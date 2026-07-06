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Lockheed Martin mua Ultra Maritime giá 3,5 tỷ USD

Thế Kiên

Thế Kiên

16:32 | 06/07/2026
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Lockheed Martin đang dẫn đầu cuộc đua mua lại Ultra Maritime với giá khoảng 3,5 tỷ USD. Nếu hoàn tất, thương vụ sẽ giúp tập đoàn quốc phòng Mỹ mở rộng năng lực công nghệ chống tàu ngầm trong bối cảnh chi tiêu quân sự toàn cầu tăng mạnh.
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Lockheed Martin mua Ultra Maritime giá 3,5 tỷ USD
Lockheed Martin mua Ultra Maritime giá 3,5 tỷ USD. Ảnh biển hiệu của Lockheed Martin Corp. trên sàn giao dịch chứng khoán New York (NYSE) tại thành phố New York, Hoa Kỳ - Getty.

Lockheed Martin tiến gần thương vụ mua Ultra Maritime 3,5 tỷ USD

Lockheed Martin đang dẫn đầu cuộc đua mua lại Ultra Maritime, công ty chuyên phát triển công nghệ quốc phòng hải quân, trong một thương vụ được định giá khoảng 3,5 tỷ USD. Động thái này cho thấy các tập đoàn quốc phòng lớn đang tăng tốc củng cố năng lực công nghệ khi nhu cầu an ninh toàn cầu gia tăng.

Theo CNBC dẫn các nguồn tin thân cận, quá trình đàm phán đang được thúc đẩy và Lockheed Martin hiện là ứng viên sáng giá nhất để sở hữu Ultra Maritime. Guggenheim và JPMorgan được cho là đang đóng vai trò cố vấn trong quá trình bán doanh nghiệp.

Ultra Maritime hiện thuộc sở hữu của Advent International, một công ty đầu tư tư nhân. Doanh nghiệp này tập trung vào các hệ thống phục vụ chiến tranh dưới biển, trong đó có công nghệ phát hiện tàu ngầm, radar, tác chiến điện tử và giải pháp đối phó ngư lôi.

Công nghệ chống tàu ngầm trở thành lợi thế chiến lược

Trong môi trường an ninh mới, năng lực kiểm soát không gian dưới biển ngày càng trở thành ưu tiên của nhiều quốc gia. Tàu ngầm hiện đại có khả năng hoạt động bí mật trong thời gian dài, khiến công nghệ phát hiện và vô hiệu hóa mối đe dọa dưới nước trở thành lĩnh vực cạnh tranh quan trọng.

Ultra Maritime là một trong những doanh nghiệp sở hữu các giải pháp phục vụ nhiệm vụ này. Công nghệ của công ty giúp lực lượng hải quân thu thập tín hiệu, nhận diện nguy cơ và bảo vệ tàu chiến trước các mối đe dọa từ ngư lôi hoặc phương tiện tác chiến dưới biển.

Với Lockheed Martin, việc bổ sung Ultra Maritime có thể giúp tập đoàn mở rộng danh mục sản phẩm ngoài các lĩnh vực vốn đã nổi tiếng như máy bay chiến đấu F-35 Lightning II, hệ thống tên lửa và phòng thủ.

Thương vụ cũng phù hợp với xu hướng các nhà thầu quốc phòng lớn tìm kiếm công nghệ chuyên sâu thay vì chỉ mở rộng sản xuất vũ khí truyền thống. Những năng lực liên quan đến cảm biến, dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và tác chiến điện tử đang trở thành yếu tố quyết định trong chiến trường hiện đại.

Thông tin về thương vụ xuất hiện trong giai đoạn ngành quốc phòng toàn cầu chứng kiến nhu cầu tăng cao. Các cuộc xung đột tại Ukraine, Trung Đông và căng thẳng địa chính trị tại nhiều khu vực khiến nhiều quốc gia nâng ngân sách quân sự.

Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI), chi tiêu quân sự toàn cầu năm 2025 đạt khoảng 2.890 tỷ USD. Mức tăng được thúc đẩy bởi việc nhiều nước châu Âu mở rộng đầu tư quốc phòng sau những thay đổi lớn trong môi trường an ninh.

Cổ phiếu của nhiều doanh nghiệp quốc phòng cũng hưởng lợi khi thị trường kỳ vọng các hợp đồng quân sự tiếp tục gia tăng trong những năm tới.

