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Huawei ra mắt dòng tablet cao cấp mới

Hồng Anh

Hồng Anh

11:18 | 14/09/2026
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Sản phẩm sẽ được bán tại các hệ thống bán lẻ CellphoneS, Hoàng Hà Mobile, Di Động Việt, FPT Shop, Viettel Store; gian hàng Huawei Flagship Store trên Shopee, Lazada, TikTok Shop; và cửa hàng trực tuyến HUAWEI Store.
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Đáng chú ý, từ hôm nay, 14/09/2026, người dùng có thể đặt trước sản phẩm trên các nền tảng thương mại điện tử với giá ưu đãi 21.990.000 đồng, kèm bộ phụ kiện gồm Smart Magnetic Keyboard, HUAWEI M-Pencil Pro và chuột không dây, giúp hoàn thiện trải nghiệm làm việc di động trên thiết bị.

Người dùng khi mua các dòng máy tính bảng HUAWEI (ngoại trừ MatePad SE) cũng sẽ được tặng 1 năm sử dụng WPS AI, trị giá 2.190.000 đồng, hỗ trợ các tác vụ như tóm tắt tài liệu, tạo và chỉnh sửa nội dung, xử lý bảng tính và tạo slide ngay trong WPS Office PC.

Huawei ra mắt dòng tablet cao cấp mới
Huawei ra mắt dòng tablet cao cấp mới

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Huawei ra mắt dòng tablet cao cấp mới
MatePad Air tiếp tục phát huy thế mạnh của dòng Air với thiết kế mỏng chỉ 5,3 mm cùng trọng lượng chỉ 509 gram

Thiết kế siêu mỏng 5,3 mm

Với thông điệp “Fresh Air, Your Spark” (đổi không gian, nâng tầm hiệu suất), HUAWEI MatePad Air tiếp tục phát huy thế mạnh của dòng Air với thiết kế mỏng nhẹ, đồng thời nâng cấp mạnh về màn hình, trải nghiệm làm việc và hệ sinh thái phần mềm.

Cụ thể HUAWEI MatePad Air sở hữu thân máy siêu mỏng và nhẹ nhờ cấu trúc màn hình OLED đảo ngược, loại bỏ khung đỡ bên trong để tối ưu không gian linh kiện. Nhờ đó, thiết bị đạt được độ mỏng ấn tượng 5,3 mm cùng trọng lượng chỉ 509 gram, nhưng vẫn đảm bảo độ cứng cáp và bền bỉ.

Phần thân kim loại được hoàn thiện bằng quy trình Pearlescent E-coating, tạo nên hiệu ứng ngọc trai, thay đổi theo từng góc nhìn, mang đến cảm giác sang trọng. Bề mặt được xử lý để hạn chế bám dấu vân tay, đồng thời duy trì cảm giác cầm mịn và dễ chịu.

Tại Việt Nam, HUAWEI MatePad Air được bán ra với phiên bản màu Xanh Dương (Airy Blue), hướng đến phong cách thanh lịch, trẻ trung, giúp thiết bị trở thành một phần trong phong cách sống của người dùng chứ không đơn thuần là một công cụ làm việc.

Huawei ra mắt dòng tablet cao cấp mới
Nâng cấp đáng chú ý nhất trên HUAWEI MatePad Air nằm ở cách Huawei đưa AI trực tiếp vào các ứng dụng phục vụ công việc và ghi chú.

Công cụ AI tích hợp trực tiếp trên WPS Office và HUAWEI Notes

Theo Huawei, nâng cấp đáng chú ý nhất trên HUAWEI MatePad Air nằm ở cách Huawei đưa AI trực tiếp vào các ứng dụng phục vụ công việc và ghi chú. Trên WPS Office PC, người dùng có thể sử dụng WPS AI để tóm tắt tài liệu PDF, hỗ trợ tạo và chỉnh sửa nội dung, xử lý bảng tính hoặc tạo nhanh bản nháp bài thuyết trình ngay trong ứng dụng, hạn chế việc phải chuyển đổi qua lại giữa nhiều công cụ. Huawei đồng thời cải thiện khả năng gõ và nhận diện tiếng Việt trên WPS Office, giúp trải nghiệm soạn thảo tài liệu trở nên thuận tiện hơn với người dùng Việt Nam.

Trong HUAWEI Notes, tính năng mới AI Tutor (Gia sư AI) cho phép người dùng khoanh trực tiếp bài tập hoặc nội dung cần tìm hiểu để AI phân tích và hướng dẫn theo từng bước. Ứng dụng cũng hỗ trợ AI Equation Recognition để nhận diện phép toán viết tay, cùng AI Handwriting Enhancement giúp làm gọn nét chữ viết tay. Ngoài ra, người dùng có thể nhập các định dạng như PDF, Word và PowerPoint vào ứng dụng HUAWEI Notes để tiếp tục ghi chú và xử lý nội dung trong cùng một không gian làm việc.

