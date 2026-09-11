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GBA Oktoberfest 2026 trở lại, mang không khí Bavaria đến Việt Nam

Lê Giang

Lê Giang

09:46 | 11/09/2026
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Mùa lễ hội thứ 34 của GBA Oktoberfest Việt Nam sẽ diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Hà Nội, với các hoạt động ẩm thực, âm nhạc và trải nghiệm văn hóa đặc trưng của vùng Bavaria.
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Chiều 10/9, tại Hà Nội, Hiệp hội các Doanh nghiệp Đức tại Việt Nam (GBA) phối hợp Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức tại Việt Nam (AHK Việt Nam) cùng khách sạn JW Marriott Hà Nội tổ chức họp báo công bố chuỗi sự kiện Lễ hội GBA Oktoberfest Việt Nam 2026.

Bước sang mùa tổ chức thứ 34 tại Việt Nam, GBA Oktoberfest tiếp tục đưa không khí lễ hội Bavaria đến ba thành phố lớn, gồm TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Hà Nội.

Cụ thể, lễ hội diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh từ ngày 24-26/9/2026 tại 257 Hoàng Văn Thụ, phường Tân Sơn Hòa; Đà Nẵng từ ngày 2/10/2026 tại Furama Resort Đà Nẵng; Hà Nội từ ngày 8-10/10/2026 tại JW Marriott Hotel Hanoi.

Hơn 30 năm đưa văn hóa Đức đến Việt Nam

GBA Oktoberfest Việt Nam đã được tổ chức tại Việt Nam từ năm 1992. Trải qua hơn ba thập kỷ, sự kiện đã trở thành một trong những lễ hội thường niên được mong đợi, quy tụ cộng đồng doanh nghiệp Đức, khách Việt Nam, bạn bè quốc tế và những người yêu mến nước Đức. Sự kiện cũng là dịp để du khách và người dân trải nghiệm nét đẹp văn hóa Đức với những điểm nhấn hấp dẫn từ bia thủ công, âm nhạc sôi động và các hoạt động giải trí đặc sắc.

Có nguồn gốc từ Bavaria, bang miền Nam nước Đức, Oktoberfest gắn với văn hóa cộng đồng, âm nhạc, ẩm thực và tinh thần hiếu khách. Những nét đặc trưng này được tái hiện tại Việt Nam thông qua các món ăn truyền thống, bia Đức, âm nhạc trực tiếp và các hoạt động giao lưu.

GBA Oktoberfest 2026 trở lại, mang không khí Bavaria đến Việt Nam
Ông Alexander Ziehe - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Đức tại Việt Nam (GBA) chia sẻ tại họp báo.

Theo Ban Tổ chức, GBA Oktoberfest Việt Nam 2025 thu hút hơn 11.000 lượt khách và phục vụ hơn 25.000 lít bia.

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Alexander Ziehe - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Đức tại Việt Nam (GBA) - chia sẻ: GBA Oktoberfest từ lâu đã không chỉ đơn thuần là một lễ hội, mà còn là nhịp cầu sống động kết nối cộng đồng Đức và Việt Nam, đồng thời tạo nên những mối quan hệ ý nghĩa giữa doanh nghiệp, đối tác và bạn bè.

Bước sang mùa Oktoberfest thứ 34 tại Việt Nam, chúng tôi tự hào tiếp tục duy trì truyền thống lâu đời này và mang tinh thần Bavaria đích thực đến ba thành phố trên cả nước.

"Chúng tôi đặc biệt vui mừng khi chứng kiến lễ hội không ngừng phát triển và đổi mới qua từng năm, nhưng vẫn giữ vững những giá trị cốt lõi về cộng đồng, kết nối và giao lưu văn hóa đã làm nên bản sắc của sự kiện trong suốt hơn ba thập kỷ. Chúng tôi mong chờ được chào đón các hội viên, đối tác, bạn bè và khách tham dự đến với một mùa Oktoberfest đáng nhớ nữa", ông Alexander Ziehe chia sẻ.

GBA Oktoberfest 2026 trở lại, mang không khí Bavaria đến Việt Nam
Họp báo công bố chuỗi sự kiện Lễ hội GBA Oktoberfest Việt Nam 2026.

Ông Björn Koslowski - Phó Trưởng Đại diện Phòng công nghiệp & thương mại Đức tại Việt Nam (AHK Vietnam) - cho biết: AHK Vietnam rất vui mừng khi tiếp tục đồng hành và hỗ trợ GBA Oktoberfest Việt Nam trong mùa tổ chức thứ 34. Chúng tôi rất vinh dự được góp mặt trong một lễ hội có truyền thống lâu đời, nơi văn hóa, những giá trị truyền thống và tinh thần nước Đức được đưa đến gần hơn với cộng đồng và bạn bè trên khắp Việt Nam.

"Qua nhiều năm, Oktoberfest đã trở thành một sự kiện thường niên được mong đợi, đồng thời phản ánh mối quan hệ bền chặt và đa dạng giữa Đức và Việt Nam. Chúng tôi rất vui được đóng góp vào chuỗi sự kiện năm nay tại ba thành phố và mong đợi một mùa lễ hội thành công, với nhiều kết nối ý nghĩa, giao lưu văn hóa và tinh thần hữu nghị", ông Björn Koslowski bày tỏ.

