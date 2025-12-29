Chuyển động số
Trung tâm Giải trí Mega FuniFun! chính thức ra mắt tại Thành phố Hồ Chí Minh

Lê Giang

Lê Giang

10:48 | 29/12/2025
FuniFun! – thương hiệu giải trí trải nghiệm thuộc Tập đoàn Blue Origin chính thức khai trương Trung tâm Giải trí Mega đầu tiên tại Việt Nam với ba khu chủ đề bao gồm: Trung tâm Trò chơi Tương tác, Khu Trò chơi Arcade Công nghệ và Khu Phức hợp Trò chơi Máy Gắp (IP).
Ngày 29/12, FuniFun! chính thức ra mắt Trung tâm Giải trí Mega đầu tiên tại Việt Nam, đặt tại trung tâm thương mại Thiso Mall Trường Chinh.

Với diện tích trên 1,000 mét vuông, không gian được chia thành ba khu chủ đề bao gồm: Trung tâm Trò chơi Tương tác, Khu Trò chơi Arcade Công nghệ và Khu Phức hợp Trò chơi Máy Gắp (IP), mang đến hàng trăm trò chơi và hoạt động để các gia đình có trẻ nhỏ và giới trẻ có thể vui chơi, tích điểm và đổi quà.

Trung tâm Giải trí Mega FuniFun! chính thức ra mắt tại TP. Hồ Chí Minh.

“FuniFun! được tạo nên với mong muốn nhắc nhở mọi người rằng niềm vui và sự thư giãn là luôn cần thiết trong cuộc sống,” đại diện FuniFun! chia sẻ. “Là nơi tập trung nhiều gia đình và cộng đồng trẻ trung, TP. HCM là địa điểm lý tưởng để chúng tôi chính thức đặt bước chân đầu tiên tại Việt Nam. Chúng tôi mong muốn mang đến một không gian để các gia đình và các bạn trẻ có thể gắn kết, cũng như thoải mái thư giãn sau một tuần bận rộn.”

Ba khu vui chơi phù hợp với mọi lứa tuổi

Trung tâm Trò chơi Tương tác gồm 3 khu vực được phát triển theo tinh thần khám phá và vận động. Khu Wonderland gây ấn tượng với không gian mang màu sắc kỳ ảo, nổi bật là máng trượt Meadow Slide và đôi máng trượt trong suốt Twisty Twins cao 4,5 mét, kết thúc tại hồ bóng sinh động. Khu Adventure Land dành cho những ai yêu thích thử thách, với cầu thép treo cao 8 mét, đường dây đu, đường chạy Parkour Mario và tường leo Climb Up Rock Wall. Bounce Land mang đến khu trampoline tương tác cùng hệ thống lưới dây, tạo nên không gian vận động đầy năng lượng.

Từ khu vực này, khách tham quan có thể tiếp tục khám phá Khu Arcade Công nghệ, nơi quy tụ các trò chơi mô phỏng đua xe hiện đại, nhảy theo nhịp điệu và nhiều trò vận dụng kỹ năng. Tất cả trò chơi đều có hệ thống tích điểm để đổi quà, bao gồm những sản phẩm độc quyền từ FuniFun!. Hành trình vui chơi được nối dài tới Khu Phức hợp Trò chơi Máy Gắp. Tại đây, khách hàng có thể thử vận may và mang về các nhân vật thú bông cùng nhiều vật phẩm sưu tầm hấp dẫn.

Không gian vui chơi đa dạng, phù hợp nhiều lứa tuổi.

Nhân dịp khai trương, FuniFun! giới thiệu chuỗi hoạt động trải nghiệm “Play Your Funiverse” với nhiều thử thách đi kèm phần thưởng. Cụ thể, hoạt động Pump Your Funiverse! mời khách hàng tham gia thi đấu tại Máy Đấm Bốc và trò Ném Bóng Rổ để nhận các phần quà như thú bông, móc khoá hay mặt dây chuyền. Hoạt động Funiverse Family Quest khuyến khích bố mẹ và trẻ nhỏ cùng tham gia thử thách để nhận quà độc quyền. Trong tuần khai trương, hoạt động Find Funiverse Fun mang đến nhiều ưu đãi khác nhau dành cho các khách hàng nạp tiền để tham gia các trò chơi tại trung tâm.

