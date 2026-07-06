Lockheed Martin mua Ultra Maritime giá 3,5 tỷ USD. Ảnh biển hiệu của Lockheed Martin Corp. trên sàn giao dịch chứng khoán New York (NYSE) tại thành phố New York, Hoa Kỳ - Getty.

Lockheed Martin tiến gần thương vụ mua Ultra Maritime 3,5 tỷ USD

Lockheed Martin đang dẫn đầu cuộc đua mua lại Ultra Maritime, công ty chuyên phát triển công nghệ quốc phòng hải quân, trong một thương vụ được định giá khoảng 3,5 tỷ USD. Động thái này cho thấy các tập đoàn quốc phòng lớn đang tăng tốc củng cố năng lực công nghệ khi nhu cầu an ninh toàn cầu gia tăng.

Theo CNBC dẫn các nguồn tin thân cận, quá trình đàm phán đang được thúc đẩy và Lockheed Martin hiện là ứng viên sáng giá nhất để sở hữu Ultra Maritime. Guggenheim và JPMorgan được cho là đang đóng vai trò cố vấn trong quá trình bán doanh nghiệp.

Ultra Maritime hiện thuộc sở hữu của Advent International, một công ty đầu tư tư nhân. Doanh nghiệp này tập trung vào các hệ thống phục vụ chiến tranh dưới biển, trong đó có công nghệ phát hiện tàu ngầm, radar, tác chiến điện tử và giải pháp đối phó ngư lôi.

Công nghệ chống tàu ngầm trở thành lợi thế chiến lược

Trong môi trường an ninh mới, năng lực kiểm soát không gian dưới biển ngày càng trở thành ưu tiên của nhiều quốc gia. Tàu ngầm hiện đại có khả năng hoạt động bí mật trong thời gian dài, khiến công nghệ phát hiện và vô hiệu hóa mối đe dọa dưới nước trở thành lĩnh vực cạnh tranh quan trọng.

Ultra Maritime là một trong những doanh nghiệp sở hữu các giải pháp phục vụ nhiệm vụ này. Công nghệ của công ty giúp lực lượng hải quân thu thập tín hiệu, nhận diện nguy cơ và bảo vệ tàu chiến trước các mối đe dọa từ ngư lôi hoặc phương tiện tác chiến dưới biển.

Với Lockheed Martin, việc bổ sung Ultra Maritime có thể giúp tập đoàn mở rộng danh mục sản phẩm ngoài các lĩnh vực vốn đã nổi tiếng như máy bay chiến đấu F-35 Lightning II, hệ thống tên lửa và phòng thủ.

Thương vụ cũng phù hợp với xu hướng các nhà thầu quốc phòng lớn tìm kiếm công nghệ chuyên sâu thay vì chỉ mở rộng sản xuất vũ khí truyền thống. Những năng lực liên quan đến cảm biến, dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và tác chiến điện tử đang trở thành yếu tố quyết định trong chiến trường hiện đại.

Thông tin về thương vụ xuất hiện trong giai đoạn ngành quốc phòng toàn cầu chứng kiến nhu cầu tăng cao. Các cuộc xung đột tại Ukraine, Trung Đông và căng thẳng địa chính trị tại nhiều khu vực khiến nhiều quốc gia nâng ngân sách quân sự.

Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI), chi tiêu quân sự toàn cầu năm 2025 đạt khoảng 2.890 tỷ USD. Mức tăng được thúc đẩy bởi việc nhiều nước châu Âu mở rộng đầu tư quốc phòng sau những thay đổi lớn trong môi trường an ninh.

Cổ phiếu của nhiều doanh nghiệp quốc phòng cũng hưởng lợi khi thị trường kỳ vọng các hợp đồng quân sự tiếp tục gia tăng trong những năm tới.

Lockheed Martin hiện là một trong những tập đoàn quốc phòng lớn nhất thế giới. Bên cạnh dòng máy bay chiến đấu F-35, công ty còn phát triển nhiều hệ thống vũ khí, phòng không và giải pháp công nghệ quân sự cho Mỹ cùng các đồng minh.

Nếu hoàn tất thương vụ Ultra Maritime, Lockheed Martin sẽ gia tăng sự hiện diện trong lĩnh vực hải quân, nơi các cường quốc đang đầu tư mạnh nhằm bảo vệ tuyến hàng hải, cơ sở hạ tầng dưới biển và năng lực phòng thủ chiến lược.