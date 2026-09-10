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Volvo XC40 2028 trình làng diện mạo mới, tạm biệt bản chạy điện EX40

Hải Nguyên

Hải Nguyên

16:01 | 10/09/2026
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Volvo làm mới đầu xe, nội thất và hệ thống an toàn cho cặp đôi XC40 và EX40, nhưng khách hàng Mỹ chỉ nhận được nửa còn lại của cặp đôi này khi bản chạy điện bị loại khỏi danh mục bán ra tại thị trường này.
Volvo XC40 2028 trình làng diện mạo mới, tạm biệt bản chạy điện EX40
Nguồn: timstevens

Volvo XC40 2028 mang đến đợt nâng cấp giữa vòng đời lớn nhất của mẫu SUV cỡ nhỏ này kể từ khi ra mắt năm 2017, khi Volvo vẽ lại đầu xe, bổ sung công nghệ mới cho nội thất và nâng cấp toàn diện hệ thống an toàn chủ động. Volvo vốn gắn liền với hình ảnh những chiếc wagon an toàn chở theo chú chó Labrador Retriever, nhưng hãng xe Thụy Điển đã chuyển hướng mạnh sang dòng SUV trong nhiều năm qua. Tại Mỹ, XC60 giữ vị trí bán chạy nhất của hãng, còn XC40 đứng thứ ba, trong khi trên phạm vi toàn cầu, XC40 xếp thứ nhì.

Thế hệ XC40 hiện tại xuất hiện lần đầu năm 2017. Hai năm sau, Volvo bổ sung phiên bản thuần điện mang tên XC40 Recharge, rồi đổi tên phiên bản này thành EX40 vào năm 2024 để đồng bộ với cách gọi tên các mẫu xe điện khác của hãng, gồm EX30, EX60 và EX90. Cho năm mô hình 2028, Volvo làm mới cả EX40 lẫn XC40 về thiết kế lẫn công nghệ, nhưng người tiêu dùng Mỹ chỉ nhận được một nửa trong cặp đôi này, vì hãng quyết định ngừng bán EX40 tại thị trường này.

Diện mạo đơn giản hơn, tinh tế hơn

Volvo XC40 2028 trình làng diện mạo mới, tạm biệt bản chạy điện EX40
Nguồn: timstevens

Bản nâng cấp năm 2022 của XC40 đời cũ chỉ thay đổi nhẹ phần mũi xe và cụm đèn pha, khiến người dùng khó phân biệt hai phiên bản trước và sau khi nâng cấp. Lần này, dù hình dáng tổng thể của xe vẫn giữ nguyên, Volvo thay đổi rõ rệt phần đầu xe của XC40 2028. Cản trước từng mang nhiều chi tiết cắt xẻ và các mảng khoét sâu, nay Volvo đơn giản hóa gần như toàn bộ khu vực này.

Cụm đèn pha góp phần tạo nên diện mạo hiện đại hơn cho xe. Volvo giữ lại thiết kế đèn mang tên Búa Thor làm dấu ấn thương hiệu, song ẩn bớt các chi tiết đèn phụ khác, tạo hiệu ứng tương phản mạnh trên tổng thể đầu xe.

Volvo XC40 2028 trình làng diện mạo mới, tạm biệt bản chạy điện EX40
Nguồn: timstevens

Volvo cũng tạo hình lại nắp ca-pô và các vòm bánh, đồng thời chỉnh sửa phần đuôi xe theo hướng tương tự phần đầu, mang lại tổng thể gọn gàng hơn cho toàn bộ chiếc xe. Dưới bóng râm, người nhìn khó nhận ra sự khác biệt giữa bản cũ và bản mới, nhưng dưới ánh sáng ban ngày, Volvo XC40 2028 trông hiện đại hơn hẳn phiên bản tiền nhiệm.

Volvo áp dụng toàn bộ thay đổi thiết kế này cho cả EX40 chạy điện, khiến hai mẫu xe gần như không thể phân biệt khi đặt cạnh nhau. Điểm khác biệt rõ nhất nằm ở logo phía sau và lưới tản nhiệt phía trước, khi EX40 mang một tấm lưới phẳng đồng màu thân xe thì XC40 lại sở hữu lưới tản nhiệt với các đường chéo làm nổi bật logo Volvo.

Công nghệ mới, an toàn nâng cấp

Volvo XC40 2028 trình làng diện mạo mới, tạm biệt bản chạy điện EX40
Nguồn: timstevens

Volvo cũng làm mới nội thất của cả XC40 và EX40, nhưng những thay đổi ở đây kín đáo hơn phần ngoại thất. Thay đổi dễ nhận thấy nhất nằm ở màn hình trung tâm cỡ lớn, đặt nổi trên táp lô thay vì ẩn gọn trong hốc như bản cũ. Màn hình cũ chỉ đạt 9 inch, còn Volvo XC40 2028 sở hữu màn hình 11,2 inch, đi kèm phần mềm Android Automotive phiên bản mới nhất tích hợp trợ lý Gemini của Google.

Gemini có thể thay đổi các cài đặt trên xe, điều khiển hệ thống giải trí và thực hiện nhiều tác vụ khác của một trợ lý ảo, từ tìm nhà hàng gần đó, tóm tắt món ăn chay hoặc không chứa gluten của quán, cho tới gợi ý lộ trình ngắm cảnh khi người lái có thời gian rảnh. Đây không phải tính năng hoàn toàn mới, vì Volvo đã trang bị Gemini cho phần lớn các mẫu xe của hãng từ đầu năm nay. Nội thất của XC40 vốn đã thuộc nhóm đẹp và thoải mái nhất phân khúc, nay có thêm màn hình lớn hơn cùng hệ thống đèn viền cập nhật.

