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Trịnh Tường (Lào Cai): 260 đại biểu được 'cầm tay chỉ việc' về kỹ năng số và ứng dụng AI

Thuỳ Dương

Thuỳ Dương

14:36 | 16/09/2026
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Chiều 15/9, UBND xã Trịnh Tường tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng số cơ bản và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cho 260 đại biểu là cán bộ, công chức, thành viên tổ công nghệ số cộng đồng và người dân trên địa bàn. Hoạt động hướng tới mục tiêu đẩy mạnh chuyển đổi số từ cơ sở, từng bước xây dựng thôn Phố Mới 1 trở thành “Thôn biên giới số” đầu tiên của tỉnh Lào Cai.
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Trang bị kỹ năng số từ những nhu cầu thiết thực

Tham dự hội nghị có lãnh đạo, chuyên viên các phòng, ban thuộc UBND xã; lãnh đạo Công an xã, Trạm Y tế, Trung tâm Phục vụ hành chính công, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp; hiệu trưởng các trường học; thành viên tổ công nghệ số cộng đồng và đại diện các hộ gia đình thôn Phố Mới 1.

Trịnh Tường (Lào Cai): 260 đại biểu được 'cầm tay chỉ việc' về kỹ năng số và ứng dụng AI
Nội dung tập huấn được xây dựng theo hướng thiết thực.

Các nội dung tập huấn được xây dựng theo hướng thiết thực, dễ tiếp cận, tập trung vào những kỹ năng người dân và cán bộ cơ sở có thể áp dụng ngay trong công việc và đời sống. Trong đó, các đại biểu được hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính trên môi trường mạng; cài đặt, kích hoạt và khai thác các tiện ích trên ứng dụng VNeID.

Phong trào “Bình dân học vụ số” cũng được cụ thể hóa thông qua việc phổ cập những kỹ năng số cơ bản cho người dân. Nội dung đáng chú ý là hướng dẫn nhận diện, phòng tránh các hình thức lừa đảo trên không gian mạng, bảo vệ thông tin cá nhân và nâng cao ý thức bảo đảm an toàn khi sử dụng Internet.

Công nghệ số đồng hành cùng kinh tế hộ gia đình

Không chỉ tập trung vào kỹ năng hành chính và đời sống, chương trình tập huấn còn hướng tới việc đưa công nghệ số trở thành công cụ hỗ trợ phát triển kinh tế tại địa phương.

Người dân được hướng dẫn ứng dụng nền tảng số trong sản xuất, kinh doanh; giới thiệu, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm trên môi trường số; sử dụng thanh toán không dùng tiền mặt và khai thác các tiện ích công nghệ phục vụ hoạt động kinh tế của hộ gia đình.

Trịnh Tường (Lào Cai): 260 đại biểu được 'cầm tay chỉ việc' về kỹ năng số và ứng dụng AI
Quang cảnh buổi tập huấn.

Ở lĩnh vực y tế, các đại biểu được hướng dẫn tiếp cận nền tảng y tế số, sử dụng hồ sơ sức khỏe điện tử, sổ khám sức khỏe điện tử và các tiện ích hỗ trợ chăm sóc sức khỏe trực tuyến.

Những kỹ năng này được kỳ vọng góp phần giúp người dân chủ động hơn trong tiếp cận các dịch vụ thiết yếu, đồng thời hình thành thói quen sử dụng công nghệ trong các hoạt động thường ngày.

AI từ “công nghệ mới” thành công cụ hỗ trợ công việc

Một trong những nội dung nhận được sự quan tâm tại hội nghị là chuyên đề ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Thay vì chỉ giới thiệu khái niệm, chương trình tập trung hướng dẫn đại biểu sử dụng một số công cụ AI thông qua các tình huống cụ thể, phục vụ công việc, học tập, sản xuất và đời sống.

Đối với hoạt động tuyên truyền ở cơ sở, AI được giới thiệu như một công cụ hỗ trợ xây dựng tin, bài; tạo hình ảnh minh họa; chuẩn bị nội dung truyền thông trên mạng xã hội và hệ thống truyền thanh cơ sở.

Cách tiếp cận này giúp người tham dự hình dung rõ hơn khả năng ứng dụng AI vào những công việc cụ thể, thay vì xem AI như một công nghệ xa lạ hoặc chỉ dành cho lĩnh vực chuyên môn.

