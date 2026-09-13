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Công ty VinFast và GSM kiện toàn lãnh đạo cấp cao

Thành Biên

Thành Biên

17:38 | 13/09/2026
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VinFast và GSM đồng loạt thay đổi nhân sự lãnh đạo cấp cao, trong đó ông Phạm Nhật Quân Anh giữ chức Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc VinFast toàn cầu và Việt Nam.
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VinFast trao quyền điều hành cho thế hệ lãnh đạo trẻ

Ngày 12/9/2026, VinFastGSM công bố loạt quyết định bổ nhiệm nhân sự cấp cao mới. Động thái này diễn ra khi hai doanh nghiệp đang mở rộng hoạt động tại nhiều thị trường và chuẩn bị cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo.

Tại VinFast, ông Phạm Nhật Quân Anh đảm nhiệm đồng thời chức Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc VinFast toàn cầu, thay ông Phạm Nhật Vượng. Ông cũng giữ vị trí Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc VinFast Việt Nam.

Ông Phạm Nhật Quân Anh đảm nhiệm đồng thời chức Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc VinFast toàn cầu. Ảnh: VinFast.
Ông Phạm Nhật Quân Anh đảm nhiệm đồng thời chức Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc VinFast toàn cầu. Ảnh: VinFast.

Ông Phạm Nhật Quân Anh từng được bổ nhiệm làm Chủ tịch VinFast toàn cầu từ tháng 5/2026. Việc tiếp nhận thêm chức danh Tổng giám đốc giúp ông trực tiếp phụ trách toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp ở cả thị trường trong nước và quốc tế.

Chia sẻ sau quyết định bổ nhiệm, ông Phạm Nhật Quân Anh cho biết: “Tôi rất vinh dự khi được Hội đồng Quản trị tin tưởng giao thêm những trọng trách mới. Với nền tảng phát triển bền vững trong những năm qua cùng sự ủng hộ, tin tưởng ngày càng tăng của khách hàng tại tất cả các thị trường, VinFast đang đứng trước cơ hội lớn tham gia dẫn dắt cuộc cách mạng di chuyển xanh trên toàn cầu. Tôi cam kết sẽ cùng với toàn thể đội ngũ tiếp tục nỗ lực, phát huy các giá trị cốt lõi của VinFast, mang đến cho khách hàng trên toàn thế giới những sản phẩm đẳng cấp cùng chất lượng dịch vụ cao nhất”.

GSM thay đổi hai vị trí lãnh đạo chủ chốt

Tại GSM, ông Nguyễn Quốc Tuấn chuyển từ vị trí Tổng giám đốc sang Chủ tịch GSM toàn cầu, kế nhiệm bà Phạm Thu Hương. Ông Phạm Nhật Minh Hoàng được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc GSM toàn cầu kiêm Tổng giám đốc GSM Việt Nam. Sinh năm 2000, ông từng tham gia quản lý tại VinFast, Green Future, VinSmart Future và GSM.

Ông Phạm Nhật Minh Hoàng được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc GSM toàn cầu kiêm Tổng giám đốc GSM Việt Nam. Ảnh: VinFast.
Ông Phạm Nhật Minh Hoàng được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc GSM toàn cầu kiêm Tổng giám đốc GSM Việt Nam. Ảnh: VinFast.

Ngoài hoạt động điều hành, ông Phạm Nhật Minh Hoàng còn tham gia góp vốn và giữ vai trò cổ đông chính tại một số doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực công nghiệp, công nghệ, năng lượng và hạ tầng trong hệ sinh thái Vingroup như VinSpeed, VinEnergo, VinMetal, VinVentures và các công ty robot.

Việc phân công lại các vị trí điều hành được thực hiện trong bối cảnh Vingroup thúc đẩy đào tạo nhân sự và chuyển giao trách nhiệm cho lớp lãnh đạo trẻ. Với VinFast và GSM, đây cũng là thời điểm hai doanh nghiệp tăng tốc mở rộng quy mô hoạt động bên ngoài Việt Nam.

VinFast và GSM tiếp tục mở rộng thị trường quốc tế

VinFast hiện hoạt động tại 16 quốc gia, tập trung ở Việt Nam, Ấn Độ, Indonesia, Philippines, châu Âu, Trung Đông và Bắc Mỹ. Các dòng ô tô và xe máy điện của hãng được sản xuất tại 4 nhà máy ở Việt Nam, Indonesia và Ấn Độ.

