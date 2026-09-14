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EEMC công bố thông tin về thành viên HĐQT Đặng Phan Tường bị khởi tố

Sơn Tinh

Sơn Tinh

14:17 | 14/09/2026
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Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh (EEMC) vừa công bố thông tin bất thường liên quan ông Đặng Phan Tường, thành viên Hội đồng quản trị doanh nghiệp.
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Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh cho biết đã nhận được thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) liên quan đến ông Đặng Phan Tường, thành viên Hội đồng quản trị EEMC.

Theo nội dung công bố, trong quá trình điều tra vụ án hình sự xảy ra tại Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT), Công ty CP Tập đoàn PC1 và các công ty, đơn vị có liên quan, C01 đã tiến hành khởi tố bị can đối với ông Đặng Phan Tường.

EEMC cam kết các thông tin công bố là đúng sự thật và doanh nghiệp hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đã công bố.

Ông Đặng Phan Tường được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị EEMC tại Đại hội đồng cổ đông bất thường tổ chức ngày 14/11/2024.

Trước khi tham gia Hội đồng quản trị EEMC, ông Tường có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực điện và truyền tải điện.

Ông Đặng Phan Tường. Ảnh: EVNNPT
Ông Đặng Phan Tường. Ảnh: EVNNPT

Theo thông tin của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, năm 2011, ông Đặng Phan Tường được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia. Quyết định bổ nhiệm có hiệu lực từ ngày 1/9/2011.

EEMC hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh thiết bị điện, trong đó có các sản phẩm máy biến áp và thiết bị phục vụ hệ thống truyền tải, phân phối điện.

Liên quan vụ án xảy ra tại Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia và các đơn vị liên quan, trước đó Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã mở rộng điều tra những sai phạm trong quá trình thực hiện dự án đường dây 500 kV mạch 3.

Theo thông tin được công bố hồi tháng 7/2026, cơ quan điều tra đã khởi tố 47 bị can về 5 tội danh để làm rõ những sai phạm xảy ra tại 13 công ty, đơn vị.

Các đơn vị được cơ quan điều tra đề cập gồm Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung, Công ty CP Tập đoàn PC1 cùng một số doanh nghiệp xây lắp điện, sản xuất cột thép, khai thác khoáng sản và tư vấn xây dựng điện.

Trong số các đơn vị có liên quan còn có Công ty TNHH Chế tạo cột thép Đông Anh, Công ty CP Khoáng sản Tấn Phát, Công ty CP Sông Đà 11, Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 4 và các công ty tư vấn xây dựng điện.

Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ hành vi và trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức có liên quan theo quy định pháp luật.

EEMC Đặng Phan Tường Thiết bị điện Đông Anh EVNNPT đường dây 500 kV mạch 3 thiết bị điện Gelex

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 142,400 ▼600K 145,500 ▼500K
Hà Nội - PNJ 142,400 ▼600K 145,500 ▼500K
Đà Nẵng - PNJ 142,400 ▼600K 145,500 ▼500K
Miền Tây - PNJ 142,400 ▼600K 145,500 ▼500K
Tây Nguyên - PNJ 142,400 ▼600K 145,500 ▼500K
Đông Nam Bộ - PNJ 142,400 ▼600K 145,500 ▼500K
Cập nhật: 14/09/2026 15:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,260 ▼40K 14,560 ▼40K
Miếng SJC Nghệ An 14,260 ▼40K 14,560 ▼40K
Miếng SJC Thái Bình 14,260 ▼40K 14,560 ▼40K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,260 ▼40K 14,610 ▼40K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,260 ▼40K 14,610 ▼40K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,260 ▼40K 14,610 ▼40K
NL 99.99 13,600
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,500
Trang sức 99.9 13,920 ▼40K 14,520 ▼40K
Trang sức 99.99 13,930 ▼40K 14,530 ▼40K
Cập nhật: 14/09/2026 15:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,426 ▲1283K 1,456 ▲1310K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,426 ▲1283K 14,562 ▼40K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,426 ▲1283K 14,563 ▼40K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,421 ▼4K 1,451 ▼4K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,421 ▼4K 1,452 ▼4K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,396 ▲1256K 1,441 ▼4K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 135,673 ▼396K 142,673 ▼396K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 98,436 ▼300K 108,236 ▼300K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 88,348 ▲79486K 98,148 ▲88306K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 7,826 ▼70678K 8,806 ▼79498K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 74,369 ▼233K 84,169 ▼233K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,446 ▼167K 60,246 ▼167K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,426 ▲1283K 1,456 ▲1310K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,426 ▲1283K 1,456 ▲1310K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,426 ▲1283K 1,456 ▲1310K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,426 ▲1283K 1,456 ▲1310K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,426 ▲1283K 1,456 ▲1310K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,426 ▲1283K 1,456 ▲1310K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,426 ▲1283K 1,456 ▲1310K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,426 ▲1283K 1,456 ▲1310K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,426 ▲1283K 1,456 ▲1310K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,426 ▲1283K 1,456 ▲1310K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,426 ▲1283K 1,456 ▲1310K
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Cập nhật: 14/09/2026 15:00

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