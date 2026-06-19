PGS.TS Nguyễn Minh Hòa - Giám đốc Đại học Trà Vinh phát biểu tại hội thảo quốc tế với chủ đề “Các vấn đề nghiên cứu Khoa học kỹ thuật lần thứ 9 năm 2026 - RET 2026”. (Ảnh: danviet.vn)

Hội thảo do PGS.TS Nguyễn Minh Hòa, Giám đốc Đại học Trà Vinh chủ trì. Đặc biệt, sự kiện có sự tham dự của nhiều diễn giả, nhà nghiên cứu đến từ Nhật Bản, Ấn Độ, Philippines, Hoa Kỳ và Việt Nam, tạo nên diễn đàn trao đổi học thuật đa chiều về các xu hướng công nghệ và nghiên cứu kỹ thuật hiện nay.

Phát biểu khai mạc, PGS.TS Nguyễn Minh Hòa cho biết sau chín lần tổ chức, RET đã trở thành diễn đàn khoa học có uy tín, góp phần kết nối cộng đồng nghiên cứu trong nước và quốc tế. Không chỉ là nơi công bố các kết quả nghiên cứu mới, hội thảo còn tạo điều kiện để các nhà khoa học chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, mở rộng hợp tác học thuật và thúc đẩy chuyển giao công nghệ vào sản xuất, đời sống.

Theo Ban Tổ chức, RET 2026 tiếp nhận 74 bài báo khoa học thuộc nhiều lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ. Các nghiên cứu tập trung vào những lĩnh vực đang nhận được sự quan tâm lớn như công nghệ bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, tự động hóa, kỹ thuật địa chất, công nghệ vật liệu, điều khiển thông minh và các giải pháp công nghệ phục vụ phát triển bền vững.

Gần 200 đại biểu dự Hội thảo khoa học quốc tế “Các vấn đề nghiên cứu về Khoa học kỹ thuật” do Đại học Trà Vinh tổ chức.

Điểm nhấn của hội thảo là các báo cáo chuyên đề của các nhà khoa học quốc tế và trong nước. Trong đó, bài trình bày “Ăng-ten - đòn bẩy công nghệ cho bước đột phá của Việt Nam trong chuỗi giá trị bán dẫn” của TS David Nghiem (Hoa Kỳ) đã thu hút sự quan tâm đặc biệt khi đề cập đến vai trò của công nghệ ăng-ten trong hệ sinh thái bán dẫn và viễn thông thế hệ mới. Đây được xem là một trong những mắt xích quan trọng giúp Việt Nam từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị công nghiệp bán dẫn toàn cầu.

Bên cạnh đó, tham luận “Từ máy ly tâm đến trí tuệ nhân tạo: Tích hợp mô hình vật lý, mô phỏng số và AI trong kỹ thuật địa chất” của TS Trần Minh Cần đã cho thấy xu hướng ứng dụng AI vào các lĩnh vực kỹ thuật truyền thống. Việc kết hợp giữa mô hình vật lý, mô phỏng số và trí tuệ nhân tạo được đánh giá là hướng đi giàu tiềm năng nhằm nâng cao độ chính xác trong nghiên cứu, dự báo và quản lý các hiện tượng địa chất phức tạp.

Một chủ đề đáng chú ý khác là nghiên cứu về ứng dụng mã G cho điều khiển bay tự hành của máy bay không người lái bốn cánh trên nền tảng mã nguồn mở do diễn giả Philip M. Adams (Hoa Kỳ) trình bày. Nghiên cứu phản ánh xu hướng phát triển các hệ thống tự hành thông minh, tận dụng nền tảng mở để giảm chi phí nghiên cứu, đồng thời mở rộng khả năng ứng dụng trong nông nghiệp, giám sát môi trường, logistics và nhiều lĩnh vực kinh tế khác.

Các đại biểu trình bày tại Hội thảo khoa học quốc tế “Các vấn đề nghiên cứu về Khoa học kỹ thuật”.

Theo các đại biểu, trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu, nghiên cứu khoa học kỹ thuật không chỉ dừng lại ở việc tạo ra tri thức mới mà còn phải hướng tới giải quyết các bài toán thực tiễn của xã hội và doanh nghiệp. Việc tăng cường liên kết giữa trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp được xem là yếu tố then chốt để rút ngắn khoảng cách từ nghiên cứu đến ứng dụng.

RET 2026 cũng cho thấy vai trò ngày càng rõ nét của các cơ sở giáo dục đại học trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Thông qua các hoạt động nghiên cứu, hợp tác quốc tế và chuyển giao công nghệ, các trường đại học đang từng bước trở thành trung tâm kết nối tri thức, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ phục vụ tăng trưởng kinh tế.

Thông qua các báo cáo khoa học, phiên thảo luận chuyên đề và hoạt động kết nối học thuật, hội thảo được kỳ vọng sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác nghiên cứu liên ngành, góp phần thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển bền vững trong giai đoạn tới.