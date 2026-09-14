EEMC công bố thông tin về thành viên HĐQT Đặng Phan Tường bị khởi tố

Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh cho biết đã nhận được thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) liên quan đến ông Đặng Phan Tường, thành viên Hội đồng quản trị EEMC.

Theo nội dung công bố, trong quá trình điều tra vụ án hình sự xảy ra tại Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT), Công ty CP Tập đoàn PC1 và các công ty, đơn vị có liên quan, C01 đã tiến hành khởi tố bị can đối với ông Đặng Phan Tường.

EEMC cam kết các thông tin công bố là đúng sự thật và doanh nghiệp hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đã công bố.

Ông Đặng Phan Tường được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị EEMC tại Đại hội đồng cổ đông bất thường tổ chức ngày 14/11/2024.

Trước khi tham gia Hội đồng quản trị EEMC, ông Tường có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực điện và truyền tải điện.

Ông Đặng Phan Tường. Ảnh: EVNNPT

Theo thông tin của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, năm 2011, ông Đặng Phan Tường được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia. Quyết định bổ nhiệm có hiệu lực từ ngày 1/9/2011.

EEMC hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh thiết bị điện, trong đó có các sản phẩm máy biến áp và thiết bị phục vụ hệ thống truyền tải, phân phối điện.

Liên quan vụ án xảy ra tại Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia và các đơn vị liên quan, trước đó Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã mở rộng điều tra những sai phạm trong quá trình thực hiện dự án đường dây 500 kV mạch 3.

Theo thông tin được công bố hồi tháng 7/2026, cơ quan điều tra đã khởi tố 47 bị can về 5 tội danh để làm rõ những sai phạm xảy ra tại 13 công ty, đơn vị.

Các đơn vị được cơ quan điều tra đề cập gồm Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung, Công ty CP Tập đoàn PC1 cùng một số doanh nghiệp xây lắp điện, sản xuất cột thép, khai thác khoáng sản và tư vấn xây dựng điện.

Trong số các đơn vị có liên quan còn có Công ty TNHH Chế tạo cột thép Đông Anh, Công ty CP Khoáng sản Tấn Phát, Công ty CP Sông Đà 11, Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 4 và các công ty tư vấn xây dựng điện.

Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ hành vi và trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức có liên quan theo quy định pháp luật.