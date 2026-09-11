Lịch thi đấu LMHT ASIAD 2026: Việt Nam tranh huy chương ngày 2/10

LMHT sẽ là môn thi đấu khép lại chương trình Esports tại ASIAD 2026

Theo lịch mới nhất do Hiệp hội Thể thao điện tử Nhật Bản (JESU) công bố, Liên Minh Huyền Thoại (LMHT) sẽ là nội dung cuối cùng của chương trình Esports tại Đại hội Thể thao châu Á 2026. Vòng tranh huy chương và chung kết LMHT diễn ra ngày 2/10 tại Aichi Sky Expo, Nhật Bản.

Theo giờ Việt Nam, các trận đấu được xếp trong khung 10h00–18h00 ngày 2/10/2026, tương ứng 12h00–20h00 theo giờ Nhật Bản. Đây cũng là mốc thời gian quan trọng để người hâm mộ Việt Nam theo dõi hành trình của đội tuyển quốc gia.

LMHT sẽ là nội dung cuối cùng của chương trình Esports tại ASIAD 2026. Ảnh: ASIAD 2026.

Esports ASIAD 2026 diễn ra từ ngày 23/9 đến 2/10 tại Aichi Sky Expo. Trong khi đó, Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 được tổ chức tại Aichi – Nagoya từ ngày 19/9 đến 4/10.

Tính đến ngày 9/9, JESU mới xác nhận khung thời gian dành cho các phiên thi đấu tranh huy chương LMHT. Ban tổ chức chưa công bố giờ thi đấu cụ thể của từng trận, thứ tự các cặp đấu hoặc sơ đồ nhánh. Vì vậy, người hâm mộ nên ưu tiên theo dõi thông tin từ ban tổ chức khi lịch đấu chi tiết được cập nhật.

8 đội tuyển góp mặt, Việt Nam hướng tới nhóm tranh huy chương

Nội dung LMHT ASIAD 2026 quy tụ 8 đội tuyển gồm Hàn Quốc, Đài Bắc Trung Hoa, Việt Nam, Hong Kong, Ấn Độ, Saudi Arabia, UAE và Malaysia. Hàn Quốc và Đài Bắc Trung Hoa giành suất trực tiếp, trong khi Việt Nam cùng các đội tuyển còn lại vượt qua vòng loại khu vực diễn ra tại Kuala Lumpur hồi tháng 6.

Đáng chú ý, Trung Quốc không tham dự nội dung LMHT tại ASIAD 2026. Việc thiếu vắng một trong những nền LMHT hàng đầu thế giới làm thay đổi đáng kể cục diện cuộc đua huy chương. Hàn Quốc được đánh giá là ứng viên hàng đầu cho HCV, còn Việt Nam và Đài Bắc Trung Hoa có thêm cơ hội cạnh tranh các vị trí cao.

Tại vòng loại, đội tuyển Việt Nam lần lượt vượt qua Lào, Mông Cổ, Saudi Arabia, Ấn Độ và Hong Kong để giành quyền đến Nhật Bản. Kết quả này giúp đại diện Việt Nam bước vào ASIAD với thành tích vòng loại tích cực.

Đội tuyển LMHT Việt Nam thi đấu tại ASIAD 2026. Ảnh: VIRESA.

Đội hình LMHT Việt Nam tại ASIAD 20 gồm:

Đường trên: Trần “Kiaya” Duy Sang (GAM Esports), Nguyễn “Pun” Đăng Khoa (Team Secret Whales)

Đi rừng: Lê “Hizto” Văn Hoàng Hải (Team Secret Whales)

Đường giữa: Trần “Dire” Duy Đức (Team Secret Whales)

Đường dưới: Hoàng “Eddie” Công Nghĩa (Team Secret Whales)

Hỗ trợ: Đinh “Taki” Anh Tài (GAM Esports)

Ban huấn luyện gồm Võ “Naul” Thành Luân (GAM Esports), Lê “SofM” Quang Duy (MVK Esports) và Trần “Ciel” Tiến Thịnh.

Lực lượng này là sự kết hợp những tuyển thủ giàu kinh nghiệm với các gương mặt đang thi đấu ở cấp độ cao. Đây sẽ là cơ sở để Việt Nam hướng đến mục tiêu cạnh tranh huy chương trong ngày thi đấu cuối cùng của Esports ASIAD 2026.

Hiện ban tổ chức chưa xác định đối thủ đầu tiên, giờ thi đấu cụ thể hay nhánh đấu của Việt Nam tại vòng chính. Các thông tin này dự kiến được công bố sau khi hoàn tất quá trình phân nhánh và xác nhận danh sách thi đấu cuối cùng.