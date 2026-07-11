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Masan High-Tech Materials hợp tác GB Innovation cấp vonfram cho ngành bán dẫn

Sơn Tinh

Sơn Tinh

12:43 | 11/07/2026
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Masan High-Tech Materials hợp tác GB Innovation, đưa vonfram Hàn Quốc về Việt Nam chế biến, bổ sung mắt xích cho chuỗi cung ứng bán dẫn và vật liệu chiến lược.
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Masan High-Tech Materials (UPCoM: MSR), một trong những nền tảng khai thác và chế biến vonfram tích hợp lớn nhất thế giới ngoài Trung Quốc, vừa công bố thiết lập quan hệ hợp tác chiến lược với GB Innovation (GBI), doanh nghiệp khai thác và phát triển tài nguyên vonfram của Hàn Quốc. Theo thỏa thuận, tinh quặng vonfram từ Hàn Quốc sẽ đưa về Việt Nam để chế biến thành các sản phẩm trung gian có giá trị gia tăng cao, đưa Việt Nam trở thành một mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị vật liệu chiến lược toàn cầu.

GBI lựa chọn MSR làm đối tác chế biến nhằm bổ sung mắt xích trung gian còn thiếu cho chuỗi cung ứng vonfram ngoài Trung Quốc của Hàn Quốc. Việc lựa chọn tiếp tục khẳng định vị thế của MSR trong nhóm ít ỏi các nền tảng chế biến vonfram hàng đầu bên ngoài Trung Quốc, ở thời điểm nhu cầu vật liệu chiến lược cho công nghiệp công nghệ cao tăng nhanh.

Việt Nam thành mắt xích chế biến vonfram của thế giới

Theo nội dung thỏa thuận, nhà máy chế biến và hóa chất vonfram của MSR sẽ gia công tinh quặng từ GBI thành các sản phẩm Amoni Paratungstat (APT) và oxide vonfram. Đây là những sản phẩm trung gian tinh chế, đóng vai trò nguyên liệu đầu vào cho nhiều ngành công nghiệp công nghệ cao ở hạ nguồn.

Thỏa thuận dài hạn kết hợp nguồn cung tinh quặng ổn định với cơ chế phí chế biến thiết kế chặt chẽ. Phí chế biến xác định theo một tỷ lệ của chỉ số giá APT do Fastmarkets công bố, đồng thời có cơ chế giá sàn bảo vệ. Cách thiết kế giúp hạn chế rủi ro suy giảm biên lợi nhuận, nâng khả năng dự báo kết quả kinh doanh và tối ưu hiệu suất vận hành nền tảng chế biến hiện hữu.

Toàn cảnh nhà máy chế biến vonfram Núi Pháo của Masan High-Tech Materials. Ảnh Baothainguyen.vn
Toàn cảnh nhà máy chế biến vonfram Núi Pháo của Masan High-Tech Materials. Ảnh Baothainguyen.vn

Sự bắt tay giữa hai bên phản ánh một đặc điểm mang tính cấu trúc của chuỗi cung ứng khu vực. Nhiều quốc gia sở hữu tài nguyên vonfram ở khâu khai thác, nhưng năng lực chế biến quy mô lớn bên ngoài Trung Quốc vẫn rất hạn chế. Hàn Quốc có nguồn tài nguyên khai thác, với GBI đặt mục tiêu sản lượng khoảng 200.000 tấn quặng nguyên khai (ROM) mỗi năm, song cần năng lực chế biến để chuyển hóa tinh quặng trong nước thành sản phẩm giá trị cao hơn.

MSR đáp ứng nhu cầu đó bằng nền tảng tích hợp có khả năng xử lý nhiều chủng loại tinh quặng với hàm lượng và đặc tính tạp chất khác nhau, rồi chế biến thành hóa chất vonfram độ tinh khiết cao. Với GBI, sự hợp tác giúp hoàn thiện chuỗi cung ứng vonfram ngoài Trung Quốc, từ khâu khai thác tới sản phẩm trung gian phục vụ công nghiệp trong nước.

