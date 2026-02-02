Gia Lai quảng bá du lịch, giới thiệu Năm Du lịch Quốc gia 2026 tại Hà Nội

Sự kiện do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai phối hợp với Sở Du lịch TP Hà Nội tổ chức trong khuôn khổ chương trình “Du lịch Hà Nội chào 2026 – Get on Hanoi 2026”, nhằm tăng cường kết nối, xúc tiến và quảng bá du lịch Gia Lai tại thị trường Hà Nội và các tỉnh phía Bắc.

Tại chương trình, ban tổ chức đã giới thiệu và hướng dẫn du khách trải nghiệm nhiều hoạt động văn hóa đặc trưng như không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên; tuồng và võ thuật Bình Định; các ngành nghề thủ công mỹ nghệ; nhạc cụ truyền thống của các dân tộc Tây Nguyên. Bên cạnh đó, du khách còn được tìm hiểu các sản phẩm OCOP tiêu biểu, đặc sản địa phương và thưởng thức, trải nghiệm cà phê đặc sản Gia Lai.

Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phát biểu tại sự kiện.

Chương trình cũng giới thiệu các hoạt động, sự kiện tiêu biểu trong khuôn khổ Năm Du lịch Quốc gia tại Gia Lai, qua đó quảng bá tiềm năng, thế mạnh và các sản phẩm du lịch đặc trưng của địa phương.

Phát biểu tại sự kiện, bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, cho biết việc Gia Lai được lựa chọn đăng cai Năm Du lịch Quốc gia 2026 là niềm vinh dự lớn, đồng thời là sự ghi nhận của Trung ương đối với tiềm năng, lợi thế và những nỗ lực của tỉnh trong quá trình phát triển du lịch. Đây cũng là trách nhiệm lớn, đòi hỏi sự chuẩn bị đồng bộ, bài bản, với tư duy đổi mới và cách làm sáng tạo.

Giám đốc Sở Du lịch TP Hà Nội Đặng Hương Giang phát biểu tại lễ khai mạc.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, “Ngày Gia Lai tại Hà Nội” là minh chứng sinh động cho tinh thần chủ động kết nối, xúc tiến và quảng bá hình ảnh địa phương, đồng thời gửi đi thông điệp về một Gia Lai năng động, thân thiện, giàu bản sắc, sẵn sàng hội nhập và đón chào du khách trong nước, quốc tế trên hành trình hướng tới Năm Du lịch Quốc gia 2026.

Đánh giá về sự kiện, bà Đặng Hương Giang, Giám đốc Sở Du lịch TP Hà Nội, cho rằng “Ngày Gia Lai tại Hà Nội” là điểm nhấn quan trọng, góp phần đưa hình ảnh Gia Lai đến gần hơn với người dân, du khách và cộng đồng doanh nghiệp du lịch Thủ đô.

Sở Du lịch Hà Nội sẵn sàng phối hợp cùng tỉnh Gia Lai xây dựng các tour, tuyến du lịch văn hóa, sinh thái, nghỉ dưỡng và trải nghiệm, kết nối Hà Nội với Gia Lai và các tỉnh khu vực Nam Trung Bộ – Tây Nguyên, tạo thêm giá trị gia tăng cho sản phẩm du lịch địa phương.

Giới thiệu các đặc trưng văn hóa Gia Lai tại Hà Nội.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Trong khuôn khổ chương trình, nhiều hoạt động trải nghiệm văn hóa truyền thống đã thu hút sự quan tâm của du khách. Tại gian hàng mặt nạ hát bội, nghệ nhân Trần Ngọc Vân (Gia Lai) đã giới thiệu về nguồn gốc, quá trình phát triển của nghệ thuật hát bội, đồng thời hướng dẫn du khách tự tay trải nghiệm làm mặt nạ truyền thống. Nghệ nhân chia sẻ mong muốn thông qua các hoạt động văn hóa, góp phần lan tỏa giá trị di sản, khơi gợi niềm đam mê nghệ thuật truyền thống cho thế hệ trẻ.

Theo Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai Đỗ Thị Diệu Hạnh, sau sáp nhập, địa phương sở hữu không gian phát triển rộng lớn từ cao nguyên đến biển đảo, tạo lợi thế đặc biệt để phát triển các sản phẩm du lịch đa dạng, liên vùng.

Năm 2026, tỉnh Gia Lai đặt mục tiêu đón 15 triệu lượt khách, xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp quan trọng cho tăng trưởng kinh tế – xã hội.