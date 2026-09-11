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Lịch thi đấu LMHT ASIAD 2026: Việt Nam tranh huy chương ngày 2/10

Tạ Thành

Tạ Thành

15:41 | 11/09/2026
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Đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại (LMHT) Việt Nam sẽ bước vào vòng tranh huy chương ASIAD 2026 ngày 2/10 tại Nhật Bản, trong cuộc đua có sự góp mặt của 8 đội tuyển hàng đầu châu lục.
Đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại Hàn Quốc lộ diện HLV tại ASIAD 2026 Đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại Hàn Quốc lộ diện HLV tại ASIAD 2026
Tuyển LMHT Hàn Quốc đấu giao hữu với Mỹ và Việt Nam trước ASIAD 2026 Tuyển LMHT Hàn Quốc đấu giao hữu với Mỹ và Việt Nam trước ASIAD 2026
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LMHT sẽ là môn thi đấu khép lại chương trình Esports tại ASIAD 2026

Theo lịch mới nhất do Hiệp hội Thể thao điện tử Nhật Bản (JESU) công bố, Liên Minh Huyền Thoại (LMHT) sẽ là nội dung cuối cùng của chương trình Esports tại Đại hội Thể thao châu Á 2026. Vòng tranh huy chương và chung kết LMHT diễn ra ngày 2/10 tại Aichi Sky Expo, Nhật Bản.

Theo giờ Việt Nam, các trận đấu được xếp trong khung 10h00–18h00 ngày 2/10/2026, tương ứng 12h00–20h00 theo giờ Nhật Bản. Đây cũng là mốc thời gian quan trọng để người hâm mộ Việt Nam theo dõi hành trình của đội tuyển quốc gia.

LMHT sẽ là nội dung cuối cùng của chương trình Esports tại ASIAD 2026. Ảnh: ASIAD 2026.
LMHT sẽ là nội dung cuối cùng của chương trình Esports tại ASIAD 2026. Ảnh: ASIAD 2026.

Esports ASIAD 2026 diễn ra từ ngày 23/9 đến 2/10 tại Aichi Sky Expo. Trong khi đó, Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 được tổ chức tại Aichi – Nagoya từ ngày 19/9 đến 4/10.

Tính đến ngày 9/9, JESU mới xác nhận khung thời gian dành cho các phiên thi đấu tranh huy chương LMHT. Ban tổ chức chưa công bố giờ thi đấu cụ thể của từng trận, thứ tự các cặp đấu hoặc sơ đồ nhánh. Vì vậy, người hâm mộ nên ưu tiên theo dõi thông tin từ ban tổ chức khi lịch đấu chi tiết được cập nhật.

8 đội tuyển góp mặt, Việt Nam hướng tới nhóm tranh huy chương

Nội dung LMHT ASIAD 2026 quy tụ 8 đội tuyển gồm Hàn Quốc, Đài Bắc Trung Hoa, Việt Nam, Hong Kong, Ấn Độ, Saudi Arabia, UAE và Malaysia. Hàn Quốc và Đài Bắc Trung Hoa giành suất trực tiếp, trong khi Việt Nam cùng các đội tuyển còn lại vượt qua vòng loại khu vực diễn ra tại Kuala Lumpur hồi tháng 6.

Đáng chú ý, Trung Quốc không tham dự nội dung LMHT tại ASIAD 2026. Việc thiếu vắng một trong những nền LMHT hàng đầu thế giới làm thay đổi đáng kể cục diện cuộc đua huy chương. Hàn Quốc được đánh giá là ứng viên hàng đầu cho HCV, còn Việt Nam và Đài Bắc Trung Hoa có thêm cơ hội cạnh tranh các vị trí cao.

Tại vòng loại, đội tuyển Việt Nam lần lượt vượt qua Lào, Mông Cổ, Saudi Arabia, Ấn Độ và Hong Kong để giành quyền đến Nhật Bản. Kết quả này giúp đại diện Việt Nam bước vào ASIAD với thành tích vòng loại tích cực.

Đội tuyển LMHT Việt Nam thi đấu tại ASIAD 2026. Ảnh: VIRESA.
Đội tuyển LMHT Việt Nam thi đấu tại ASIAD 2026. Ảnh: VIRESA.

Đội hình LMHT Việt Nam tại ASIAD 20 gồm:

  • Đường trên: Trần “Kiaya” Duy Sang (GAM Esports), Nguyễn “Pun” Đăng Khoa (Team Secret Whales)
  • Đi rừng: Lê “Hizto” Văn Hoàng Hải (Team Secret Whales)
  • Đường giữa: Trần “Dire” Duy Đức (Team Secret Whales)
  • Đường dưới: Hoàng “Eddie” Công Nghĩa (Team Secret Whales)
  • Hỗ trợ: Đinh “Taki” Anh Tài (GAM Esports)

Ban huấn luyện gồm Võ “Naul” Thành Luân (GAM Esports), Lê “SofM” Quang Duy (MVK Esports) và Trần “Ciel” Tiến Thịnh.

Lực lượng này là sự kết hợp những tuyển thủ giàu kinh nghiệm với các gương mặt đang thi đấu ở cấp độ cao. Đây sẽ là cơ sở để Việt Nam hướng đến mục tiêu cạnh tranh huy chương trong ngày thi đấu cuối cùng của Esports ASIAD 2026.

Hiện ban tổ chức chưa xác định đối thủ đầu tiên, giờ thi đấu cụ thể hay nhánh đấu của Việt Nam tại vòng chính. Các thông tin này dự kiến được công bố sau khi hoàn tất quá trình phân nhánh và xác nhận danh sách thi đấu cuối cùng.

Lịch thi đấu LMHT ASIAD 2026 Đội tuyển LMHT Việt Nam ASIAD 2026 LMHT Esports

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 142,400 ▼800K 145,400 ▼1100K
Hà Nội - PNJ 142,400 ▼800K 145,400 ▼1100K
Đà Nẵng - PNJ 142,400 ▼800K 145,400 ▼1100K
Miền Tây - PNJ 142,400 ▼800K 145,400 ▼1100K
Tây Nguyên - PNJ 142,400 ▼800K 145,400 ▼1100K
Đông Nam Bộ - PNJ 142,400 ▼800K 145,400 ▼1100K
Cập nhật: 11/09/2026 16:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,240 ▼120K 14,540 ▼120K
Miếng SJC Nghệ An 14,240 ▼120K 14,540 ▼120K
Miếng SJC Thái Bình 14,240 ▼120K 14,540 ▼120K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,240 ▼80K 14,590 ▼70K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,240 ▼80K 14,590 ▼70K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,240 ▼80K 14,590 ▼70K
NL 99.99 13,600 ▼50K
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,500 ▼50K
Trang sức 99.9 13,900 ▼70K 14,500 ▼70K
Trang sức 99.99 13,910 ▼70K 14,510 ▼70K
Cập nhật: 11/09/2026 16:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,424 ▼12K 14,542 ▼120K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,424 ▼12K 14,543 ▼120K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,419 ▼12K 1,449 ▼12K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,419 ▼12K 145 ▼1317K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,394 ▼12K 1,439 ▼12K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 135,475 ▼1188K 142,475 ▼1188K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 98,286 ▼900K 108,086 ▼900K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 88,212 ▼816K 98,012 ▼816K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 78,138 ▲70251K 87,938 ▲79071K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 74,252 ▼700K 84,052 ▼700K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,362 ▼501K 60,162 ▼501K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Cập nhật: 11/09/2026 16:00
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Cập nhật: 11/09/2026 16:00

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