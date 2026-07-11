Masan High-Tech Materials hợp tác GB Innovation cấp vonfram cho ngành bán dẫn

Masan High-Tech Materials (UPCoM: MSR), một trong những nền tảng khai thác và chế biến vonfram tích hợp lớn nhất thế giới ngoài Trung Quốc, vừa công bố thiết lập quan hệ hợp tác chiến lược với GB Innovation (GBI), doanh nghiệp khai thác và phát triển tài nguyên vonfram của Hàn Quốc. Theo thỏa thuận, tinh quặng vonfram từ Hàn Quốc sẽ đưa về Việt Nam để chế biến thành các sản phẩm trung gian có giá trị gia tăng cao, đưa Việt Nam trở thành một mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị vật liệu chiến lược toàn cầu.

GBI lựa chọn MSR làm đối tác chế biến nhằm bổ sung mắt xích trung gian còn thiếu cho chuỗi cung ứng vonfram ngoài Trung Quốc của Hàn Quốc. Việc lựa chọn tiếp tục khẳng định vị thế của MSR trong nhóm ít ỏi các nền tảng chế biến vonfram hàng đầu bên ngoài Trung Quốc, ở thời điểm nhu cầu vật liệu chiến lược cho công nghiệp công nghệ cao tăng nhanh.

Việt Nam thành mắt xích chế biến vonfram của thế giới

Theo nội dung thỏa thuận, nhà máy chế biến và hóa chất vonfram của MSR sẽ gia công tinh quặng từ GBI thành các sản phẩm Amoni Paratungstat (APT) và oxide vonfram. Đây là những sản phẩm trung gian tinh chế, đóng vai trò nguyên liệu đầu vào cho nhiều ngành công nghiệp công nghệ cao ở hạ nguồn.

Thỏa thuận dài hạn kết hợp nguồn cung tinh quặng ổn định với cơ chế phí chế biến thiết kế chặt chẽ. Phí chế biến xác định theo một tỷ lệ của chỉ số giá APT do Fastmarkets công bố, đồng thời có cơ chế giá sàn bảo vệ. Cách thiết kế giúp hạn chế rủi ro suy giảm biên lợi nhuận, nâng khả năng dự báo kết quả kinh doanh và tối ưu hiệu suất vận hành nền tảng chế biến hiện hữu.

Toàn cảnh nhà máy chế biến vonfram Núi Pháo của Masan High-Tech Materials. Ảnh Baothainguyen.vn

Sự bắt tay giữa hai bên phản ánh một đặc điểm mang tính cấu trúc của chuỗi cung ứng khu vực. Nhiều quốc gia sở hữu tài nguyên vonfram ở khâu khai thác, nhưng năng lực chế biến quy mô lớn bên ngoài Trung Quốc vẫn rất hạn chế. Hàn Quốc có nguồn tài nguyên khai thác, với GBI đặt mục tiêu sản lượng khoảng 200.000 tấn quặng nguyên khai (ROM) mỗi năm, song cần năng lực chế biến để chuyển hóa tinh quặng trong nước thành sản phẩm giá trị cao hơn.

MSR đáp ứng nhu cầu đó bằng nền tảng tích hợp có khả năng xử lý nhiều chủng loại tinh quặng với hàm lượng và đặc tính tạp chất khác nhau, rồi chế biến thành hóa chất vonfram độ tinh khiết cao. Với GBI, sự hợp tác giúp hoàn thiện chuỗi cung ứng vonfram ngoài Trung Quốc, từ khâu khai thác tới sản phẩm trung gian phục vụ công nghiệp trong nước.

Vonfram và vai trò then chốt trong ngành bán dẫn

Đối với ngành công nghiệp điện tử và bán dẫn của Hàn Quốc, sự hợp tác giữa MSR và GBI mang ý nghĩa riêng. Vonfram là nguyên liệu thiết yếu để sản xuất vonfram hexafluoride (WF₆), tiền chất quan trọng dùng để tạo lớp màng vonfram trong các thiết bị bán dẫn tiên tiến.

Lớp màng vonfram hiện diện trong nhiều dòng linh kiện chủ lực, gồm chip logic thế hệ mới, bộ nhớ DRAM và 3D NAND. Khi nguồn cung vonfram độ tinh khiết cao ở đầu vào biến động, các nhà sản xuất vật liệu bán dẫn và chip dễ rơi vào trạng thái gián đoạn, như tình trạng thiếu hụt gần đây cho thấy.

