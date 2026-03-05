'Đại ngàn chạm biển xanh': Gia Lai viết câu chuyện du lịch mới

Đây là thông tin được UBND tỉnh Gia Lai đưa ra tại cuộc họp báo quốc tế về Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 do tỉnh Gia Lai phối hợp với Bộ Ngoại giao tổ chức vào chiều ngày 5/3/2026, tại Trung tâm Hội nghị quốc tế 37 Hùng Vương, Hà Nội.

Trung tâm kết nối vùng Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung Bộ

Phát biểu tại cuộc họp báo, bà Nguyễn Thị Thanh Lịch - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho biết, năm 2026 có ý nghĩa quan trọng, là năm đầu của Đề án phát triển Du lịch giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn 2045 đưa Gia Lai bước vào giai đoạn phát triển mới. Trong đó xác định du lịch là một trong 5 trụ cột phát triển kinh tế của tỉnh, mục tiêu đến năm 2030 sẽ đón 18,5 triệu lượt khách/năm, trong đó, có hơn 1 triệu lượt khách quốc tế.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch phát biểu tại họp báo. Ảnh Lê Phú

Theo Thứ trưởng Ngoại giao Ngô Lê Văn, trong chiến lược ngoại giao văn hoá và quảng bá hình ảnh quốc gia, du lịch luôn được coi là một yếu tố rất quan trọng giúp lan toả rộng rãi, tăng cường hiểu biết, kết nối giữa Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Tỉnh Gia Lai đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2026 theo Quyết định số 199/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Đề án tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2026, ban hành ngày 29/1/2026.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, Sau sáp nhập với tỉnh Bình Định thành tỉnh Gia Lai (mới); tỉnh Gia Lai nằm ở trung tâm kết nối vùng Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung Bộ, là tỉnh có diện tích lớn thứ hai cả nước với diện tích hơn 21.500 km², dân số khoảng 3,5 triệu người (sau tỉnh Lâm Đồng) đất, rừng, biển, khoáng sản và du lịch đã và đang là một lợi thế rất thuận lợi tạo đà cho Gia Lai phát triển bền vững.

Gia Lai là cửa ngõ kết nối cảng biển Quy Nhơn với cao nguyên Pleiku và cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh; hệ thống kết cấu hạ tầng tương đối hoàn chỉnh: có 2 sân bay, cảng biển và cửa khẩu quốc tế, có các trục giao thông xuyên vùng, xuyên quốc gia… Tỉnh đang đặt ra mục tiêu hoàn thiện và đưa vào khai thác thương mại đường cất hạ cánh số 2 Cảng Hàng không Phù Cát trong tháng 7/2020 để đón các chuyến bay quốc tế.

Quang cảnh họp báo. Ảnh Lê Phú

Tỉnh có cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ của núi rừng với nét duyên dáng của vùng biển đảo và sở hữu các giá trị sinh thái - văn hóa nổi bật tiêu biểu như: Biển Hồ, núi lửa Chư Đăng Ya, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh - Vườn di sản ASEAN cùng Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên - di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại được UNESCO ghi danh năm 2005; hệ thống di tích văn hóa Chăm Pa, Nghệ thuật Bài chòi được UNESCO ghi danh năm 2017, hát bội, võ cổ truyền Bình Định và bờ biển dài 134 km với các danh thắng nổi tiếng như Vịnh Quy Nhơn, Kỳ Co, Eo Gió, Cù Lao Xanh, Đầm Thị Nại…

Khẳng định thương hiệu du lịch và đầu tư của Gia Lai

Quy mô và tính chất của các hoạt động của Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 là một chuỗi chương trình kéo dài cả năm, được chuẩn bị công phu với các hoạt động chính:

Quý I: Gia Lai - Ngày mới, khởi động bằng chuỗi các sự kiện ý nghĩa như công bố năm du lịch quốc gia, chương trình Countdown “Gia Lai - Chào năm mới 2026” gắn với lễ đón chuyến bay đầu tiên; chuỗi hoạt động Tết Gia Lai - Xuân Bính Ngọ 2026…

Quý II: Gia Lai - Điểm đến kỳ thú, là giai đoạn cao điểm với Lễ Khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2026; các hoạt động hướng tới mục tiêu quảng bá hình ảnh điểm đến, tăng cường kết nối, thu hút đầu tư và thúc đẩy phát triển du lịch theo hướng chuyên nghiệp, bền vững.

