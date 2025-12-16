Các hoạt động này giúp hàng trăm học sinh tại miền Bắc có điều kiện tiếp cận công nghệ và học tập tốt hơn sau bão lũ.

Xiaomi hoàn tất cải tạo điểm trường vùng cao tại Tuyên Quang và Thái Nguyên

Đây là dấu mốc quan trọng trong chiến dịch cộng đồng Xiaomi Renovation 2025, tiếp tục khẳng định tinh thần “Innovation for Everyone” và cam kết dài hạn của thương hiệu tại các khu vực còn nhiều khó khăn.

Chính thức khởi động từ năm 2022, Xiaomi Renovation là sáng kiến toàn cầu biến những không gian quen thuộc thành các khu vực tiện nghi và thông minh hơn, thông qua việc ứng dụng công nghệ.

Năm 2025 là năm thứ 3 Xiaomi triển khai sáng kiến này tại Việt Nam với chủ đề “Không gian Mơ ước vì Tương lai”, một lần nữa khẳng định cam kết lâu dài trong việc mang công nghệ phục vụ đời sống và tạo giá trị bền vững cho cộng đồng.

Đây là năm thứ 3 Xiaomi triển khai sáng kiến này tại Việt Nam

Đáng chú ý, năm nay chương trình đồng hành cùng chương trình Nhân ái của Báo Dân trí nhằm mở rộng tác động xã hội, lan tỏa tinh thần “Innovation for Everyone” thông qua các hoạt động hỗ trợ giáo dục, nâng cấp cơ sở vật chất và cải thiện không gian học tập tại những khu vực chịu ảnh hưởng bởi thiên tai.

Trước khi đến với Tuyên Quang, Xiaomi Việt Nam và chương trình Nhân Ái đã trao tặng thiết bị dạy - học cho hai trường Tiểu học và THCS Trưng Vương (Thái Nguyên), giúp giáo viên và học sinh nhanh chóng ổn định việc dạy và học sau thiệt hại từ hai cơn bão Bualoi và Matmo. Đây là những bước đi đặt nền móng cho một chuỗi hoạt động sâu rộng hơn của chiến dịch năm 2025.

Xiaomi hoàn tất cải tạo điểm trường vùng cao tại Tuyên Quang và Thái Nguyên

Sau trận lũ lịch sử do bão Bualoi và Matmo gây ra, Trường THCS Lý Tự Trọng (Tuyên Quang) chịu thiệt hại nặng nề. Hơn 200 học sinh nội trú bị ảnh hưởng trực tiếp khi nước lũ dâng tới tầng hai, cuốn trôi toàn bộ vật dụng và thiết bị ở tầng một. Toàn bộ khu vực học tập và sinh hoạt đều hư hỏng, trong đó có nhiều hạng mục xuống cấp nghiêm trọng như phòng học bị bong tróc, trần nhà cần gia cố lại, hệ thống điện và cơ sở vật chất tại tầng một phải thay mới hoàn toàn. Thư viện, khu ký túc xá và nhà ăn đều bị ngập sâu, buộc thầy cô và học sinh phải sơ tán khẩn cấp trong điều kiện thiếu an toàn.

Sau nhiều ngày thi công, toàn bộ điểm trường đã được cải tạo đồng bộ với tổng diện tích 2.260 m², bao gồm 2.170 m² sơn tường và 90 m² trần nhà. Các hạng mục trọng điểm tập trung vào khu nội trú, thư viện và nhà ăn. Khu nội trú được sơn sửa toàn bộ, đồng thời được lắp đặt thêm điều hòa, máy lọc không khí và quạt nhằm đảm bảo chất lượng không gian sinh hoạt cho hơn 200 học sinh nội trú. Các vật dụng phục vụ sinh hoạt thiết yếu như thùng đựng đồ cá nhân và bảng treo cũng được bổ sung.

Thư viện được sơn mới và trang bị máy tính bảng, giúp học sinh truy cập tài liệu và học liệu số một cách thuận tiện hơn. Nhà ăn tập thể được chỉnh trang, lắp đặt máy chiếu và bổ sung thiết bị bếp thông minh để nâng cao điều kiện sinh hoạt chung.

Xiaomi Việt Nam cũng đã trao tặng thiết bị dạy - học cho hai trường Tiểu học và THCS Trưng Vương (Thái Nguyên)

Hoạt động cải tạo tại Tuyên Quang không chỉ góp phần khôi phục cơ sở vật chất sau thiên tai, mà còn hỗ trợ học sinh vùng cao có được một môi trường học tập ổn định và được cải thiện rõ rệt. Bên cạnh đó, Xiaomi Việt Nam cũng hỗ trợ thiết bị dạy và học cho các trường thuộc vùng rốn lũ tỉnh Thái Nguyên, gồm Trường Tiểu học Trưng Vương và Trường THCS Trưng Vương. Đây chính là nền tảng cho chuỗi hoạt động hỗ trợ giáo dục mà Xiaomi sẽ tiếp tục thực hiện trong chiến dịch Xiaomi Renovation 2025.

Xiaomi cũng tổ chức cuộc thi “Không gian Mơ ước vì Tương Lai”

Song song với việc hoàn tất cải tạo các điểm trường, Xiaomi tiếp tục lan tỏa giá trị cộng đồng thông qua cuộc thi “Không gian Mơ ước vì Tương Lai”, diễn ra đến hết ngày 30 tháng 11 năm 2025. Cuộc thi khuyến khích người dùng chia sẻ những không gian sống hoặc học tập hay sinh hoạt chung mà họ mong muốn được nâng cấp bằng công nghệ thông minh. Tính đến hiện tại, sân chơi đã thu hút gần 1.000 bài dự thi trên toàn quốc, cho thấy mức độ hưởng ứng mạnh mẽ từ cộng đồng.

Những câu chuyện xuất sắc nhất sẽ có cơ hội nhận gói thiết bị thông minh trị giá đến 80 triệu đồng, giúp người tham gia hiện thực hóa mong muốn cải thiện không gian bằng hệ sinh thái Xiaomi. Cuộc thi tiếp tục lan tỏa tinh thần đồng sáng tạo mà thương hiệu theo đuổi, nơi công nghệ trở thành công cụ thiết thực giúp người dùng tạo ra những thay đổi tích cực cho môi trường sống của mình và cho cộng đồng.