Việc bảo đảm nguồn cung ổn định sản phẩm vonfram tinh chế qua thỏa thuận vừa ký góp phần giảm rủi ro đứt gãy chuỗi cung ứng bán dẫn của Hàn Quốc. Trong bối cảnh đầu tư hạ tầng trí tuệ nhân tạo tiếp tục thúc đẩy nhu cầu chip và vật liệu chiến lược, thách thức của Hàn Quốc phản ánh nhu cầu ngày càng lớn trên toàn cầu đối với năng lực chế biến vonfram quy mô lớn ngoài Trung Quốc.

Nhu cầu với các mô hình hợp tác tương tự đang tăng trên toàn thị trường vonfram ngoài Trung Quốc. Nhiều chủ sở hữu tài nguyên có thể phát triển mỏ quặng, nhưng rất ít đơn vị tiếp cận năng lực chế biến quy mô lớn, đã qua kiểm chứng và vận hành ổn định bên ngoài Trung Quốc. Nền tảng của MSR tại Việt Nam giúp lấp mắt xích còn thiếu, chuyển hóa tinh quặng thành sản phẩm giá trị cao và mang tới khách hàng hạ nguồn nguồn cung an toàn, tin cậy hơn.

Biểu đồ giá cổ phiếu MSR của Masan High-Tech Materials trên UPCoM

Nền tảng tài nguyên và kế hoạch mở rộng công suất

Nền tảng chế biến của MSR dựa trên nguồn tài nguyên có vòng đời khai thác dài tại Việt Nam. Theo Quy hoạch Khoáng sản quốc gia, khu vực Núi Pháo Mở Rộng và Núi Chiếm được ước tính có tiềm năng khoảng 115 triệu tấn tài nguyên vonfram đa kim, tùy thuộc các phê duyệt, giấy phép và chấp thuận cần thiết từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trên nền tảng đó, nguồn tinh quặng từ các đối tác đã trở thành cấu phần ngày càng quan trọng trong mô hình hoạt động. Bằng cách kết hợp quặng từ mỏ hiện hữu với tinh quặng từ hơn 20 đối tác cung ứng và khai thác, MSR có thể nâng hiệu suất vận hành nhà máy, cải thiện năng lực cạnh tranh về chi phí và hỗ trợ kế hoạch mở rộng công suất oxide vonfram lên hơn 8.000 tấn mỗi năm.

Các mỏ tại Núi Pháo, Núi Pháo Mở Rộng và Núi Chiếm tạo nền tảng tài nguyên để MSR mở rộng công suất và phục vụ dải khách hàng hạ nguồn rộng, từ quốc phòng, bán dẫn, hàng không vũ trụ tới ô tô, hợp kim đặc chủng và sản xuất công nghệ cao.

Ông Michael Glover, Tổng Giám đốc Masan High-Tech Materials, cho biết sự hợp tác vừa công bố khẳng định mô hình xây dựng nền tảng vật liệu chiến lược toàn cầu của công ty đang đi đúng hướng. Theo ông, các chủ sở hữu tài nguyên ngày càng cần một đối tác chế biến quy mô lớn, tin cậy bên ngoài Trung Quốc, và MSR của Việt Nam đang trở thành lựa chọn đó.

Ông cho biết thêm, việc kết hợp nguồn tài nguyên vòng đời dài, tinh quặng từ đối tác và năng lực chế biến sâu tiên tiến giúp công ty từng bước hình thành nền tảng vật liệu chiến lược toàn cầu, tạo dòng tiền ổn định và nâng hiệu quả sử dụng vốn.

Về phía đối tác, ông Tiger Kim, Tổng Giám đốc GB Innovation, cho biết năng lực chế biến đã qua kiểm chứng cùng vị thế nhà sản xuất vonfram hàng đầu ngoài Trung Quốc khiến MSR trở thành lựa chọn phù hợp khi Hàn Quốc củng cố chuỗi cung ứng vonfram. Ông kỳ vọng thỏa thuận đặt nền móng cho quan hệ hợp tác lâu dài giữa hai doanh nghiệp.

Với Việt Nam, sự tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị vonfram toàn cầu mở thêm dư địa cho ngành công nghiệp vật liệu và điện tử. Khi nhu cầu chip cùng hạ tầng số tiếp tục tăng, năng lực chế biến vật liệu chiến lược trong nước có thể trở thành lợi thế cạnh tranh dài hạn của quốc gia trên bản đồ công nghệ khu vực.