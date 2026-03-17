Cổ phiếu Hóa chất Đức Giang lao dốc sau tin khởi tố Chủ tịch Đào Hữu Huyền

Chủ tịch Tập đoàn Hóa chất Đức Giang Đào Hữu Huyền cùng 13 người khác bị khởi tố với cáo buộc vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, vi phạm quy định về khai thác tài nguyên và gây ô nhiễm môi trường.

Trong phiên giao dịch chiều nay 17/3, cổ phiếu DGC ghi nhận áp lực bán tăng mạnh từ phía nhà đầu tư. Thị giá nhanh chóng giảm kịch biên độ 6,9%, xuống còn 68.800 đồng/cổ phiếu.

Tính đến khoảng 14h30, lượng dư bán giá sàn đã vượt 8 triệu cổ phiếu, trong khi lực cầu khá yếu khiến các lệnh bán chưa thể được hấp thụ. Tổng khối lượng khớp lệnh trong phiên đạt xấp xỉ 7,5 triệu đơn vị.

Diễn biến tiêu cực này xuất hiện ngay sau khi Bộ Công an công bố quyết định khởi tố vụ án xảy ra tại Tập đoàn Hóa chất Đức Giang và các đơn vị liên quan.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan điều tra, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã làm rõ một số hành vi sai phạm có tổ chức tại doanh nghiệp.

Cụ thể, các hành vi bị điều tra gồm:

• Đổ thải trái phép hàng triệu tấn chất thải trên diện tích hàng chục héc ta tại Khu công nghiệp Tằng Loỏng (tỉnh Lào Cai), gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến đời sống người dân khu vực.

• Khai thác trái phép hàng trăm nghìn tấn quặng apatit, với giá trị lên tới hàng trăm tỷ đồng.

• Bỏ ngoài sổ sách kế toán, che giấu doanh thu, gây thiệt hại về thuế cho tài sản Nhà nước hàng chục tỷ đồng.

Cơ quan điều tra đã bắt tạm giam ông Đào Hữu Huyền, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hóa chất Đức Giang kiêm Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang – Lào Cai, để điều tra về ba tội danh:

Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng

Tập đoàn Hóa chất Đức Giang vi phạm quy định về khai thác tài nguyên và gây ô nhiễm môi trường.

Ngoài ra, ông Phạm Văn Hùng, Giám đốc Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang – Lào Cai, cũng bị bắt với cáo buộc vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và gây ô nhiễm môi trường.

Cơ quan điều tra đồng thời khởi tố Trịnh Quốc Khánh, An Văn Bắng và Nguyễn Thị Hương về tội vi phạm quy định về khai thác tài nguyên.

Bên cạnh đó, 9 cá nhân khác bị khởi tố về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, trong đó có một số lãnh đạo và cán bộ kế toán của các đơn vị liên quan thuộc hệ sinh thái Đức Giang.

Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Đáng chú ý, trước khi thông tin khởi tố được công bố, nhiều báo cáo phân tích vẫn đánh giá triển vọng tích cực đối với doanh nghiệp này. Theo một số tổ chức phân tích, giá phốt pho vàng trên thị trường quốc tế đã tăng khoảng 17% từ đầu năm 2026, nhờ nguồn cung bị siết chặt và nhu cầu gia tăng từ ngành phân bón, pin và bán dẫn.

Tuy nhiên, diễn biến pháp lý mới có thể tạo ra rủi ro đáng kể đối với tâm lý nhà đầu tư, khiến cổ phiếu DGC chịu áp lực bán mạnh trong ngắn hạn.