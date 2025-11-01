Trải nghiệm off-road đỉnh cao với Ford Everest Platinum tại PVOIL VOC 2025.

Nhiều khách hàng đăng kí trải nhiệm dòng xe Ford Everest Platinum. Nguồn: BTC

Giải Đua xe ô tô địa hình PVOIL VOC 2025 diễn ra trong ba ngày, từ 31/10 đến 2/11, tại Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, xã Đoài Phương, Hà Nội.

Đồng hành cùng giải đấu, Ford Việt Nam tổ chức nhiều hoạt động hấp dẫn nhằm giới thiệu những sản phẩm của hãng. Khách tham quan có thể có được trải nhiệm dòng xe Ford Everest Platinum trên chính những chướng ngại vật của đường đua thử PVOIL VOC 2025.

Cung đường lái thử Ford và những thử thách hấp dẫn

Đường lái thử Ford dài 500 mét, được thiết kế dựa trên địa hình thực tế của giải đua PVOIL VOC. Xe Ford Everest Platinum sử dụng động cơ diesel 2.0L bi-turbo, công suất 210 mã lực, mô-men xoắn 500 Nm. Hệ thống dẫn động 4x4 toàn thời gian kết hợp bảy chế độ lái: Normal, Eco, Tow/Haul, Slippery, Mud/Ruts, Sand, Rock Crawl.

Chặng đường thử thách bao gồm 6 bài kiểm tra hiếm gặp trong lái xe thông thường: bùn lầy, dốc, short cut, gờ giảm tốc, của nghiêng và hố so le. Việc đối mặt đồng thời các trở ngại này tạo nên trải nghiệm độc đáo, khác biệt hoàn toàn so với mọi buổi lái thử thông thường.

Đường trải nhiệm xe Ford. Nguồn: BTC

Khách hàng lái xe qua từng bài kiểm tra dưới sự hướng dẫn. Thời gian mỗi lượt trải nghiệm 10-15 phút. Đường đua tái hiện điều kiện off-road, giúp đánh giá khung gầm, hệ thống treo và khả năng vượt chướng ngại. Ford ghi nhận hơn 500 lượt tham gia trong ngày đầu sự kiện.

Phản hồi tích cực từ hướng dẫn viên và khác hàng trải nghiệm.

Thông qua những trải nhiệm lái thử, khách hàng có thể cảm nhận được những khác biệt của Ford Everest Platinum so với những mẫu xe khác cùng phân khúc.

Anh Vũ Hoàng Anh, khách hàng trải nghiệm Ford Everest Platium. Ảnh: Thành Biên

Khách hàng đánh giá cao khả năng vận hành của Ford Everest Platinum. Anh Vũ Hoàng Anh, người tham gia lái thử, cho biết: “Trải nghiệm lái xe rất tốt, ngoài ra theo mình nội thất xe vô cùng đẹp, lúc lái mình cảm nhận rõ được hệ thống khung gầm xe rất đầm chắc, tạo cho mình cảm giác lái rất ấn tượng. Ngoại hình của xe cũng là một điểm cộng đối với mình khi xe mang một ngoại hình vô cùng khỏe khoắn gây ấn tượng mạnh, và sau những trải nghiệm thực tế, mình hy vọng sớm có thể sở hữu chiếc xe này”.

Anh Hà Đình Tuấn, hướng dẫn viên Ford. Ảnh: Thành Biên

Không chỉ trực tiếp trải nhiệm, khách hàng còm nhận được sự chia sẻ tận tình đến từ những người hướng dẫn trải nhiệm. Anh Hà Đình Tuấn, hướng dẫn viên Ford, chia sẻ: “Khung gầm của Ford Everest Platinum với khung gầm các dòng xe bán tải khác có nhiều điểm giống nhau, nhưng điểm khác biệt được thể hiện rõ ở giảm xóc, Ford Everest Platinum “lành hơn” khi đi trong đô thị”.

Anh chia sẻ thêm “Ford Everest bản Platinum này là bản cao cấp của Everest. Dòng xe này hiện có tất cả bảy chế độ lái; đi đường bùn lầy, chạy đường cát, chạy đường baza, núi, địa hình tốc độ cao, chạy cực thích. Ngoài ra, dòng này đi trong đô thị rất ổn, rộng rãi, thoáng mát, ngoài ra gầm cũng rất cao, phù hợp với đi đường trường hoặc đi những nơi thường xuyên ngập lụt như Hà Nội”.

Dấu ấn đồng hành giữa Ford và PVOIL VOC

Trong suốt nhiều năm, Ford đã trở thành đối tác gắn kết lâu dài nhất với PVOIL VOC. Không dừng ở vai trò nhà tài trợ, hãng còn chủ động tham gia tổ chức các hoạt động, góp phần phát triển môn đua xe địa hình và củng cố cộng đồng đam mê off-road tại Việt Nam.

Đối với Ford, Giải đua xe Ô tô địa hình PVOIL VOC 2025 vượt xa khái niệm một giải thi đấu thông thường; đây là ngày hội dành cho những ai say mê chinh phục địa hình, luôn tìm kiếm giới hạn mới. Sự kiện tạo điều kiện để các mẫu xe chủ lực của Ford phô diễn sức mạnh, công nghệ hiện đại trên những đoạn đường thử thách, giàu cảm hứng.

Việc đồng hành cùng PVOIL VOC 2025 thể hiện cam kết của Ford với cộng đồng yêu xe và trải nghiệm thực tế. Thông qua sự kiện, hãng hướng tới truyền tải tinh thần kiên cường, tiên phong và dẫn dắt.