Volvo XC40 2028 trình làng diện mạo mới, tạm biệt bản chạy điện EX40
Nguồn: timstevens

Volvo trang bị cho cả XC40 2028 và EX40 2028 một bộ cảm biến nâng cấp, gồm camera độ phân giải cao quan sát mọi hướng, cảm biến siêu âm gắn trên cản xe và radar thế hệ mới. Nhờ đó, xe hiển thị hình ảnh 3D chi tiết quanh thân xe, tính năng mà trước đây Volvo chỉ dành cho các mẫu xe cỡ lớn và đắt tiền hơn. Bộ cảm biến mới cũng kích hoạt tính năng chuyển làn tự động trong hệ thống hỗ trợ lái Pilot Assist, trong khi hệ thống này vẫn giữ nguyên khả năng giữ làn bán tự động và ga tự động thích ứng như trước.

Volvo cho biết các tính năng an toàn nói trên đều cải thiện nhờ bộ điều khiển an toàn trung tâm mới có sức xử lý mạnh hơn và có thể cập nhật phần mềm qua kết nối không dây. Hãng chưa công bố chi tiết những tính năng nào sẽ bổ sung trong tương lai qua các bản cập nhật này. Giám đốc điều hành Volvo, ông Håkan Samuelsson, khẳng định hãng chưa vội trao quyền điều khiển hoàn toàn cho hệ thống tự lái, nên người dùng không nên kỳ vọng Volvo sớm có tính năng lái rảnh tay tương tự Highway Assistant của BMW hay Full Self-Driving của Tesla.

Mỹ chỉ còn phiên bản chạy xăng

Volvo XC40 2028 trình làng diện mạo mới, tạm biệt bản chạy điện EX40
Nguồn: timstevens

Thay đổi đáng buồn nhất nằm ở việc Volvo không mang phiên bản EX40 chạy điện đã được làm mới sang thị trường Mỹ, dù hãng vẫn nâng cấp cả EX40 lẫn XC40 ở các thị trường quốc tế khác. Người mua xe tại Mỹ chỉ có một lựa chọn duy nhất, Volvo XC40 2028 bản B5.

Thông số Giá trị
Động cơ Tăng áp 2.0 lít, 4 xy-lanh, hybrid nhẹ
Công suất 247 mã lực
Mô-men xoắn 266 lb-ft
Hộp số Tự động 8 cấp
Mức tiêu hao nhiên liệu kết hợp 27 dặm/gallon

EX40 chạy điện vẫn tiếp tục được Volvo bán ra tại các thị trường quốc tế. Về nguyên nhân xe vắng mặt tại Mỹ, theo nhận định đó có thể là sự kết hợp giữa doanh số bán chưa cao và việc xe sản xuất bên ngoài nước Mỹ. Trước đó, mẫu xe điện cỡ nhỏ hơn của Volvo là EX30 cũng đã rời khỏi thị trường Mỹ.

Volvo XC40 2028 trình làng diện mạo mới, tạm biệt bản chạy điện EX40
Nguồn: timstevens

Volvo sẽ ngừng bán hẳn EX40 tại Mỹ ngay sau khi các đại lý bán hết lượng xe tồn kho hiện tại, trong khi Volvo XC40 2028 với diện mạo mới và bộ cảm biến nâng cấp sẽ tiếp tục hành trình của mình. Volvo cho biết xe sẽ chưa xuất hiện tại các đại lý cho đến đầu năm sau, còn mức giá bán sẽ công bố gần thời điểm xe chính thức về tay khách hàng.

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 143,200 146,500
Hà Nội - PNJ 143,200 146,500
Đà Nẵng - PNJ 143,200 146,500
Miền Tây - PNJ 143,200 146,500
Tây Nguyên - PNJ 143,200 146,500
Đông Nam Bộ - PNJ 143,200 146,500
Cập nhật: 10/09/2026 18:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,360 14,660
Miếng SJC Nghệ An 14,360 14,660
Miếng SJC Thái Bình 14,360 14,660
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,320 14,660
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,320 14,660
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,320 14,660
NL 99.99 13,650
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,550
Trang sức 99.9 13,970 14,570
Trang sức 99.99 13,980 14,580
Cập nhật: 10/09/2026 18:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,436 14,662
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,436 14,663
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,431 1,461
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,431 1,462
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,406 1,451
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 136,663 143,663
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 99,186 108,986
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 89,028 98,828
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 7,887 8,867
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 74,952 84,752
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,863 60,663
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Cập nhật: 10/09/2026 18:00
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Ngân hàng TCB
AUD 18147 18422 19001
CAD 18233 18509 19129
CHF 31328 31707 32350
CNY 0 3823 3919
EUR 29521 29742 30825
GBP 34299 34690 35638
HKD 0 3175 3377
JPY 161 165 172
KRW 0 18 20
NZD 0 14832 15419
SGD 19946 20228 20800
THB 702 765 819
USD (1,2) 25660 0 0
USD (5,10,20) 25698 0 0
USD (50,100) 25726 25740 26110
Cập nhật: 10/09/2026 18:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 25,720 25,720 26,100
USD(1-2-5) 24,692 - -
USD(10-20) 24,692 - -
EUR 29,561 29,585 30,988
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AUD 18,363 18,429 19,129
CAD 18,414 18,473 19,158
CHF 31,631 31,729 32,669
SGD 20,077 20,139 20,929
CNY - 3,788 3,933
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KRW 17.85 18.62 20.25
THB 751.04 760.32 814.39
NZD 14,828 14,966 15,411
SEK - 2,656 2,751
DKK - 3,965 4,106
NOK - 2,767 2,870
LAK - 0.88 1.23
MYR 5,950.87 - 6,718.86
TWD 742 - 899.01
SAR - 6,779.73 7,146.27
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