Lockheed Martin hiện là một trong những tập đoàn quốc phòng lớn nhất thế giới. Bên cạnh dòng máy bay chiến đấu F-35, công ty còn phát triển nhiều hệ thống vũ khí, phòng không và giải pháp công nghệ quân sự cho Mỹ cùng các đồng minh.

Nếu hoàn tất thương vụ Ultra Maritime, Lockheed Martin sẽ gia tăng sự hiện diện trong lĩnh vực hải quân, nơi các cường quốc đang đầu tư mạnh nhằm bảo vệ tuyến hàng hải, cơ sở hạ tầng dưới biển và năng lực phòng thủ chiến lược.

Ultra Maritime là ai?

Ultra Maritime là doanh nghiệp công nghệ quốc phòng chuyên về hệ thống hải quân, trong đó có cảm biến chống tàu ngầm, radar, tác chiến điện tử và giải pháp bảo vệ tàu trước nguy cơ từ ngư lôi.

Công nghệ của công ty nằm trong nhóm năng lực then chốt giúp hải quân hiện đại phát hiện, theo dõi và phản ứng trước các mối đe dọa dưới biển.

Ultra Maritime Lockheed Martin công ty công nghệ quốc phòng hải quân công nghệ chống tàu ngầm quốc phòng hải quân F-35

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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,800 ▼40K 15,100 ▼40K
Kim TT/AVPL 14,800 ▼40K 15,100 ▼40K
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,800 ▼40K 15,100 ▼40K
Nguyên Liệu 99.99 13,560 ▼40K 13,760 ▼40K
Nguyên Liệu 99.9 13,510 ▼40K 13,710 ▼40K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 14,060 ▼40K 14,560 ▼40K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 14,010 ▼40K 14,510 ▼40K
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,940 ▼40K 14,490 ▼40K
Cập nhật: 06/07/2026 22:45
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 148,000 ▼400K 151,000 ▼400K
Hà Nội - PNJ 148,000 ▼400K 151,000 ▼400K
Đà Nẵng - PNJ 148,000 ▼400K 151,000 ▼400K
Miền Tây - PNJ 148,000 ▼400K 151,000 ▼400K
Tây Nguyên - PNJ 148,000 ▼400K 151,000 ▼400K
Đông Nam Bộ - PNJ 148,000 ▼400K 151,000 ▼400K
Cập nhật: 06/07/2026 22:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,800 ▼40K 15,100 ▼40K
Miếng SJC Nghệ An 14,800 ▼40K 15,100 ▼40K
Miếng SJC Thái Bình 14,800 ▼40K 15,100 ▼40K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,650 ▼140K 15,000 ▼140K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,650 ▼140K 15,000 ▼140K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,650 ▼140K 15,000 ▼140K
NL 99.90 13,050
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,100
Trang sức 99.9 14,190 ▼140K 14,890 ▼140K
Trang sức 99.99 14,200 ▼140K 14,900 ▼140K
Cập nhật: 06/07/2026 22:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 148 ▼1336K 151 ▼1363K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 148 ▼1336K 15,102 ▼40K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 148 ▼1336K 15,103 ▼40K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,479 ▼4K 1,509 ▼4K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,479 ▼4K 151 ▼1363K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,459 ▼4K 1,494 ▼4K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 140,921 ▼396K 147,921 ▼396K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 102,711 ▼300K 112,211 ▼300K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 92,252 ▼272K 101,752 ▼272K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 81,793 ▼244K 91,293 ▼244K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 77,759 ▼233K 87,259 ▼233K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 52,956 ▼167K 62,456 ▼167K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 148 ▼1336K 151 ▼1363K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 148 ▼1336K 151 ▼1363K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 148 ▼1336K 151 ▼1363K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 148 ▼1336K 151 ▼1363K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 148 ▼1336K 151 ▼1363K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 148 ▼1336K 151 ▼1363K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 148 ▼1336K 151 ▼1363K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 148 ▼1336K 151 ▼1363K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 148 ▼1336K 151 ▼1363K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 148 ▼1336K 151 ▼1363K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 148 ▼1336K 151 ▼1363K
Cập nhật: 06/07/2026 22:45
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Cập nhật: 06/07/2026 22:45
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