“Cầm tay chỉ việc” để người dân dễ tiếp cận

Điểm đáng chú ý của chương trình là phương pháp tổ chức theo hướng “cầm tay chỉ việc”. Bên cạnh thuyết trình và trình chiếu trực quan, báo cáo viên hướng dẫn thao tác trực tiếp trên điện thoại thông minh, đồng thời dành thời gian trao đổi, giải đáp những vấn đề phát sinh từ thực tế.

Cách làm này giúp các đại biểu vừa nghe, vừa thao tác và có thể xử lý ngay những vướng mắc trong quá trình sử dụng các tiện ích số.

Từ dịch vụ công trực tuyến, VNeID, thanh toán không tiền mặt đến y tế số và AI, các nội dung được triển khai theo hướng gần với nhu cầu hằng ngày của người dân. Qua đó, chuyển đổi số không chỉ dừng ở việc phổ biến kiến thức mà từng bước được chuyển thành kỹ năng và thói quen sử dụng công nghệ.

Trịnh Tường (Lào Cai): 260 đại biểu được 'cầm tay chỉ việc' về kỹ năng số và ứng dụng AI
Hướng dẫn người dân thao tác trực tiếp trên điện thoại thông minh.

Với 260 đại biểu tham gia, hội nghị tập huấn là một trong những hoạt động cụ thể nhằm đưa kỹ năng số đến gần hơn với người dân Trịnh Tường, tạo nền tảng để phát huy vai trò của tổ công nghệ số cộng đồng và thúc đẩy chuyển đổi số ngay từ thôn, bản.

Đặc biệt, việc tập trung nguồn lực cho thôn Phố Mới 1 được kỳ vọng tạo tiền đề để địa phương từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng “Thôn biên giới số” đầu tiên của tỉnh Lào Cai, đưa các tiện ích số trở thành một phần thiết thực trong đời sống của người dân vùng biên.

Trịnh Tường Lao Cai y tế số tập huấn AI

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 143,500 ▲1200K 146,500 ▲1200K
Hà Nội - PNJ 143,500 ▲1200K 146,500 ▲1200K
Đà Nẵng - PNJ 143,500 ▲1200K 146,500 ▲1200K
Miền Tây - PNJ 143,500 ▲1200K 146,500 ▲1200K
Tây Nguyên - PNJ 143,500 ▲1200K 146,500 ▲1200K
Đông Nam Bộ - PNJ 143,500 ▲1200K 146,500 ▲1200K
Cập nhật: 16/09/2026 16:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,350 ▲120K 14,650 ▲120K
Miếng SJC Nghệ An 14,350 ▲120K 14,650 ▲120K
Miếng SJC Thái Bình 14,350 ▲120K 14,650 ▲120K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,350 ▲120K 14,700 ▲120K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,350 ▲120K 14,700 ▲120K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,350 ▲120K 14,700 ▲120K
NL 99.99 13,600
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,500
Trang sức 99.9 14,010 ▲120K 14,610 ▲120K
Trang sức 99.99 14,020 ▲120K 14,620 ▲120K
Cập nhật: 16/09/2026 16:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▲12K 1,465 ▲12K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,435 ▲12K 14,652 ▲120K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,435 ▲12K 14,653 ▲120K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 143 ▼1275K 146 ▼1302K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 143 ▼1275K 1,461 ▲12K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,405 ▲12K 145 ▼1293K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 136,564 ▲1188K 143,564 ▲1188K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 99,111 ▲900K 108,911 ▲900K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 8,896 ▼79248K 9,876 ▼88068K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 78,809 ▲732K 88,609 ▲732K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 74,893 ▲699K 84,693 ▲699K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,821 ▲500K 60,621 ▲500K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▲12K 1,465 ▲12K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▲12K 1,465 ▲12K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▲12K 1,465 ▲12K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▲12K 1,465 ▲12K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▲12K 1,465 ▲12K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▲12K 1,465 ▲12K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▲12K 1,465 ▲12K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▲12K 1,465 ▲12K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▲12K 1,465 ▲12K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▲12K 1,465 ▲12K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▲12K 1,465 ▲12K
Cập nhật: 16/09/2026 16:00
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