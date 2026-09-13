Công ty VinFast và GSM kiện toàn lãnh đạo cấp cao

VinFast trao quyền điều hành cho thế hệ lãnh đạo trẻ

Ngày 12/9/2026, VinFast và GSM công bố loạt quyết định bổ nhiệm nhân sự cấp cao mới. Động thái này diễn ra khi hai doanh nghiệp đang mở rộng hoạt động tại nhiều thị trường và chuẩn bị cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo.

Tại VinFast, ông Phạm Nhật Quân Anh đảm nhiệm đồng thời chức Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc VinFast toàn cầu, thay ông Phạm Nhật Vượng. Ông cũng giữ vị trí Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc VinFast Việt Nam.

Ông Phạm Nhật Quân Anh đảm nhiệm đồng thời chức Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc VinFast toàn cầu. Ảnh: VinFast.

Ông Phạm Nhật Quân Anh từng được bổ nhiệm làm Chủ tịch VinFast toàn cầu từ tháng 5/2026. Việc tiếp nhận thêm chức danh Tổng giám đốc giúp ông trực tiếp phụ trách toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp ở cả thị trường trong nước và quốc tế.

Chia sẻ sau quyết định bổ nhiệm, ông Phạm Nhật Quân Anh cho biết: “Tôi rất vinh dự khi được Hội đồng Quản trị tin tưởng giao thêm những trọng trách mới. Với nền tảng phát triển bền vững trong những năm qua cùng sự ủng hộ, tin tưởng ngày càng tăng của khách hàng tại tất cả các thị trường, VinFast đang đứng trước cơ hội lớn tham gia dẫn dắt cuộc cách mạng di chuyển xanh trên toàn cầu. Tôi cam kết sẽ cùng với toàn thể đội ngũ tiếp tục nỗ lực, phát huy các giá trị cốt lõi của VinFast, mang đến cho khách hàng trên toàn thế giới những sản phẩm đẳng cấp cùng chất lượng dịch vụ cao nhất”.

GSM thay đổi hai vị trí lãnh đạo chủ chốt

Tại GSM, ông Nguyễn Quốc Tuấn chuyển từ vị trí Tổng giám đốc sang Chủ tịch GSM toàn cầu, kế nhiệm bà Phạm Thu Hương. Ông Phạm Nhật Minh Hoàng được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc GSM toàn cầu kiêm Tổng giám đốc GSM Việt Nam. Sinh năm 2000, ông từng tham gia quản lý tại VinFast, Green Future, VinSmart Future và GSM.

Ông Phạm Nhật Minh Hoàng được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc GSM toàn cầu kiêm Tổng giám đốc GSM Việt Nam. Ảnh: VinFast.

Ngoài hoạt động điều hành, ông Phạm Nhật Minh Hoàng còn tham gia góp vốn và giữ vai trò cổ đông chính tại một số doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực công nghiệp, công nghệ, năng lượng và hạ tầng trong hệ sinh thái Vingroup như VinSpeed, VinEnergo, VinMetal, VinVentures và các công ty robot.

Việc phân công lại các vị trí điều hành được thực hiện trong bối cảnh Vingroup thúc đẩy đào tạo nhân sự và chuyển giao trách nhiệm cho lớp lãnh đạo trẻ. Với VinFast và GSM, đây cũng là thời điểm hai doanh nghiệp tăng tốc mở rộng quy mô hoạt động bên ngoài Việt Nam.

VinFast và GSM tiếp tục mở rộng thị trường quốc tế

VinFast hiện hoạt động tại 16 quốc gia, tập trung ở Việt Nam, Ấn Độ, Indonesia, Philippines, châu Âu, Trung Đông và Bắc Mỹ. Các dòng ô tô và xe máy điện của hãng được sản xuất tại 4 nhà máy ở Việt Nam, Indonesia và Ấn Độ.

GSM, thông qua thương hiệu Green SM, hiện cung cấp dịch vụ tại 7 quốc gia gồm Việt Nam, Lào, Indonesia, Philippines, Ấn Độ, Kazakhstan và Đan Mạch. Doanh nghiệp đặt kế hoạch tiếp tục mở rộng sang ít nhất 3 thị trường trong năm nay.

Cùng với mở rộng địa bàn hoạt động, GSM hướng tới mô hình doanh nghiệp đại chúng có quy mô quốc tế và kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán nước ngoài. Các thay đổi nhân sự lần này vì vậy không chỉ tập trung vào việc thay thế người đứng đầu, mà còn gắn với định hướng phân cấp điều hành và chuẩn bị nguồn lực cho quá trình mở rộng của VinFast và GSM trên thị trường toàn cầu.