Trong thời gian này, FuniFun! sẽ cho ra mắt gói Thẻ Thành viên VIP với số lượng giới hạn 100 suất. Gói thẻ có giá 4.800.000 đồng, bao gồm 4.500 FUNs (3.000 FUNs và 1.500 FUNs ưu đãi), cùng nhiều quyền lợi dành riêng cho thành viên. Ưu đãi nổi bật gồm giảm 10% các gói vui chơi tại công viên, FUNs thưởng và một ly cà phê miễn phí mỗi tháng, lối vào VIP trong giờ cao điểm. Thành viên còn được hưởng đặc quyền sinh nhật với vé vui chơi gia đình miễn phí cho một người lớn và một trẻ em, cùng ưu đãi e-ticket gấp 1,2 lần trong tháng sinh nhật. Ngoài ra, thành viên tổ chức tiệc sinh nhật tại FuniFun! sẽ được giảm 20% chi phí gói tiệc.

Với dân số gần 102 triệu người vào năm 2025, trong đó phần lớn là giới trẻ, Việt Nam là một thị trường quan trọng cho việc phát triển và mở rộng của FuniFun! trong khu vực. Bên cạnh Việt Nam, thương hiệu hiện cũng đang có mặt tại các thị trường như Indonesia, Campuchia, Malaysia. Tập đoàn Blue Origin sẽ tiếp tục đầu tư xây dựng các điểm đến giải trí hiện đại, phù hợp với nhiều nhóm đối tượng khác nhau.

Trước đó, FuniFun! đã ra mắt thử nghiệm tại Hải Phòng qua mô hình pop-up với các trò gắp thú và máy gashapon. Mô hình pop-up này đã giúp thương hiệu đánh giá và hiểu rõ hơn nhu cầu vui chơi của người Việt, trước khi chính thức bước vào tại thị trường Việt Nam.

Song song với Trung tâm Giải trí Mega, FuniFun! cũng giới thiệu hệ thống máy gắp IP (máy gắp thú và đồ sưu tầm theo bản quyền nhân vật) và máy gashapon (máy capsule mini với các món đồ chơi và quà tặng ngẫu nhiên) tại một số cửa hàng OH!SOME trên toàn quốc.

Cùng thuộc Tập đoàn Blue Origin với FuniFun!, OH!SOME là thương hiệu bán lẻ phong cách sống nổi tiếng, mang đến không gian mua sắm kết hợp trải nghiệm giải trí nhẹ nhàng.

FuniFun! là thương hiệu giải trí trải nghiệm thuộc Tập đoàn Blue Origin, phát triển bốn mảng hoạt động gồm: Trung tâm Tương tác, Trung tâm Arcade Công nghệ, Khu Máy Gắp IP và Khu Máy Gashapon.

FuniFun! đang có mặt và mở rộng tại Indonesia, Malaysia, Campuchia và Việt Nam, mang đến các trải nghiệm giải trí đa dạng phù hợp cho nhiều nhóm tuổi, hướng tới xây dựng những điểm đến giải trí hiện đại và hấp dẫn.

Hàn Quốc tôn vinh đối tác du lịch Việt Nam tại sự kiện Korea Travel Night 2025

Hàn Quốc tôn vinh đối tác du lịch Việt Nam tại sự kiện Korea Travel Night 2025

Cuộc sống số
Tổng cục Du lịch Hàn Quốc (KTO) tại Việt Nam vừa tổ chức sự kiện "Korea Travel Night 2025 – Đêm Du lịch Hàn Quốc 2025" nhằm tri ân, vinh danh các đối tác lữ hành, doanh nghiệp du lịch có đóng góp nổi bật cho sự tăng trưởng của du lịch Hàn Quốc tại thị trường Việt Nam trong năm 2025.
Thanh niên, cán bộ Đoàn tiên phong bảo vệ môi trường từ xử lý chất thải nông nghiệp

Thanh niên, cán bộ Đoàn tiên phong bảo vệ môi trường từ xử lý chất thải nông nghiệp

Cuộc sống số
Trước áp lực ngày càng gia tăng từ lượng chất thải nông nghiệp phát sinh, thanh niên và cán bộ Đoàn được xác định là lực lượng nòng cốt, tiên phong trong bảo vệ môi trường, thúc đẩy tái chế rác thải nông nghiệp, góp phần phát triển kinh tế xanh và nâng cao chất lượng sống bền vững cho cộng đồng.
Lần đầu tiên xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 900 tỷ USD