Vonfram và vai trò then chốt trong ngành bán dẫn

Đối với ngành công nghiệp điện tử và bán dẫn của Hàn Quốc, sự hợp tác giữa MSR và GBI mang ý nghĩa riêng. Vonfram là nguyên liệu thiết yếu để sản xuất vonfram hexafluoride (WF₆), tiền chất quan trọng dùng để tạo lớp màng vonfram trong các thiết bị bán dẫn tiên tiến.

Lớp màng vonfram hiện diện trong nhiều dòng linh kiện chủ lực, gồm chip logic thế hệ mới, bộ nhớ DRAM và 3D NAND. Khi nguồn cung vonfram độ tinh khiết cao ở đầu vào biến động, các nhà sản xuất vật liệu bán dẫn và chip dễ rơi vào trạng thái gián đoạn, như tình trạng thiếu hụt gần đây cho thấy.

Việc bảo đảm nguồn cung ổn định sản phẩm vonfram tinh chế qua thỏa thuận vừa ký góp phần giảm rủi ro đứt gãy chuỗi cung ứng bán dẫn của Hàn Quốc. Trong bối cảnh đầu tư hạ tầng trí tuệ nhân tạo tiếp tục thúc đẩy nhu cầu chip và vật liệu chiến lược, thách thức của Hàn Quốc phản ánh nhu cầu ngày càng lớn trên toàn cầu đối với năng lực chế biến vonfram quy mô lớn ngoài Trung Quốc.

Nhu cầu với các mô hình hợp tác tương tự đang tăng trên toàn thị trường vonfram ngoài Trung Quốc. Nhiều chủ sở hữu tài nguyên có thể phát triển mỏ quặng, nhưng rất ít đơn vị tiếp cận năng lực chế biến quy mô lớn, đã qua kiểm chứng và vận hành ổn định bên ngoài Trung Quốc. Nền tảng của MSR tại Việt Nam giúp lấp mắt xích còn thiếu, chuyển hóa tinh quặng thành sản phẩm giá trị cao và mang tới khách hàng hạ nguồn nguồn cung an toàn, tin cậy hơn.

Biểu đồ giá cổ phiếu MSR của Masan High-Tech Materials trên UPCoM
Biểu đồ giá cổ phiếu MSR của Masan High-Tech Materials trên UPCoM

Nền tảng tài nguyên và kế hoạch mở rộng công suất

Nền tảng chế biến của MSR dựa trên nguồn tài nguyên có vòng đời khai thác dài tại Việt Nam. Theo Quy hoạch Khoáng sản quốc gia, khu vực Núi Pháo Mở Rộng và Núi Chiếm được ước tính có tiềm năng khoảng 115 triệu tấn tài nguyên vonfram đa kim, tùy thuộc các phê duyệt, giấy phép và chấp thuận cần thiết từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trên nền tảng đó, nguồn tinh quặng từ các đối tác đã trở thành cấu phần ngày càng quan trọng trong mô hình hoạt động. Bằng cách kết hợp quặng từ mỏ hiện hữu với tinh quặng từ hơn 20 đối tác cung ứng và khai thác, MSR có thể nâng hiệu suất vận hành nhà máy, cải thiện năng lực cạnh tranh về chi phí và hỗ trợ kế hoạch mở rộng công suất oxide vonfram lên hơn 8.000 tấn mỗi năm.

Các mỏ tại Núi Pháo, Núi Pháo Mở Rộng và Núi Chiếm tạo nền tảng tài nguyên để MSR mở rộng công suất và phục vụ dải khách hàng hạ nguồn rộng, từ quốc phòng, bán dẫn, hàng không vũ trụ tới ô tô, hợp kim đặc chủng và sản xuất công nghệ cao.

Ông Michael Glover, Tổng Giám đốc Masan High-Tech Materials, cho biết sự hợp tác vừa công bố khẳng định mô hình xây dựng nền tảng vật liệu chiến lược toàn cầu của công ty đang đi đúng hướng. Theo ông, các chủ sở hữu tài nguyên ngày càng cần một đối tác chế biến quy mô lớn, tin cậy bên ngoài Trung Quốc, và MSR của Việt Nam đang trở thành lựa chọn đó.

