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Dữ liệu tổ chức đảng, đảng viên giữ vai trò là dữ liệu nền tảng trong công tác tổ chức xây dựng Đảng

Thế Kiên

Thế Kiên

09:07 | 16/09/2026
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Đảng ủy Ngân hàng Nhà nước tham dự tập huấn Cơ sở dữ liệu đảng viên 4.0, tập trung rà soát, làm sạch và chuẩn hóa thông tin phục vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng.
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Dữ liệu tổ chức đảng, đảng viên giữ vai trò là dữ liệu nền tảng trong công tác tổ chức xây dựng Đảng
Dữ liệu tổ chức đảng, đảng viên giữ vai trò là dữ liệu nền tảng trong công tác tổ chức xây dựng Đảng.

NHNN tập huấn chuẩn hóa dữ liệu tổ chức đảng, đảng viên

Trong hai ngày 15 và 16/9/2026, Đảng ủy Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tham dự Hội nghị tập huấn về Hệ thống thông tin lĩnh vực Tổ chức xây dựng Đảng và Cơ sở dữ liệu đảng viên. Chương trình hướng dẫn sử dụng Phần mềm Cơ sở dữ liệu đảng viên 4.0, cập nhật thông tin và chuẩn hóa dữ liệu phục vụ công tác quản lý.

Hội nghị tập trung giải quyết yêu cầu thống nhất quy trình tạo lập, kiểm tra và khai thác dữ liệu tổ chức đảng, đảng viên trên các nền tảng số. Cán bộ tham gia được hướng dẫn thao tác phần mềm, đồng thời rà soát chất lượng thông tin trong quá trình sử dụng.

Phát biểu khai mạc tại Hội nghị, đồng chí Hà Minh Hải cho biết dữ liệu tổ chức đảng, đảng viên giữ vai trò là dữ liệu nền tảng trong công tác tổ chức xây dựng Đảng. Việc xây dựng, cập nhật và quản lý dữ liệu cần được thực hiện thống nhất, bảo đảm chính xác, đầy đủ, kịp thời, qua đó đáp ứng tốt hơn yêu cầu quản lý và khai thác thông tin.

Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức hội nghị qua hệ thống hội nghị trực tuyến, kết nối tới các đảng ủy trực thuộc. Đồng chí Hà Minh Hải, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, tham dự và chủ trì. Tại điểm cầu Đảng ủy NHNN, công chức chuyên trách Ban Tổ chức Đảng ủy cùng đại diện các tổ chức đảng tham gia tập huấn.

Dữ liệu nền tảng phải chính xác, đầy đủ, kịp thời

Trong ngày 15/9, hội nghị hướng dẫn các chức năng của Phần mềm Cơ sở dữ liệu đảng viên 4.0 và quy trình nghiệp vụ liên quan đến tổ chức đảng, đảng viên. Nội dung gồm khai báo, cập nhật, chỉnh sửa thông tin và sử dụng các chức năng hỗ trợ quản lý dữ liệu.

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Các đại biểu cũng được hướng dẫn kiểm tra, đối chiếu và xác nhận thông tin trên ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử. Hoạt động đối soát giúp cán bộ kiểm tra sự thống nhất giữa các thông tin đang quản lý, xác định nội dung cần cập nhật hoặc điều chỉnh.

Một nhiệm vụ trọng tâm của chương trình là rà soát, làm sạch và chuẩn hóa dữ liệu tổ chức đảng, đảng viên. Trong đó, làm sạch dữ liệu là kiểm tra và xử lý thông tin sai, thiếu hoặc chưa thống nhất; chuẩn hóa dữ liệu là đưa thông tin về cách ghi nhận thống nhất theo yêu cầu của hệ thống.

Hội nghị đặt mục tiêu tối thiểu 98% dữ liệu tổ chức đảng được làm sạch, hoàn thành trước ngày 30/11/2026. Đây là mục tiêu triển khai, chưa phải kết quả đã đạt được.

Việc chuẩn hóa cần bảo đảm dữ liệu đồng bộ với mô hình tổ chức đảng theo Quy định số 208-QĐ/TW ngày 26/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn liên quan. Thông tin về số hiệu, ngày ban hành và trích yếu văn bản được công bố trên Cổng thông tin Tư liệu, văn kiện Đảng.

