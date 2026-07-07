Bee Laundry, cửa hàng giặt sấy thông minh của LG chính thức mở tại Hà Nội

Bee Laundry 116 Vĩnh Hưng, phường Vĩnh Hưng, Hà Nội, hoạt động từ 7 giờ đến 22 giờ mỗi ngày.

Công nghệ đứng sau một cửa hàng giặt sấy thông minh

Ngành dịch vụ giặt sấy tại Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển mình khi tốc độ đô thị hóa kéo theo diện tích nhà ở thu hẹp và thói quen tiêu dùng dịch chuyển sang thuê trải nghiệm thay vì sở hữu thiết bị. Bee Laundry ra đời trong bối cảnh đó, vận hành bằng bộ đôi máy giặt công nghiệp Giant công suất 13kg và Titan 17kg, đi kèm máy sấy Giant 10,5kg và Titan 13,6kg. Cả hai dòng thiết bị đều dùng công nghệ Inverter Direct Drive, cơ chế truyền động trực tiếp giữa lồng giặt và mô tơ giúp máy giảm hao mòn, hạn chế tiếng ồn và duy trì độ bền trong môi trường vận hành liên tục cường độ cao.

Hệ thống cân bằng Gyro tích hợp trên máy giặt kiểm soát độ rung ngay cả khi lắp đặt trong không gian hẹp, còn tính năng tự làm sạch lồng giặt bằng hơi nước nhiệt độ cao trước mỗi chu trình xử lý dứt điểm mối lo về mùi ám và vi khuẩn tồn đọng, vốn là rào cản khiến nhiều khách hàng còn ngần ngại khi giặt đồ ngoài tiệm.

Cấu trúc chồng tầng của bộ đôi máy giặt - sấy giúp tối ưu hóa diện tích lắp đặt

Hệ thống định lượng tự động Auto Dosing tính toán chính xác lượng chất giặt và nước xả theo khối lượng đồ thực tế, vừa đồng bộ chất lượng giặt giữa các mẻ vừa cắt giảm chi phí nguyên liệu cho chủ cửa hàng. Máy sấy đi kèm cảm biến nhiệt độ và độ ẩm tự điều chỉnh thời gian sấy theo từng loại vải, giúp quần áo khô đều và giảm nếp nhăn mà không tốn thêm điện năng.

Ông Song Uk Kim, Giám đốc Ngành hàng Giải pháp Điện tử Gia dụng của LG Electronics Việt Nam, chia sẻ Bee Laundry được xây dựng như một mô hình tham chiếu thực tế để khách hàng và nhà đầu tư nhìn thấy rõ cách công nghệ vận hành trong hoạt động giặt sấy hằng ngày, hướng tới một hệ sinh thái giải pháp giúp các mô hình giặt sấy hiện đại hoạt động hiệu quả và bền vững.

Ông Song Uk Kim, Giám đốc Ngành hàng Giải pháp Điện tử Gia dụng của LG Electronics Việt Nam

Toàn bộ hệ thống được giám sát qua nền tảng LG Smart Solution, cho phép người quản lý theo dõi trạng thái từng máy, phát hiện lỗi kỹ thuật và kiểm soát hiệu suất theo thời gian thực dù vận hành cùng lúc nhiều thiết bị ở nhiều địa điểm. Bên cạnh bộ đôi giặt sấy công nghiệp, Bee Laundry còn trang bị tủ chăm sóc quần áo thông minh LG Styler, hoàn thiện trải nghiệm chăm sóc chất liệu cho khách hàng.

Màn hình cảm ứng tại Bee Laundry hiển thị giao diện chọn máy giặt, cho phép khách hàng lựa chọn dịch vụ và xem giá trước khi sử dụng.

Việc đưa Bee Laundry vào hoạt động, LG Electronics Việt Nam và WW Việt Nam mang các giải pháp giặt sấy công nghiệp của LG vào hoạt động kinh doanh hằng ngày. Tại đây, khách hàng, đối tác và nhà đầu tư có thể trực tiếp tìm hiểu cách một cửa hàng giặt sấy thông minh được thiết kế, bố trí không gian, vận hành thiết bị, tiếp nhận và xử lý đồ giặt, cũng như tối ưu trải nghiệm người dùng.

Thị trường 205 triệu đô và khoảng trống dành cho chuỗi cửa hàng chuyên nghiệp

Theo chia sẻ của ông Lê Thanh Hải, phụ trách ngành hàng giặt sấy của LG, quy mô ngành giặt sấy trong nước hiện đạt khoảng 205 triệu USD, dựa trên số liệu từ Bộ Công Thương, trong khi tốc độ đô thị hóa mới đạt 45% và được dự báo chạm mốc 50% vào năm 2030. Cả nước hiện có khoảng 15.000 đến 16.000 cửa hàng giặt ủi nhưng phần lớn vẫn vận hành theo mô hình truyền thống, sử dụng máy dân dụng thay vì thiết bị công nghiệp chuyên biệt.

Ông Lê Thanh Hải, phụ trách ngành hàng giặt sấy của LG

Ông Hải so sánh với Thái Lan, nơi tỷ lệ đô thị hóa đã đạt 54% và các chuỗi cửa hàng giặt sấy chuyên nghiệp phủ khắp từng con hẻm chỉ sau một thập kỷ phát triển, để chỉ ra khoảng cách phát triển giữa hai thị trường thường rút ngắn còn ba đến năm năm khi tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam hiện ở mức 6%, cao hơn đáng kể so với mức trên 3% của Thái Lan trong năm 2026. Ông cũng dẫn ví dụ LG tại Thái Lan mở 15 cửa hàng trong năm vừa qua và báo lãi khoảng 700.000 USD, cho thấy dư địa sinh lời của mô hình chuỗi chuyên nghiệp khi vận hành đúng cách. Riêng đối tác của LG tại Thái Lan đã phát triển gần 400 cửa hàng nhượng quyền, còn tại Philippines, LG chiếm khoảng 80% thị phần nhờ đặc thù nhà ở nhỏ khiến người dân ưu tiên giặt đồ bên ngoài thay vì đầu tư máy tại nhà.

Nhóm khách hàng mà ông Hải nhắc tới gồm sinh viên thuê trọ, người lao động tại khu công nghiệp, khách du lịch lưu trú ngắn ngày và các gia đình trẻ sống trong căn hộ diện tích nhỏ, những khách hàng ưu tiên trải nghiệm sạch sẽ và tiện lợi hơn việc sở hữu thiết bị. Về độ bền thiết bị, công nghệ Direct Drive độc quyền của LG được thiết kế cho tuổi thọ tới 10 năm, còn thiết kế tháo lắp mặt nạ phía trước giúp rút ngắn khoảng 25% thời gian bảo trì so với các dòng máy công nghiệp khác trên thị trường.

Thông tin cửa hàng

Bee Laundry đặt tại số 116 Vĩnh Hưng, phường Vĩnh Hưng, Hà Nội, hoạt động từ 7 giờ đến 22 giờ mỗi ngày. Khách tham quan có thể trực tiếp tìm hiểu hiệu suất thiết bị, cách bố trí không gian và quy trình xử lý đồ giặt tại đây. Để biết thêm chi tiết về các giải pháp của LG Electronics, người quan tâm truy cập www.lg.com/vn.