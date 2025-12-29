Trung tâm Giải trí Mega FuniFun! chính thức ra mắt tại Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 29/12, FuniFun! chính thức ra mắt Trung tâm Giải trí Mega đầu tiên tại Việt Nam, đặt tại trung tâm thương mại Thiso Mall Trường Chinh.

Với diện tích trên 1,000 mét vuông, không gian được chia thành ba khu chủ đề bao gồm: Trung tâm Trò chơi Tương tác, Khu Trò chơi Arcade Công nghệ và Khu Phức hợp Trò chơi Máy Gắp (IP), mang đến hàng trăm trò chơi và hoạt động để các gia đình có trẻ nhỏ và giới trẻ có thể vui chơi, tích điểm và đổi quà.

Trung tâm Giải trí Mega FuniFun! chính thức ra mắt tại TP. Hồ Chí Minh.

“FuniFun! được tạo nên với mong muốn nhắc nhở mọi người rằng niềm vui và sự thư giãn là luôn cần thiết trong cuộc sống,” đại diện FuniFun! chia sẻ. “Là nơi tập trung nhiều gia đình và cộng đồng trẻ trung, TP. HCM là địa điểm lý tưởng để chúng tôi chính thức đặt bước chân đầu tiên tại Việt Nam. Chúng tôi mong muốn mang đến một không gian để các gia đình và các bạn trẻ có thể gắn kết, cũng như thoải mái thư giãn sau một tuần bận rộn.”

Ba khu vui chơi phù hợp với mọi lứa tuổi

Trung tâm Trò chơi Tương tác gồm 3 khu vực được phát triển theo tinh thần khám phá và vận động. Khu Wonderland gây ấn tượng với không gian mang màu sắc kỳ ảo, nổi bật là máng trượt Meadow Slide và đôi máng trượt trong suốt Twisty Twins cao 4,5 mét, kết thúc tại hồ bóng sinh động. Khu Adventure Land dành cho những ai yêu thích thử thách, với cầu thép treo cao 8 mét, đường dây đu, đường chạy Parkour Mario và tường leo Climb Up Rock Wall. Bounce Land mang đến khu trampoline tương tác cùng hệ thống lưới dây, tạo nên không gian vận động đầy năng lượng.

Từ khu vực này, khách tham quan có thể tiếp tục khám phá Khu Arcade Công nghệ, nơi quy tụ các trò chơi mô phỏng đua xe hiện đại, nhảy theo nhịp điệu và nhiều trò vận dụng kỹ năng. Tất cả trò chơi đều có hệ thống tích điểm để đổi quà, bao gồm những sản phẩm độc quyền từ FuniFun!. Hành trình vui chơi được nối dài tới Khu Phức hợp Trò chơi Máy Gắp. Tại đây, khách hàng có thể thử vận may và mang về các nhân vật thú bông cùng nhiều vật phẩm sưu tầm hấp dẫn.

Không gian vui chơi đa dạng, phù hợp nhiều lứa tuổi.

Nhân dịp khai trương, FuniFun! giới thiệu chuỗi hoạt động trải nghiệm “Play Your Funiverse” với nhiều thử thách đi kèm phần thưởng. Cụ thể, hoạt động Pump Your Funiverse! mời khách hàng tham gia thi đấu tại Máy Đấm Bốc và trò Ném Bóng Rổ để nhận các phần quà như thú bông, móc khoá hay mặt dây chuyền. Hoạt động Funiverse Family Quest khuyến khích bố mẹ và trẻ nhỏ cùng tham gia thử thách để nhận quà độc quyền. Trong tuần khai trương, hoạt động Find Funiverse Fun mang đến nhiều ưu đãi khác nhau dành cho các khách hàng nạp tiền để tham gia các trò chơi tại trung tâm.

Trong thời gian này, FuniFun! sẽ cho ra mắt gói Thẻ Thành viên VIP với số lượng giới hạn 100 suất. Gói thẻ có giá 4.800.000 đồng, bao gồm 4.500 FUNs (3.000 FUNs và 1.500 FUNs ưu đãi), cùng nhiều quyền lợi dành riêng cho thành viên. Ưu đãi nổi bật gồm giảm 10% các gói vui chơi tại công viên, FUNs thưởng và một ly cà phê miễn phí mỗi tháng, lối vào VIP trong giờ cao điểm. Thành viên còn được hưởng đặc quyền sinh nhật với vé vui chơi gia đình miễn phí cho một người lớn và một trẻ em, cùng ưu đãi e-ticket gấp 1,2 lần trong tháng sinh nhật. Ngoài ra, thành viên tổ chức tiệc sinh nhật tại FuniFun! sẽ được giảm 20% chi phí gói tiệc.

Với dân số gần 102 triệu người vào năm 2025, trong đó phần lớn là giới trẻ, Việt Nam là một thị trường quan trọng cho việc phát triển và mở rộng của FuniFun! trong khu vực. Bên cạnh Việt Nam, thương hiệu hiện cũng đang có mặt tại các thị trường như Indonesia, Campuchia, Malaysia. Tập đoàn Blue Origin sẽ tiếp tục đầu tư xây dựng các điểm đến giải trí hiện đại, phù hợp với nhiều nhóm đối tượng khác nhau.

Trước đó, FuniFun! đã ra mắt thử nghiệm tại Hải Phòng qua mô hình pop-up với các trò gắp thú và máy gashapon. Mô hình pop-up này đã giúp thương hiệu đánh giá và hiểu rõ hơn nhu cầu vui chơi của người Việt, trước khi chính thức bước vào tại thị trường Việt Nam.

Song song với Trung tâm Giải trí Mega, FuniFun! cũng giới thiệu hệ thống máy gắp IP (máy gắp thú và đồ sưu tầm theo bản quyền nhân vật) và máy gashapon (máy capsule mini với các món đồ chơi và quà tặng ngẫu nhiên) tại một số cửa hàng OH!SOME trên toàn quốc.

Cùng thuộc Tập đoàn Blue Origin với FuniFun!, OH!SOME là thương hiệu bán lẻ phong cách sống nổi tiếng, mang đến không gian mua sắm kết hợp trải nghiệm giải trí nhẹ nhàng.