Lần đầu tiên xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 900 tỷ USD

Chuyển động số
Cục Hải quan Bộ Tài chính vừa tổng kết công tác năm 2025, ghi nhận dấu mốc tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 900 tỷ USD.
Tổng Bí thư Tô Lâm dự chương trình

Tổng Bí thư Tô Lâm dự chương trình 'Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng 2025'

Cuộc sống số
Tối 25/12, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì, phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Chương trình “Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng 2025” với chủ đề “Việt Nam thịnh vượng”, giao lưu, tôn vinh các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
'Di sản văn hóa Việt Nam - Sức sống từ truyền thống đến hiện đại'

‘Di sản văn hóa Việt Nam - Sức sống từ truyền thống đến hiện đại’

Cuộc sống số
Trưng bày “Di sản văn hóa Việt Nam - Sức sống từ truyền thống đến hiện đại” vừa chính thức khai mạc tại Khu di sản Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội.
COLORFUL ra mắt iGame GeForce RTX 50 MINI OC, card đồ họa 180mm dành cho PC ITX

COLORFUL ra mắt iGame GeForce RTX 50 MINI OC, card đồ họa 180mm dành cho PC ITX

Galaxy CineX khai trương rạp IMAX with Laser đầu tiên ở Hà Nội

Galaxy CineX khai trương rạp IMAX with Laser đầu tiên ở Hà Nội

Hội nghị REV-ECIT 2025 kiến tạo hệ sinh thái số Việt Nam

Hội nghị REV-ECIT 2025 kiến tạo hệ sinh thái số Việt Nam

Vận động viên Esport Thái Lan bị trục xuất khỏi SEA Games 33 vì sử dụng phần mềm gian lận trong thi đấu

Vận động viên Esport Thái Lan bị trục xuất khỏi SEA Games 33 vì sử dụng phần mềm gian lận trong thi đấu

Hội nghị REV-ECIT 2025 thúc đẩy hợp tác khoa học - công nghệ - doanh nghiệp

Hội nghị REV-ECIT 2025 thúc đẩy hợp tác khoa học - công nghệ - doanh nghiệp

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

LG ra mắt bộ ba màn hình gaming 5K UltraGear evo trước thềm triển lãm CES 2026

LG ra mắt bộ ba màn hình gaming 5K UltraGear evo trước thềm triển lãm CES 2026

Đã có thể trải nghiệm màn hình Samsung Onyx tại Galaxy CineX Hanoi Centre

Đã có thể trải nghiệm màn hình Samsung Onyx tại Galaxy CineX Hanoi Centre

Rạp phim đầu tiên được trang bị màn hình Samsung Onyx thế hệ mới chính thức ra mắt

Rạp phim đầu tiên được trang bị màn hình Samsung Onyx thế hệ mới chính thức ra mắt

FPT Shop chuẩn hóa hoạt động lắp ráp PC E-Power theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015

FPT Shop chuẩn hóa hoạt động lắp ráp PC E-Power theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015

5 xu hướng lớn dự kiến định hình ngành du lịch toàn cầu năm 2026

5 xu hướng lớn dự kiến định hình ngành du lịch toàn cầu năm 2026

Coupang chi 1,1 tỷ USD bồi thường cho 34 triệu người dùng sau vụ rò rỉ dữ liệu

Coupang chi 1,1 tỷ USD bồi thường cho 34 triệu người dùng sau vụ rò rỉ dữ liệu

Google cho phép người dùng đổi địa chỉ Gmail sau nhiều năm

Google cho phép người dùng đổi địa chỉ Gmail sau nhiều năm 'đóng băng'

Mỹ giải phóng băng tần 7.125-7.4 GHz phát triển mạng 6G

Mỹ giải phóng băng tần 7.125-7.4 GHz phát triển mạng 6G

Đột phá trong ước lượng góc tới và độ trễ cho truyền thông vô tuyến băng thông

Đột phá trong ước lượng góc tới và độ trễ cho truyền thông vô tuyến băng thông

Hội nghị REV-ECIT 2025 vinh danh 4 công trình xuất sắc nhất về Terahertz và AI

Hội nghị REV-ECIT 2025 vinh danh 4 công trình xuất sắc nhất về Terahertz và AI

REV-ECIT 2025: Các công trình khoa học có tính ứng dụng cao

REV-ECIT 2025: Các công trình khoa học có tính ứng dụng cao

Thông tin mới nhất về bão mặt trời ngày 11/12

Thông tin mới nhất về bão mặt trời ngày 11/12

Vì sao Hàng Châu trở thành cái nôi của các startup công nghệ tỷ đô Trung Quốc?

