09:00
31°C
Thứ bảy, 07/03/2026 12:00
26°C
Thứ bảy, 07/03/2026 15:00
25°C
Thứ bảy, 07/03/2026 18:00
25°C
Thứ bảy, 07/03/2026 21:00
25°C
Chủ nhật, 08/03/2026 00:00
24°C
Chủ nhật, 08/03/2026 03:00
30°C
Chủ nhật, 08/03/2026 06:00
35°C
Chủ nhật, 08/03/2026 09:00
34°C
Chủ nhật, 08/03/2026 12:00
28°C
Chủ nhật, 08/03/2026 15:00
27°C
Chủ nhật, 08/03/2026 18:00
26°C
Chủ nhật, 08/03/2026 21:00
26°C
Thứ hai, 09/03/2026 00:00
26°C
Thứ hai, 09/03/2026 03:00
31°C
Thứ hai, 09/03/2026 06:00
35°C
Thứ hai, 09/03/2026 09:00
34°C
Thứ hai, 09/03/2026 12:00
29°C
Thứ hai, 09/03/2026 15:00
28°C
Thứ hai, 09/03/2026 18:00
27°C
Thứ hai, 09/03/2026 21:00
27°C
Thứ ba, 10/03/2026 00:00
27°C
Thứ ba, 10/03/2026 03:00
32°C
Thứ ba, 10/03/2026 06:00
36°C
Thứ ba, 10/03/2026 09:00
33°C
Thứ ba, 10/03/2026 12:00
30°C
Thứ ba, 10/03/2026 15:00
29°C
Thứ ba, 10/03/2026 18:00
27°C
Thứ ba, 10/03/2026 21:00
26°C
Đà Nẵng

22°C

Cảm giác: 23°C
mây cụm
Thứ bảy, 07/03/2026 00:00
24°C
Thứ bảy, 07/03/2026 03:00
24°C
Thứ bảy, 07/03/2026 06:00
24°C
Thứ bảy, 07/03/2026 09:00
24°C
Thứ bảy, 07/03/2026 12:00
23°C
Thứ bảy, 07/03/2026 15:00
23°C
Thứ bảy, 07/03/2026 18:00
23°C
Thứ bảy, 07/03/2026 21:00
23°C
Chủ nhật, 08/03/2026 00:00
23°C
Chủ nhật, 08/03/2026 03:00
24°C
Chủ nhật, 08/03/2026 06:00
24°C
Chủ nhật, 08/03/2026 09:00
24°C
Chủ nhật, 08/03/2026 12:00
23°C
Chủ nhật, 08/03/2026 15:00
23°C
Chủ nhật, 08/03/2026 18:00
23°C
Chủ nhật, 08/03/2026 21:00
23°C
Thứ hai, 09/03/2026 00:00
24°C
Thứ hai, 09/03/2026 03:00
24°C
Thứ hai, 09/03/2026 06:00
25°C
Thứ hai, 09/03/2026 09:00
24°C
Thứ hai, 09/03/2026 12:00
23°C
Thứ hai, 09/03/2026 15:00
24°C
Thứ hai, 09/03/2026 18:00
23°C
Thứ hai, 09/03/2026 21:00
23°C
Thứ ba, 10/03/2026 00:00
23°C
Thứ ba, 10/03/2026 03:00
24°C
Thứ ba, 10/03/2026 06:00
24°C
Thứ ba, 10/03/2026 09:00
24°C
Thứ ba, 10/03/2026 12:00
23°C
Thứ ba, 10/03/2026 15:00
23°C
Thứ ba, 10/03/2026 18:00
23°C
Thứ ba, 10/03/2026 21:00
23°C
Nghệ An

