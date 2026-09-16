Trịnh Tường (Lào Cai): 260 đại biểu được 'cầm tay chỉ việc' về kỹ năng số và ứng dụng AI

Trang bị kỹ năng số từ những nhu cầu thiết thực

Tham dự hội nghị có lãnh đạo, chuyên viên các phòng, ban thuộc UBND xã; lãnh đạo Công an xã, Trạm Y tế, Trung tâm Phục vụ hành chính công, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp; hiệu trưởng các trường học; thành viên tổ công nghệ số cộng đồng và đại diện các hộ gia đình thôn Phố Mới 1.

Nội dung tập huấn được xây dựng theo hướng thiết thực.

Các nội dung tập huấn được xây dựng theo hướng thiết thực, dễ tiếp cận, tập trung vào những kỹ năng người dân và cán bộ cơ sở có thể áp dụng ngay trong công việc và đời sống. Trong đó, các đại biểu được hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính trên môi trường mạng; cài đặt, kích hoạt và khai thác các tiện ích trên ứng dụng VNeID.

Phong trào “Bình dân học vụ số” cũng được cụ thể hóa thông qua việc phổ cập những kỹ năng số cơ bản cho người dân. Nội dung đáng chú ý là hướng dẫn nhận diện, phòng tránh các hình thức lừa đảo trên không gian mạng, bảo vệ thông tin cá nhân và nâng cao ý thức bảo đảm an toàn khi sử dụng Internet.

Công nghệ số đồng hành cùng kinh tế hộ gia đình

Không chỉ tập trung vào kỹ năng hành chính và đời sống, chương trình tập huấn còn hướng tới việc đưa công nghệ số trở thành công cụ hỗ trợ phát triển kinh tế tại địa phương.

Người dân được hướng dẫn ứng dụng nền tảng số trong sản xuất, kinh doanh; giới thiệu, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm trên môi trường số; sử dụng thanh toán không dùng tiền mặt và khai thác các tiện ích công nghệ phục vụ hoạt động kinh tế của hộ gia đình.

Quang cảnh buổi tập huấn.

Ở lĩnh vực y tế, các đại biểu được hướng dẫn tiếp cận nền tảng y tế số, sử dụng hồ sơ sức khỏe điện tử, sổ khám sức khỏe điện tử và các tiện ích hỗ trợ chăm sóc sức khỏe trực tuyến.

Những kỹ năng này được kỳ vọng góp phần giúp người dân chủ động hơn trong tiếp cận các dịch vụ thiết yếu, đồng thời hình thành thói quen sử dụng công nghệ trong các hoạt động thường ngày.

AI từ “công nghệ mới” thành công cụ hỗ trợ công việc

Một trong những nội dung nhận được sự quan tâm tại hội nghị là chuyên đề ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Thay vì chỉ giới thiệu khái niệm, chương trình tập trung hướng dẫn đại biểu sử dụng một số công cụ AI thông qua các tình huống cụ thể, phục vụ công việc, học tập, sản xuất và đời sống.

Đối với hoạt động tuyên truyền ở cơ sở, AI được giới thiệu như một công cụ hỗ trợ xây dựng tin, bài; tạo hình ảnh minh họa; chuẩn bị nội dung truyền thông trên mạng xã hội và hệ thống truyền thanh cơ sở.

Cách tiếp cận này giúp người tham dự hình dung rõ hơn khả năng ứng dụng AI vào những công việc cụ thể, thay vì xem AI như một công nghệ xa lạ hoặc chỉ dành cho lĩnh vực chuyên môn.

“Cầm tay chỉ việc” để người dân dễ tiếp cận

Điểm đáng chú ý của chương trình là phương pháp tổ chức theo hướng “cầm tay chỉ việc”. Bên cạnh thuyết trình và trình chiếu trực quan, báo cáo viên hướng dẫn thao tác trực tiếp trên điện thoại thông minh, đồng thời dành thời gian trao đổi, giải đáp những vấn đề phát sinh từ thực tế.

Cách làm này giúp các đại biểu vừa nghe, vừa thao tác và có thể xử lý ngay những vướng mắc trong quá trình sử dụng các tiện ích số.

Từ dịch vụ công trực tuyến, VNeID, thanh toán không tiền mặt đến y tế số và AI, các nội dung được triển khai theo hướng gần với nhu cầu hằng ngày của người dân. Qua đó, chuyển đổi số không chỉ dừng ở việc phổ biến kiến thức mà từng bước được chuyển thành kỹ năng và thói quen sử dụng công nghệ.

Hướng dẫn người dân thao tác trực tiếp trên điện thoại thông minh.

Với 260 đại biểu tham gia, hội nghị tập huấn là một trong những hoạt động cụ thể nhằm đưa kỹ năng số đến gần hơn với người dân Trịnh Tường, tạo nền tảng để phát huy vai trò của tổ công nghệ số cộng đồng và thúc đẩy chuyển đổi số ngay từ thôn, bản.

Đặc biệt, việc tập trung nguồn lực cho thôn Phố Mới 1 được kỳ vọng tạo tiền đề để địa phương từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng “Thôn biên giới số” đầu tiên của tỉnh Lào Cai, đưa các tiện ích số trở thành một phần thiết thực trong đời sống của người dân vùng biên.