TP.HCM: Khởi tố hình sự Công ty An Khang về hành vi buôn lậu

Theo Cục Hải quan, thời gian qua, tình hình buôn lậu và gian lận thương mại tiếp tục diễn biến phức tạp, biến tướng, nhiều thủ đoạn tinh vi với các hình thức gian lận mới như gian lận xuất xứ, giả mạo nhãn hiệu, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, lợi dụng hoạt động gia công, sản xuất xuất khẩu, quá cảnh, kinh doanh chuyển khẩu để né tránh các biện pháp phòng vệ thương mại và bảo hộ kinh tế, vận chuyển trái phép hàng hóa…

Sử dụng chó nghiệp vụ để kiểm tra lô hàng.

Nhằm chủ động ngăn chặn, phòng ngừa, Lãnh đạo Cục Hải quan đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, bắt giữ và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Theo đó, thời gian qua Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh (nay là Chi cục Hải quan khu vực II) đã ban hành nhiều công văn tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả như Công văn số 2261/HQTPHCM-CBLXL ngày 08/8/2024 về việc tăng cường kiểm soát, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại 6 tháng cuối năm 2024, Công văn số 1084/CBLXL-CBL ngày 11/9/2024 về việc tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, trong quá trình giải quyết thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, Đội Hải quan cửa khẩu Cảng Sài gòn Khu vực 1 đã phối hợp với Đội Kiểm soát Hải quan (Chi cục Hải quan khu vực II), Đội Kiểm soát chống buôn lậu số 3 (Chi cục Điều tra chống buôn lậu) và Trạm Biên phòng cửa khẩu Nhà Rồng (Biên phòng cửa khẩu cảng TP Hồ Chí Minh) tiến hành kiểm tra và phát hiện Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thương mại dịch vụ vận tải An Khang (Mã số thuế: 0318615164; Địa chỉ: 29/16 Lê Đức Thọ, Phường 07, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh) đăng ký 02 tờ khai xuất khẩu (loại hình xuất kinh doanh) số 307257237360 và số 307272010530 có dấu hiệu của tội “Buôn lậu”.

Lực lượng Hải quan kiểm tra container chứa lô hàng thuốc lá lậu.

Ngày 3/4/2025, cơ quan hải quan đã tiến hành kiểm tra đối với hàng hóa xuất khẩu thuộc tờ khai số 307257237360/B11 ngày 27/3/2025. Kết quả kiểm tra thực tế, phát hiện và bắt giữ 119.490 bao thuốc lá các nhãn hiệu DOUBLE HAPPINESS, ESSE LIGHTS, ESSE SPECIAL GOLD, ESSE CHANGE.... Trị giá hàng vi phạm xác định là 3.38 tỷ đồng

Ngày 9/4/2025, cơ quan hải quan đã tiến hành kiểm tra đối với hàng hóa xuất khẩu thuộc tờ khai số 307272010530/B11 ngày 01/4/2025. Kết quả kiểm tra thực tế, phát hiện và bắt giữ 133.650 bao thuốc lá mang nhãn hiệu: Marlboro màu trắng, Marlboro màu đỏ, Marlboro gold, Manchester màu đỏ... trị giá hàng vi phạm xác định là 2.5 tỷ đồng.

Thuốc lá điếu trong container.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ (kiểm tra thủ công và sử dụng chó nghiệp vụ), cơ quan Hải quan đã xác định Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thương mại dịch vụ vận tải An Khang có hành vi buôn lậu 253.140 bao thuốc lá điếu với trị giá hàng hóa vi phạm là: 5,8 tỷ đồng.

Căn cứ thẩm quyền của cơ quan Hải quan, Đội Hải quan cửa khẩu Cảng Sài gòn Khu vực 1 đã ban hành Quyết định khởi tố hình sự về hành vi “Buôn lậu” đối với Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thương mại dịch vụ vận tải An Khang.

Hiện đã chuyển hồ sơ vụ việc đến Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TP Hồ Chí Minh để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.