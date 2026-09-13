Nhận định chứng khoán tuần 14-18/9: Dòng tiền ETF vào tâm điểm

Vùng 1.780-1.800 điểm là phép thử đầu tuần

VN-Index bước vào tuần 14-18/9 sau khi giảm 3,12% và đóng cửa tại 1.795,21 điểm. Việc chỉ số mất mốc 1.800 điểm trong phiên cuối tuần đi kèm thanh khoản tăng cho thấy lực bán đã chủ động hơn, vì vậy khả năng rung lắc đầu tuần vẫn ở mức cao.

Vùng 1.780-1.800 điểm được xem là khu vực kiểm định gần. Đây cũng là vùng đã nhiều lần xuất hiện lực cầu trong các nhịp điều chỉnh trước. Nếu chỉ số giữ được khu vực này và thanh khoản giảm dần khi lùi điểm, thị trường có thể hình thành trạng thái cân bằng ngắn hạn.

Trong kịch bản phục hồi, khu vực 1.820-1.830 điểm là vùng cản đầu tiên. Cao hơn là 1.850-1.870 điểm, vùng từng kích hoạt áp lực chốt lời mạnh trong tuần vừa qua. Một nhịp tăng bền vững cần đi kèm độ rộng cải thiện và thanh khoản tăng ở các phiên tăng.

Ngược lại, nếu 1.780 điểm bị xuyên thủng với thanh khoản lớn, VN-Index có thể cần thêm thời gian để tìm vùng cân bằng thấp hơn. Sau phiên 11/9 có tới 278 mã giảm trên HoSE, nên quá trình hấp thụ cung khó hoàn tất chỉ trong một phiên.

Yếu tố đáng chú ý nhất của tuần tới không chỉ nằm ở chỉ số mà ở cấu trúc dòng tiền. Tuần 14-18/9 là giai đoạn cao điểm tái cơ cấu danh mục trước khi Việt Nam chính thức được FTSE Russell nâng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp từ phiên 21/9.

Nguồn vietstock

Ngân hàng và bluechip có thể hưởng lợi từ cơ cấu ETF

Theo ACBS, danh sách cổ phiếu Việt Nam đáp ứng tiêu chí FTSE GEIS gồm 117 mã. Công ty chứng khoán này ước tính khoảng 27 cổ phiếu có thể được mua ròng tổng cộng khoảng 5.588 tỷ đồng trong kỳ cơ cấu tháng 9; phiên tái cơ cấu trọng điểm dự kiến rơi vào ngày 18/9.

Dòng vốn liên quan nâng hạng có thể không làm VN-Index tăng đồng loạt, nhưng có khả năng tạo chênh lệch cung cầu lớn ở từng mã. Vì vậy, biến động ở nhóm vốn hóa lớn trong tuần tới có thể mạnh hơn mức biến động của chỉ số chung.

Ngân hàng là nhóm cần theo dõi đầu tiên. VCB được một số báo cáo ước tính hưởng lợi đồng thời từ dòng tiền FTSE GEIS và phần vốn Fubon Vietnam ETF tái phân bổ, với tổng giá trị mua có thể ở mức cao trong nhóm cổ phiếu Việt Nam.

Tuy vậy, tuần vừa qua nhiều mã ngân hàng bị khối ngoại bán ròng mạnh, gồm STB, VCB, CTG, MBB, SHB và VPB. Điều này tạo nền cung sẵn có khá lớn. Vì vậy, nếu lực mua ETF xuất hiện, phản ứng giá giữa các mã ngân hàng có thể rất khác nhau.

Nhóm chứng khoán có thể hưởng lợi gián tiếp nếu thanh khoản thị trường tăng trong tuần cơ cấu. SSI, VCI, HCM, VIX, SHS là các mã cần quan sát về khả năng hồi phục sau phiên giảm mạnh 11/9. Điều kiện quan trọng vẫn là giá trị khớp lệnh toàn thị trường cải thiện bền vững thay vì chỉ tăng đột biến một phiên.

Bất động sản tiếp tục phân hóa. VIC và VHM có thể chịu tác động riêng từ hoạt động cơ cấu của Fubon, trong khi nhóm còn lại như KDH, DXG, PDR, NLG, NVL phụ thuộc nhiều hơn vào dòng tiền nội và câu chuyện doanh nghiệp. Sau tuần giảm mạnh, nhóm này cần thời gian tạo nền trước khi có thể lấy lại vai trò dẫn dắt.