GSM, thông qua thương hiệu Green SM, hiện cung cấp dịch vụ tại 7 quốc gia gồm Việt Nam, Lào, Indonesia, Philippines, Ấn Độ, Kazakhstan và Đan Mạch. Doanh nghiệp đặt kế hoạch tiếp tục mở rộng sang ít nhất 3 thị trường trong năm nay.

Cùng với mở rộng địa bàn hoạt động, GSM hướng tới mô hình doanh nghiệp đại chúng có quy mô quốc tế và kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán nước ngoài. Các thay đổi nhân sự lần này vì vậy không chỉ tập trung vào việc thay thế người đứng đầu, mà còn gắn với định hướng phân cấp điều hành và chuẩn bị nguồn lực cho quá trình mở rộng của VinFast và GSM trên thị trường toàn cầu.

Vinfast GSM Phạm Nhật Quân Anh Phạm Nhật Minh Hoàng VinGroup

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 143,000 146,000
Hà Nội - PNJ 143,000 146,000
Đà Nẵng - PNJ 143,000 146,000
Miền Tây - PNJ 143,000 146,000
Tây Nguyên - PNJ 143,000 146,000
Đông Nam Bộ - PNJ 143,000 146,000
Cập nhật: 13/09/2026 18:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,300 14,600
Miếng SJC Nghệ An 14,300 14,600
Miếng SJC Thái Bình 14,300 14,600
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,300 14,650
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,300 14,650
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,300 14,650
NL 99.99 13,600
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,500
Trang sức 99.9 13,960 14,560
Trang sức 99.99 13,970 14,570
Cập nhật: 13/09/2026 18:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 146
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 143 14,602
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 143 14,603
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,425 1,455
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,425 1,456
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 140 1,445
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 136,069 143,069
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 98,736 108,536
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 8,862 9,842
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 78,504 88,304
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 74,602 84,402
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,613 60,413
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 146
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 146
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 146
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 146
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 146
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 146
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 146
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 146
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 146
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 146
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 146
Cập nhật: 13/09/2026 18:45
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CNY 0 3821 3917
EUR 29431 29651 30740
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HKD 0 3174 3377
JPY 162 165 172
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Cập nhật: 13/09/2026 18:45
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DKK 0 4030 0
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THB 0 728.6 0
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Cập nhật: 13/09/2026 18:45

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
Hồ nước ngọt 248 tỷ đồng ở Cà Mau chờ nhà máy xử lý sau hai năm

Hồ nước ngọt 248 tỷ đồng ở Cà Mau chờ nhà máy xử lý sau hai năm

Đại hội Hội Người cao tuổi Việt Nam lần thứ VII diễn ra ngày 15-16/9

Đại hội Hội Người cao tuổi Việt Nam lần thứ VII diễn ra ngày 15-16/9

Bệnh viện 19-8 kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Bệnh viện 19-8 kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Hai khu nghỉ dưỡng Azerai vào Top 10 khách sạn có dịch vụ xuất sắc nhất Châu Á

Hai khu nghỉ dưỡng Azerai vào Top 10 khách sạn có dịch vụ xuất sắc nhất Châu Á

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Di Động Việt ưu đãi đến 10 triệu đồng cho khách đặt sớm iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max

Di Động Việt ưu đãi đến 10 triệu đồng cho khách đặt sớm iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max

Đặt trước iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max tại Cellphone S nhận ưu đãi đến 5 triệu đồng

Đặt trước iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max tại Cellphone S nhận ưu đãi đến 5 triệu đồng

Minh Tuấn Mobile mở đặt hàng iPhone 18 Pro & iPhone 18 Pro Max

Minh Tuấn Mobile mở đặt hàng iPhone 18 Pro & iPhone 18 Pro Max

Một vòng triển lãm AVSHOW Sài Gòn 2026 ngày khai mạc

Một vòng triển lãm AVSHOW Sài Gòn 2026 ngày khai mạc

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Khi cuộc đua AI tăng tốc, bài toán an toàn và kiểm soát rủi ro trở nên cấp thiết