17°C

Cảm giác: 18°C
mây đen u ám
Thứ bảy, 07/03/2026 00:00
17°C
Thứ bảy, 07/03/2026 03:00
21°C
Thứ bảy, 07/03/2026 06:00
22°C
Thứ bảy, 07/03/2026 09:00
24°C
Thứ bảy, 07/03/2026 12:00
19°C
Thứ bảy, 07/03/2026 15:00
17°C
Thứ bảy, 07/03/2026 18:00
16°C
Thứ bảy, 07/03/2026 21:00
16°C
Chủ nhật, 08/03/2026 00:00
17°C
Chủ nhật, 08/03/2026 03:00
24°C
Chủ nhật, 08/03/2026 06:00
26°C
Chủ nhật, 08/03/2026 09:00
24°C
Chủ nhật, 08/03/2026 12:00
19°C
Chủ nhật, 08/03/2026 15:00
19°C
Chủ nhật, 08/03/2026 18:00
19°C
Chủ nhật, 08/03/2026 21:00
19°C
Thứ hai, 09/03/2026 00:00
19°C
Thứ hai, 09/03/2026 03:00
22°C
Thứ hai, 09/03/2026 06:00
23°C
Thứ hai, 09/03/2026 09:00
25°C
Thứ hai, 09/03/2026 12:00
20°C
Thứ hai, 09/03/2026 15:00
19°C
Thứ hai, 09/03/2026 18:00
18°C
Thứ hai, 09/03/2026 21:00
18°C
Thứ ba, 10/03/2026 00:00
18°C
Thứ ba, 10/03/2026 03:00
20°C
Thứ ba, 10/03/2026 06:00
19°C
Thứ ba, 10/03/2026 09:00
19°C
Thứ ba, 10/03/2026 12:00
17°C
Thứ ba, 10/03/2026 15:00
17°C
Thứ ba, 10/03/2026 18:00
16°C
Thứ ba, 10/03/2026 21:00
16°C
Phan Thiết

24°C

Cảm giác: 24°C
mây cụm
Thứ bảy, 07/03/2026 00:00
24°C
Thứ bảy, 07/03/2026 03:00
30°C
Thứ bảy, 07/03/2026 06:00
31°C
Thứ bảy, 07/03/2026 09:00
29°C
Thứ bảy, 07/03/2026 12:00
26°C
Thứ bảy, 07/03/2026 15:00
25°C
Thứ bảy, 07/03/2026 18:00
24°C
Thứ bảy, 07/03/2026 21:00
23°C
Chủ nhật, 08/03/2026 00:00
25°C
Chủ nhật, 08/03/2026 03:00
30°C
Chủ nhật, 08/03/2026 06:00
31°C
Chủ nhật, 08/03/2026 09:00
29°C
Chủ nhật, 08/03/2026 12:00
26°C
Chủ nhật, 08/03/2026 15:00
25°C
Chủ nhật, 08/03/2026 18:00
24°C
Chủ nhật, 08/03/2026 21:00
24°C
Thứ hai, 09/03/2026 00:00
25°C
Thứ hai, 09/03/2026 03:00
31°C
Thứ hai, 09/03/2026 06:00
31°C
Thứ hai, 09/03/2026 09:00
29°C
Thứ hai, 09/03/2026 12:00
27°C
Thứ hai, 09/03/2026 15:00
25°C
Thứ hai, 09/03/2026 18:00
24°C
Thứ hai, 09/03/2026 21:00
23°C
Thứ ba, 10/03/2026 00:00
25°C
Thứ ba, 10/03/2026 03:00
31°C
Thứ ba, 10/03/2026 06:00
32°C
Thứ ba, 10/03/2026 09:00
30°C
Thứ ba, 10/03/2026 12:00
27°C
Thứ ba, 10/03/2026 15:00
26°C
Thứ ba, 10/03/2026 18:00
24°C
Thứ ba, 10/03/2026 21:00
23°C
Quảng Bình