Ở nhóm công nghệ, FPT đáng chú ý khi vừa là cổ phiếu bị điều chỉnh trong phiên cuối tuần, vừa được khối ngoại mua ròng mạnh nhất tuần khoảng 383 tỷ đồng. Nếu dòng vốn ETF tiếp tục ưu tiên các doanh nghiệp vốn hóa lớn, thanh khoản cao, FPT có thể trở thành một trong các mã phản ứng sớm.

Điện tử viễn thông và logistics có khả năng tiếp tục giao dịch chọn lọc. Các mã VTP, HAH, VSC, GMD cần được theo dõi dựa trên thanh khoản và khả năng giữ nền giá. GMD có thể được chú ý trong nhóm cảng biển nếu dòng tiền quay lại với nhóm cổ phiếu hưởng lợi từ thương mại và đầu tư.

Nhóm bán lẻ có thể phản ứng theo sức mạnh dòng tiền nội. MWG từng tăng 1,82% trong phiên 10/9 nhưng chịu ảnh hưởng khi thị trường giảm mạnh sau đó. Nếu VN-Index cân bằng, các mã bán lẻ có nền giá chặt và kết quả kinh doanh tích cực có thể thu hút dòng tiền ngắn hạn trở lại.

Với điện, năng lượng và dầu khí, BSR, PVT và PVD đang có lợi thế tương đối khi nhóm năng lượng giữ sắc xanh trong phiên 11/9. Dù vậy, diễn biến nhóm này vẫn phụ thuộc đáng kể vào giá dầu thế giới và không nên được xem là tín hiệu đại diện cho toàn thị trường.

Nhóm y tế có thể tiếp tục giữ vai trò phòng thủ. Trong giai đoạn thị trường rung lắc, dòng tiền có xu hướng tìm đến các doanh nghiệp có lợi nhuận ổn định và mức biến động thấp, nhưng nhóm y tế hiện chưa cho thấy khả năng dẫn dắt chỉ số.

Nguồn vietstock

Ba kịch bản cho tuần 14-18/9

Kịch bản cơ sở là VN-Index dao động tích lũy trong vùng 1.780-1.830 điểm, với biên độ tăng giảm lớn ở từng cổ phiếu do hoạt động cơ cấu ETF. Đây là kịch bản phù hợp với trạng thái hiện tại khi chỉ số vừa mất hỗ trợ 1.800 điểm nhưng sự kiện nâng hạng đang tạo kỳ vọng về dòng vốn ngoại.

Kịch bản tích cực xuất hiện nếu VN-Index nhanh chóng lấy lại 1.820-1.830 điểm, thanh khoản cải thiện và số mã tăng mở rộng. Khi đó, thị trường có thể hướng trở lại vùng 1.850-1.870 điểm. Ngân hàng, chứng khoán, công nghệ và một số bluechip trong rổ ETF có khả năng đóng vai trò dẫn dắt.

Kịch bản thận trọng là VN-Index mất 1.780 điểm và thanh khoản tiếp tục tăng ở các phiên giảm. Khi đó, áp lực giải chấp hoặc giảm tỷ trọng có thể lan rộng hơn sang nhóm vốn hóa vừa và nhỏ, khiến cơ hội ngắn hạn thu hẹp dù dòng tiền ETF vẫn tạo điểm sáng cục bộ.

Ngày 18/9 là mốc cần đặc biệt lưu ý vì hoạt động tái cơ cấu trước ngày hiệu lực 21/9 có thể làm giá và khối lượng giao dịch biến động mạnh vào cuối phiên. Biến động bất thường tại một số cổ phiếu không nhất thiết phản ánh thay đổi về nền tảng doanh nghiệp.

Nhìn tổng thể, tuần 14-18/9 có thể là tuần của dòng tiền chọn lọc hơn là một nhịp tăng đồng loạt. Khả năng giữ vùng 1.780-1.800 điểm, hướng giao dịch của khối ngoại và sức mạnh của nhóm ngân hàng, chứng khoán, bất động sản, công nghệ sẽ quyết định liệu VN-Index chỉ tích lũy hay sớm hình thành nhịp hồi mới.

Với các nhóm logistics, bán lẻ, điện, điện tử viễn thông và y tế, yếu tố cần theo dõi là khả năng duy trì sức mạnh tương đối so với VN-Index. Trong giai đoạn cơ cấu quỹ, những cổ phiếu giữ được nền giá và thanh khoản ổn định thường có khả năng thu hút dòng tiền tốt hơn sau khi biến động cơ cấu qua đi.