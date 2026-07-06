Theo đó, Trung tâm Kinh doanh Robot chính thức được thành lập từ ngày 01 tháng 7 năm 2026, trong khuôn khổ đợt tái cấu trúc tổ chức ngoài chu kỳ thường niên của LG. Trung tâm sẽ hoạt động như một đơn vị kinh doanh toàn diện, bao quát các hoạt động phát triển kinh doanh, bán hàng và vận hành dưới sự dẫn dắt của ông Song Si-yong, người từng giữ vị trí lãnh đạo chủ chốt tại Viện Nghiên cứu Kỹ thuật Sản xuất của LG.

Ngoài ra, trung tâm Kinh doanh Robot LG cũng sẽ phát triển một bộ phận chuyên về dữ liệu. Sáng kiến này được thiết kế để sớm củng cố năng lực dữ liệu và hỗ trợ đào tạo robot, qua đó tăng cường khả năng cạnh tranh của LG trong lĩnh vực này. Nguồn dữ liệu chất lượng cao được thu thập thông qua bộ phận này sẽ được sử dụng để phát triển mô hình nền tảng (Robot Foundation Model - RFM).

LG Electronics chính thức thành lập trung tâm kinh doanh robot tại Hàn Quốc

Trong khuôn khổ chiến lược này, LG đang xây dựng một cơ sở dữ liệu quy mô lớn tại khuôn viên trung tâm R&D Yangjae ở Seoul, dự kiến đi vào hoạt động trong năm nay.

Cấu trúc quản trị mới sẽ giúp nâng cao hiệu quả mảng kinh doanh robot của LG thông qua một khuôn khổ ra quyết định linh hoạt và nhạy bén hơn. Đây cũng là nền tảng để công ty đẩy mạnh phát triển chiến lược, tự chủ công nghệ lõi và nâng cao năng lực cạnh tranh trong dài hạn.

Trung tâm Kinh doanh Robot cũng sẽ đóng vai trò kết nối các nguồn lực trong toàn tập đoàn theo chiến lược “One LG Solution”, bao gồm kết nối chuyên môn từ các đơn vị như LG CNS và LG AI Research, LG kỳ vọng mở rộng các mối quan hệ hợp tác chiến lược với các tập đoàn công nghệ hàng đầu toàn cầu.

Xác định rõ ba trụ cột chính hướng tới vị thế dẫn đầu thị trường robot, LG sẽ khai thác các cơ hội về robot trong các không gian công nghiệp, thương mại và dân dụng. Đồng thời, Trung tâm Kinh doanh Robot sẽ bổ trợ cho danh mục robot đang được LG mở rộng, bao gồm robot gia đình, đồng thời kết hợp với năng lực robot công nghiệp của Robostar và thế mạnh robot thương mại của Bear Robotics. Cách tiếp cận này sẽ tạo ra một danh mục kinh doanh toàn diện, đáp ứng nhu cầu tương lai trên đa dạng các lĩnh vực.

Đặc biệt, trong năm khởi đầu này LG sẽ hướng tới mục tiêu trở thành nhà cung cấp giải pháp AI vật lý hàng đầu, trong đó robot là trọng tâm. LG sẽ kết hợp các sản phẩm robot hoàn chỉnh, linh kiện cốt lõi như bộ truyền động, năng lực dữ liệu và hệ sinh thái công nghệ toàn diện để hỗ trợ quá trình thương mại hóa trong thực tế.

LG cũng đang chuẩn bị tự sản xuất các bộ truyền động trong nước nhờ hơn 60 năm kinh nghiệm chuyên môn về công nghệ động cơ để đáp ứng nguồn cung cho ngành công nghiệp trong tương lai.