17°C

Cảm giác: 18°C
mây đen u ám
Thứ bảy, 07/03/2026 00:00
17°C
Thứ bảy, 07/03/2026 03:00
19°C
Thứ bảy, 07/03/2026 06:00
20°C
Thứ bảy, 07/03/2026 09:00
20°C
Thứ bảy, 07/03/2026 12:00
17°C
Thứ bảy, 07/03/2026 15:00
17°C
Thứ bảy, 07/03/2026 18:00
17°C
Thứ bảy, 07/03/2026 21:00
17°C
Chủ nhật, 08/03/2026 00:00
18°C
Chủ nhật, 08/03/2026 03:00
23°C
Chủ nhật, 08/03/2026 06:00
24°C
Chủ nhật, 08/03/2026 09:00
22°C
Chủ nhật, 08/03/2026 12:00
18°C
Chủ nhật, 08/03/2026 15:00
18°C
Chủ nhật, 08/03/2026 18:00
18°C
Chủ nhật, 08/03/2026 21:00
18°C
Thứ hai, 09/03/2026 00:00
18°C
Thứ hai, 09/03/2026 03:00
22°C
Thứ hai, 09/03/2026 06:00
22°C
Thứ hai, 09/03/2026 09:00
21°C
Thứ hai, 09/03/2026 12:00
18°C
Thứ hai, 09/03/2026 15:00
18°C
Thứ hai, 09/03/2026 18:00
18°C
Thứ hai, 09/03/2026 21:00
17°C
Thứ ba, 10/03/2026 00:00
18°C
Thứ ba, 10/03/2026 03:00
22°C
Thứ ba, 10/03/2026 06:00
19°C
Thứ ba, 10/03/2026 09:00
18°C
Thứ ba, 10/03/2026 12:00
17°C
Thứ ba, 10/03/2026 15:00
17°C
Thứ ba, 10/03/2026 18:00
16°C
Thứ ba, 10/03/2026 21:00
16°C
Thừa Thiên Huế

21°C

Cảm giác: 21°C
mưa nhẹ
Thứ bảy, 07/03/2026 00:00
19°C
Thứ bảy, 07/03/2026 03:00
26°C
Thứ bảy, 07/03/2026 06:00
26°C
Thứ bảy, 07/03/2026 09:00
25°C
Thứ bảy, 07/03/2026 12:00
20°C
Thứ bảy, 07/03/2026 15:00
19°C
Thứ bảy, 07/03/2026 18:00
18°C
Thứ bảy, 07/03/2026 21:00
17°C
Chủ nhật, 08/03/2026 00:00
18°C
Chủ nhật, 08/03/2026 03:00
27°C
Chủ nhật, 08/03/2026 06:00
26°C
Chủ nhật, 08/03/2026 09:00
25°C
Chủ nhật, 08/03/2026 12:00
21°C
Chủ nhật, 08/03/2026 15:00
20°C
Chủ nhật, 08/03/2026 18:00
18°C
Chủ nhật, 08/03/2026 21:00
19°C
Thứ hai, 09/03/2026 00:00
20°C
Thứ hai, 09/03/2026 03:00
26°C
Thứ hai, 09/03/2026 06:00
26°C
Thứ hai, 09/03/2026 09:00
25°C
Thứ hai, 09/03/2026 12:00
20°C
Thứ hai, 09/03/2026 15:00
20°C
Thứ hai, 09/03/2026 18:00
20°C
Thứ hai, 09/03/2026 21:00
20°C
Thứ ba, 10/03/2026 00:00
21°C
Thứ ba, 10/03/2026 03:00
24°C
Thứ ba, 10/03/2026 06:00
24°C
Thứ ba, 10/03/2026 09:00
23°C
Thứ ba, 10/03/2026 12:00
20°C
Thứ ba, 10/03/2026 15:00
20°C
Thứ ba, 10/03/2026 18:00
19°C
Thứ ba, 10/03/2026 21:00
19°C
Hà Giang