Tái hiện không khí Bavaria tại Hà Nội

Ông Kim Deok Seung - Tổng Giám đốc JW Marriott Hotel Hanoi - cho biết: "Chúng tôi rất vui mừng tiếp tục mối quan hệ hợp tác lâu dài cùng GBA Oktoberfest và chào đón lễ hội trở lại JW Marriott Hotel Hanoi trong năm 2026. Qua nhiều năm, sự hợp tác này đã trở thành một truyền thống ý nghĩa đối với khách sạn cũng như cộng đồng.

Chúng tôi mong muốn một lần nữa kết hợp phong cách phục vụ đặc trưng cùng tinh hoa ẩm thực của JW Marriott Hotel Hanoi với tinh thần Bavaria đích thực của Oktoberfest. Đội ngũ của chúng tôi cam kết mang đến những trải nghiệm đáng nhớ cho từng vị khách và góp phần đưa mùa lễ hội năm nay trở thành một dịp đặc biệt nữa dành cho cộng đồng GBA cũng như những người yêu mến Oktoberfest".

GBA Oktoberfest 2026 trở lại, mang không khí Bavaria đến Việt Nam
Lễ hội GBA Oktoberfest Việt Nam 2026 được tổ chức dưới sự bảo trợ của Đại sứ quán Cộng hòa Liên bang Đức tại Hà Nội và Tổng Lãnh sự quán Cộng hòa Liên bang Đức tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Lễ hội GBA Oktoberfest Việt Nam 2026 được tổ chức dưới sự bảo trợ của Đại sứ quán Cộng hòa Liên bang Đức tại Hà Nội và Tổng Lãnh sự quán Cộng hòa Liên bang Đức tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đến với lễ hội, khách tham dự sẽ được hòa mình vào một đêm hội sôi động với bia Đức, ẩm thực truyền thống, âm nhạc trực tiếp và bầu không khí náo nhiệt đặc trưng đã làm nên danh tiếng của Oktoberfest trên toàn thế giới.

Ban Tổ chức cho biết, năm nay, không khí Bavaria sẽ tiếp tục được tái hiện sống động với những màn trình diễn đầy năng lượng của ban nhạc Đức - Áo nổi tiếng O'zapft, các món ăn Đức đặc trưng được chế biến bởi đội ngũ đầu bếp giàu kinh nghiệm, những dòng bia cao cấp nhập khẩu từ Đức, cùng nhiều lựa chọn đồ uống không cồn dành cho khách tham dự.

Với ẩm thực và đồ uống được phục vụ xuyên suốt chương trình, kết hợp cùng các tiết mục giải trí và hoạt động tương tác, GBA Oktoberfest Việt Nam mang đến cơ hội để khách tham dự trải nghiệm trọn vẹn hương vị, truyền thống và tinh thần gắn kết, sẻ chia đặc trưng của Bavaria ngay giữa lòng Việt Nam.

Lễ hội GBA Oktoberfest Việt Nam 2026 Bavaria Hiệp hội các Doanh nghiệp Đức tại Việt Nam (GBA)

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Quảng Bình

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 142,000 ▼1200K 145,000 ▼1500K
Hà Nội - PNJ 142,000 ▼1200K 145,000 ▼1500K
Đà Nẵng - PNJ 142,000 ▼1200K 145,000 ▼1500K
Miền Tây - PNJ 142,000 ▼1200K 145,000 ▼1500K
Tây Nguyên - PNJ 142,000 ▼1200K 145,000 ▼1500K
Đông Nam Bộ - PNJ 142,000 ▼1200K 145,000 ▼1500K
Cập nhật: 11/09/2026 11:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,200 ▼160K 14,500 ▼160K
Miếng SJC Nghệ An 14,200 ▼160K 14,500 ▼160K
Miếng SJC Thái Bình 14,200 ▼160K 14,500 ▼160K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,200 ▼120K 14,550 ▼110K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,200 ▼120K 14,550 ▼110K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,200 ▼120K 14,550 ▼110K
NL 99.99 13,555 ▼95K
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,455 ▼95K
Trang sức 99.9 13,860 ▼110K 14,460 ▼110K
Trang sức 99.99 13,870 ▼110K 14,470 ▼110K
Cập nhật: 11/09/2026 11:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142 ▼1294K 145 ▼1321K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 142 ▼1294K 14,502 ▼160K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 142 ▼1294K 14,503 ▼160K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,415 ▼16K 1,445 ▼16K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,415 ▼16K 1,446 ▼16K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 139 ▼1267K 1,435 ▼16K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 135,079 ▼1584K 142,079 ▼1584K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 97,986 ▼1200K 107,786 ▼1200K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 8,794 ▼80234K 9,774 ▼89054K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 77,894 ▲70007K 87,694 ▲78827K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 74,019 ▼933K 83,819 ▼933K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,195 ▼668K 59,995 ▼668K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142 ▼1294K 145 ▼1321K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142 ▼1294K 145 ▼1321K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142 ▼1294K 145 ▼1321K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142 ▼1294K 145 ▼1321K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142 ▼1294K 145 ▼1321K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142 ▼1294K 145 ▼1321K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142 ▼1294K 145 ▼1321K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142 ▼1294K 145 ▼1321K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142 ▼1294K 145 ▼1321K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142 ▼1294K 145 ▼1321K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142 ▼1294K 145 ▼1321K
Cập nhật: 11/09/2026 11:00
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Cập nhật: 11/09/2026 11:00
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DKK 0 4030 0
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Cập nhật: 11/09/2026 11:00
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Cập nhật: 11/09/2026 11:00

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