Ông cho biết thêm, việc kết hợp nguồn tài nguyên vòng đời dài, tinh quặng từ đối tác và năng lực chế biến sâu tiên tiến giúp công ty từng bước hình thành nền tảng vật liệu chiến lược toàn cầu, tạo dòng tiền ổn định và nâng hiệu quả sử dụng vốn.

Về phía đối tác, ông Tiger Kim, Tổng Giám đốc GB Innovation, cho biết năng lực chế biến đã qua kiểm chứng cùng vị thế nhà sản xuất vonfram hàng đầu ngoài Trung Quốc khiến MSR trở thành lựa chọn phù hợp khi Hàn Quốc củng cố chuỗi cung ứng vonfram. Ông kỳ vọng thỏa thuận đặt nền móng cho quan hệ hợp tác lâu dài giữa hai doanh nghiệp.

Với Việt Nam, sự tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị vonfram toàn cầu mở thêm dư địa cho ngành công nghiệp vật liệu và điện tử. Khi nhu cầu chip cùng hạ tầng số tiếp tục tăng, năng lực chế biến vật liệu chiến lược trong nước có thể trở thành lợi thế cạnh tranh dài hạn của quốc gia trên bản đồ công nghệ khu vực.

MSR chuỗi cung ứng bán dẫn Masan High-Tech Materials vật liệu chiến lược chế biến vonfram APT GB Innovation vonfram Ngành bán dẫn

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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,690 14,990
Kim TT/AVPL 14,500 14,900
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,500 14,900
Nguyên Liệu 99.99 13,400 13,600
Nguyên Liệu 99.9 13,350 13,550
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,900 14,400
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,850 14,350
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,780 14,330
Cập nhật: 11/07/2026 13:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 145,000 ▼700K 149,000 ▼200K
Hà Nội - PNJ 145,000 ▼700K 149,000 ▼200K
Đà Nẵng - PNJ 145,000 ▼700K 149,000 ▼200K
Miền Tây - PNJ 145,000 ▼700K 149,000 ▼200K
Tây Nguyên - PNJ 145,000 ▼700K 149,000 ▼200K
Đông Nam Bộ - PNJ 145,000 ▼700K 149,000 ▼200K
Cập nhật: 11/07/2026 13:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,690 14,990
Miếng SJC Nghệ An 14,690 14,990
Miếng SJC Thái Bình 14,690 14,990
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,550 ▲50K 14,900
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,550 ▲50K 14,900
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,550 ▲50K 14,900
NL 99.90 12,950
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,000
Trang sức 99.9 14,090 14,790
Trang sức 99.99 14,100 14,800
Cập nhật: 11/07/2026 13:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 1,499
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,469 14,992
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,469 14,993
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,464 1,494
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,464 1,495
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,439 1,474
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 138,941 145,941
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 100,911 110,711
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 90,592 100,392
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 80,273 90,073
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 76,293 86,093
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 51,822 61,622
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 1,499
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 1,499
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 1,499
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 1,499
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 1,499
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 1,499
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 1,499
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 1,499
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 1,499
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 1,499
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 1,499
Cập nhật: 11/07/2026 13:00
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AUD 17719 17992 18579
CAD 18016 18291 18915
CHF 31829 32210 32858
CNY 0 3834 3927
EUR 29342 29562 30643
GBP 34402 34793 35736
HKD 0 3219 3422
JPY 155 159 166
KRW 0 16 18
NZD 0 14815 15410
SGD 19787 20068 20647
THB 704 767 821
USD (1,2) 25996 0 0
USD (5,10,20) 26037 0 0
USD (50,100) 26066 26080 26445
Cập nhật: 11/07/2026 13:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,090 26,090 26,470
USD(1-2-5) 25,047 - -
USD(10-20) 25,047 - -
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THB 751.79 761.08 814.78
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DKK - 3,952 4,091
NOK - 2,646 2,740
LAK - 0.89 1.24
MYR 6,040.19 - 6,816.63
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