18°C

Cảm giác: 19°C
mây đen u ám
Thứ bảy, 07/03/2026 00:00
20°C
Thứ bảy, 07/03/2026 03:00
20°C
Thứ bảy, 07/03/2026 06:00
20°C
Thứ bảy, 07/03/2026 09:00
20°C
Thứ bảy, 07/03/2026 12:00
19°C
Thứ bảy, 07/03/2026 15:00
19°C
Thứ bảy, 07/03/2026 18:00
19°C
Thứ bảy, 07/03/2026 21:00
19°C
Chủ nhật, 08/03/2026 00:00
18°C
Chủ nhật, 08/03/2026 03:00
19°C
Chủ nhật, 08/03/2026 06:00
19°C
Chủ nhật, 08/03/2026 09:00
19°C
Chủ nhật, 08/03/2026 12:00
19°C
Chủ nhật, 08/03/2026 15:00
19°C
Chủ nhật, 08/03/2026 18:00
19°C
Chủ nhật, 08/03/2026 21:00
19°C
Thứ hai, 09/03/2026 00:00
19°C
Thứ hai, 09/03/2026 03:00
19°C
Thứ hai, 09/03/2026 06:00
20°C
Thứ hai, 09/03/2026 09:00
19°C
Thứ hai, 09/03/2026 12:00
19°C
Thứ hai, 09/03/2026 15:00
18°C
Thứ hai, 09/03/2026 18:00
18°C
Thứ hai, 09/03/2026 21:00
16°C
Thứ ba, 10/03/2026 00:00
16°C
Thứ ba, 10/03/2026 03:00
17°C
Thứ ba, 10/03/2026 06:00
18°C
Thứ ba, 10/03/2026 09:00
18°C
Thứ ba, 10/03/2026 12:00
17°C
Thứ ba, 10/03/2026 15:00
17°C
Thứ ba, 10/03/2026 18:00
16°C
Thứ ba, 10/03/2026 21:00
16°C
Hải Phòng

20°C

Cảm giác: 20°C
mây đen u ám
Thứ bảy, 07/03/2026 00:00
20°C
Thứ bảy, 07/03/2026 03:00
23°C
Thứ bảy, 07/03/2026 06:00
26°C
Thứ bảy, 07/03/2026 09:00
24°C
Thứ bảy, 07/03/2026 12:00
21°C
Thứ bảy, 07/03/2026 15:00
21°C
Thứ bảy, 07/03/2026 18:00
21°C
Thứ bảy, 07/03/2026 21:00
21°C
Chủ nhật, 08/03/2026 00:00
21°C
Chủ nhật, 08/03/2026 03:00
22°C
Chủ nhật, 08/03/2026 06:00
22°C
Chủ nhật, 08/03/2026 09:00
23°C
Chủ nhật, 08/03/2026 12:00
21°C
Chủ nhật, 08/03/2026 15:00
20°C
Chủ nhật, 08/03/2026 18:00
20°C
Chủ nhật, 08/03/2026 21:00
20°C
Thứ hai, 09/03/2026 00:00
20°C
Thứ hai, 09/03/2026 03:00
23°C
Thứ hai, 09/03/2026 06:00
25°C
Thứ hai, 09/03/2026 09:00
25°C
Thứ hai, 09/03/2026 12:00
22°C
Thứ hai, 09/03/2026 15:00
22°C
Thứ hai, 09/03/2026 18:00
22°C
Thứ hai, 09/03/2026 21:00
20°C
Thứ ba, 10/03/2026 00:00
20°C
Thứ ba, 10/03/2026 03:00
21°C
Thứ ba, 10/03/2026 06:00
22°C
Thứ ba, 10/03/2026 09:00
23°C
Thứ ba, 10/03/2026 12:00
20°C
Thứ ba, 10/03/2026 15:00
18°C
Thứ ba, 10/03/2026 18:00
18°C
Thứ ba, 10/03/2026 21:00
18°C
Khánh Hòa

23°C

Cảm giác: 24°C
bầu trời quang đãng
Thứ bảy, 07/03/2026 00:00
22°C
Thứ bảy, 07/03/2026 03:00
29°C
Thứ bảy, 07/03/2026 06:00
30°C
Thứ bảy, 07/03/2026 09:00
29°C
Thứ bảy, 07/03/2026 12:00
22°C
Thứ bảy, 07/03/2026 15:00
21°C
Thứ bảy, 07/03/2026 18:00
20°C
Thứ bảy, 07/03/2026 21:00
19°C
Chủ nhật, 08/03/2026 00:00
22°C
Chủ nhật, 08/03/2026 03:00
30°C
Chủ nhật, 08/03/2026 06:00
31°C
Chủ nhật, 08/03/2026 09:00
29°C
Chủ nhật, 08/03/2026 12:00
23°C
Chủ nhật, 08/03/2026 15:00
21°C
Chủ nhật, 08/03/2026 18:00
21°C
Chủ nhật, 08/03/2026 21:00
20°C
Thứ hai, 09/03/2026 00:00
23°C
Thứ hai, 09/03/2026 03:00
31°C
Thứ hai, 09/03/2026 06:00
32°C
Thứ hai, 09/03/2026 09:00
30°C
Thứ hai, 09/03/2026 12:00
23°C
Thứ hai, 09/03/2026 15:00
22°C
Thứ hai, 09/03/2026 18:00
21°C
Thứ hai, 09/03/2026 21:00
21°C
Thứ ba, 10/03/2026 00:00
23°C
Thứ ba, 10/03/2026 03:00
28°C
Thứ ba, 10/03/2026 06:00
27°C
Thứ ba, 10/03/2026 09:00
27°C
Thứ ba, 10/03/2026 12:00
22°C
Thứ ba, 10/03/2026 15:00
22°C
Thứ ba, 10/03/2026 18:00
21°C
Thứ ba, 10/03/2026 21:00
20°C

Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 18,170 18,470
Kim TT/AVPL 18,175 18,480
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 18,170 18,470
Nguyên Liệu 99.99 17,550 17,750
Nguyên Liệu 99.9 17,500 17,700
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 18,050 18,450
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 18,000 18,400
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 17,930 18,380
Cập nhật: 06/03/2026 05:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 181,700 184,700
Hà Nội - PNJ 181,700 184,700
Đà Nẵng - PNJ 181,700 184,700
Miền Tây - PNJ 181,700 184,700
Tây Nguyên - PNJ 181,700 184,700
Đông Nam Bộ - PNJ 181,700 184,700
Cập nhật: 06/03/2026 05:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 18,170 18,470
Miếng SJC Nghệ An 18,170 18,470
Miếng SJC Thái Bình 18,170 18,470
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 18,170 18,470
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 18,170 18,470
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 18,170 18,470
NL 99.90 17,420
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 17,450
Trang sức 99.9 17,660 18,360
Trang sức 99.99 17,670 18,370
Cập nhật: 06/03/2026 05:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,817 1,847
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,817 18,472
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,817 18,473
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,814 1,844
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,814 1,845
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,794 1,829
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 174,589 181,089
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 128,439 137,339
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 115,634 124,534
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 10,283 11,173
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 97,891 106,791
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 67,527 76,427
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,817 1,847
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,817 1,847
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,817 1,847
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,817 1,847
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,817 1,847
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,817 1,847
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,817 1,847
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,817 1,847
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,817 1,847
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,817 1,847
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,817 1,847
Cập nhật: 06/03/2026 05:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 17944 18218 18798
CAD 18684 18962 19579
CHF 33022 33408 34060
CNY 0 3470 3830
EUR 29856 30128 31159
GBP 34227 34618 35557
HKD 0 3222 3424
JPY 160 164 170
KRW 0 16 18
NZD 0 15221 15812
SGD 20005 20288 20821
THB 745 809 862
USD (1,2) 25960 0 0
USD (5,10,20) 26000 0 0
USD (50,100) 26029 26048 26307
Cập nhật: 06/03/2026 05:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,017 26,017 26,307
USD(1-2-5) 24,977 - -
USD(10-20) 24,977 - -
EUR 29,952 29,976 31,201
JPY 163.55 163.84 171.18
GBP 34,475 34,568 35,481
AUD 18,152 18,218 18,741
CAD 18,858 18,919 19,512
CHF 33,192 33,295 34,081
SGD 20,107 20,170 20,856
CNY - 3,748 3,858
HKD 3,299 3,309 3,400
KRW 16.51 17.22 18.53
THB 789.74 799.49 853.84
NZD 15,195 15,336 15,737
SEK - 2,798 2,887
DKK - 4,005 4,132
NOK - 2,672 2,758
LAK - 0.94 1.3
MYR 6,215.48 - 6,994.39
TWD 747.14 - 901.98
SAR - 6,876.79 7,219.6
KWD - 83,460 88,493
Cập nhật: 06/03/2026 05:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 25,977 26,007 26,307
EUR 29,919 30,039 31,214
GBP 34,427 34,565 35,566
HKD 3,282 3,295 3,410
CHF 33,058 33,191 34,120
JPY 163.27 163.93 171.37
AUD 18,197 18,270 18,860
SGD 20,203 20,284 20,866
THB 811 814 850
CAD 18,860 18,936 19,512
NZD 15,317 15,851
KRW 17.26 18.83
Cập nhật: 06/03/2026 05:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26133 26133 26307
AUD 18122 18222 19150
CAD 18865 18965 19982
CHF 33250 33280 34863
CNY 0 3770.2 0
CZK 0 1210 0
DKK 0 4090 0
EUR 30021 30051 31778
GBP 34505 34555 36316
HKD 0 3345 0
JPY 163.35 163.85 174.4
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17.3 0
LAK 0 1.172 0
MYR 0 6840 0
NOK 0 2735 0
NZD 0 15324 0
PHP 0 410 0
SEK 0 2850 0
SGD 20168 20298 21019
THB 0 774.4 0
TWD 0 820 0
SJC 9999 18170000 18170000 18470000
SBJ 16000000 16000000 18470000
Cập nhật: 06/03/2026 05:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,048 26,098 26,307
USD20 26,030 26,098 26,307
USD1 23,803 26,098 26,307
AUD 18,097 18,197 19,312
EUR 30,087 30,087 31,504
CAD 18,783 18,883 20,196
SGD 20,202 20,352 20,923
JPY 163.63 165.13 171.5
GBP 34,328 34,678 35,544
XAU 18,168,000 0 0
CNY 0 3,650 0
THB 0 807 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 06/03/2026 05:00