Quý III: Gia Lai - Trải nghiệm miền đất võ, các hoạt động tiếp tục sôi động với Lễ hội Du lịch hè “Gia Lai - Điểm đến kỳ thú”; Giải chạy quốc tế VnExpress Marathon 2026; Liên hoan phim Cánh Diều Vàng…, qua đó đa dạng hóa sản phẩm, thu hút khách du lịch trong mùa cao điểm.

Bộ nhận diện Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

Quý IV: Gia Lai - Chạm nhịp cồng chiêng, chạm hồn Tây Nguyên, tập trung các sự kiện mang đậm bản sắc văn hóa như: Festival quốc tế Cồng chiêng Tây Nguyên; Tuần lễ Hoa dã quỳ - Núi lửa Chư Đăng Ya; Lễ Bế mạc Năm Du lịch quốc gia 2026…, tạo dấu ấn tổng kết và khẳng định thương hiệu du lịch Gia Lai.

Lễ Khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 với chủ đề “Đại ngàn chạm biển xanh” sẽ được tổ chức tại phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai vào tháng 3/2026. Lễ Bế mạc sẽ được tổ chức tại phường Pleiku, tỉnh Gia Lai vào cuối tháng 12/2026.

Trong chuỗi sự kiện của Tuần lễ Khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai năm 2026 (từ ngày 23/3 đến ngày 30/3/2026 tại các xã, phường trong tỉnh Gia Lai), đặc biệt diễn ra Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2026 diễn ra vào lúc 07h30 ngày 28/3/2026 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, số 01 Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai.

Theo thống kê tạm thời đến thời điểm hiện nay, tỉnh Gia Lai dự kiến trao Chủ trương đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 40 dự án thuộc lĩnh vực Công nghiệp; 16 dự án thuộc lĩnh vực Năng lượng; 13 dự án lĩnh vực Bất động sản, kinh tế đô thị; 17 dự án thuộc lĩnh vực Xây dựng hạ tầng; 14 dự án thuộc lĩnh vực Thương mại dịch vụ - du lịch; 22 dự án thuộc lĩnh vực Nông, lâm nghiệp và Thuỷ sản.

Tỉnh cũng dự kiến trao Biên bản ghi nhớ (MOU) cho 30 dự án thuộc lĩnh vực Công nghiệp; 7 dự án thuộc lĩnh vực Năng lượng; 17 dự án thuộc lĩnh vực Thương mại dịch vụ - du lịch; 16 dự án thuộc lĩnh vực Bất động sản, kinh tế đô thị; 29 dự án thuộc lĩnh vực Xây dựng hạ tầng; 4 dự án thuộc lĩnh vực Khoa học công nghệ; 12 dự án thuộc lĩnh vực Nông, lâm nghiệp và Thuỷ sản.

Đồng thời, trong chuỗi hoạt động xúc tiến đầu tư sẽ diễn ra các hoạt động như: Gian hàng xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch kết hợp trưng bày các sản phẩm OCOP của tỉnh; Diễn đàn phát triển kinh tế du lịch Gia Lai 2026; Chuỗi sự kiện Hội thảo Du lịch Hàng không Gia Lai năm 2026; Hội thảo Quốc tế về Cây Dược liệu và Hợp chất Thiên nhiên lần thứ hai (MPNP2026); Ký kết hợp tác với các tỉnh Nam Lào và các tỉnh Đông Bắc Campuchia; Đón tiếp các Đại sứ, Tổng Lãnh sự tham dự Chương trình “Du Xuân hữu nghị” nhân khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026…