Vì sao Hàng Châu trở thành cái nôi của các startup công nghệ tỷ đô Trung Quốc?

Hơn 16.000 người tham gia Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu về Chương trình Tiêm chủng mở rộng

Hơn 16.000 người tham gia Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu về Chương trình Tiêm chủng mở rộng

Triển khai công tác tư vấn học đường và công tác xã hội trường học đáp ứng yêu cầu kỷ nguyên số

Triển khai công tác tư vấn học đường và công tác xã hội trường học đáp ứng yêu cầu kỷ nguyên số

Hơn 900 giáo viên Hà Nội được bồi dưỡng kiến thức về Hệ sinh thái học tập sáng tạo

Hơn 900 giáo viên Hà Nội được bồi dưỡng kiến thức về Hệ sinh thái học tập sáng tạo

Vì sao việc mua cổ phiếu Berkshire Hathaway là sai lầm lớn nhất của Warren Buffett?

Vì sao việc mua cổ phiếu Berkshire Hathaway là sai lầm lớn nhất của Warren Buffett?

Cổ phiếu Oracle lao dốc mạnh nhất kể từ năm 2001, thử thách đầu tiên với các CEO mới trong cuộc đua AI

Cổ phiếu Oracle lao dốc mạnh nhất kể từ năm 2001, thử thách đầu tiên với các CEO mới trong cuộc đua AI

Hợp tác chiến lược 3 bên Visa, C.P. Việt Nam và VIB

Hợp tác chiến lược 3 bên Visa, C.P. Việt Nam và VIB

Thị trường châu Á mở cửa tích cực trong phiên lễ thưa thớt, giá bạc lập đỉnh lịch sử mới

Thị trường châu Á mở cửa tích cực trong phiên lễ thưa thớt, giá bạc lập đỉnh lịch sử mới

Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh với những nỗ lực phát triển hạ tầng giao thông quốc gia

Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh với những nỗ lực phát triển hạ tầng giao thông quốc gia

HANDICO đóng góp 1.200 tỷ đồng ngân sách, khẳng định vai trò doanh nghiệp chủ lực của Thủ đô

HANDICO đóng góp 1.200 tỷ đồng ngân sách, khẳng định vai trò doanh nghiệp chủ lực của Thủ đô

Hợp tác chiến lược 3 bên Visa, C.P. Việt Nam và VIB

Hợp tác chiến lược 3 bên Visa, C.P. Việt Nam và VIB

Thúc đẩy số hoá, Schaeffler đào tạo nhân lực chuyên sâu về AI

Thúc đẩy số hoá, Schaeffler đào tạo nhân lực chuyên sâu về AI

Nguyên nhân Vingroup rút đăng ký đầu tư đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Nguyên nhân Vingroup rút đăng ký đầu tư đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

UIC và Subaru ra mắt chương trình đồng thương hiệu

UIC và Subaru ra mắt chương trình đồng thương hiệu

Siết xe tải vào nội đô giờ cao điểm

Siết xe tải vào nội đô giờ cao điểm

Uber và Lyft chuẩn bị thử nghiệm taxi tự lái tại London cùng Baidu

Uber và Lyft chuẩn bị thử nghiệm taxi tự lái tại London cùng Baidu

LG ra mắt bộ ba màn hình gaming 5K UltraGear evo trước thềm triển lãm CES 2026

LG ra mắt bộ ba màn hình gaming 5K UltraGear evo trước thềm triển lãm CES 2026

Năm 2025 là năm bứt phá của các tựa Game Indie

Năm 2025 là năm bứt phá của các tựa Game Indie

Thống kê về các tựa game sử dụng AI và xu thế tất yếu của công nghệ làm game

Thống kê về các tựa game sử dụng AI và xu thế tất yếu của công nghệ làm game

Thể thao Điện Tử Việt Nam giành thành tích xuất sắc tại SEA Games 33

Thể thao Điện Tử Việt Nam giành thành tích xuất sắc tại SEA Games 33