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
ASUS ra mắt loạt máy tính để bàn ASUS V501 Series mới

ASUS ra mắt loạt máy tính để bàn ASUS V501 Series mới

Thị trường smartphone 2026 giảm 7%, riêng phân khúc cao cấp tăng 4%

Thị trường smartphone 2026 giảm 7%, riêng phân khúc cao cấp tăng 4%

MacBook Neo 15 triệu đồng: chip A18 Pro bước lên laptop và chiến lược phổ cập AI của Apple

MacBook Neo 15 triệu đồng: chip A18 Pro bước lên laptop và chiến lược phổ cập AI của Apple

OPPO Find X9 Ultra ra mắt toàn cầu tại MWC 2026

OPPO Find X9 Ultra ra mắt toàn cầu tại MWC 2026

Công nghệ số

AI Blockchain Fintech Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
Hà Nội bay thử UAV phục vụ quản lý Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026

Hà Nội bay thử UAV phục vụ quản lý Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026

8/3 và thông điệp

8/3 và thông điệp 'Give to Gain: Phụ nữ trong công nghệ, khi hiện diện tạo nên ảnh hưởng'

Việt Nam dự kiến giải phóng băng tần 600 MHz từ truyền hình để triển khai 5G

Việt Nam dự kiến giải phóng băng tần 600 MHz từ truyền hình để triển khai 5G

Google Tasks đang trở thành mô hình lừa đảo mới của nhóm tội phạm doanh nghiệp

Google Tasks đang trở thành mô hình lừa đảo mới của nhóm tội phạm doanh nghiệp

Khoa học

Phát minh khoa học Công trình khoa học Vũ trụ - Thiên văn
SpaceX điều chỉnh chiến lược: Ưu tiên xây dựng thành phố tự phát triển trên Mặt Trăng

SpaceX điều chỉnh chiến lược: Ưu tiên xây dựng thành phố tự phát triển trên Mặt Trăng

Khám phá công nghệ giúp tàu ngầm diesel ẩn mình dưới nước

Khám phá công nghệ giúp tàu ngầm diesel ẩn mình dưới nước

Kính viễn vọng Hubble có thể rơi xuống Trái Đất sớm hơn dự kiến

Kính viễn vọng Hubble có thể rơi xuống Trái Đất sớm hơn dự kiến

Chất thải asen độc hại có thể trở thành nguyên liệu sản xuất chip

Chất thải asen độc hại có thể trở thành nguyên liệu sản xuất chip

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
Samsung đặt mục tiêu chuyển toàn bộ nhà máy sang mô hình AI tự chủ vào 2030