Khi cuộc đua AI tăng tốc, bài toán an toàn và kiểm soát rủi ro trở nên cấp thiết

Qualcomm đang chuẩn bị cho việc ra mắt công nghệ 6G vào năm 2029

Qualcomm đang chuẩn bị cho việc ra mắt công nghệ 6G vào năm 2029

NGMN chốt hướng đi 6G

NGMN chốt hướng đi 6G

Token trở thành cuộc đua mới của ba nhà mạng Trung Quốc

Token trở thành cuộc đua mới của ba nhà mạng Trung Quốc

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Trung Quốc muốn hợp nhất dàn thiết bị không người lái đa miền

Trung Quốc muốn hợp nhất dàn thiết bị không người lái đa miền

Ấn Độ sắp sản xuất tên lửa 70 mm dẫn đường bằng laser

Ấn Độ sắp sản xuất tên lửa 70 mm dẫn đường bằng laser

7 vũ khí laser quân sự mạnh nhất hiện nay

7 vũ khí laser quân sự mạnh nhất hiện nay

Mỹ mở đường in 3D hàng chục nghìn linh kiện tàu ngầm

Mỹ mở đường in 3D hàng chục nghìn linh kiện tàu ngầm

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Nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 35 năm thành lập trường Nguyễn Siêu

Nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 35 năm thành lập trường Nguyễn Siêu

20 năm nâng cao chất lượng sàng lọc trước sinh và sơ sinh

20 năm nâng cao chất lượng sàng lọc trước sinh và sơ sinh

RFID là gì? Nextwaves và bước khởi đầu cho doanh nghiệp Việt

RFID là gì? Nextwaves và bước khởi đầu cho doanh nghiệp Việt

Hai trung tâm mới của Đại học Thái Nguyên tại Cao Bằng: Cú hích cho đào tạo và đổi mới sáng tạo

Hai trung tâm mới của Đại học Thái Nguyên tại Cao Bằng: Cú hích cho đào tạo và đổi mới sáng tạo

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Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị Ngày Thị trường vốn Việt Nam 2026 tại Vương quốc Anh

Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị Ngày Thị trường vốn Việt Nam 2026 tại Vương quốc Anh

Nhận định chứng khoán tuần 14-18/9: Dòng tiền ETF vào tâm điểm

Nhận định chứng khoán tuần 14-18/9: Dòng tiền ETF vào tâm điểm

Chứng khoán tuần 7-11/9: Áp lực bán lan rộng cuối tuần

Chứng khoán tuần 7-11/9: Áp lực bán lan rộng cuối tuần

Di Động Việt ưu đãi đến 10 triệu đồng cho khách đặt sớm iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max

Di Động Việt ưu đãi đến 10 triệu đồng cho khách đặt sớm iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max

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Sun Life Việt Nam đạt 1.480 tỷ đồng doanh thu phí bảo hiểm

Sun Life Việt Nam đạt 1.480 tỷ đồng doanh thu phí bảo hiểm

TCP tiếp tục đưa

TCP tiếp tục đưa 'Không gian thể thao thanh niên' đến với khu công nghiệp Mỹ Phước 3

Token trở thành cuộc đua mới của ba nhà mạng Trung Quốc

Token trở thành cuộc đua mới của ba nhà mạng Trung Quốc

Grab bị rà soát chính sách giá cước, phí và chiết khấu với tài xế

Grab bị rà soát chính sách giá cước, phí và chiết khấu với tài xế

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Gen.G đánh bại HLE, giành chức vô địch LCK thứ 7

Gen.G đánh bại HLE, giành chức vô địch LCK thứ 7

Lịch thi đấu LMHT ASIAD 2026: Việt Nam tranh huy chương ngày 2/10

Lịch thi đấu LMHT ASIAD 2026: Việt Nam tranh huy chương ngày 2/10

Siêu phẩm Onimusha: Way of the Sword bán 1 triệu bản chỉ sau 24 giờ

Siêu phẩm Onimusha: Way of the Sword bán 1 triệu bản chỉ sau 24 giờ

Tuyển LMHT Hàn Quốc đấu giao hữu với Mỹ và Việt Nam trước ASIAD 2026

Tuyển LMHT Hàn Quốc đấu giao hữu với Mỹ và Việt Nam trước ASIAD 2026