Quá trình triển khai phải gắn thao tác trên hệ thống với kiểm tra, rà soát và hoàn thiện thông tin. Hội nghị xác định chất lượng dữ liệu sau khi làm sạch, chuẩn hóa là tiêu chí quan trọng để đánh giá kết quả thực hiện.

Tập huấn bốn phân hệ quản lý dữ liệu

Theo chương trình, ngày 16/9, hội nghị tiếp tục hướng dẫn sử dụng bốn phân hệ thuộc Hệ thống thông tin lĩnh vực Tổ chức xây dựng Đảng. Phân hệ là phần chức năng trong hệ thống, phục vụ một nhóm nghiệp vụ cụ thể.

Bốn phân hệ gồm Cơ sở dữ liệu cán bộ; Cơ sở dữ liệu bảo vệ chính trị nội bộ; Cơ sở dữ liệu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; Cơ sở dữ liệu tổ chức bộ máy, biên chế và vị trí việc làm.

Từng phiên tập huấn giới thiệu tổng quan, hướng dẫn tạo lập và cập nhật hồ sơ, dữ liệu điện tử. Các đại biểu được hướng dẫn khai thác hệ thống theo phân cấp, phân quyền, tức sử dụng thông tin và chức năng trong phạm vi nhiệm vụ, quyền truy cập được giao.

Chương trình giúp cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng thống nhất quy trình cập nhật, điều chỉnh và khai thác dữ liệu. Với Đảng ủy NHNN, nội dung tập huấn là cơ sở để tiếp tục quản lý, rà soát và chuẩn hóa thông tin tổ chức đảng, đảng viên, phục vụ ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tổ chức xây dựng Đảng.

NHNN tập huấn chuẩn hóa dữ liệu tổ chức đảng NHNN Đảng ủy Ngân hàng Nhà nước ngân hàng nhà nước Đảng ủy NHNN dữ liệu đồng bộ với mô hình tổ chức đảng công tác tổ chức xây dựng Đảng rà soát và chuẩn hóa thông tin tổ chức đảng Hà Minh Hải

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Thứ hai, 21/09/2026 03:00
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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 142,900 ▲600K 145,900 ▲600K
Hà Nội - PNJ 142,900 ▲600K 145,900 ▲600K
Đà Nẵng - PNJ 142,900 ▲600K 145,900 ▲600K
Miền Tây - PNJ 142,900 ▲600K 145,900 ▲600K
Tây Nguyên - PNJ 142,900 ▲600K 145,900 ▲600K
Đông Nam Bộ - PNJ 142,900 ▲600K 145,900 ▲600K
Cập nhật: 16/09/2026 11:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,290 ▲60K 14,590 ▲60K
Miếng SJC Nghệ An 14,290 ▲60K 14,590 ▲60K
Miếng SJC Thái Bình 14,290 ▲60K 14,590 ▲60K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,290 ▲60K 14,640 ▲60K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,290 ▲60K 14,640 ▲60K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,290 ▲60K 14,640 ▲60K
NL 99.99 13,600
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,500
Trang sức 99.9 13,950 ▲60K 14,550 ▲60K
Trang sức 99.99 13,960 ▲60K 14,560 ▲60K
Cập nhật: 16/09/2026 11:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,429 ▲6K 1,459 ▲6K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,429 ▲6K 14,592 ▲60K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,429 ▲6K 14,593 ▲60K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,424 ▲6K 1,454 ▲6K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,424 ▲6K 1,455 ▲6K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,399 ▲6K 1,444 ▲6K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 13,597 ▼121779K 14,297 ▼128079K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 98,661 ▲450K 108,461 ▲450K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 88,552 ▲408K 98,352 ▲408K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 78,443 ▲366K 88,243 ▲366K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 74,544 ▲350K 84,344 ▲350K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,571 ▲250K 60,371 ▲250K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,429 ▲6K 1,459 ▲6K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,429 ▲6K 1,459 ▲6K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,429 ▲6K 1,459 ▲6K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,429 ▲6K 1,459 ▲6K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,429 ▲6K 1,459 ▲6K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,429 ▲6K 1,459 ▲6K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,429 ▲6K 1,459 ▲6K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,429 ▲6K 1,459 ▲6K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,429 ▲6K 1,459 ▲6K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,429 ▲6K 1,459 ▲6K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,429 ▲6K 1,459 ▲6K
Cập nhật: 16/09/2026 11:00
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Cập nhật: 16/09/2026 11:00
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Cập nhật: 16/09/2026 11:00

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