Samsung đặt mục tiêu chuyển toàn bộ nhà máy sang mô hình AI tự chủ vào 2030

CES 2026: Khi

CES 2026: Khi 'trí tuệ vật lý' đánh thức những giấc mơ lười biếng của loài người

Chuyển đổi số năm 2026: Từ

Chuyển đổi số năm 2026: Từ 'số hóa' đến 'kiến tạo không gian phát triển mới'

Giáo dục số định hình công dân đô thị thông minh Việt Nam

Giáo dục số định hình công dân đô thị thông minh Việt Nam

Kinh tế số

Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử
Lĩnh vực tín dụng tư nhân đối mặt với làn sóng rút vốn mạnh mẽ từ các nhà đầu tư

Lĩnh vực tín dụng tư nhân đối mặt với làn sóng rút vốn mạnh mẽ từ các nhà đầu tư

Thị trường smartphone 2026 giảm 7%, riêng phân khúc cao cấp tăng 4%

Thị trường smartphone 2026 giảm 7%, riêng phân khúc cao cấp tăng 4%

MiniMax lỗ 250 triệu USD nhưng giữ hơn 1 tỷ USD tiền mặt

MiniMax lỗ 250 triệu USD nhưng giữ hơn 1 tỷ USD tiền mặt

Elon Musk quyết tất toán 17,5 tỷ USD nợ: Tín hiệu SpaceX chuẩn bị lên sàn

Elon Musk quyết tất toán 17,5 tỷ USD nợ: Tín hiệu SpaceX chuẩn bị lên sàn

Doanh nghiệp số

Kết nối sáng tạo Khởi nghiệp Nhân lực số
Viettel High Tech mở rộng hợp tác phát triển 6G cùng hàng loạt đối tác toàn cầu

Viettel High Tech mở rộng hợp tác phát triển 6G cùng hàng loạt đối tác toàn cầu

Paramount và Warner Bros. Discovery (WBD) chuẩn bị sáp nhập với thương vụ trị giá 110 tỷ USD

Paramount và Warner Bros. Discovery (WBD) chuẩn bị sáp nhập với thương vụ trị giá 110 tỷ USD

Càng bị cô lập, startup AI Trung Quốc càng tiến xa hơn ra thế giới

Càng bị cô lập, startup AI Trung Quốc càng tiến xa hơn ra thế giới

5 tập đoàn viễn thông rót 37,5 triệu USD lập Syntelligence AI

5 tập đoàn viễn thông rót 37,5 triệu USD lập Syntelligence AI

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm

'Thốc ga' kiểm tra khí thải xe diesel: Khi nào chủ xe thực sự cần lo cho động cơ?

Xiaomi Vision GT gây chú ý tại MWC 2026, siêu xe điện bước ra từ Gran Turismo 7

Xiaomi Vision GT gây chú ý tại MWC 2026, siêu xe điện bước ra từ Gran Turismo 7

Volvo XC90 Ultra B5 mở đặt cọc tại Việt Nam với mức giá thấp hơn bản xe cũ

Volvo XC90 Ultra B5 mở đặt cọc tại Việt Nam với mức giá thấp hơn bản xe cũ

VinFast chính thức nhận đặt cọc hai mẫu xe máy điện đổi pin Feliz II và Viper

VinFast chính thức nhận đặt cọc hai mẫu xe máy điện đổi pin Feliz II và Viper

Gaming

Game news Esports Thiết bị chơi Game
Indonesia ra mắt nền tảng nhằm chống lại tình trạng nghiện game

Indonesia ra mắt nền tảng nhằm chống lại tình trạng nghiện game

Đội tuyển eFootball Việt Nam tham dự FIFAe World Cup 2026

Đội tuyển eFootball Việt Nam tham dự FIFAe World Cup 2026

Lenovo gây ấn tượng mạnh tại MWC 2026 với loạt sản phẩm mới

Lenovo gây ấn tượng mạnh tại MWC 2026 với loạt sản phẩm mới

Team Secret Whales vô địch LCP, trở thành đại diện Việt Nam đầu tiên vô địch khu vực

Team Secret Whales vô địch LCP, trở thành đại diện Việt Nam đầu tiên vô địch khu vực