Và khi kết hợp với HUAWEI M-Pencil Pro và Smart Magnetic Keyboard, HUAWEI MatePad Air dễ dàng chuyển đổi giữa các tình huống học tập, làm việc và sáng tạo. Từ ghi chép trong lớp học, ghi biên bản cuộc họp, phác thảo ý tưởng cho đến xử lý tài liệu, mọi cảm hứng đều có thể nhanh chóng được hiện thực hóa thành sản phẩm hoàn chỉnh.

Huawei ra mắt dòng tablet cao cấp mới
Màn hình OLED PaperMatte 12 inch, độ phân giải 2.8K, tần số quét 144 Hz, độ sáng tối đa 1.200 nit

Màn hình OLED PaperMatte mang đến trải nghiệm dễ chịu

Với màn hình OLED PaperMatte 12 inch, độ phân giải 2.8K, tần số quét 144 Hz, độ sáng tối đa 1.200 nit cùng dải màu điện ảnh P3, HUAWEI MatePad Air tái hiện hình ảnh sắc nét, sống động trong mọi nhu cầu học tập, làm việc hay giải trí.

Để giảm hiện tượng lấp lánh thường gặp trên màn hình nhám, Huawei ứng dụng công nghệ khắc nano có độ chính xác cao, giúp giảm chói và phản xạ ánh sáng, nhưng vẫn duy trì cảm giác viết vẽ, vuốt chạm như trên giấy. Nhờ đó, người dùng có thể làm việc, đọc tài liệu hay sáng tạo trong nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau với trải nghiệm dễ chịu và rõ nét hơn.

Huawei ra mắt dòng tablet cao cấp mới
HUAWEI MatePad Air vẫn được trang bị viên pin 10.100 mAh, cho phép phát video HDR liên tục cả ngày dài

Hiệu suất bền bỉ

Dù sở hữu độ mỏng chỉ 5,3 mm, nhưng HUAWEI MatePad Air vẫn được trang bị viên pin 10.100 mAh, cho phép phát video HDR liên tục lên đến 16 giờ, đáp ứng tốt nhu cầu học tập, làm việc và giải trí suốt cả ngày. Bên cạnh đó, công nghệ HUAWEI SuperCharge Turbo 66W có thể sạc khoảng 42% pin chỉ trong 30 phút, giúp người dùng nhanh chóng quay trở lại công việc mà không phải chờ đợi lâu.

Thiết bị cũng được trang bị hệ thống 6 loa cùng cụm loa trầm bốn driver, tái tạo âm thanh mạnh mẽ, giàu chiều sâu và không gian rộng mở trong một thiết kế mỏng nhẹ, mang đến trải nghiệm giải trí hấp dẫn.

Huawei Tablet tablet cao cấp HUAWEI MatePad Air tablet siêu mỏng nhẹ tablet trên 20 triệu đồng

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 143,000 146,100 ▲100K
Hà Nội - PNJ 143,000 146,100 ▲100K
Đà Nẵng - PNJ 143,000 146,100 ▲100K
Miền Tây - PNJ 143,000 146,100 ▲100K
Tây Nguyên - PNJ 143,000 146,100 ▲100K
Đông Nam Bộ - PNJ 143,000 146,100 ▲100K
Cập nhật: 14/09/2026 13:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,320 ▲20K 14,620 ▲20K
Miếng SJC Nghệ An 14,320 ▲20K 14,620 ▲20K
Miếng SJC Thái Bình 14,320 ▲20K 14,620 ▲20K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,320 ▲20K 14,670 ▲20K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,320 ▲20K 14,670 ▲20K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,320 ▲20K 14,670 ▲20K
NL 99.99 13,650 ▲50K
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,550 ▲50K
Trang sức 99.9 13,980 ▲20K 14,580 ▲20K
Trang sức 99.99 13,990 ▲20K 14,590 ▲20K
Cập nhật: 14/09/2026 13:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,432 ▲1289K 1,462 ▲1316K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,432 ▲1289K 14,622 ▲20K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,432 ▲1289K 14,623 ▲20K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,427 ▲2K 1,457 ▲2K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,427 ▲2K 1,458 ▲2K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,402 ▲1262K 1,447 ▲2K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 136,267 ▲198K 143,267 ▲198K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 98,886 ▲150K 108,686 ▲150K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 88,756 ▲79894K 98,556 ▲88714K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 78,626 ▲122K 88,426 ▲122K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 74,719 ▲117K 84,519 ▲117K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,696 ▲83K 60,496 ▲83K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,432 ▲1289K 1,462 ▲1316K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,432 ▲1289K 1,462 ▲1316K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,432 ▲1289K 1,462 ▲1316K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,432 ▲1289K 1,462 ▲1316K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,432 ▲1289K 1,462 ▲1316K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,432 ▲1289K 1,462 ▲1316K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,432 ▲1289K 1,462 ▲1316K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,432 ▲1289K 1,462 ▲1316K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,432 ▲1289K 1,462 ▲1316K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,432 ▲1289K 1,462 ▲1316K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,432 ▲1289K 1,462 ▲1316K
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Cập nhật: 14/09/2026 13:00
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Cập nhật: 14/09/2026 13:00

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